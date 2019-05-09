DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

DÜNYA'da birçok havalimanında kullanılan parmak izi ve yüz tanıma ile pasaport kontrolünden geçmeyi sağlayan Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi deneme amaçlı olarak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda hizmete girdi.Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yolcularına zaman kazandıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa geliştirilerek hizmete alınan Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi ile yolcular sisteme tanımlı parmak izleri ve yüzleri ile 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebilecekler. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne toplam 8 adet pasaport bankosu kuruldu. Bu uygulama Türkiye'de ilk kez, 18 yaşını doldurmuş ve yeni pasaport sahibi tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kullanıma açıldı. Henüz test sürecinde olan uygulama ile birlikte yolcuların kolay, hızlı ve rahat bir şekilde pasaport kontrollerini tamamlaması hedefleniyor. 7 gün 24 saat çalışacak Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi test aşamasının ardından tam kapasite olarak hizmet vermeye başlayacak. Sistem daha sonra gelen yolcu bölümünde de hayata geçirilecek. Türkiye'de ilk kez uygulanan sistemde, yolcular yeni çipli pasaportlarının yanı sıra daha önceden sisteme kayıtlı parmak izlerini ve yüzlerini özel hazırlanan pasaport bankolarında taratıyorlar. Sistem, parmak izi ve yüz doğrulanmasının ardından pasaport bankosunda bulunan kayar kapıyı açarak geçişi sağlıyor. Bu yeni sistemde, personel tasarrufu da sağlanacağı gibi işlemlerin çok daha hızlı ve güvenli gerçekleşmesi amaçlanıyor.

"UYGULAMA TEST AŞAMASINDA"

Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Operasyon Direktörü Göksu Güney,ö Pasaport sistemi pazartesi gününden itibaren test amaçlı faaliyete başladı. Sistem çok basit bir şekilde iki kapılı olarak çalışıyor. İlk kapıya geldiğiniz zaman elektronik pasaportunuzu okuyucuya okutuyorsunuz. Daha sonra sistem pasaportun içinde bulunan çipten datalarınızı alıyor. İlk kapı açılıyor. İçeriye giriyorsunuz. Daha sonra ikinci kapı açılıyor. İkinci kapıya geldiğiniz zaman sistem parmak izinizi ve yüzünüzü okutuyorsunuz. Böylece sizden o anda aldığı datayı, pasaportunuzdan aldığı data ile eşleştirip sizi tanımlayıp ikinci pasaport kapısından da geçirmiş oluyor. Bu bir pilot projedir. Bir ay boyunca denemeyi planlıyoruz. Test bittikten sonra faal hale geçireceğiz. Yani 7 gün 24 saat çalışır hale gelecek. Bu sene içerisinde yine geliş katında burada yaptığımız gibi sekiz adet cihaz konumlandıracağız. Bu uygulamayı 18 yaşın geçmiş yeni çipli pasaport olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kullanabilecek.ö dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Pasaporttan detaylar

-Elekttonik pasaport ile geçiş yapan yolcu detayları

-Genel detaylar

-Sabiha Gökçen Havalimanı Operasyon Direktörü Göksu Güney röp

==============================

8 - KAĞITHANE'DEKİ CİNAYETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Ali AKSOYER - İstanbul - 2003'te Erzurum'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada babaları Orhan Y.'nin bıçaklanarak öldürülmesinden sorumlu tuttukları Özkan Sarıkaya'yı öldürdüğü iddiasıyla 2'si kardeş 6 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Şubat'ta Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi'nde Özkan Sarıkaya'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olaya karışan şüphelileri tespit etti

Polis, şüphelilerin adreslerine düzenlediği baskında Ömürcan Y. (29) ve kardeşi Doğancan Y. (27) ile Hakan E, Abdülmüttalip D, Sedat D. ve Sertaç D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ömürcan Y.'nin, babası Orhan Y.'nin 2003 yılında Erzurum'da bir düğünde çıkan bir kavgada bıçaklanarak öldürülmesinde Sarıkaya'nın bıçak kullandığını ancak isminin soruşturmaya dahil edilmediği belirterek öldürdüğünü söylediği kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Ömürcan Y. ve kardeşi Doğancan Y, uyuşturucu ticareti suçundan uzun süredir cezaevinde bulunan Özkan Sarıkaya tahliye olduktan sonra babalarının intikamını almak için peşine düştü. Şüpheliler, Sarıkaya ile ortak arkadaşları olan Abdülmüttalip D.'den Sarıkaya'nın İstanbul'a geleceğini, Kağıthane'den uyuşturcu madde alıp satmak için Bursa'ya döneceğini öğrendi. Sarıkaya'yı Kağıthane'de geleceği yerde bekleyen şüphelilerden Ömürcan Y. yanındaki tabancayla Sarıkaya'nın arkasında ateş ederek öldürüp kaçtıkları öğrenildi. Polis, şüphelilerin arkadaşları Hakan E, Abdülmüttalip D, Sedat D. ve Sertaç D.'yi cinayete yardım ve yataklık ettikleri suçlamasından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

--------

-Saldırganların öldürdükleri kişiyi takibi (güvenlik kamerası)

======================

9 - KAĞITHANE'DE YIKIMI YAPILAN BİNALARDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER - Onur MERİÇ/ İSTANBUL()

KAĞITHANE'de çöken binanın etrafındaki 24 riskli yapıdan 14'ünün yıkımının tamamlanmıştı. Diğer riskli binaların yıkımlarına da yakında başlanacağı öğrenildi. Yıkılan binaların hafriyatlarını taşıma çalışmaları sürerken, binaların son durumu da havadan görüntülendi.

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta 22 Nisan tarihinde bir binanın çökmesiyle riskli 24 binadan 14'ünün yıkımı tamamlanırken, çok sayıda iş makinesiyle, hafriyatın taşınması için çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı Akıncı Sokak'taki bekleyişlerini sürdürüyor. Kağıthane Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre, riskli tespit edilen diğer binaların yıkımlarına da yakın zamanda başlanacak. Belediye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları ve yıkımı tamamlanan binaların son durumu görüntülendi.

Görüntü dökümü

-------------------------------

-İş Makinelerinin olay yerindeki çalışmaları

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri

-Yıkımı yapılan binaların havadan görüntüsü

-Genel ve detaylar