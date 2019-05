DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(geniş haber)

1- BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NİN RESMİ AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA YAPILDI



* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Milletimizin Büyük Çamlıca Camii'ne sahip çıktığını, camiyi cemaatsiz bırakmadığını görüyoruz. Cumalar ve inşallah mübarek geceler bunların yanında sabah namazında bile buranın dolup taşması, vatandaşlarımızın sahiplenişinin göstergesidir. Çamlıca Camii cemaatsiz kalmayacak, dolup taşmaya devam edecektir"

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL() BÜYÜK Çamlıca Camii'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleşti.

Üsküdar Çamlıca'da temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi, Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Resmi açılış töreni öncesi, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Büyük Çamlıca Camii Türk Bayrakları ile donatıldı. Sabah saat 09.30'dan itibaren Büyük Çamlıca Camii'nin hocaları ile Filistin ve Mısır'dan gelen hafızlar, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu.

Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı, daha sonra caminin açılış törenine geçildi. Törene Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim İştiyye, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esadov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Libya Meclis Başkanı Halid Elmeshri, Tunus El Nahda Hareketi Lideri Raşid el Gannuşi da katıldı.

Törende yabancı devlet adamları kısa birer tebrik konuşması yaptı. Ardından sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan, "Resmi açılışını yaptığımız Büyük Çamlıca Camii'nin İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Böylesi bir eserin ortaya çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'umuzun güzelliğine güzellik katan Büyük Çamlıca Camii'nin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidalarını kıyamete kadar eksik etmesin diye rabbime dua ediyorum. Bu vesileyle 566 yıl önce İstanbul'un kapılarını İslam'a açan Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet'i, bu coğrafyaya medeniyetimizin damgasını vuran Mimar Sinan'ı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Asırlardır canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimizden darı bekaya intikal edenleri şükranla anıyor, hayatla olanlarına hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. 11 aylık hasretin ardından Pazar gecesi kavuşacağımız Ramazanı Şerif'inizi tebrik ediyorum" dedi.

"ESER, YATIRIM VE HİZMETLERİMİZLE İSTANBUL'U İLMEK İLMEK DOKUYACAĞIZ"

Erdoğan, "İstanbul, bir birinden güzel cami ve türbeleri ile görenleri kendine meftun eden bir şehirdir. Bu aziz şehre hizmet etmekten daha büyük bir gurur yoktur. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'a hizmet ettik. Birbirinden güzel eserlerle bu şehre izler bırakmayı Allah bize nasip etti. İstanbul 6 asra yakın zamandır semalarından ezanın eksik olmadığı kutlu bir şehirdir. Rabbim bizlere Marmaray'ı, Avrasya Tüneli, Yavuz Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi eserlerle silinmez izler bırakmayı nasip etti. Çeyrek asırdır İstanbul'a hizmet için geçirdiğimiz her anın mutluluğunu yüreğimizde hissettik. Gecemizi gündüzümüze katarak İstanbul için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Eser, yatırım ve hizmetlerimizle İstanbul'u ilmek ilmek dokuyacağız. İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz. Burası aynı zamanda bir külliye. Sadece bir cami değil. Sergi salonlarıyla, konferans salonlarıyla, Türk-İslam eserleri müzesiyle burası aynı zamanda büyük bir külliye. Sizlerin de gördüğü gibi Büyük Çamlıca Cami, mimarisi konumuyla muhteşem bir eserdir" İfadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN HER NOKTASINDAN RAHATLIKLA GÖRÜLEBİLİYOR"

Büyük Çamlıca Camii'nin öne çıkan bazı vasıflarını sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çamlıca Camii 57 bin 500 metre karelik bir alana kuruludur. Toplam inşaat alanı 350 bin metrekaredir. Burası ibadet bölümü yanında, konferans salonu, kütüphane, atölyeler, otoparka sahip külliyelerdir. Camimiz 6 minareye sahiptir. Aynı anda camimizde 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar birileri 'nasıl dolduracaksınız' deseler de elhamdülillah doluyor. Engelli dostu olarak inşa edilen külliye içerisinde geleneksel el sanatlarının icrası için de 2 bin 500 metrekare alana sahip atölyeler var. Türkiye'nin en büyük camisi vasfını taşıyan bu eser İstanbul'un her noktasından rahatlıkla görülebiliyor" şeklinde konuştu.

"ÇAMLICA CAMİSİ CEMAATSİZ KALMAYACAK, DOLUP TAŞMAYA DEVAM EDECEK"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Camiler Müslümanların cem olduğu yani birleştiği, bütünleştiği, aynı safta kalplerini birbirine kenetlediği mekanlardır. Adına ümmet dediğimiz; sınıf, sınır, mesafe, renk, dil, ırk tanımayan evrensel kardeşliğimiz evvela camilerimizde vücut bulur. Müminler tüm renkleriyle, ümmet olduklarının, kardeş olduklarının bilincine öncelikle camilerde varır. Bundan dolayı camiler sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda günde 5 defa muhabbetimizin mayalandığı yerlerdir. Milletimizin Büyük Çamlıca Camii'ne sahip çıktığını, camiyi cemaatsiz bırakmadığını görüyoruz; Cumalar ve inşallah mübarek geceler bunların yanında sabah namazında bile buranın dolup taşması, vatandaşlarımızın sahiplenişinin göstergesidir. Çamlıca Camii cemaatsiz kalmayacak, dolup taşmaya devam edecektir" diye konuştu.

"İBADET MEKANLARINI BOMBALAMANIN ADI CİHAD DEĞİL, TERÖRDÜR"

"Terörün karanlık yüzüne her geçen gün daha görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın farklı köşelerinde terörün insanlık dışı yüzüne her geçen gün muhatap oluyoruz. Yeni Zelanda'da katliam ile Sri Lanka'daki terör saldırısı tehdidin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur. Artık hiç kimsenin terör karşısında amalı cümleler kurma lüksü yoktur. Bundan sonra hiçbir devlet teröristler arasında iyi kötü ayrımına gidemez. Terör örgütlerine karşı artık daha ilkeli, tutarlı, net bir tavır alınması gerekiyor. İbadethaneleri kan gölüne çeviren vahşi zihniyete artık herkesin dur demesi şarttır. Bunların tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. Bizim inancımızda ibadet hakkı kutsaldır. Kimse Kur'an'ın çizdiği sınırları keyfine göre değiştiremez, helali haram kılamaz. Hiç kimse kendi anlayışına göre kural koyamaz. Hele hele cihad yapıyorum diyerek hiç kimse ibadethanelere saldıramaz. Masumları katletmenin, ibadet mekanlarını bombalamanın adı cihad değil, terördür, vahşettir, cinayettir" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki protokol üyeleri yapılan duanın ardından kurdele kesilerek Büyük Çamlıca Cami'nin resmi açılışını yaptı.

2 - KAĞITHANE'DE DEVAM EDEN YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul

Kağıthane'de 24 riskli binadan 6'sı yıkıldı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 10 gün önce inşaat alanındaki kazı çalışmaları sonucunda önce istinat duvarı ardından da 4 katlı r bina çökmüştü. 5 katlı bir binanın da kontrollü yıkımının ardından yapılan incelemeler sonucu 24 riskli binanın yıkımına karar verilmişti.

Dün başlayan çalışmalarda şu ana kadar 6 binanın yıkımı tamamlandı. Diğer binaların yıkımına iş makineleri ile devam ediliyor. Yıkımdaki son durum havadan görüntülendi.

3-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL KAFEYE DALDI: 3 YARALI

Haber: Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Bakırköy'de seyir halindeki bir otomobil, önündeki araca çarpmamak için cadde üzerindeki bir kafeye daldı. Kazada 2'si hafif 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halde bulunan Berkay Vatansever yönetimindeki 34 HL 5528 plakalı otomobil, fren yapan önündeki araca çarpmamak için bir kafeye daldı. O sırada kafenin bahçesinde bulunan müşteriler aracın üzerlerine geldiğini görünce panik yaşadı. Müşterilerden Muhammer Budak ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi hafif yaralanırken, servis yapan kafenin garsonu İbrahim Yengin araç ile kafe duvarına sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, araç ile duvar arasına sıkışan vatandaşı çıkararak, ambulansa teslim etti. Yengin, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yengin'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Hafif yaralı 2 kişi ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın çekici yardımıyla kafeden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

"ÇAY DEĞİL, ZEHİR OLDU RESMEN"

Kafeye çay içmeye gelen ve hafif yaralanan Muhammer Budak, " Arkadaşımla bir çay içmeye geldik. Çay değil, zehir oldu resmen. Allah korudu ölümden döndük. Önüne bir araç durmuş. araç durunca da kırmak zorunda kalmış. Kırınca da insanların arasına daldı. Biz ve buradaki bütün insanlar ölümden döndü" dedi.

4- GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRI

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, ()

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi yaralandı.

Olay saat 14.00'de Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kocası hapiste olan kız kardeşi M. Ö.'yü M. K. ile birlikte gören H. Ö. kız kardeşini ve yanındaki kişiyi silahla yaraladı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

