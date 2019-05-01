DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

(Geniş Haber)

1-GRUPLAR BAKIRKÖY MİTİNG ALANINA GİRİŞ YAPTI

*Bakırköy miting alanındaki 1 Mayıs kutlamalarında yapılması planlanan konserler Şanlıurfa'da 5 işçinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle iptal edildi.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Murat ÇİMEN-Cemil ÖZDEMİR-Harun UYANIK-Murat SOLAK-Mustafa BAKIRHAN-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL

Bakırköy Pazar Alanında düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için toplanan gruplar yürüyerek alana geldi. Grupların bazıları otobüslerle bazıları ise metrobüslerle Bakırköy'e geldi. Bakırköy metrobüs durağında yoğunluk oluşurken, durakta toplanan gruplar kortej halinde alana doğru yürüdü. DİSK kortejine katılanlar halay çekti.

Alana yürüyen grupların en önünde 1 Mayıs çelengi yer aldı. Güvenlik noktalarından geçen gruplar, sloganlar atarak alana doğru hareket etti. Gruplar, üye oldukları sendika ve sivil toplum kuruluşlarına ait bayrak ve flamalarla yürüdü. Güvenlik noktalarında bazı flamalarda bulunan sert plastiklerle alana girilmesine izin verilmedi. Daha sonra kortej, ikinci arama noktasından geçerek, alana giriş yaptı.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan miting alanında verilecek konserlerin, Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkan, işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle, iptal edildiği duyuruldu.

Görüntü Dökümü:

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-Alana yürüyüş

-Kortej genel ve detay görüntüler

-Güvenlik noktaları

-Genel ve detaylar

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2 - TAKSİM MEYDANI'NA GİRMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Özgür KUMANOVALI / İstanbul

Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na girmek isteyen gruba, polis müdahale etti. "Devrimci Gençlik Dernekleri" üyesi 14 kişilik bir grup, Taksim Meydanı'na çıkmak istedi. Sıraselviler Caddesi'nde bariyerlerle çevrili meydana girmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Gruptakiler direnmesi üzerine, polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Yere yatırılarak gözaltına alınan eylemciler polis otobüsüyle emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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- Grubun slogan atarak yürümesi

- Pankarttan görüntüler

- Polis müdahalesi

- Polis ile göstericiler arasında arbede

- Grubun gözaltına alınması

- Detaylar

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3- TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKMAK İSTEYEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA-Özgür KUMANOVALI-Hüseyin COŞKUN/ İstanbul

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürümek isteyen, elinde '1 Mayıs yazılı' pankart taşıyan biri kadın 2 kişiye polis müdahale etti. Göstericiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- İki kişinin görüntüsü

- Polis müdahalesi

- Gözaltına alınması

- Detaylar

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4- BEŞİKTAŞ'TA ÜÇÜNCÜ MÜDAHALE

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL() 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla Beşiktaş Meydanı'ndan Taksim'e yürümek isteyen 30 kişilik gruba da müdahale edildi.

Beşiktaş Meydanı'nda saat 14.00 sıralarında Gençlik Komiteleri üyeleri ellerinde döviz ve flamalarla Taksim'e yürümek istedi. Çevik Kuvvet polisleri yürümek isteyen gruba izin vermedi. Grubun ısrarla yürümek istemesi üzerine polis ekipleri Gençlik Komitesi üyelerini gözaltına aldı. Bu sırada bazı kişiler polise direndi.

Görüntü dökümü

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-Grubun toplanması

-Grubun gözaltına alınması

-Genel ve detay görüntüler

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5 - İSTANBUL'DA 84 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI/İstanbul

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen toplam 84 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beşiktaş ve Şişli'den Taksim'e yürümek isteyenlere polis izin vermedi. Polis şu ana kadar Beşiktaş'ta 29, Şişli'de 28, Beyoğlu'nda 22, Kağıthane'de 4 ve Bakırköy'de 1 kişiyi gözaltına aldı.

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6- ANTİKAPİTALİST MÜSLÜMANLARDAN SARAÇHANE PARKI'NDA 1 MAYIS KUTLAMASI

*Fatih Camii'nde toplanan grup üyeleri 1 Mayıs 1977'de Taksim'de ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL

Antikapitalist Müslümanlar grubu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Fatih Camii'nde toplanarak 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Fatih Camii'nde toplanan 30 kişilik grup gıyabi cenaze namazının ardından 'Mülk Allah'ındır' yazılı pankart açarak kortej eşliğinde Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca, 'Allah, Ekmek, Özgürlük' sloganı atarak Saraçhane Parkı'na giriş yapan grup adına Hadiye Yolcu'nun basın açıklamasını okudu.

Görüntü Dökümü:

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-Gruptan görüntü

-Cenaze namazı kılınması

-Namaza katılan kadınlar

-Pankarttan görüntü

-Grubun yürüyüşe geçmesi

-Slogan atmaları

-Grubun saraçhane parkındaki basın açıklaması

-Genel ve detaylar

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7- BİSİKLETLİLER MİTİNG ALANINA ALINMADI

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul,

Bakırköy'de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına bisikletleriyle gelen bir grup alınmadı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Bakırköy'deki mitinge vatandaşlar, partililer ve değişik sivil toplum kuruluşlarından katılımlar oluyor. Bakırköy miting alanının pazar girişinden alana girmek isteyen Don Kişot Bisiklet Kolektifi alana alınmadı. Güvenlik nedeniyle alana alınmadıklarını belirten bisikletlilerden biri, "Biz ulaşım haklarımız için geldik zaten. Girmeye çalışacağız yine" dedi. Alana çocuklarıyla gelen vatandaşlar ve partililer güvenlik noktalarında aranarak içeri girdi.

Görüntü Dökümü

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-Bisikletlilerin alınmaması

-Gruptan birinin konuşması

-Değişik partilerden aranarak girenler

-Bir bebeğin polis tarafından sevilmesi

-Genel ve detaylar



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8- TAKSİM MEYDANI'NDA FUTBOL OYNADILAR

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,()

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nda insan yoğunluğunun az olması nedeniyle büfeciler, kapalı yolları da fırsat bilerek oynadı. Bol bol top sektiren esnaf keyifli anlar yaşadı. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde de bazı esnafların dükkanlarını açmadığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Futbol oynayanların görüntüsü

-Top sektirenlerin görüntüsü

-İstiklal Caddesi'nden detaylarda

-Kapalı dükkanlar

-Detaylar

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9- SULTANBEYLİ'DE İETT OTOBÜSÜNÜN POLİS ARACINA ÇARPMA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()

Sultanbeyli'de iki caddenin kesiştiği noktada İETT otobüsü polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Sultanbeyli Adil Mahallesi Beykoz Caddesi ile Sait Nursi Caddesi kesiştiği noktada saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İETT otobüsü Beykoz Caddesi üzerinde seyir halindeyken, yolun Sait Nursi Caddesi'yle kesiştiği noktada seyir halindeki polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki polis memuru Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs şoförü ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin soruşturması devam ediyor. Öte yandan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polis aracının gelişi ve otobüsün çarpma anı görülüyor.



EK GÖRÜNTÜ

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-Güvenlik kamera görüntüsü

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Polis aracının görüntüsü

-Otobüsün görüntüsü

-Polis aracının çekiciye konması

-Genel ve detaylar

01.05.2019 -11.16 Haber Kodu : 190501068

