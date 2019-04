DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(Geniş Haber)

1- ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN DIŞLANDIĞI BİR F-35 PROJESİ TAMAMEN ÇÖKMEYE MAHKUMDUR

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Bugünlerde F35'ler konusunda da benzer bir haksızlığa, daha doğrusu dayatmaya maruz kalıyoruz. Proje ve üretim ortağı olduğumuz bir konuda bizi dışlamaya çalışanların hala bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini düşünüyoruz. Açık konuşuyorum, Türkiye'nin dışlandığı bir F35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı-IDEF 2019'un açılış töreninde katıldı. TÜYAP Fuar merkezinde gerçekleştirilen IDEF'19'a Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Devlet geleneğinin geçmişi 2 bin 200 yılı aşan bir ülke olarak savunma sanayisine önem verilmesi kadar tabi bir durum olamaz. Bu coğrafyada son bin yıldır Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak varlığımızı güçlü bir şekilde sürdürmemiz diğer vasıfların yanı sıra etkili bir savunma alt yapısına sahip olmamıza borçluyuz. Bazıları Türkiye'nin geçmişini bir asırdan ibaret sanıyor ve tüm okumalarını da buna göre yapıyor. Halbuki biz dünyanın en güçlü kara ve deniz orduları kurmuş sadece Osmanlı ile 24 milyon kilometrekareye ulaşan hakimiyet alanları tesis etmiş bir ülkeyiz. Dünya harp tarihine baktığınızda hem eğitim ve taktik hem de araç, gereç bakımından en önemli yeri ecdadımızdan aldığını görürsünüz. Son dönemde yaptığımız atılımlar işte bu tarihi süreklilik içinde okunmalıdır. Ele alınmalıdır. Bu vesileyle Kut'ül Amare zaferimizin 103. yıldönümünü kutluyor, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahraman askerlerimizi bir kez daha hayırla yad ediyorum" dedi.

"SİLAHLANMA YARIŞINA YOL AÇACAK GÜÇ REKABETİNİN HORTLAMA İHTİMALİ GİDEREK ARTIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çağın güvenlik paradigması siyasi, sosyal, ekonomik, askeri, teknolojik ve çevre faktörlerini içerecek şekilde genişledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge dünyadaki siyasi krizlerin ve çatışmaların en yoğun yaşandığı yer. Bu durum Türkiye'yi her alanda sürekli teyakkuz halinde tutmayı, gücü artıracak yöntemler geliştirmeyi zorunlu hale getiriyor. Dünya bugün tüm insanlığın ortak ihtiyacı olan istikrar ve güven iklimini tehdit eden gelişmeler sebebiyle adeta diken üzerinde. Kurallara dayalı uluslararası düzen her gün biraz daha erozyona uğruyor. Tek taraflı güç kullanma ve yaptırım tehditleri giderek daha sık başvurulan bir yol haline geldi. Yine ve çok daha tehlikeli bir silahlanma yarışına yol açacak güç rekabetinin hortlama ihtimali giderek artıyor. İhtilafların çözümü konusunda askeri seçenekler giderek daha çok konuşulmaya ve devreye alınmaya başladı. Bölgesel krizler süratle küresel boyut kazanırken terör örgütleri de bu tehlikeli gidişin en önemli ve tehlikeli araçları haline getirilmiştir. İletişim imkanlarını ve teknolojiyi giderek daha etkin kullanan terör örgütlerinin yol açtığı güvenlik sorunları sürekli büyüyor. Üstelik Türkiye gibi neredeyse kesintisiz bir şekilde terörle mücadele eden ülkelere savunma sanayi alanında gizli veya açık ambargolar uygulanıyor. Mesela, Suriye'de sınırlarımızın dibinde yuvalanan bir terör örgütüne bize parayla verilmeyen silahların bilabedel yığıldığını üzüntüyle takip ediyoruz. Aynı şekilde dünyanın diğer pek çok yerindeki terör örgütlerinin sahip olduğu silahların izleri de hep belirli yerlere çıkıyor. Örneği Libya'daki gelişmeler de bunu çok açık ve net olarak ortaya koyuyor. Kendileri binlerce kilometre öteden tehdit algıları üretip orantısız bir güçle üzerine gidenler, bizim meşru hassasiyetlerimizi ısrarla görmezden gelmeye çalışıyor. Türkiye, siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, etmeyecektir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DIŞLANDIĞI BİR F35 PROJESİ TAMAMEN ÇÖKMEYE MAHKUMDUR"

Erdoğan, "Sınırlarımızda yaşanan tacizler sebebiyle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzda ilk başvurduğumuz yer müttefiklerimiz oldu. Ama maalesef bu yöndeki taleplerimiz ya tümden cevapsız kalmış ya da işi yokuşa sürme anlamına gelen şartlar önümüze konmuştur. Kendimizi savunma hakkımızın hiçe sayılması, hatta bizi doğrudan can evimizden vurmaya yönelik adımlara destek verilmesi karşısında herhalde sessiz kalmayacaktık. Nitekim öyle de yaptık. Rusya ile vardığımız S 400 anlaşmasının gerisinde işte böyle bir süreç vardır. Daha da önemlisi kendi hava savunma sistemlerimizi üretme konusunda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Bugünlerde F35'ler konusunda da benzer bir haksızlığa, daha doğrusu dayatmaya maruz kalıyoruz. Proje ve üretim ortağı olduğumuz bir konuda bizi dışlamaya çalışanların hala bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini düşünüyoruz. Açık konuşuyorum, Türkiye'nin dışlandığı bir F35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı.



"ŞİMDİ ÜRETTİĞİMİZ BOMBALARIN GÜCÜ VE EKONOMİKLİĞİ KARŞISINDA ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMİYORLAR"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Milli muharebe uçağını üretecek adımları attık. Hava Kuvvetleri'nin bundan sonraki filolarında ağırlık milli muharebe uçaklarından oluşacak. Bu çerçevede geleceğin teknolojisi olarak bakılan insansız muharebe uçaklarıyla ilgili de çok yoğun çalışmalarımız var. Helikopter konusunda karşılaştığımız sıkıntıları ATAK'ları üreterek zaten geride bırakmıştık. Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar, şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Bu konudaki en çarpıcı örneklerden biri de silahlı ve silahsız insansız hava araçları. Terörle mücadelede bu araçlara ihtiyaç duyduğumuzda yine ilk iş gidip müttefiklerimizden yardım istedik. Onlardan herhangi bir destek alamayınca dolaylı bir yola başvurup bölgemizdeki bir ülkeden bu araçları edindik. Bu şekilde aldığımız insanız hava araçlarının çalıştırılması ve bakımı konusunda bize yaşatılan sıkıntıların hiç de iyi niyetli olmadığını görünce hemen kolları sıvadık. Bir yandan özel sektörümüzü diğer yandan kamunun kontrolündeki savunma sanayisi kuruluşlarımızı bu işte görevlendirdik. Sonuçta bugün Türkiye silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi bir konuma gelmiştir. Diğer alanlarda da aynı hassasiyetle çalışıyoruz. Özellikle yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayisi ürünlerinin tasarım ve üretimine çok büyük önem veriyoruz. Zırh, optik, yazılım, motor, simülasyon, patlayıcı teknolojileri başta olmak üzere ülkemizin önünü kesmek için araç olarak kullanılan her hususta kendimizin ve dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı kurmakta kararlıyız. Önümüze çıkarılan engeller karşısında asla pes etmedik. Hep yeni ve daha ileri çözüm yolları aradık. Yeri geldi sabotajlara yeri geldi ihanetlere maruz kaldık. Ama asla yılmadık. Hedeflerimize doğru yürümekten vazgeçmedik. Bugün doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev yapan Savunma Sanayii Başkanlığımızın portföyünde proje bedeli 75 milyar doları bulan 690'dan fazla başlıkta çalışma var. Hisseleri doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait savunma sanayisi şirketlerimizin her biri kendi alanlarında dünya markası haline geldi. Özel sektör kuruluşlarımız çok sınırlı imkanlarla çok büyük başarılara imza atıyorlar. Savunma sanayisi alanında deneyimli ve uzmanlaşmış insan kaynağımız oluştu. Artık dışarıdan uzman getirmek yerine biz dışarıya uzman gönderir hale geldik. Dünyanın her yerinde teknolojinin lokomotifi savunma sanayisidir. Ülkemizde de bu alanda yapılan çalışmaların ticari alana uyarlanması konusunda giderek daha başarılı örneklerle karşılaşıyoruz"

Erdoğan, fuarın ve bu tür platformların ürünlerin tanıtımına ve pazarlanmasına katkıda bulunduğunu belirterek, "Diğer yandan yeni iş birliği zeminlerinin oluşmasına vesile oluyor. Özellikle KOBİ boyutundaki firmalarımız için buradaki iklim gerçekten çok önemli" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Erdoğan'ın konuşması

=========================

2- ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİ FUARI IDEF'19 BAŞLADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL,

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapılarını açtı.

IDEF'19, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 14. kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve çok sayıda katılımcıyla kapılarını açtı.

Zırhlı muharebe araçları, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzelerin aralarında bulunduğu birçok ürünün yer aldığı fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

BİN 61 FİRMA KATILIYOR

Fuara bu yıl 576 yabancı, 485 Türk olmak üzere toplam bin 61 firma katılıyor. Türk firmalarının 250'si KOBİ'lerden oluşuyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından 68 ülkeden 550 kişiden oluşan 150 heyetin katılım sağlayacağı fuarda, heyetlerde 68 üst düzey yetkili yer alacak. Fuar kapsamında 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirilecek. Fuarda 70 imza töreni gerçekleştirilmesi planlanıyor. İmza törenleri ile yerli ve yabancı iş birlikleri ilan edilecek.

Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alacak.

Fuara, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği olmak üzere 20 kurum ve kuruluş destek veriyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Fuardan görüntüler

- Hürjet'in görüntüsü (1.36)

- Hürkuş'un görüntüsü (2.20)

- Atak Helikopteri (2.34)

- Atak 2 Helikopterinin görüntüsü (3.30)

- Detaylar

======================

3- İBB BİNASINA "T.C." İBARESİ EKLENDİ

Haber-Kamera: İSTANBUL,()

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasına da 'T.C.' ibaresi eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasına 'T.C.' ibaresi eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye hizmet binasının girişine 'T.C.' ibaresinin eklenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binası girişine de 'T.C.' ibaresi eklendi. Saat 14.30 sıralarında belediye görevlileri T.C. ibaresini yerine konuldu.

Görüntü dökümü:

-------------------

-T.C. levhasının görüntüsü

-İşçilerin yerleştirmesi

-Kapıdan detaylar

-Genel ve detaylar

==============================

4- TUZLA'DA KÜÇÜK ÇOCUK "ERİK ÇEKİRDEĞİ" DAYAĞINI ANLATTI

- Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

Tuzla'da bir sürücünün aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle feci şekilde dövdüğü küçük çocuk o anları anlattı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yaşandı. Yol kenarında çimenlere oturup yedikleri eriklerin çekirdeklerini yola atan çocuklar, bir anda onlara doğru koşan bir sürücüyle karşılaştı. Çocuklar paniğe kapılarak kaçmaya başladı. 12 yaşındaki M.K .ile sürücü arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. M.K. korku içinde koşarken bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Fakat küçük çocuk sesini kimseye duyuramadı. M.K. sürücü tarafından yakalandı. Acımasız sürücü, çocuğa yumruk atarak yere düşürdü. Daha sonra da M.K.'ye tekmeler attı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

"SESLENDİM, DUYMADILAR"

M.K. yaşadıklarını kameralara anlattı. Küçük çocuk, "Ağaçlardan erik toplamıştık. Yiyorduk, çekirdeklerini de aşağıya atıyorduk. Burada kırmızı ışıkta bir araç durmuştu, müzik çalıyordu. Araba geçti. Biz 3 kişi ayaktaydık. Adam gitmişti, ama biz arkasından bakmadık. Adam durmuş, koşmaya başlayınca arkadaşlarımla koştuk. Biz o olduğunu sanmıyorduk. Bekçiler oturuyordu, çay içiyordu. Seslendim duymadılar. Baktım adam yaklaştı. Araba vardı arabanın etrafında tur atayım, kaçayım dedim. Beni arabanın yanında yakaladı. Önce bana yumruk attı. Ben yere serildim. Sonra üstüme çıktı, yumruk atmaya devam etti. Tekme attı. Tehdit etti" dedi.

"YÜZÜMDE, KAŞIMDA ŞİŞLİKLER VAR"

Yüzüne aldığı darbeleri anlatan M.K, "Yüzümün sağ tarafına vurdu. Yüzümde, kaşımda şişlik var. Yemek yerken ağzımı tam açamıyordum. Kaşığı ağzıma tam sokamıyordum. Ağrıyordu. Gece uyurken de gözlerimi kapattığım zaman kaşımdaki şişlik ağrıyordu. Krem aldık. Yüzümdeki yaralara krem sürüyoruz." diye konuştu.

ANNE: ŞİKAYETÇİYİZ

M.K.'nin annesi Emel K. ise "Benim tek söyleyeceğim, bir an önce yakalanması. Çocuğuma bunu yapmaya hakkı yoktu. Çünkü daha küçük. Bir şey yapmamış, suçu da yok. Suçsuz yere bir çocuğu dövmeye hakkı yok bir insanın. Çocuğum efendi, başarılı, zarar verecek bir çocuk değil. Görüntüleri gördük. Bir de ormana götürmesi biraz tehlike. O bizi biraz kuşkulandırdı. Ormana ne diye götürdü benim çocuğumu. Ne istiyordu?. Şikayetçiyiz, eşim zaten gerekeni yaptı" dedi.

Emniyet ekipleri, yaşanan olayın ardından şüphelinin kimliğine ulaşmak için çevrede bulunan 100'ün üzerindeki kamerayı incelemeye aldı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

-M.K. ile röp.

-Anne ile röp.

-Ormanda çocuğun olayı anlatması

ek güvenlik Kamerası)

---------------

-Çocukların koşarak kaçmaları

-M.K nın koşarak kaçması

-Saldırganın M.K yı kovalaması

-M.K nın aracın etrafında koşması

-Saldırganın M.K'yı yakalaması

-Saldırganın M.K'ya yumruk atması

-M.K'nın yere düşmesi

-Saldırganın yumruk ve tekme atması

-Saldırganın çocuğu kolundan tutup götürmesi

=======================

5- KÜÇÜKÇEKMECE'DE EMEKLİ POLİSLERİN KAVGASI; 1 ÖLÜ 1 YARALI

*Yangın merdiveni yüzünden çıkan kavgada kan aktı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Küçükçekmece'de, 2 emekli polis arasında yangın merdiveni yüzünden çıkan kavgada emekli polislerden biri hayatını kaybederken diğer emekli polis yaralandı.

Olay, Atakent Mahallesi Atakent 1. Etap F-5 Ticaret Merkezi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kafeterya işleten Tarık İlbey ile bir üst katında dükkanı bulunan İlhan Varlık arasında yangın merdiveni yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Tarık İlbey, yanında bulunan tabancayı çekerek İlhan Varlık'ı ayağından vurdu. Tabancayı masaya koyan İlbey daha sonra Varlık'a yardım etmek için yanına geldiğinde Varlık da masada duran aynı tabancayı alarak İlbey'e kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine kafeteryaya gelen vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Varlık'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde kanlar içinde yerde yatan İlbey ise, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Vatandaşlardan detaylar

-Sağlık ekipleri

-Genel ve detaylar

=================

6- 9'UNCU KATTAN DÜŞEN KADIN PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Başakşehir'de 21 katlı binanın 9'uncu katından düşen kadın pilot, hayatını kaybetti. Polis kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

Olay saat 12.00 sıralarında 2. Kısım Mahallesi, Okyanus Caddesi üzerinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 21 katlı binanın 9'uncu katında oturan 35 yaşındaki pilot Gökselin Türkel, dairenin camından bilinmeyen nedenden dolayı aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadın pilotun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayın kadının düştüğü yere şerit çekerek, inceleme yaptı. Türkel'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gökselin Türkel'in özel bir havayolu şirketinde 2. pilot olarak çalıştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Olay yerinden görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Türkel'in cenaze aracına konulması

-Genel ve detaylar

=========================

7-OTOMOBİLLERİ "DENEME SÜRÜŞÜ YAPACAĞIM" DİYEREK ÇALIYORLARDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da otomobil satmaya çalışan kişilerle müşteri gibi irtibata geçerek otomobille deneme sürüşü sırasında araçları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 3 otomobil çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

MAĞDUR POLİSE BAŞVURDU

İstanbul'da 20 Nisan 2019 tarihinde Ümraniye'de polise başvuran Murat B.(38) "Otomobilini satmak için internet üzerinden ilan verdim. Beni telefonla arayan bir kişi, otomobile talip olduğunu söyleyince yanına gittim. Otomobili kontrol ettiler, beğenince fiyatta anlaştık. Son olarak bir deneme turu atmak istediklerini söyleyince kabul ettim. Ancak otomobili alarak kaçtılar." dedi.

AYNI YÖNTEMLE 3 ARAÇ ÇALMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 24 Nisan tarihinde Kenan A.(28) ve 25 Nisan 2019 tarihinde Kadıköy'de Murat Y.(28) adlı kişilerin otomobillerini de çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin kimlikleri güvenlik kameraları görüntüleri kullanılarak tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda Bandırma'da düzenlenen operasyonda Mert Muhammet S.(29) ile Erdinç A.(47) gözaltına alındı. Şüphelilerden Mert Muhammet S.'nin daha önceden 18 kez polis tarafından yakalandığı, diğer şüphelinin de 2 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Görüntü Dökümü:

---------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızlık anına ilişkin görüntüler

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

=====================

8- BAKIRKÖY'DE 1 MAYIS ÖNLEMLERİ

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesinde Bakırköy'de önlemler alınmaya başlandı. 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Pazar Alanı'na çıkan yollarda güvenlik önlemleri alınıyor. alan ve çevresine polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin akşam saatlerinde yerleştirileceği öğrenildi

Görüntü dökümü:

----------------------

- Bakırköy polis bariyerleri ile kapatılan yollar

- Kalan yolları kapatmak için yol kenarına istiflenen bariyerler

- Genel ve detay görüntüler

===========================

9 - KÜÇÜKÇEKMECE'DE MİNİBÜSÜN EZDİĞİ ÇOCUK ÖLDÜ

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Küçükçekmece'de yolcu minibüsünün ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 6 yaşındaki Suriyeli Salah Eyüp'e yolcu minibüsü çarptı. Küçük çocuk minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın bulunduğu caddeye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Minibüs sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Kanarya Polis Merkezi'ne götürüldü. Sokak üzerinde marketi bulunan Mehmet Okut üst caddede yol çalışması olduğu için bir süredir kazanın olduğu caddede araç trafiğinin yoğun olduğunu söyledi. Okut , "Minibüs çocuğa çarpmış. Ezmiş. Olay yerinde hayatını kaybetti. Dün polis ekipleri geldi inceleme yaptı. normalde onun güzergahı değil burası buradan minibüs geçmiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------

olay yerinden görüntüler

görgü tanığı ile röportaj

diğer detaylar