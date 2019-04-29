DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(havadan görüntü)

1- KADIKÖY SAHİLİ DE TURUNCUYA BÜRÜNDÜ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ- Anıl UÇAN - İSTANBUL/)

Kadıköy Fenerbahçe sahilinin turuncuya bürünmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Fenerbahçe sahil boyu deniz turuncuya döndü. Denizin renk değiştirmesinin nedeninin 'kırmızı gelgit' olayı olduğu belirtiliyor. Kıyı şeridinde oluşan manzara havadan da görüntülendi. Benzer durum Silivri ve Büyükçekmece sahilinde de ortaya çıkmıştı.

Silivri Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denilmişti: "Deniz üzerinde gözlemlenen renk değişikliği hususuna istinaden Müdürlüğümüzce bir teknik inceleme yapılmıştır. Genellikle İlkbahar ve Yaz aylarında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi ve deniz suyunun ısınması nedeniyle plankton sayısı artmaktadır. RED-TIDE (kırmızı gelgit) denilen bu biyolojik olayda deniz rengi dönem dönem değişebilmekle beraber, bazen yeşilimsi bazen kiremit rengi bazen de sarı olabilmektedir. Bu kapsamda; mevcut durumda herhangi bir deniz kirliliğinin söz konusu olmadığı düşünülmektedir"

Görüntü Dökümü

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-Kırmızıya bürünen denizden detaylar

-Sahilden yürüyüş yapan vatandaşlardan detaylar

-Vatandaşlarla röportajlar

-Havadan görüntülenmesi



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2- FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASI: 153 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 184 şüpheliden 153'ü tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içine sızdığı belirlenen 210 muvazzaf asker hakkında 26 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonrasında gözaltına alınan 184 şüpheli, emniyette işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 153'ü örgüt üyeliği suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. 28 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanması, 2'sinin değişen delil durumuna göre, bir kadın şüpheli ise küçük çocuğu olması nedeniyle adli kontrolle savcılıktan serbest bırakıldı. Şüphelilerden 26'sı ise halen firari durumda aranması devam ediyor.



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3- ESENYURT'TA ÇATLAKLARDAKİ DEĞİŞİM ÖLÇÜM ALETLERİ İLE TAKİP EDİLİYOR



Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () ESENYURT'ta yolda ve binalarda çatlaklar oluşmuş binalarından tahliye edilen mahalle sakinleri dün akşam evlerine dönmüştü. Yaya trafiğine açılan ancak araç trafiğine hala kapalı olan cadde ve sokaklarda çatlakların takibi için ölçüm aletleri yerleştirildi.

Güzelyurt mahallesi Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklar paniğe neden olmuş ve çevredeki binalar boşaltılarak inceleme yapılmıştı. Cuma günü oluşan çatlaklar nedeniyle de 40'a yakın bina boşaltılmıştı. İncelemelerin ardından dün akşam tahliye edilen bina sakinlerinin evlerine tekrar girişini izin verildi. Araç trafiğine kapalı olan caddede bazı noktalarda çatlaklarda oluşabilecek değişimleri gözlemlemek amacıyla ölçüm aletleri, bazı noktalara ise camlar yerleştirildi.

Cadde üzerinde iş yeri bulunan Rasim İnce, çatlaklardan hala tedirgin olduklarını, raporun sonucunu beklediklerini belirterek, "Aşağıdaki inşaat başlayınca buralarda yavaş yavaş açmaya başladı, gün geçtikçe daha da büyüdü. Son 3 günde daha da açtı burası. Yetkililerin dediğine göre daha açılmayacak. Benim gözlemlerime göre biraz daha açılma oldu. Bizim binamızdan sonraki diğer sokaklarda fazla bir şey yok. Tedirgin oluyoruz hala. Yetkililerin raporunu bekliyoruz ne karar verecekler. Bizde ona göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çatlaklardan görüntü

Ölçüm aletlerinden görüntü

cadde den görüntü

binalardan görüntü

Koyulan camdan görüntü

esnaf ile röportaj

Diğer detaylar

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(yeniden)

4-"ÇİNGENE ÜMİT" OPERASYONUNDA ZEHİRLİ MERMİ DETAYI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () - İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözatına alınan liderliğini 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın yaptığı suç örgütü üyesi 52 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen malzemeler arasında şüphelilerin çatışmalarda kullandığı isabet almış çelik yelekler ve zehirli mermiler dikkat çekti.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini halen bir başka suçtan cezaevinde bulunan 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın yaptığı suç örgütünün Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu'nda vatandaşları silah zoruyla tehdit ederek, uyuşturucu satışı yaptığını ve buna karşı çıkanları silahla tehdit ederek pek çok eyleme karıştığını belirleyerek 18 Nisan'da operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 52 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 tabanca, 1 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, çelik yelek, 2 sahte nüfus cüzdanı ve bir miktar uyuşturucu madde ile 2 bin 215 mermi ve fişek ele geçirilmişti.

CİNAYETLER, SİLAHLI SALDIRI SONRASI BÖYLE BAŞLADI…

Suç örgütünün 4 cinayet, 3 cinayete teşebbüs ve çok sayıda yaralama olayıyla bağlantıları tespit edildi. İddiaya göre, 2016 yılında Ümit Yalçın silahlı saldırıya uğradı. O sırada Yalçın'ın yanında bulunan Orhan Korkmaz, önüne atladığı suç örgütü lideri 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın canını kurtardı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren U.L. çete üyeleri tarafından bir başka saldırıda öldürüldü. U.L.'nin yakınları Ümit Yalçın'ı tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Yalçın'ın, 'U.L.'yi Orhan öldürttü' dediği öğrenildi. Bu cinayetin ardından Orhan Korkmaz ile Çingene Ümit'in arası açıldı.

ARKA KOLTUKTAN ENSESİNE ATEŞ EDİLDİ

Korkmaz, Bahçelievler'de 2 arkadaşıyla birlikte araçla giderken arka koltukta oturan ve aynı suç örgütüne mensup Zeki G. tarafından Çingene Ümit'in talimatıyla ensesinden vurularak öldürüldü.

AĞABEYİNİN CİNAYETİNİN ARAŞTIRIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşanan cinayetler üzerine Orhan Korkmaz'ın kardeşi Barış Korkmaz ise, Zeki G.'nin Çingene Ümit'ten aldığı talimatla abisinin öldürüldüğünü iddia etti. Çetelerle ilişkisi bulunmadığı öğrenilen Barış Korkmaz'ın "Ağabeyimin ölüm talimatını Zeki G.'ye Ümit Yalçın verdi. Benim de başıma bir şey gelirse sorumlusu odur' şeklinde çevresine bilgi verdiği belirlendi. Bunun üzerine Barış Korkmaz 28 Mayıs 2017'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayeti kimin işlediğini araştırmaya devam ediyor.

ALAN KAVGASINDAN 2 CİNAYET

Suç örgütünün alan kavgası sebebiyle 2017 yılında da 'Çukur Hakan' lakaplı Hakan Z.'yi öldürttüğü, 26 Mart'ta ise Bilal Samet K.'yı öldürttüğü tespit edildi.

52 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları tamamlanan, halen cezaevinde bulunan sorgu için getirilen 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 52 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

ZEHİRLİ MERMİLER DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi ve yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler basın mensuplarına gösterildi. Ele geçirilen malzemeler arasında şüphelilerin çatışmalarda kullandığı isabet almış çelik yelekler ve zehirli mermiler dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Orhan Korkmaz'ın kullandığı cipin direğe vurması

-Ateş eden kişini kaçışı

-POLİS KAMERASI

-Cipte yapılan incelemeler

-Operayon yapılan evler

-Ele geçirilen malzemeler

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-İlk sırada çıkan 'Çingene Ümit'

-Sergiden görüntü

-Zehirli mermiler (Ucu gri renkli)

-Çelik yelekler

-Tüfekler ve fişekler

-Genel ve detaylar

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5 - ÜMİT KARAN'A "BASİT CİNSEL SALDIRI"DAN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

İstinaf Mahkemesi, eski milli futbolcu Ümit Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karan savunmasında, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Yerel mahkeme, Ümit Karan hakkında beraat kararı vermişti.

Eski futbolcu Ümit Karan, 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "Basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ'NDEKİ İLK DURUŞMAYA KATILMADI

İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde bugün görülen karar duruşmasına sanık Ümit Karan ve Avukatı Ayhan Sağıroğlu ve İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık Ümit Karan, kimlik tespiti sırasında Makedonya'da futbol takımı çalıştırdığını ve aylık gelirinin 2 bin Euro olduğunu söyledi. Savunmasına, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadığını" sözleri ile başlayan Ümit Karan, "Suçlamalar doğru değildir" dedi. Karan, suçlamaların çıkar amaçlı yapıldığını iddia etti.

'OLAYDAN SONRA MÜVEKKİLİM PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK GEÇİRMİŞTİR'

İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser, müvekkilinin çıkar elde etmeye çalışmadığını belirterek, "Olaydan sonra müvekkilim ciddi psikolojik rahatsızlık geçirmiş ve tedavi görmüştür. Olaydan sonra çalışamaz duruma gelmesine sebebiyet vermiştir. Müvekkilim ili terk edip başka ile taşınmak zorunda kalmıştır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Savcı Levent Çağıl mütalaasında, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık Ümit Karan lehine verdiği beraat kararının kaldırılarak sanığın, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Karan'ın Avukatı Ayhan Sağıroğlu, şike davasından en az ceza alıp iş bulamayan tek futbolcu olduğu için Makedonya'da çalıştığını söyledi. Müvekkilinin kimseyi öpmediğini, öpmeye de teşebbüs etmediğini söyleyen Avukat Sağıroğlu, müştekinin İstinaf talebinin reddine karar verilmesini istedi.

'ATATÜRKÇÜLÜKTEN CEZA VERECEKSENİZ KABULÜMDÜR'

Son sözü sorulan Ümit Karan, "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ersoy Yüce, "Atatürkçülere ceza mı veriliyor" dedi. Araya giren Karan'ın Avukatı Ayhan Sağıroğlu, "Başka bir şey söylemeye çalışıyor" dedi.

'SURVİVOR'DA KADINLARLA YAN YANA BULUNDUĞUMDA BİLE BİR ŞEY YAPMADIM'

Bu diyaloğun ardından tekrar söz alan Karan, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda herhangi bir şey yapmadım" diyerek beraatine karar verilmesini istedi.

KARAN'A 1 YIL 8 AY CEZA VERİLDİ

Kısa bir ara veren 20. Ceza Dairesi, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat kararını kaldırdı. Daire, oy çokluğu ile Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Üye hakim Kadir Erdal, beraat yönünden görüş bildirerek çoğunluk kararına muhalefet etti. Karan'ın bu kararı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ümit Karan ve Avukatı Ayhan Sağıroğlu'nun adliyenin koridorunda görüntüsü

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6- "24 NİSAN SONRASI ERMENİ İDDİALARI" ÇALIŞTAYDA DEĞERLENDİRİLDİ

Hakan KAYA/İSTANBUL,() MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından "24 Nisan sonrası Ermeni iddiaları"nın değerlendiriildiği bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda sözde Ermeni soykırım iddialarının doğru olmadığı ve Türkiye'nin bu konuda yeterli çalışmalar yapılmadığı konuşuldu.

Taksim'deki bir otelde düzenlenen toplantıya Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Taşkın Recepli, İYİ Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, CHP 24. Dönem Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, AK Parti 21. Dönem İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, akademisyenler ve Türk diplomatlar katıldı.

ONUR ÖYMEN "ERMENİLER 518 BİN TÜRK'Ü KATLETMİŞTİR"

Modaretörlüğünü Akademisyen Tarihçi Aygün Attar'ın yaptığı toplantıda konuşan diplomat ve siyasetçi Onur Öymen, "Bizim dosyamız çok sağlam. Ermenilerin o tarihte katlettiği Türklerin sayısı 518 bin, 518 bin müslümanı bunlar katlettiler. Bunlar bizim devlet arşivlerimizde de var. 518 bin Türk'ün katledildiğine dair ne Amerika'dan ne herhangi bir Avrupa ülkesinden bir başsağlığı bir geçmiş olsun üzüntü beyanı yok" dedi.

UĞUR BAYRAKTUTAN " SÖZDE SOYKIRIMLA ALAKALI 23 ÜLKE TÜRKİYE'Yİ SORUMLU GÖSTEREN 60'A YAKIN KARAR ALDI"

CHP 24. Dönem Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise şöyle konuştu "Ben aynı yıl içerisinde hem Ermenistan'ı hem de Azerbaycan'ı ziyaret ettim. Ermeniler, Ermenistan'a gelen resmi heyetleri zorla resmi programlara, soykırım anıtlarını ziyareti koyuyorlar. Başka bir ülkede böyle bir program yok, hiçbir yerde böyle bir şey görmedim. En son alınan kararlarla beraber Ermeni soykırımıyla alakalı 23 ülke ve iki uluslararası kuruluş 60'a yakın kararlar alıyor Ermeni soykırımıyla alakalı Türkiye'yi sorumlu gösteren 60'a yakın karar var. Birleşmiş Milletlerin soykırım sözleşmesinin üçüncü ve dördüncü maddelerini hepimiz biliyoruz. Orada bir şey söyleniyor soykırımla alakalı, Burada 'gerçek kişileri' diyor ancak sanık sandalyesinde oturtabilirsiniz. Ama ne yazık ki Türkiye ile alakalı böyle bir sorun olduğu zaman bu gerçek kişiler gözardı ediliyor"

ŞAMİL AYRIM "BENİM AİLEMDEN BİR GECEDE 20 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Geçmişte Ermeniler tarafından kendi ailesinden 20 kişinin öldürüldüğünü söyleyen AK Parti 21. Dönem İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım "Geçmişin 24 Nisan hadiselerine baktığımız zaman 1. Dünya Savaşı döneminde gerçekten acıların yaşandığı ortak acıların yaşandığı bir dönem. Biz bunu inkar etmiyoruz. 514 bin insan 1914 ve 1921 yılları arasında öldürülmüş bunlar belgeleriyle sabit. Benim ailemden bir gecede 20 kişi öldürülmüş. Kin ve nefretle büyütmediler bizi ailelerimiz. Özellikle benim bulunduğum coğrafyada Iğdır'da Kars'ta, Erzurum'da oralara gidip baktığımız zaman gerçekten toplu mezarları görüyorsunuz" dedi.

Toplantının ardından 'ya konuşan Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver toplantının genel amacını anlattı. Suver Türkiye'nin hukuki haklılığını yeterince ifade edemediğini söyleyerek "Sözde Ermeni iddialarına bir cevap verebilmek arzusuyla siyasi parti temsilcilerinin katılımı, akademisyenler ve diplomatların da hazır bulunduğu bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayımızda ortaya koyduğumuz düşünce Ermeni iddialarında hukuki olarak haklılığımız ama siyasi olarak gereken faaliyetleri icra edemediğimiz konusunda ortak bir beyandı. Bu konuda herkes hemfikirdi. Bugün ortaya çıkan ortak kanaat ise siyasi boyutta etkinliği arttırabilmek için sivil toplum örgütlerinin daha aktif daha verimli ve daha çok tanıtıcı toplantılar yapması ve yurt dışında özellikle yabancı dilde daha çok kitap yayınlanması toplantılar düzenlenmesinde oy birliğiyle bir karar verildi. Bugünkü toplandının bence en büyük vasfı sivil topluma olan ihtiyacın belirlenmesiydi" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Toplantıdan görüntü

-Katılımcılardan görüntü

-Türk Diplomat ve Siyasetçi Onur Öymen'in konuşması

-CHP 24. Dönem Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın konuşması

-AK Parti 21. Dönem İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın konuşması

-Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver'in konuşması

-Genel ve detaylar