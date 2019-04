DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4 

(GENİŞ HABER)

1- KÜÇÜKÇEKMECE'DE KÜÇÜK KIZA CİNSEL SALDIRIDA BULUNAN KİŞİ TUTUKLANDI

Müslim SARIYAR - Serpil KIRKESER - Alper KORKMAZ - İSTANBUL () - KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Pakistan uyruklu 18 yaşındaki M.V. tutuklandı.

5 yaşındaki küçük kız, 22 Nisan günü 13.00 sıralarında annesinden oyun oynamak için izin istedi. Annesi de izin verdi. İki arkadaşıyla sokakta oyun oynayan küçük kız, yanlarına gelen M.V.'nin cinsel saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken polis ihbar üzerine çalışma başlattı. Olayın görgü tanıklarından 4,5 yaşındaki çocuk, pedagoglar eşliğinde polise bilgi verdi. Küçük çocuk, eşkal veremiyordu ama saldırganın ayağında terlik olduğunu söyledi ve gördüğünde tanıyacağını belirtti. Küçük çocuğun verdiği bu bilgiler de polisin çalışmasına yardımcı oldu. Bölgede bulunan onlarca kamera polisler tarafından toplandı. Büyük bir dikkatle izlendi.

ÖNCE İKİ TÜRK GÖZALTINA ALINDI

Olay saatinde güvenlik kameraların yakalanan 2 Türk gözaltına alındı. Test için örnekler alındı, 4,5 yaşındaki çocuğa gösterildi. İki kişi olayla ilgisi olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden özel ekip kuruldu. 50 kişilik ekip bir taraftan protesto yürüyüşlerini takip ederken diğer taraftan da sokak çalışması yapmaya başladı. İstihbarat şubenin de desteğiyle şüphelinin saklandığı ev tespit edildi. Bunun üzerine önceki gece Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine yakın bir noktadaki apartmanın giriş katına ortak operasyon düzenledi. Evde bulunan ve Türkiye'ye kaçak yollarla giren 7 Pakistanlı gözaltına alındı. Bunlardan biri, küçük kıza cinsel saldırıda bulunan ve Türkiye'ye 1,5 yıl önce İran üzerinden kaçak yolla giren M.V.'ydi. Kurulan 50 kişilik ekip evlerine gitmeyerek gece gündüz takip ettikleri seyyar çanta satan M.V.'yi olaydan 63 saat sonra yakaladı. Gözaltına alınan M.V. ise suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

3 KEZ AYRI TEŞHİSTE "BU" DEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürülen M.V.'yi teşhis için küçük kızın oyun oynadıkları arkadaşları emniyete getirildi. Pedagog eşliğinde teşhis ettirildi. 3 kere ayrı kişiler arasına konulan M.V. hepsinde de 4,5 yaşındaki çocuk tarafından teşhis edildi.



'CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Pakistan uyruklu 18 yaşındaki M.V. tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi; "Küçükçekmece'de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişi, bugün çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştır. Bilindiği gibi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde Cumhuriyet başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, Cumhuriyet savcısı ve müdafi eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşkal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır. Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişiyle aynı evde kalan ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir"

=======================

2 - KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR TACİZ İDDİASI DAHA: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Cemil ÖZDEMİR - İstanbul

Küçükçekmece'de 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 7 yaşındaki kız çocuğunu takip eden 37 yaşındaki A.M., küçük kızın peşinden binaya girdi.

Kız çocuğunun bağırması üzerine paniğe kapılan A.M. kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede bulunan 55 güvenlik kamerasını inceleyerek saldırgana ulaştı. Gözaltına alınan A.M. hakkında "Teşhircilik Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan işlem başlatıldı.

A.M.'nin 2014 yılında aynı suçtan kaydı bulunduğu, ayrıca 22 Mart ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yine aynı ilçede meydana gelen 2 ayrı çocuklara cinsel saldırının faili olduğu tespit edildi.

A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Şüphelinin görüntüsü

-Olay yeri

============================

3- KAĞITHANE'DE VATANDAŞLAR TAŞINMAYA BAŞLADI



İSTANBUL, () - KAĞITHANE'de istinat duvarının çökmesinin ardından yıkılan binaların enkazında çalışmalar devam ediyor. Çevrede bulunan binalardaysa taşınma işlemleri başladı.

Akıcı Sokak'ta geçtiğimiz günlerde bir bina çökmüş bir bina belediye tarafından yıkılmış, bölgede riskli olarak belirlenen 24 bina da boşaltılmıştı. Boşaltılan binaların tahliye edilmesi için Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 1500 TL kira ve nakliye yardımı yapacaklarını açıkladı. Başkan Öztekin'in açıklamasının ardından taşınma işlemleri başladı.

"HER ŞEY YOLUNDA, HER ŞEY KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR"

Riskli olan belirlenen binalardan birinde oturan Ozan Demirci, taşınmaya başladıklarını belirterek, Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür etti. Demirci, "Her konuda destek var devletimiz tarafından da. Her şey sağlanıyor şu anda. Evimizi taşımamız için fırsat da verdiler. Her şey yolunda, her şey kontrollü bir şekilde yapılıyorö ifadelerini kullandı.

"GİTTİĞİMİZ YERDE İNŞALLAH BÖYLE BİR SIKINTI YAŞAMAYIZ"

Evini taşımaya başlayan Selahattin Eren de yetkililerin kendilerini hiç boş bırakmadan yardım ettiğini söyledi. Taşındıkları yerde bir daha böyle bir sıkıntıyla karşılaşmak istemediklerini belirten Eren, "Taşınıyoruz artık, yıkım başladı. Bizleri de belirli gün otellerde konaklattılar. Evlerini bulanlar şu an taşınıyor. Ben de ev buldum, taşınıyorum. Belediye bize çok yardımcı oldu. Onlardan Allah razı olsun. Hiçbir zaman bizi boş bırakmadılar, her zaman yanımızdalardı. Ekmeğimizden tutun paramıza kadar her şeyimizi verdiler. Şimdi de evlerimizi taşımamıza yardım ediyorlar. Çok güzel ilgileniyorlar. Şefkatli kollarını bize açtılar. Mağdur durumlarımızı çok güzel karşıladılar. Allah razı olsun onlardan, şu anda evimi taşıyorum. Gittiğimiz yerde inşallah böyle bir sıkıntı yaşamayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------

-Taşınanlardan görüntü

-Röportajlar

-Evlerin içinden görüntü

-Deyalar

==================================

4- KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI ÖZTEKİN: BUGÜN EŞYA YARDIMLARIYLA İLGİLİ 35 BİN LİRAYI YATIRIYORUZ.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ, İSTANBUL() KAĞITHANE Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 5 gün önce Kağıthane'de çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Öztekin, "13 bina hak sahipleri ile görüştük. Onlara bugün eşya yardımlarıyla ilgili 35 bin lirayı yatırıyoruz" dedi.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi, Akıncı Sokak'ta, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile birlikte yıkılan bina çevresinde yapılan çalışmaları yerinde takip eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin daha sonra gazetecilere açıklama bulundu. Öztekin "Bugün 5'inci gün. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile valiliğimiz ve belediye çalışanlarımızla sahadayız. Vatandaşlarımızla sürekli beraberiz. Hem sabah hem gece görüşmeler yapıyoruz. Şu ana kadar süreç iyi bir şekilde devam ediyor. Bizim ilk durumda kendiliğinden çöken bir binamız var, sonrasında kontrollü bir şekilde yıkım yaptığımız binamız var. Toplamda 13 dairemiz vardı. Bu 13 bina hak sahipleri ile görüştük. Onlara bugün eşya yardımlarıyla ilgili 35 bin lirayı yatırıyoruz. Aynı zamanda belediye olarak da hem konaklama, yemek ve diğer ihtiyaçlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezimizi Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde kurduk. Orada bakanlık ve valiliğimizle çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımız dilediği zaman oradan bilgi alıyor. Bugünden itibaren taşınma süreçlerine başlamış olduk. Bir taraftan da tahliyeler kontrollü bir şekilde devam ediyor. Tahliye işlemleri bittiğinde diğer binaların yıkım işlemlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Öztekin, bir kişinin tukuklandığı iddialarıyla ilgili soruya, "Bununla ilgili bize gelen bir bilgi yok. Ancak bu olayın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu beraberde bu işlemleri savcılık makamı çalışmalarına devam ediyor" dedi.

"BAKANLIK VE TOKİ ELİYLE BÖLGEYİ YENİLEMEK İSTİYORUZ"

Öztekin bölgede yapılacak çalışmalar hakkında da, "Bölge ile ilgili öncelikle bakanlık tespit durumu yapacak. 26 binamız ile ilgili çalışmalar tamamlandı. 24 bina hakkında yıkım kararı verildi. 2 bina daha önce yıkılmıştı. Geri kalan bölgedeki diğer etkilenme alanında binalarımızla ilgili hızlı bir şekilde hem zemin etüdü hem de karotlar alınmak suretiyle o binaların depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda tespitler yapılacak. Şayet depreme dayanıksız çıkarsa da bölgedeki kentsel dönüşüm alanı genişleterek bakanlık ve TOKİ eliyle bölgeyi yenilemek istiyoruz" şeklide konuştu.

"250'YE YAKIN MİSAFİRİMİZİ ÇEVREDEKİ OTELLERDE AĞIRLIYORUZ"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yıkımı yapılan ve yıkım kararı verilen bina sakinleri nerede kalıyor" sorusuna da "Vatandaşlarımızı belediyemizin koordinasyonunda çevre otellere ve misafirhanelere yerleştirdik. Dün aldığım son rapora göre 250'ye yakın misafirimizi çevredeki otellerde ağırlıyoruz. İlk başlarda bu sayı 300'lerdeydi. Her geçen gün azalıyor buda taşınmaların olduğunu gösteriyor" dedi.

"KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDEN BÖLGEYİ BOŞALTIYORUZ"

Öztekin ailelere yapılan yardımlarla ilgili de, "Bizim ilk başta ilk gün, her aileye kiracı ve ev sahibi ayrımı yapmadan 5 bin lira yardım yaptık. Sonrasında da binası yıkılanlarla ilgili 35 bin lira bugün yardımda bulunuyoruz. Ayrıca ev sahiplerine de her ay 1.500 lira kira yardımı bakanlık aracılığı ile yapıyoruz. Eğer kiracıdaysa 1.500 lira taşınma ve bir aylık kira yardımı olarak da 1.500 lira yardım yaparak toplam 3 bin lira da onlara vermiş oluyoruz. Böylece kimseyi mağdur etmeden bölgeyi boşaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 5 MİLYONLUK BİR FON AKTARILDI BÖLGEMİZE"

Öztekin, "750 bin liralık fon oluşturulmuştu. Bugün 5 milyona çıkarıldı denildi" sorusuna ise , "İlk gün o 5'er bin lirayı toplam 139 daireye dağıttık. O da bu rakama tekabül ediyor. Ardından kira yardımları başlamak üzere şuan da 4 milyon daha fon aktarıldı. Toplam 4 milyon 750 bin, yaklaşık 5 milyonluk fon aktarıldı bölgemize" şeklinde yanıt verdi.

Görüntü dökümü

-------------------------------

-Mevlüt Öztekin'in açıklaması

-Çalışmalardan detaylar



=========================

5-YANINDA BEBEĞİ BULUNAN KADINA SİLAHLI SALDIRI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN(İSTANBUL/)

Ümraniye'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada yanında bebeği bulunan kadın ile bir kişi silahla vuruldu.

Ümraniye Karadeniz Caddesi'ndeki olay peynir satışı yapan bir işyerinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek davası bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddeti yükselince silahlar çekildi. Çıkan kavga sonucu yanında bebeği bulunan 28 yaşındaki Rabia Kurban ve 39 yaşındaki Furkan Kurban silahla vuruldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan kadının bebeği polisler tarafından yakınlarına götürüldü.

Saldırganları arayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------

-Olay yerinden görüntü

-Polisin bebeği taşırken görüntüsü

-Vatandaşla röp.

-polis ekiplerinin görüntüsü

-olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

-Akrabaların geldiği araçların görüntüsü

=======================

6-YILDIRIM: SİZLERİN BU SEVGİSİ OLDUĞU SÜRECE BİZLERE DURMAK YOK YOLA DEVAM

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İstanbul

Binali Yıldırım cuma namazını Pendik Çarşı Camii'nde kıldı. Namazın ardından cami etrafında toplananlarla konuşan Yıldırım, "Dualar müşterek, sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Yıldırım buradan Pendik Belediyesi'ne geçti. Belediye önünde toplananlara kısa bir konuşma yapan Yıldırım, "Her şeyden önce değerli Pendikli hemşerilerime, Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin'e verdiğiniz bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey yıllardır Pendik'te, hizmetlerine devam edecek. Hizmetleri daha da artırarak, sizin için çalışmaya devam edecek. Kendisine başarılar diliyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum, herhangi bir program yapmaksızın, tamamen kendiliğinden gelişen ve şahsıma, bizlere gösterdiğiniz bu yakın ilgili ve sevgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin bu güveni, sevgisi olduğu sürece, bizlere evvel Allah durmak yok, yola devam" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Yıldırım'ın camiden çıkışı

-Yıldırım'ın cami önünde konuşması

-Yıldırım'ın belediye önüne konuşması

-Genel ve Detaylar

========================

(Havadan görüntülerle)

7- LALELERE FESTİVALİN SON GÜNLERİNDE BÜYÜK İLGİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () İSTANBUL'DA 1-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 14. Lale Festivali'nde sona yaklaşılırken, lalelerle süslenen Emirgan parkını festivalin son günlerinde binlerce kişi ziyaret ediyor.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen lale festivali kapsamında şehrin parkları ve meydanlarına yaklaşık 25 milyon lale dikilmişti. Lalelerin açmasıyla birlikte ortaya çıkan görsel şölen vatandaşlardan büyük ilgi görmüştü. Festivalin son günlerinde havaların da ısınmasıyla bu ilgi gittikçe büyüdü. Bu ilgiden en büyük payı da Emirgan parkı aldı. Artık lalelerin yavaş yavaş solmaya başladığı bu günlerde Emirgan Parkı her gün binlerce kişiyi ağırlamaya başladı. Gerek otomobilleriyle gerek otobüslerle gelen İstanbul'lular solmayan son lalelerle fotoğraf çektirip ardından piknik yapıyorlar. Emirgan parkında düzenlenen okul pikniklerinde ise öğrenciler lalelerle resim çektirdikten sonra çocuk parklarının tadını çıkarıyorlar.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Emirgan parkındaki laleler

-Parkta gezenler

-Detaylar