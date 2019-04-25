DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

(ek bilgiyle)

1- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI



Müslim SARIYAR/İSTANBUL,() Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan bir kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Küçükçekmece'de yakalandı. 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V.'nin sorgusu sürüyor.

M.V.'nin 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği öğrenldi. M.V.'nin seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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2- KAĞITHANE'DE 4 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul

Kağıthane'de istinat duvarının yıkılması sonrazı 4 katlı binanın çökme anının havadan görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane'de geçen pazartesi günü 4 katlı bir bina çökmüş ardından çökme riski bulunan 5 katlı bir bina da kontrollü olarak yıkılmıştı. Aynı mahallede bulunan 21 bina ise risk nedeniyle boşaltılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın çökme anı (HAVADAN )

-Daha önce çekilen çökme anı görüntüleri

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3- AKŞENER, CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN 5 YAŞINDAKİ KIZIN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, () - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğunun evine ziyarette bulundu. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Akşener, küçük kızın durumunun iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını açıkladı.

Küçük kızın sağlık durumu hakkında bilgi veren Akşener, bu olaylarla ilgili caydırıcı hukuki tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi. Akşener, " Bu konuya ilişkin Meclis'te bir çalışma yapılacak. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Ben 3 yaşında bir çocuğun babaannesiyim. Yani ne ara bu hale geldik; bu manada hukuki tedbirlerin alınması gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüz. Sağlık durumları iyi" dedi.

Öte yandan, olayı gerçekleştirdiği şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığından ailenin yanında haberdar olduğunu söyleyen Akşener, "Sayın Soylu'nun açıklamasını duyduk, oradayken. Ondan da memnun olduk. Kızımız, verilen bilgiye göre, zaten teşhis etmiş" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Akşener'in açıklaması

- Mahalle sakini ile röp.

- Genel ve detaylar

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4- BAKAN SELÇUK: UZMAN KLİNİK PSİKOLOĞUMUZ 24 SAAT ÇOCUĞUMUZUN VE AİLEMİZİN YANINDA KALACAK

İSTANBUL,()-AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğa ve ailesine destek için görevlendirdikleri uzman klinik psikoloğunun 24 saat çocuğun ve ailenin yanında kalacağını açıkladı.

Bakan Selçuk Küçükçekmece'de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, "İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından, çocuğumuzun ve ailemizin durumunu yakinen takip etmeye başladık. Millet olarak hepimizi derinden yaralayan hadise ile ilgili bir klinik psikoloğumuzu, bir psikoloğumuzu, bir de sosyal hizmet uzmanımızı görevlendirdik. 3 görevlimiz de şuanda ailemizin yanında. Klinik psikoloğumuz da 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak. Uzman ekibimiz bu sürecin atlatılması için çocuğumuza ve ailemize gerekli destekleri sağlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ilk günden bu zamana kadar anlık olarak çocuğumuzun tedavi sürecini ve rehabilitasyonunu takip ediyoruz." dedi.

"Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız"

Bakan Selçuk, "Failin en ağır cezayı alması için adli süreci yakinen takip edecek ve açılan tüm davalara müdahil olacağız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şiddet ve istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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5 - TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN TEYZESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un teyzesi Fahriye Vurgun son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan Camii'ndeki cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Vurgun'un öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Fahriye Vurgun Eyüp Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazının ardından Binali Yıldırım, çevrede bulunanlarla fotoğraf çektirip sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazeden görüntüler

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun taşınması

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6 - BİNALİ YILDIRIM EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti. Öğle saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi'ne giden Yıldırım burada yaklaşık bir saat kaldıktan sonra ayrıldı. Yıldırım çıkışta gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Gazetecilere, "Dinlenebildiniz mi?" diyen Yıldırım'a, "Siz dinlenebildiniz mi?" sorusu yöneltildi. Binali Yıldırım, gülümseyerek karşılık verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Yıldırım'ın çıkışı

- Gazetecilerle tokalaşması

- Sohbet etmesi

- Detaylar

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- (Geniş haber)

7- BAŞAKŞEHİR'DE ARAÇ BENZİNLİĞE DALDI, FACİADAN DÖNÜLDÜ

*O anlar kamerada

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()

Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna daldı. Akaryakıt pompasına çarpan otomobil yan yatarken, sürücü ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Başak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 GC 1459 plakalı araç sürücüsü Abdullah Demirci (20) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Süratli olduğu öne sürülen araç kontrolden çıkan otomobil benzinlik önündeki kaldırıma ardından da akaryakıt pompasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarken araç sürücü Abdullah Demirci yaralandı. Yaralanan sürücü Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma, ardından akaryakıt pompasına çarptıktan sonra yan yattığı görülüyor. Güvenlik kamerasına çalışanların panik içinde koşturduğu da yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Aktüel görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Genel ve detaylar

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(Geniş haber)

8- FETÖ ÜYELİĞİ SUÇLAMASIYLA YARGILANAN TARİHÇİ YAZAR TALHA UĞURLUEL'E TAHLİYE

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel'in yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Talha Uğurluel ve avukatı Hakan Tunçkol katıldı. Talha Uğurluel, Kaynak Holding'e bağlı bir yayınevinde 2005-2006 yıllarında editör olarak çalıştığını belirtti. Sanık Uğurluel, "Bu dönemde dört farklı kitap çıkardım. Ancak bana para ödemediler. Kitap yazmamı da istemediler. Ben de bu nedenle buradan 2006'da ayrıldım" dedi. Birçok konferansa sanat tarihçisi olarak çağrıldığını söyleyen Uğurluel, aynı zamanda turizm rehberliği de yaptığını ileri sürdü. Çok sayıda öğrenciyi ve tanınmış işadamı için turlar düzenlediğini ifade eden sanık Uğurluel, kendisine sorulan telefon görüşmelerindeki kişilerin ise yayınevinin yazarları olduğunu belirtti.

"İTAATİ KABUL EDECEK İNSAN DEĞİLİM"

FETÖ'nün sözde "Batı Avrupa İmamı" Süleyman Tiftik tarafından kendisine Fatih Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olması için teklif aldığını söyleyen sanık Talha Uğurluel, "Üniversite, bana dört defa uyarı verdi dersleri dışarda yaptığım için. Cemaat yapısında baskı vardır, onlara itaati kabul etmediğim için bana bu uyarıları verdiler. Tiftik'in ayrılmasının ardından soy ismini hatırlayamadığım Tarık adında biri üniversitenin genel sekreteri oldu. Benim dışarda konferans vermemi ve farklı aktiviteler yapmamamı söyledi. Aksi takdirde bana kapıyı gösterdiler. Cemaatte baskı vardı. İtaati kabul edecek bir insan değilim. Bu yapıda bir insan olmadığım için de bu insanlarla anlaşamadım. Ben de bu nedenle 2008 yılında üniversiteyle tüm bağımı kopardım" diye konuştu.

"FETÖ İLE HİÇBİR İLGİM YOK"

Kendisinin cezaevinde olma sebebinin Beyza T. adlı bir kişi olduğunu, bu kişinin kendisini sürekli rahatsız ettiğini ifade eden Uğurluel, "Ben bu kadına ilgi göstermedim. Ancak kendisi bana sürekli samimi olarak yaklaşmaya başladı. Sahte hesaplarla eşimi de rahatsız etmeye başladı. Bazı haber portallarına para vererek, benim FETÖ ile ilişkim olduğuna dair haberler yaptırmaya başladı. 'Kudüs'e FETÖ'cüleri kaçırıyor' ve 'Talha Uğurluel'in plakası FG' tarzındaki haberleri bu kadın yaptırttı. Haberlerdeki gizli tanık da bu kadındır" diye konuştu. Bank Asya'da bulunan hesabı daha önce çalıştığı kurumlar nedeniyle açtığını, otomatik ödeme talimatları nedeniyle hesabını kapatmadığını söyleyen sanık Uğurluel, bankaya FETÖ'nün talimatıyla para yatırmadığını da belirtti. Kendisinin FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia eden Uğurluel, "Bunlara ait liseye gittim, ancak sohbetlerine hiç katılmadım. Polis sorgusunda da bildiğim her şeyi anlattım. FETÖ elebaşı ile hiç görüşmedim. Hard diskimde bulunan ses dosyaları ve vaaz dosyaları 2005-2006 yılında çalıştığım yayınevi tarafından bana sesleri dökmem için verilmişti. Videolar o döneme aitti, biz sadece yazıya döküyorduk" şeklinde konuştu. Sanık Uğurluel, "Bana terörist denirse daha önce yazmış olduğum 19 kitabım da terörist damgası yiyecek. Doktora yapıyorum, 5 aydır tutuklu olduğum için ve tezim için gerekli olan kitapları cezaevine sokmak yasak olduğu için tezimi hazırlayamıyorum. Oğlum asosyal bir çocuk. Benim kitap yazdığım için eve gelmediğimi sanıyor. Telefonla görüştüğümüzde, bana 'Kitabı ne zaman bitireceksin?' diye soruyor" diyerek gözyaşı döküp, tahliyesini talep etti.

OY ÇOKLUĞUYLA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak sanık Talha Uğurluel'i yurt dışına çıkış ve haftada bir gün imza adli kontrolü uygulanarak tahliyesine karar verdi. Bir dahaki celse tanık dinlenmesine karar veren heyet, oy çokluğu ile Talha Uğurluel'in tahliyesine hükmetti. Bir üye hakim, tanıkların dinlenmemiş olması gerekçesiyle sanık Uğurluel'in tahliye edilmemesi yönünde oy kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv



