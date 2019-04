DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ- 4



1-VALİ YERLİKAYA, KAĞITHANE'DE ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL,()

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kağıthane'deki çöken binayla ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini sürekli aradığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız her an burayla ilgili bizleri arıyor ve talimatlandırıyor" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane'de çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Çevre ve şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile birlikte Kağıthane Belediyesi Spor Salonu'nda kurulan Afet Koordinasyon merkezinde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Biz süratle burada öncelikle 19 daha sonra 24 tane evi güvenlik gerekçesiyle boşalttık. Burayı Yahya Kemal Kompleksini kriz masası yaptık. Ailelerle komşularla bir araya geldik ve üzüntülerini paylaştık. Bütün Türkiye adına onlara geçmiş olsun diliyorum. Kriz masası görevi başında, ilk etapta o geceyi bazıları 428 nüfus, adreslerini bize söylemek kaydıyla aile yakınlarına ve otellerine yerleştirdik. Tedbirlerimizi aldık" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER AN BİZLERİ ARIYOR VE TALİMATLANDIRIYOR"

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini sürekli aradığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız her an burayla ilgili bizleri arıyor ve talimatlandırıyor. Onun talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum Bey ile iki kere üç kere görüştük" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Yapmaya çalıştığımız önce bir teknik durum tespiti. Bu 24 tane evin bastığı toprak zemin etütlerini gerek bakanlık, il müdürlüğü aynı zamanda koordinasyon içerisinde bulunduğumuz üniversite toprağın etüdünü yapıyor. Bu zeminin üzerinde bulunan ve boşaltmak zorunda kaldığımız binaların da depremsellik risk analizlerini de süratle yapmaya başladık. Bunlar tamamlandıktan sonra nasıl bir yol izleneceğini sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"126 HANEYE İLK YARDIM ÖDEMESİ YAPIYORUZ"

Vali Yerlikaya, hane başı ödeme yaptıklarını söyleyerek, "Hazırlıklarımızı yaptık, yarın sabah itibariyle 126 haneye, hane başına ilk yardım olarak ödeme yapıyoruz. Evlerin zeminin etüt değerlendirmeleri ortaya çıktıktan sonra, kentsel dönüşüme konu olup, artık bu eve giremeyecekleri sonucu ortaya çıkanlara, yeni ev tuttukları zaman kira, taşınma ve diğer konularda gereken yardımları yapacağız. Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bu acıyı gidermek için el birliği yapıyoruz" dedi.

"BÖYLE BİR OLAYLA ALLAH BİZİ İMTİHAN EDİYOR"

Vali Yerlikaya, "Sevincimiz, bir tane yaralımız bir tane vefat eden vatandaşımız olmaması. Üzüntümüz keşke böyle bir olay olmasaydı. Ama hayatın gerçeği, böyle bir olayla Allah bizi imtihan ediyor. O zaman el birliği günü. Bunu da Cumhurbaşkanlığı önderliğinde, bütün bakanlığımız, tüm kurumlarımız takip ediyor. Tüm hane halkının telefonlarını aldık ve sosyal medyadan grup kurduk. Haberleşiyoruz, an be an iletişim halindeyiz. Sağlıklı bir şekilde ama hızlı, 126 hane sakininin hoşnut olacağı bir süreci beraber burada başaracağız" diye konuştu.

2- BAKIRKÖY'DE KÖPRÜYE SIKIŞAN TIR DEVRİLDİ (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL

Bakırköy'de köprü altına sıkışan TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaza saat 12.30 sıralarında Bakırköy, Sahil Yolu Florya istikametinde meydana geldi. Osman Fırat'ın kullandığı 34 ER 260 plaklı kağıt yüklü TIR Yeşilyurt Köprüsü altından geçerken sıkışarak, devrildi. TIR içindeki sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. TIR'ın yoldan kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

3-23 NİSAN'DA HEM ÇALDILAR HEM SÖYLEDİLER

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

Kağıthane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının resmi adresi Fındıklı ilkokulu oldu.

Fındıklı ilkokulu'ndaki kutlamalar saat 10.00'da başladı. Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır'ın katılımıyla yapılan etkinlikte öğrenciler hazırladıkları gösterileri izleyicilere sergilediler. İmece İlkokulunun 40 kişilik koro ve müzik grubunun hazırladığı 23 Nisan şarkılarından oluşan konseri ise izleyiciler tarafından alkışlandı. Müzik öğretmeni Türkan Sevinç'le birlikte keman, piyano, flüt, davul, gibi enstrümanları büyük bir ustalıkla çalan öğrencilere koroda bulunan arkadaşları da eşlik etti.

4- KADIKÖY'DE ÇOCUKLARA BEDAVA '23 NİSAN' DONDURMASI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()

Kadıköy'de bir dondurma dükkanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara ücretsiz dondurma dağıtıldı.

Kadıköy Göztepe'de bulunan bir dondurma dükkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı şerefine çocuklara ücretsiz dondurma dağıtacağını duyurdu. Okullarında yaptıkları 23 Nisan kutlamalarının ardından aileleriyle dondurmacıya gelen minik öğrenciler, çifte bayram yaşadı.

"ŞU ANDA DÜKKANIMIZDA 600 ÇOCUĞA DONDURMA VERDİK"

Dondurma dükkanının sahibi Erhan Osmanoğlu "Bugün 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı. Bu vesileyle biz de çocuklarımıza ve yakın çevremize İstanbul'daki bütün çocuklarımıza duyuru yaptık. Dondurmalar ücretsiz. Gün boyu dondurma dağıtıyoruz. Hava da çok güzel. Çocuklarımızın bu vesileyle hem bayramlarını şenlendirmek hem de güzel bir jest yapmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Gün boyu bütün İstanbul çocuklarına dondurmalarımız ücretsiz. Depomuzda bir sürü dondurma var, hazır ve çocukları bekliyor. 500- 600 çocuğa dondurma dağıtmış bulunuyoruz şu ana kadar. Devamı da gelecek bekliyoruz" dedi. Dondurma yemeye gelen minik bir öğrenci şunları söyledi; "Bugün biz çifte bayram yaşadık. Hem 23 Nisan bayramı hem de dondurma bayramı yaptık."

5-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA "23 NİSAN" COŞKUSU

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL /

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yerli ve yabancı çok sayıda yolcu ve çocuğunun katıldığı etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi tarafından düzenlenen etkinlikler, dış hatlar gidiş terminalinde gerçekleşti. Terminale getirilen ve geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiş bir trabant araba, çocuklar tarafından elleriyle rengarenk boyandı. Ardından merhum Barış Manço'nun 7'den 77'ye adlı unutulmaz televizyon programında yer alan 'Adam Olacak Çocuk' adlı bölümü bu kez oğlu müzisyen Doğukan Manço tarafından yapıldı. Barış Manço'nun "Bugün Bayram" adlı şarkısının da seslendirildiği programda Manço, izleyicilere ve çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.

Öte yandan etkinliklerde, takı atölyesi, yüz boyama, balon şişirme, çizgi karakterleri ile fotoğraflar çekiminin yanı sıra orkestra ile mini bando da yer aldı.

"ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLDİ"

Kutlamalara katılan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Feyzanur Kaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Annesi, babası ve kardeşiyle geldiğini belirten Kaman, "Bugün çok güzel bir gün çünkü çocuklar için armağan edilmiş. Ben de havalimanında çok güzel vakit geçirdim" diye konuştu.

6- SİLİVRİ'DE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,()

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Silivri'de düzenlenen 'Mutlu Çocuk Şenliği' etkinliğiyle kutlandı. Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın yanı sıra protokol üyeleri ile çok sayıda çocuk katıldı. Etkinlik kapsamında atölyelerden sahne gösterilerine kadar yüzlerce çocuk, kurulan oyun ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlendi.

