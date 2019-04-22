DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ- 4



(Havadan görüntülerle)

1-KAĞITHANE'DE BİNA ÇÖKTÜ (2)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ersan SAN/İSTANBUL, ()

Kağıthane'de 4 katlı bir bina çökerken, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor.

Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Yahya Kemal Mahallesi Latife sokak üzerinde duvarla birlikte yolun bir bölümü de çöktü. Çökmeyle birlikte sokakta park halindeki iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmenin ardıdann üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayma devam etti. Olay yerine çok sayıda belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler öncelikle altlarında toprak kayması olan 2 binayı boşaltarak, vatandaşları güvenli bir noktaya aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, binalardan 4 katlı olanı bir anda çöktü. Yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor. Ekipler çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekipler bu 2 binaya yakın olan bir binadaki vatandaşları da binadan tahliye etti.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Binanın yıkılma anı

-Yıkılma tehlikesi olan binanın görüntüsü

-Havadan görüntüler

-Genel ve detaylar

22.04.2019 -14.56 Haber Kodu : 190422154

22.04.2019 - 15.44 Haber Kodu : 190422182

22.04.2019 -15.57 Haber Kodu : 190422189

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2-KAĞITHANE 'DE BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER



Ersan SAN - İstanbul -

Kağıthane'de 4 katlı binanın çökmesinin hemen sonrası havadan görüntülendi.

Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından 4 katlı bir bina çöktü. Çökmenin hemen ardından sonrası havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Yükselen toz bulutu

-Çökmenin yaşandığı alan

22.04.2019 - 15.44 Haber Kodu : 190422182

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3- İSTANBUL VALİLİĞİ: 10 BİNANIN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

istanbul

İstanbul Valiliği, Kağıthane'de çöken binanın çevresindeki 10 binanın tahliye edildiğini açıkladı,

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Kağıthane İlçemiz Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak 22 numaralı adreste bulunan bina, bitişik parseldeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle bugün saat 14.15'te yıkılmıştır. Sabah saatlerinde bina sakinleri tahliye edilmiş ve çevre emniyeti sağlanmış olup, olayda yaralı veya can kaybımız yoktur. Yıkılan bina çevresinde ve risk altındaki 10 binanın sakinleri tahliye edilmiş, ilgili kurumlarımızca olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.



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4-ÇÖKEN BİNANIN ÇEVRESİNDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLİYOR

Haber-Kamera: Murat ÇİMEN/İSTANBUL

Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın çevresindeki 10 bina ekipler tarafından tahliye edildi.

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bulunan bina, bitişiğindeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle saat 14.15'te çöktü. Çöken binanın çevresindeki 10 bina ekipler tarafından tahliye edildi. Yıkılan bina çevresindeki risk altında bulunan 10 binada oturanlar evlerinden çıkarılırken, çevrede güvenlik tedbirleri alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın yıkıldığı sokak

-Ekiplerden görüntü

-Evlerini tahliye edenler

-Ellerinde eşyaları olan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

22.04.2019 -15.46 Haber Kodu : 190422183

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5- ARNAVUTKÖY'DE METRUK BİNADA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,()

Arnavutköy'de metruk bir binada yaşayan bir kişi sabah saatlerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kasım Erdem (49) Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde metruk bir binada kalmaya başladı. Yaklaşık 2 aydır metruk binada yaşayan Erdem'den 2 gündür haber alamayan arkadaşları, binaya geldi. Erdem'in cansız bedeni ile karşılaşan arkadaşları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Erdem'i tanıdıklarını söyleyen çevredeki mahalle sakinleri, Erdem'in son zamanlarda ciddi sağlık problemleri yaşadığını ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü. Erdem'in cansız bedeni yapılacak incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Evden görüntü

-Sağlık ekipleri

-Erdem'in arkadaşlarının bekleyişi

-Genel ve detaylar

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6- ARNAVUTKÖY'DE KAMYON YOL KENARINA DEVRİLDİ

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL ()

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yolun kenarındaki boşluğa devrildi. Sürücü araçtan atlayarak kurtulurken, kaza anında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Ömerli mahallesi Terme Sokak'ta meydana geldi. 34 EZ 1440 plakalı kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, geriye hareket ederek, aşağıdaki yola doğru devrildi. Yola inmeden yamaçta kalan kamyondan sürücü atlayarak kurtuldu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kamyon geri hareketle, yol kenarındaki boşluğa düşüşü görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

- Yol kenarına devrilmiş kamyon

-Genel ve detay görüntüler

22.04.2019 - 15.29 Haber Kodu : 190422167

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7-KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın (26) cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı, CHP İstanbul il örgütünce gerçekleştirilen eylemle protesto edildi.

Eyleme TTB, İHV, TMMOB, KESK, DİSK, Şehir Dul ve Yetimler Derneği ve Mazlum-DER'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü ve yurttaşlar da destek verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı eylemde basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saldırının sadece Kılıçdaroğlu'na yönelik olmadığını belirterek, şehit ailesine de saygısızlık yapıldığını söyledi.

Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

"Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz. Ülkeyi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. 'Gün kızgın demiri soğutma günüyse' herkes buna göre davranmalı. Ancak demiri, bugün bile, kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu görüyoruz. Bunları bir kez daha sağduyuya davet ediyoruz. Bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı daha önce sarf etmiş olduğu sözler de dikkate alınarak derhal istifa etmelidir. Herkes rahat olsun. Bu saatten sonra devletin yetkili kurumları koruyamıyorsa CHP İstanbul İl Örgütü Genel Başkanımızı koruyacak güçtedir ve halkımızla birlikte koruyacaktır."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi:

"Ben şahsen onur duydum. O güzel devlet adamlığı duruşuyla, insanlığıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçmiş olan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm İstanbul'un saygılarını buradan iletiyoruz. Bu sürecin içerisinde kim varsa hukuk gereğini yapmalıdır. Herkes cezasını çekmelidir, istifa etmesi gerekenler de istifa etmelidir. Bu yapılan Türkiye demokrasisine yapılan bir saldırıdır, Türk milletine yapılmış bir saldırıdır. Sakın etrafınızdaki başka fikirli insanlara kin duymayın. 16 milyon insanımız vatanseverdir. Birilerinin çekmek istediği alana biz girmeyeceğiz."

Görüntü Dökümü:

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-Kaftancıoğlu'nun açıklamaları

-İmamoğlu'nun açıklaması

-Genel ve detaylar

22.04.2019 -15.27 Haber Kodu : 190422167

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8-SILA: KİMSEDEN KORKMADAN YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİM

Haber:Serpil KIRKESER / İstanbul,

Şarkıcı Sıla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yargı aşamasında yanında olan herkese teşekkür ettiğini belirterek, " Ben yine yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenmeye ama yine hayatı bildiğim gibi, kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim. Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak..." dedi.

Ahmet Kural'ın "Basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından iyi hal indirimi de uygulanarak toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından Şarkıcı Sıla sosyal medya hesabı instagram'dan bir paylaşımda bulundu. Şair Ataol Behramoğlu'nun "Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir şey Var" isimli şiirinin başlığını paylaşan Şarkıcı Sıla paylaşımında şu ifadelere yer verdi:' Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var' demiştim bir kaç ay önce. Çok örselenmiş, çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim. Avazım çıktığı kadar bağırıp, susan binlere kadının sesi olmak istedim. O kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım. Yalanlar, iftiralar, algı operasyonları, toplum değerleri üzerinden beni sosyal lince kalkışmalar... Ama ben bir tek şeye , adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim. Yalansız, dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak! Bugün Adalet Sarayı'nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Ben yine yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenmeye ama yine hayatı bildiğim gibi, kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim. Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak..."