DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ÖZEL)

1- SANCAKTEPE'DE POMPALI TÜFEKLE VURDUĞU EŞİNİ HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI

- O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Sancaktepe'de boşanma aşamasındaki eşini aracın içinde pompalı tüfekle vuran kişi, yaralı kadını özel bir hastanenin önüne bıraktı. Bir çocuk annesi genç kadın, hastane önünde hayatını kaybetti.

Eyüpsultan Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan 6 yıllık evli Arzu Sabancaoğlu (25) eşi Deniz Sabancaoğlu (34) bir araya geldi. Eşinin aracına binen genç kadın, ayrılmak istediğini söyleyince çift arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Deniz Sabancaoğlu otomobilde bulunan pompalı tüfekle eşi Arzu Sabancaoğlu'nu karnından vurarak ağır yaraladı.

HASTANE ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTI

Eşini vuran kişi otomobiliyle, yaralı kadını Kadıköy'de bulunan özel bir hastane önüne bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Hastane çalışanları ve çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan yaralıyı görüp genç kadının yanına koştu. Sağlık ekipleri bir çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri hastane önünü güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak kaçan aracın plakasını tespit etti. Eşini öldüren Deniz Sabancaoğlu polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Deniz Sabancaoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan genç kadının cenazesi ise yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadın, Yeni Çamlıca Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu mezarlığında defnedildi

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Aracın gelişi

-Kadını bırakması

-Kaçması

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-Hastane önünden görüntü

-Görgü tanığı ile röp.

-Adli Tıp görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Zanlının adliyeye gitmesi

-Cenazeden görüntü

-Fotoğraflar



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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İBB MECLİS ÜYELERİ VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARIYLA TOPLANTI

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA-Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA- / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, saat 14.30 sıralarında Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı. Erdoğan basına kapalı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıyla ilgili AK Parti'den fotoğraf paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan fotoğraflar

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-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

-Kurum'un gelişi

-Soylu'nun gelişi

-Yıldırım'ın gelişi

-İlçe belediye başkanlarının gelişi

-Erdoğan'ın gelişi

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3 - ZEYTİNBURNU'NDA KAMYON ALTINDA CAN PAZARI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul

Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı bisikletli kişi, sıkıştığı lastikler arasından itfaiye kurtarıldı.

Kaza, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Mahmut Reis'in kullandığı kamyon sokağa girdiği sırada yanından geçen Afganistan uyruklu bir gencin kullandığı bisikleti fark etmedi. Bisikletliyi altına alan kamyon sürücüsü çevredekilerin seslenmesi üzerine durdu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun arka tekerleri arasına sıkışan Afganistan uyruklu genci kurtarmak için çalışma yaptı. Genç, yapılan çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hafif yaralı genç, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyon sürücüsü Mahmut Reis, kazanın bir anda meydana geldiğini belirterek, "Ben dönüş yapıyordum. Aracın altına devrildi bisiklet sürücüsünün kulağında kulaklık vardı. Allah'tan kamyonun altında kalmadı arka lastiklerin arasında kaldı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Bisiklet sürücüsünün yerdeki görüntüsü

-Ekiplerin bisiklet sürücüsünü kurtarma çalışması

-Bisikletten görüntü

-Sağlık ekiplerinin yaralı çocuğu kurtarması

-Çocuğun ambulansa konulması

-Kamyon sürücüsü Mahmut Reis'in açıklaması

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detaylar



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4- İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETLERİ

* Ekrem İmamoğlu,

"Çocuğu, kadını, genci, erkeği, sanatçısı, işçisi, üreteni, tüketeni, oy vereni, vermeyeni herkesi davet ettik. Ama kendi araçlarıyla gelecekler. İETT otobüslerimizi tahsis etmedik, onu söyleyeyim"

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ,İSTANBUL()

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, ziyaret sırasında yarın Maltepe'de düzenlenecek olan 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması' hakkında bilgi de verdi.

"CESARET VERDİ BANA"

Zeydan Karalar ile eşi Nuray Karalar'ı makamında kabul eden İmamoğlu, "Her akşam aradı beni başkanım. Adana usulüyle cesaret verdi bana. Detayını anlatamayacağım ama, cesaret verdi bana" dedi. Zeydan Karalar ise, "Hayırlı uğurlu olsun. Bütün Türkiye'ye. Çok heyecanlandık tabi izlerken ama bizim İstanbul'u senin aldığından en ufak bir kuşkumuz olmadı ilk günden itibaren. Hani bir gelmiştim. Minibüste bir şey yapmıştık ya. O zaman senin duruşun 'İstanbul benim' duruşuydu zaten" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar'ın kendisine çok katkı sunduğunu belirterek, "Adana belediye başkanımız gerçekten hem siyasetin tarlasını hem belediye başkanlığını çok iyi temsil eden, iyi yapan arkadaşlarımızdan birisi. Adana'da bambaşka bir süreci başaracağını çok iyi biliyoruz. Tabi Adana'da kendi pozisyonunu iyi bildiği için yüreğinin ve zihninin yarısını bize ayırarak kampanya yönetti. Bize çok katkı sundu. Arada telefon açtı, moral verdi. Türkiye'nin birinci sıra plakasına sahip Adana'ya, gerçekten birinci sıra belediye başkanı seçildi. Yolu açık olsun. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE SEÇİLEN TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINA YÜREKTEN BAŞARILAR"

Ekrem İmamoğlu, "Muhtemelen önümüzdeki hafta genel başkanımız önderliğinde bir araya geleceğiz, burada çok başka bir dönemi başlatmak niyetindeyiz. Başka bir dönemden kastım şu, çok iyi belediyecilik örneklerimiz var. Bunu biliyoruz. Ama burada birbirine katkı sunan, fayda veren ve bunu sadece kendi içinde de bırakmayan aynı zamanda başka istekli belediyelere de bunu aktarabilen başka siyasi partilere mensup belediyelere de aktarabilen, bu işe bir Türkiye meselesi, yerel yönetimlerde başarı, demokrasi ve huzur olursa, Türkiye'de aynı şeyler daha yüksek derecede hissedilir. Bu bilinçle çok büyük bir çalışma azmiyle sürece hazırlanacağız. İş birliği yapacağız. Senkronize bir çalışma yönetimi ortaya koyacağız. Bu noktada güvence olan 11 büyükşehir belediye başkanımız var. Birisi de çok tecrübeli arkadaşımız Zeydan Karalar başkanımız. Hepimizin yolu açık olsun. Allah utandırmasın. İnşallah başarılarımızın milletimize yansıyacağını bildiğimiz için, Türkiye'de seçilen tüm belediye başkanlarına yürekten başarılar diliyorum. Her birisi çok çok başarılı olsunlar ve ülkemizin kazanımına, kalkınmasına katkı sunsunlar. Temennimiz budur. Yolumuz açık olsun" dedi.



"SÖYLEDİKLERİMİZİN TAMAMINI YAPACAĞIZ"

Zeydan Karalar ise, belediye başkanları olarak söylediklerinin tamamını gerçekleştireceklerini belirterek, "Bir temenniden, bir niyetten öte, başarılı olacağız. Belediyelerin durumlarını biliyoruz. Büyük zorlukların, işimizin olağanüstü zor olduğunu da biliyoruz. İmkansıza yakın imkanların bizim önümüzde olmadığını da biliyoruz. Başaracağız. Türkiye'de iyi işler yapacağını vadeden CHP, bir türlü iktidar olamıyordu. Yapıp, yapmayacağı konusunda vatandaşların tereddütleri vardı. Biz, belediye başkanları olarak söylediklerimizin tamamını yapacağız. Yapılabilirliğini vatandaşa göstereceğiz. İnşallah bu dönem çok daha bir başka dönem olacak" diye konuştu.

"İETT OTOBÜSLERİMİZİ TAHSİS ETMEDİK"

Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar'ı yarın Maltepe'de düzenlenecek olan 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması'na davet ederek, "İstanbul'da yarın çoluk çocuk buluşacağız. Bebeklerimizi bile davet ettik. Annelerine dedik ki, 'Bebeklerinizi alın gelin. Orada hep beraber konuşalım, önümüzdeki 5 yılı nasıl renklendireceğimizi anlatalım.' Çocuğu, kadını, genci, erkeği, sanatçısı, işçisi, üreteni, tüketeni, oy vereni, vermeyeni herkesi davet ettik. Ama kendi araçlarıyla gelecekler. İETT otobüslerimizi tahsis etmedik, onu söyleyeyim. Buyursunlar gelsinler. Orada hep beraber 5 yılın güzel geçmesi için iyi dileklerimizi, pozitif enerjimizi, dualarımızı birleştirelim" şeklinde konuştu. Daha sonra İmamoğlu, Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar ile Alper Taşdelen ve eşi Kezban Taşdelen ile birlikte fotoğraf çektirdi. Ziyaret basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Zeydan Karalar'ın eşi ile birlikte İmamoğlu'na ziyareti

-İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ın konuşması

-Detaylar



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5 - ORHAN GENCEBAY'DAN SEVENLERİNE MESAJ

İstanbul

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre'nin sosyal medya hesabından hayranlarına sağlık durumuna ilişkin mesaj gönderdi.

Memorial Şişli Hastanesi'ne 3 gün önce stent takılan Gencebay, dün hastaneden taburcu edildi.

Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre'nin sosyal medya hesabından sevenlerine görüntülü bir mesaj gönderdi.

Gencebay mesajında, "Tüm gönül dostlarıma en candan sevgilerimle selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar. Onların duaları bana şifa verdi buna inanıyorum" dedi.

Orhan Gencebay, "Ciddi bir şey geçirdik. 3 stent takıldı, anjiyo oldum. 19 yıl önce Bypass olmuştum. Ondan sonra ilk defa

böyle bir operasyon oldu. Çok zor geçti ama şimdi gayet iyiyim. Yeni albümü de kesinlikle bu defa bekletmeyeceğim inşallah" diye konuştu.

Görüntü Dökümü;:

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-Gencebay'ın mesajı