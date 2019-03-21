DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ - 4



1-VATANDAŞLAR ONU, O KEDİSİNİ KURTARDI

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ()

Şişli'de bir binada çıkan yangında 90 yaşındaki Mualla Dinçer mahsur kaldı. Mahalle sakinleri yoğun duman saran binanın giriş katındaki yaşlı kadını pencereden dışarı çıkardı. Çıkarken kedisini de kucağına alan kadın, dumandan etkilendi, ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Olay dün saat 16:30 sıralarında yaşandı. Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun dumanın sardığı binanın giriş katında oturan Mualla Dinçer (90) evinde mahsur kaldı. Mahalle sakinleri yaşlı kadını, sokağa bakan taraftaki pencereden dışarıya çıkarırken Mualla Dinçer, evdeki kedisini de kucağına alarak kurtuldu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası yangını söndürüp duman tahliyesi yaptı. Yangını haber alıp gelen bir yakını, Mualla Dinçer'i kucağında taşıyıp yangın yerinden uzaklaştırdı. Kedisi de kedi sepetine koyularak taşındı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Dinçer'e ambulans içinde oksijen verdi.

"CAMDAN ÇIKARDIK KEDİSİNİ BIRAKMADI"

Mualla Dinçer'i kurtaranlardan Coşkun Yalçın "Alt katta yangın çıktı yaşlı teyzeyi kedisiyle beraber camdan çıkardık. Kapı kapalıydı, yoğun duman vardı. Aşırı dumandan dolayı camdan çıkardık. Kedisini bırakmadı, kedisiyle beraber kurtardıkö diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Binadan çıkan dumanlar

-Bir yakını ve itfaiyecilerin Mualla Dinçer'i sakinleştirmeye çalışmaları

-Mualla Dinçer in kucağındaki kedi sepeti

-Bir yakınının Mualla Dinçer'i kucağına alıp yangın yerinden uzaklaştırmak için taşıması

-Mualla Dinçer'in kedisi

-Mualla Dinçer'e ambulans içinde oksijen verilmesi

-Bir mahalle sakini ile röportaj

-Mualla Dinçer'i camdan çıkaran Coşkun Yalçın ile röportaj (Mavi montlu)

-Genel ve detay görüntüler

21.03.2019 -15.05 Haber Kodu : 190321147

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2-BİNALİ YILDIRIM: BİZ İSTANBUL'U, TÜRKİYE'NİN AMİRAL GEMİSİ YAPMAYA SÖZ VERDİK

Gökhan ÇELİK – Güven USTA, İSTANBUL, () YEREL seçim çalışmalarına Esenyurt’ta devam eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Biz İstanbul’u Türkiye’nin amiral gemisi yapmaya söz verdik, bunu da sizinle birlikte yapacağız" dedi.

Esenyurt Nikah Sarayı’nda düzenlenen programda Binali Yıldırım, Güneydoğu'daki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Konuşmasına baharın habercisi nevruz bayramını kutlayarak başlayan Binali Yıldırım, "Türkiye’yi bölmek parçalamak isteyenler asla bizim dostumuz değildir. Sizin de dostunuz değil. Parçalanmanın bize ne faydası var? Görmüyor muyuz Suriye’yi ne hale düştü koca bir medeniyet. Türkiye'ye de aynı şeyi yapmayı çalışıyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Daha fazla birbirimize sarılacağız ve birliğimizi daha da güçlü hale getireceğiz. Bu millet için çalışan herkesin başımızın gözümüzün üstüne yeri var." dedi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ne diyor Ali Rıfat paşa, 'Gidemediğin yer, senin değildir.' Sen gitmezsen, işte terör istismarcıları oraya gidiyor ve insanların kanına giriyor, gençlerimizi alıp dağa çıkarıyor. Yazık değil mi bu gençlere. Ömürlerinin baharında terörün pençesine düşüp gidiyor gençler. Başbakan olduğumda bir açıklama yaptım. Dedim ki, 'milletimiz rahat olsun, terör belasını Türkiye’nin gündeminden çıkaracağım' Elhamdülillah, şu anda Türkiye’nin her yerine rahatça gidilebiliyor. Bu çok önemli ama bunun devamı gelecek. Bunun devamı kalkınma, bunun devamı üretim, bunun devamı gençlerimizin en iyi şekilde eğitilmesi. Bunu da yapıyoruz. Bölgeyi 2 sefer yaptık, hendeklerle çukurlarla yerle bir ettiler, 2 sene de yaptık. Şırnak’ı 2 sene de yaptık. İdil’i, Nusaybin’i, Diyarbakır Suru ve daha birçok yere. Bunların hepsini yaptık. Bunlar yapılır, yeter ki aramıza fitne tohumları atılmasın."

"ESENYURT’TA 3 TANE METRO GELİYOR"

Yıldırım, "Esenyurt’a 3 tane metro geliyor. İnşallah, bu metro Mahmutbey, Bahçeşehir, Esenyurt hattı, Yenikapı, Sefaköy, TÜYAP hattı. Bunlar Büyükçekmece’ye kadar yapılacak hatlar. Bunların Esneyurt’ta toplu ulaşım ile ilgili ciddi bir rahatlatma yapacak" ifadelerini kullandı.

HİZMETLERİ ADİL BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEĞİZ"

"Esenyurt’ta ılıca var ama kullanılmıyor" diyen Yıldırım, "Şimdi onu tamamlayıcı sağlık turizmi için daha fazla değerlendireceğiz. Fabrikaların arıtma sorunları var. Bunları siz yetki verince başkanla oturup konuşacağız. Her gün bir önceki güne daha göre daha iyi olacak. Çalışacağız, çabalayacağız önce 31 Mart’ta bayrağı yere düşürmeyeceğiz. Sonra da ne isterseniz isteyin bizden. Ne yaparsak sizinle yapacağız. Kafamıza göre hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü burada yaşayanlar sizsiniz, ihtiyaçları siz biliyorsunuz. Biz bu ihtiyaçları imkanlara göre sıralamak ve adil bir şekilde hizmetleri yerine getireceğiz. Kayırmacılık yok, herkes hizmete kavuşacak" şeklinde konuştu.

"BİZ İSTANBUL’U TÜRKİYE’NİN AMİRAL GEMİSİ YAPMAYA SÖZ VERDİK"

Binali Yıldırım konuşmasının son bölümünde "Ülkemiz daha güzel günler görecek. Bugün belki bazı sıkıntılar var ama bunlar gelip geçici şeyler. İnanın bu işleri yapacak başka kadro yok. Yapacaksak yine bu kadrolar yapacak. Biz İstanbul’u Türkiye’nin amiral gemisi yapmaya söz verdik. Bunu da sizinle birlikte yapacağız. İstanbul’suz Türkiye haritası eksik kalır, çünkü İstanbul Türkiye’nin özetidir." dedi.

Görüntü dökümü

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-Binali Yıldırım’ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

21.03.2019 - 14.46 Haber Kodu : 190321140

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3- ÜNLÜLERİN UYUŞTURUCU DAVASI

* Gizem Karaca,

"Anne olmak istiyorum bu olaydan dolayı cesaret edemiyorum"

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Yerel mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezasına çarptırılan Çağatay Ulusoy, Cenk Eren, Gizem Karaca'nın aralarında bulunduğu 20 sanığın İstinaf Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlandı.

Bu olaylar olduğunda 19 yaşında olduğunu söyleyen Gizem Karaca, "Bu olay 7 yıldır sürüyor. Geçen yıl evlendim, anne olmak ve gelecek planlamasını yapmak istiyorum, bu engelden dolayı cesaret edemiyorum" dedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına aralarında Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün'ün de bulunduğu 11'i tutuksuz 1'i tutuklu 12 sanık ve avukatları katıldı. Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren'in mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Cenk Eren adıyla bilinen Yüksel Venedik'in Avukatı İbrahim Hakkı Bozan, yerel mahkemenin kararının kaldırılarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

'ANNE OLMAK İSTİYORUM BU ENGELDEN DOLAYI CESARET EDEMİYORUM'

Savunmasını yapan Gizem Karaca, bu olaylar yaşandığında en daha 19 yaşında olduğunu belirterek, "Ben daha yurt dışından ailem ile birlikte geleli 3-4 sene olmuştu. Çok hızlı şekilde iş hayatına atıldım. Çalışma ortamında uyuşturucu madde ile tanıştım. Bir kaç kez arkadaş ortamında içmiştim. Ama hiçbir zaman satın almadım ve satmadım. Hiçbir zaman üstümde bulundurmadığım için de başkasına vermem mümkün değil. Bu olay 7 yıldır sürüyor. Çok etkilendim ve yıprandım. İşim olsun, psikolojim olsun. Geçen yıl evlendim, anne olmak ve gelecek planlamasını yapmak istiyorum, bu engelden dolayı cesaret edemiyorum. Bunu göz önünde bulundurarak değerlendirmenizi istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

'UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPSAYDIM GELİRİM BU KADAR DÜŞÜK OLMAZDI'

Tiyatro sanatçısı olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Kaan Turgut, "Ben üniversitede tiyatro okudum, tiyatro sanatçısıyım. Ben o dönemde tiyatro yapıyordum. Çok yoğun çalıştığım halde gelirim de çok düşüktü. Oyun başına da 100 lira alıyordum. Uyuşturucu ticareti yapsaydım gelirim bu kadar düşük olmazdı. Uyuşturucu maddeyi kullandığım iddiası ise doğrudur" diye konuştu.

'ÇAĞATAY ULUSOY BİR KEZ EVİME GELDİ BENİM KULLANDIĞIM SİGARALIKTAN İKİMİZ BİRLİKTE İÇTİK'

Tutuksuz sanık Niyazi Cansız, set çalışanı olduğunu, yaş itibariyle diğer sanıklardan büyük olduğu için onlarla arkadaşlık yapmadığını belirterek, "Sadece bir kez Çağatay Ulusoy benim evime geldi. Benim kullanmakta olduğum yarım bir sigaralıktan ikimiz birlikte içmiş olduk. Olay bundan ibarettir" dedi. Davanın tek tutuklu sanığı Murat Özgener'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU ?

Aralarında oyuncu ve sanatçıların da bulunduğu 34 kişi hakkında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, mahkeme 16 Mayıs 2018 tarihli duruşmada kararını açıklamıştı. Mahkeme, Cenk Eren'e, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Eren, 100 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün, Hüseyin Orçun Benli, DJ Nuri Kösem, menajer Ayşe Selin Borankay ise, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis 80'er lira da para cezasına çarptırıldılar. 27 sanık da 4 yıldan 28 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmışlardı.

Sanıklar, mahkemenin kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.İstinaf Mahkemesi, 34 sanıklı dosyada 14 sanık hakkında ayrılma kararı veren mahkeme, 20 sanık için de bugüne duruşma günü vermişti.



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(ÖZEL)

4-EDİRNE'YE GİDEN TAKSİYE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, ()

Silivri'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Edirne'ye giden taksinin içinde 5 kaçak göçmen yakaladı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, D-100 Karayolu Semizkumlar mevkiinde Edirne İstikametinde ilerleyen taksiyi durdurdu. Taksinin içinden 5 kaçak göçmen çıktı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken Pakistan uyruklu 5 kişi işlem yapılmak üzere Silivri İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Olayla ilgili savcılık işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Jandarma ekipleri

-Kaçak göçmenlerin görüntüsü

-Taksinin görüntüsü

-Kaçak göçmenlerin jandarma aracına bindirilmesi

-Götürülmeleri

-Genel ve detaylar

21.03.2019 -14.30 Haber Kodu : 190321132

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5- SİLİVRİ'DE HURDA YÜKLÜ KAMYON DEVRİLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/İSTANBUL, ()

Silivri'de hurda yüklü kamyon yol kenarında askıda kaldı. 3 iş makinesi yardımıyla devrilmesi engellenen kamyon, İBB'nin kurtarıcı aracıyla kurtarılarak, tekrar yola çıkarıldı.

Selimpaşa Merkez Mahallesi 3017. sokakta saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda Olcay Yılmasın'ın kullandığı 16 CLS 96 plakalı metal hurda yüklü kamyon, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu bayırdan ilerlemeye çalışınca yol kenarında askıda kaldı. Kamyon sürücüsü Yılmasın durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine iş makinaları çağrıldı. 3 kepçenin destek verdiği kamyon, olay yerine gelen İBB Kurtarma Aracı ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılarak, tekrar yola çıkarıldı. Kamyon sürücüsü Olcay Yılmaz, "Bir aracın sıkıştırması sonucu kamyonu kaydırıp yolda kaldım. İş makinelerini kendim çağırdım ve itfaiyeye haber verdim. 15 dakikada gelerek müdahale ettiler. 20 ton metal hurda vardı. Allah korudu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İş makinelerinin yardımı

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Kurtarma aracının müdahalesi

-Şoför ile röportaj

-Genel ve detaylar

21.03.2019 -15.15 Haber Kodu : 190321153

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6- YILDIRIM ESENYURT'TA FABRİKA İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Haber: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta elektrik malzemesi üreten fabrikayı ziyaret etti. Yıldırım'ı Fabrikada çalışan işçiler karşıladı. Yıldırım daha sonra çalışanlarla birlikte yemekhanede yemek yedi. Yıldırım burada kısa bir konuşma yaptı ve işçilerle sohbet etti. Yıldırım'a ziyaretinde AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci de eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın fabrikaya gelmesi

-İşçilerle sohbet etmesi

-Yıldırım'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar