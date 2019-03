DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ- 4



1-OTO HIRSIZLIĞI OPERASYONUNDA DUVARDAKİ "BEN HIRSIZ" RESMİ ŞAŞIRTTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()-

İstanbul'da oto hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 3 ilde yapılan operasyon sonucu 10 çalıntı kamyonet ele geçirildi. Baskın yapılan evlerin birinin duvarında bir çocuk tarafından çizildiği değerlendirilen, üzerinde "Ben hırsız" yazan resim polis ekiplerini şaşırttı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oto hırsızlarına yönelik 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde daha önceden tespit edilen 12 adrese yapılan baskınlarda 2'si yaşı küçük 12 şüpheli gözaltına alındı.

10 ADET ÇALINTI KAMYONET ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 10 çalıntı kamyonet bulunarak otoparka çekildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin park halindeki kamyonetleri düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldıkları araçların bazılarını sahte belge ve ruhsat hazırlayarak "Çiçek satıcılığı" işinde kullandıkları, bir kısmını ise parçalanarak yedek parça haline getirilmesi için Kocaeli'ne gönderdikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçundan çok sayıda polis geliş kaydı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan kişiler arasında çiçek satıcıları ve oto tamircilerinin bulunduğu öğrenildi.

DUVARDAKİ ÇOCUKLARIN ÇİZDİĞİ RESİM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan operasyon sırasında çete lideri olduğu öğrenilen Haydar C.'nin evinin duvarına bir çocuk tarafından çizildiği tahmin edilen resim polisin dikkatini çekti. Resimdeki elinde dondurma bulunan çocuğun üzerinde "Ben hırsız" yazısı yer alıyordu.

Yetkililer bulunan çalıntı kamyonetlerin işlemler tamamlandıktan sonra sahiplerine teslim edileceğini, gözaltına alınan 10'u Asayiş Şube Müdürüğünde 2'si çocuk şube müdürlüğünde bulunan 12 şüphelinin sorgularının devam ettiğini söylediler.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Duvardaki resmin fotoğrafı

-Araçların görüntüsü

20.03.2019 - 13.43 Haber Kodu : 190320142

======================================

2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE GÜNLÜK KİRALIK DAİREDE KADIN CİNAYETİ

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, ()

Küçükçekmece'de rezidanstan düşerek öldüğü belirtilen kadının bıçaklandığı belirlendi.

Olay gece 00.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan 14 katlı lüks bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, günlük olarak kiraya verilen 9. kattaki bir dairede önce tartışma sesleri duyan ve daha sonra binanın zemin katında bulunan bir marketin üstüne birinin düştüğünü gören komşular polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi. Kadının bıçaklandığı belirlenirken polis, biri kadın 4 kişiyi ifade işlemleri için polis merkezine götürdü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------

-Olayın yaşandığı binanın görüntüsü

-Adli tıp görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

20.03.2019 -13.05 Haber Kodu : 190320114

======================================

3-DHKP/C'NİN AVUKATLIK YAPILANMASI DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 20 avukat hakkında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti

tutuklu sanık Selçuk Kozağaçlı'yı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, 17 sanığı ise 3 yıl 1 aydan ile 18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi. Firari olan ve savunması alınamayan 2 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

2 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada karar açıklandı. Mahkeme heyeti tarafından, Oya Aslan ve Günay Dağ'ın sanıkların savunmalarının alınmamış olması ve haklarına yakalama infazlarının beklenmesi dikkate alarak dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

KOZAĞAÇLI 11 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti sanıklardan Selçuk Kozağaçlı'nın üzerine atılı bulunan "DHKP-C terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Kozağaçlı'nın duruşmadaki tutum ve davranışları, mahkeme heyetine karşı tutumları, duruşma huzur ve disiplinine karşı uyması konusunda uyarılması, pişmanlık duymamış olması dikkate alınarak cezada "iyi hal" indirimi yapmadı.

MAHKEME KARARINDA ŞUNLARI BELİRTTİ

Mahkeme kararında sanık Kozağaçlı'nın örgüt içerisinde kod isim kullanıyor olması, örgütün Yurt Dışı Merkez Komitesi ile şifreli yazışma yapma yetkisine sahip olmaları, örgütsel yazışmalarının bulunmaları, örgütün karar mercilerinin emir ve talimatlarının bu yazışmalar ile örgüt elemanlarına aktarılması, sanığın örgüte bağlılık derecesi, mesleği ve konumu itibariyle örgüte sağladığı fayda sanığın örgüt adına yapılan organizasyon ve seminerleri organize etmesi, kastının yoğunluğu, suçun işleniş şekli, meydana gelebilecek tehlikenin boyutu bir bütün olarak değerlendirilerek karar verildiği belirtti. Mahkeme heyeti sanık Kozağaçlı'nın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

DEĞİŞİK ORANLARDA HAPİS CEZALARI VERİLDİ

Diğer 17 sanık avukat da "DHKP-C terör örgütüne üye olma" ve "DHKP-C terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etme" gibi suçlardan 3 yıl 1 aydan ile 18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Arşiv görüntüler

20.03.2019 -14.04 Haber Kodu : 190320144

====================================

4-OYUNCU ÜMİT YESİN İÇİN KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, ()

65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı. Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 65 yaşındaki Ümit Yesin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 ay aydır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu için bugün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Ateşböceği Ercan, oyuncu Yonca Şahinbaş ile beraber dostları, sevenleri ve yakınları törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, Yesin'in yakınlarının konuşmalarıyla devam etti.

"TATLI VE HUYSUZ BİR ADAM OLARAK HER ZAMAN SEVGİ VE SAYGIYLA ANILACAK"

Törende kürsüye çıkan isimler Ümit Yesin'i anlattı. Süha Uygur, çok erken bir ölüm olduğunu belirterek, "O yüce kalbi dayanamadı. Çok üzgünüm. Ümit Yesin çalıştığı her ortamda, tiyatroda, setlerde dürüstlüğüyle, ahlakıyla babacan tavrıyla herkesin sevip saydığı bir insandı. Her zaman hatırlarımızda yer alacak. Tatlı ve huysuz bir adam olarak her zaman sevgi ve saygıyla anılacak. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"BAHAR GELİYOR ÜMİT ABİ BERABER ÇIKACAĞIZ BURADAN DEDİM"

Oyuncu Yonca Şahinbaş gözyaşları içinde, "Ölmeden bir gün önce , saat 15.30'da yanındaydım. Kolunu öptüm, göbeğini sevdim. Çok iyi görünüyordu. Bahar geliyor Ümit Abi beraber çıkacağız buradan dedim. İyi ki gitmişim. İyi ki görmüşüm. Nurlar içinde uyuö dedi.

"OĞLUM, ÇOCUĞUM, ÜMİTİM MEKANIN CENNET OLSUN"

Ateşböceği Ercan olarak tanına Ercan Bostancıoğlu "Çok güzel günler geçirdik. Hem sahne de hem de aile dostu olduk. Bir çok anıyı birlikte paylaştık. Nur içinde yat. Oğlum, çocuğum, Ümitim mekanın cennet olsun" şeklinde konuştu.

Törenin ardından dua ve helallik alındı. Ümit Yesin'in cenazesi törenin ardından cenaze namazının kılınması için Şakirin Camii'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Cenazeden görüntü

-Törene katılanlardan görüntü

-Konuşmalardan görüntü

-Dua ve helallik alınması

-Ağlayanlardan görüntü

-Tabutu öpen ve sarılan oyuncu arkadaşlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

20.03.2019 -13.08 Haber Kodu : 190320116

================================

5- GAZETECİ GÜLDEN AYDIN İÇİN TGC'DE TÖREN DÜZENLENDİ



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL () ARAŞTIRMACI gazeteci, Hürriyet Gazetesi Muhabiri Gülden Aydın, 1,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri rahatsızlığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Gülden Aydın için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) tören düzenlendi. Törene çok sayıda meslektaşı katıldı.

Aydın'ın cenazesi Cağaloğlu'nda bulunan TGC merkezine getirildi. TGC Başkanı Turgay Olcayto, "Gülden Aydın'ın ölümü gerçekten erken ölüm. Çünkü onun daha kotaracağı pek çok haber, yazacağı pek çok yazı vardı. Çok değerli bir arkadaşımızı yitirdikö dedi.

MUNYAR: GAZETECİLİĞİ İNANILMAZDI

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Vahap Munyar ise "Hem insan ilişkileri olarak değerli bir arkadaşımız ama onun ötesinde, gazeteciliği de inanılmazdı. Hürriyet'te hafta sonu eklerinde editörlük yaptı, muhabirlik yaptı. Hep de muhabir olarak anılmak istedi. Bizim mesleğimizin temeli de oydu. Yaptığı çalışmalar ve aldığı ödüller, onun başarısını ortaya koyduö ifadelerini kullandı. Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin de "Bizim mesleğimizin özü muhabirliktir. Gülden muhabirliğin hakkını meslek hayatı boyunca vermiş olan bir arkadaşımız" diye konuştu.

Gazeteci Oral Çalışlar ise "Başarılı bir gazeteci ve muhabir olduğuna hep birlikte tanık olduk. Hepimize örnek olabilecek bir gazetecilik tecrübesi ve muhabirlik başarısıyla bize veda ediyor" dedi.

Aydın'ın cenazesi, Ihlamur'da bulunan Beşiktaş Cemevi'ndeki cenaze törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

KADINA ŞİDDET HABERLERİNİN TAKİPÇİSİYDİ

Hürriyet Gazetesinde uzun yıllar uzman muhabir olarak görev yapan Gülden Aydın, kadına şiddet, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi, istismar ve Güneydoğu haberleriyle çok sayıda ödül almıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi ve çok sayıda ödül almıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Törenden detay

-Olcayto'nun konuşması

-Munyar'ın konuşması

-Ergin'in konuşması

-Taputtan detay

-Genel ve Detaylar

20.03.2019 -13.03 Haber Kodu : 190320112

======================================

6-YILDIRIM SANCAKTEPE'DE OKUL TEMELİ ATTI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde 72 derslikli okul temel atma törenine katıldı.

Seçim çalışmalarına Sancaktepe'de devam eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, kanaat önderleriyle buluştuktan sonra Yenidoğan Mahallesi'ne geçerek 72 derslikli okulun temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Taşa toprağa yapılan yatırımın bir ömrü var. Ancak insana yapılan yatırım nesilden nesile devam edecek. Türkiye eğitimli insanların omuzunda yükselecek. Yaşımız ne olursa olsun, mutlaka öğreneceğimiz bir şeyler var. Çünkü hepimiz bilmediklerimizin cahiliyiz. Beşikten mezara kadar öğrenme diye bir şey var. Eskiden kitap okumak, yazmak yetiyordu. Şimdi internet ve bilgisayar okur-yazarlığı diye bir şey var. Çünkü hayatlarımızda artık cep telefonları var. Eskiden torunlar dedelerinden, ninelerinden öğrenirdi. Şimdi evlatlarımız bize öğretiyor. Devir değişti. Onlar bu işleri daha iyi biliyor. Onlar yeni çağın dilini bizden daha iyi biliyor. Temelini attığımız bu okullar, onların zihin dünyasını da geliştirecek. İnternetten haberleşmeye ülkemiz önemli mesafeler kat edecek" dedi.

Yıldırım, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Eğitim kötü niyetli, karanlık emelleri olanların elinde nasıl bir silaha dönüştüğünü gördük değil mi. 15 Temmuz'da bu alçaklar, asker kılığına girerek tankla tüfekle milletin üzerine ateş ettiler. Ama o akşam bir olduk beraber olduk, kahraman olduk, bayrağımız inmedi, ezanlar dinmedi ve alçaklara hak ettiği dersi verdik."

"YILDIRIM HIZIYLA METROYU SANCAKTEPE'YE GETİRECEĞİZ"

Yıldırım, "İstanbul'u parmakla gösterilen şehirler arasına sokacağız. İlk işimiz yıldırım hızıyla metroyu buraya getirmek Sancaktepelileri Üsküdar'a, Mecidiyeköy'e, Havalimanı'na, Kartal'a ve Bostancıya metro ile taşımak. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Okul temelinin atılması

-Genel ve detay görüntüler

20.03.2019 -13.36 Haber Kodu : 190320139

=========================================

7-İMAMOĞLU: ENGELLİLER, BİR ŞEHİRDE HAYATA KATILAMIYORSA BAŞARISIZ OLMUŞUZDUR

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İstanbul

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Kartal'da, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu'na, CHP Kartal Belediye başkan adayı Gökhan Yüksel eşlik etti.

Engelliler, bir şehirde hayata katılamıyorsa, dahil olamıyorsa, yöneticiler olarak başarısız olmuşuzdur

İmamoğlu, burada bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "Toplumun borçlu olduğu kesimlerle bir aradayız. Savaş, terör dünyanın hiçbir yerinde olmasın. Yeni Zelanda'da yaşadık son olarak terörü. Terörün birkaç çeşidiyle mücadele ediyoruz. Mücadele ederken toplumsal barış ve hukukumuzu büyütmeliyiz. Şehit ailelerimiz bizimdir. Evlatları bizim evlatlarımız. Anneleri babaları bizim anne babalarımız. Gazilerimiz de aynı. Engelliler, bir şehirde hayata katılamıyorsa, dahil olamıyorsa, yöneticiler olarak başarısız olmuşuzdur. İstanbul'da bu alan, bizim de özel alanımız olacak. Dezavantajlı grup bırakmamak lazım. Herkes engelli adayı. 'Beni ilgilendirmiyor' diyen hassasiyet göstermeyen hiçbir yönetici başarılı değildir. Sizler, bizim başımızın tacısınız. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve de engellilerimiz, sizler bizim sorumluluğumuzsunuz. Sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Sizlere layık birer belediye başkanı olacağız. Hepinizin huzurunda buna söz veriyorum" dedi.

"DÜNYANIN VE ÜLKEMİZİN İHTİYACI OLAN ŞEY HUZUR, BİRLİK VE BERABERLİK"

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyanın ve ülkemizin ihtiyacı olan şey, en başta huzur, birlik ve beraberlik. Milli değerlerimiz, bakışımız, inancımız, kutsallarımız hiç kimsenin tekelinde değil, herkesin özelinde. Bu salonda bulunan, bulunmayan hiç kimsenin maneviyatını, hayata bakışını ve de milli duygularını ölçme kabiliyetine sahip değilim ki. Olamam da. Haddime değil. Aynı şekilde hiç kimsenin bu dil üzerinden, şu anda bir yarışın içinde olduğum için, şahsıma dair bir takım değerlerimi sorgulayacak ya da bu kavramlar üzerinden beni yargılayacak, ne kabiliyete sahip ne de hakka sahip. Henüz öyle bir insan dünyaya gelmedi."

"AKILDAN VE BİLİMDEN ASLA AYRILMAYALIM"

İmamoğlu yerel seçim arifesinde olduklarını belirterek, "Burada bulunan vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve onlara dönük ilgimizi ve çözümlerimizi anlatmaya çalıştım. Akıldan ve bilimden yana olmalıyız. Dünyanın çağdaş unsurlarını yakalamalıyız. Ortak akılla mücadele vermeliyiz. Hamasi duygularla, popülizmle insanlığı ve ülkemizi meşgul etmemeliyiz. Bazen birisi bir kötü söz söylüyor, aramızdan birisi bundan kötü etkileniyor. Bir bakıyoruz, gidiyor birinin kalbini kırıyor, kin duyuyor, nefret duyuyor. O kadar üzülüyorum ki. Ben de diyorum ki, kucaklaşalım be kardeşim. Oturalım, toplumun çıkarına konuşalım. Kol kola olalım. Fikirlerimiz ayrı olabilir. Bazen saldırılar oluyor, konuşmalar oluyor, ondan sonra daha fazla herkesi kucaklayasım geliyor. Sevgiye ve saygıya öncelik tanıyalım, akıldan ve bilimden asla ayrılmayalım. Hayatımızdan huzur eksik olmasın" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Salondan görüntü

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

20.03.2019 -13.09 Haber Kodu : 190320117

==========================

8- İMAMOĞLU KARTAL'DA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İstanbul

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Kartal'da esnaf ziyaretinde bulundu. Oto Sanayi Sitesi yönetimini de ziyaret eden İmamoğlu'na partisinin Kartal Belediye başkan adayı Gökhan Yüksel de eşlik etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demirhan ve üyeler ile bir araya gelen İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada yaşanan ekonomik sıkıntıyı aşmanın birinci önceliğinin "moral" olduğunu vurguladı. İmamoğlu, "Moral, bizim milletimiz için çok önemli. Bazı toplumlar için önemli olmayabilir ama bizim milletimiz morali buldu mu çözümü bulur. Yeter ki canı sıkkın olmasın. Umut ederiz bu seçim o anlamda bir seçim olur. Sonrasında da herkes işine baksın. Yerel seçimi kazanan yerelde hizmet etsin. Zaten diğerlerinin 2023'e kadar vakti var. Bir hatası varsa, dönsün aynaya baksın. Yanlışı varsa düzeltsin. Toplum da seyretsin. Yorulduk kardeşim. 5 sene de 7 seçim. Umarım bu süreçten sonra yarış, vatandaşa hizmet yarışı olur. Bizim de beklentimiz" dedi.

İmamoğlu, daha sonra Yüksel ile oto sanayi esnafını ziyaret etti. Esnaftan yaptıkları işlerle ilgili bilgiler alan İmamoğlu, çırak yetiştirilmesi için meslek liselerini destekleyici sistemler devreye sokacaklarını söyledi. esnafla fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-İmamoğlu'nun esnaf ziyareti

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar