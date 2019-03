DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ-4



1-DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVADA 2 TAHLİYE

İSTANBUL

Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılandığı davada dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şubesi görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün'ün tahliye edilmesine karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davada, tutuklu sanıklar eski İstanbul jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün'ün tahliyesine karar verildi. Mahkeme, her iki sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan Ramazan Akyürek, Ercan Gün, Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ev hapsinde bulunan sanık Ali Öz ve tutuksuz sanıklardan Murat Bayrak, Adem Sarıgöl ve Reşat Altay da duruşma salonunda hazır bulundu.

ARA KARAR AÇIKLANDI: 2 TAHLİYE

Mahkeme Başkanı Emre Efe Şimşek ara kararlarını açıkladı. Mahkeme heyeti, "Kasten adam öldürme" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklu bulunan sanık Muharrem Demirkale'nin Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 20 Temmuz 2016 tarihinden beri tutuklu bulunduğunu belirterek olağan tutukluluk süresinin bu aşamadan sonra uzatılmasında zorunlu bir hal olmadığı kanaatiyle bu davadan tahliyesine karar verdi.

Heyet, "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuklu bulunan gazeteci Ercan Gün'ün, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 2 Kasım 2017'den bu yana tutuklu olduğunu, bu davadan tutukluluk süresinin uzatılmasında zorunlu bir halin bulunmaması nedeniyle tahliyesine hükmetti. Heyet, her iki sanık hakkında eğer diğer dosyalarından tahliye edilmeleri halinde yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

2 SANIĞIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in tahliye taleplerini, Ali Öz'ün de ev hapsinin kaldırılması talebini reddetti. Hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen ve Ekrem Dumanlı'nın aralarında bulunduğu 14 sanığın yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verildi. Başka suçtan tutuklu bulunan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve Yavuz Karakaya hakkında, yargılandıkları diğer dosyalardan tahliye kararı çıkması halinde yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

DİNK İLE 2004'TE GÖRÜŞENLER TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, Dink ailesi avukatlarının talebi üzerine Hrant Dink ile 24 Şubat 2004 tarihinde İstanbul Valiliğinde yapılan görüşmeye katılan dönemin MİT görevlileri Özel Yılmaz ve Handan Selçuk ile eski İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör'ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Heyet, bu görüşmeye karar verdikleri iddia edilen dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Kubilay Günay ve eski İstanbul Valisi Muammer Güler ile Adem Sağlam, Mustafa Kuletaş, Muhammet Kırmacı, Emre Altuntaş, Recep Koçpınar, Muhammet Bulgur, Adem Polat'ın da tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Ayrıca daha önce dinlenmesine karar verilen Necmettin Emre'nin halen Kanada'da bulunduğu belirtilerek yurda dönüp dönmediği hususunda 3 ayda bir müzekkere yazılmasına ve diğer tanık Yahya Öztürk'ün yakalamalı durumda olduğu anlaşıldığından şimdilik dinlenmesinden vazgeçilmesine de hükmedildi.

DURUŞMA HAZİRAN'A BIRAKILDI

Mahkeme, "Silahlı terör örgütü üyeliği/ yöneticiliği" suçundan yargılanan sanıklar yönünden FETÖ/ PDY ile irtibat ve iltisak bulunup bulunmadığının savcılık tarafından araştırma yapılarak bilgi verilmesine de karar verdi. Mahkeme ayrıca davanın jandarma görevlisi olan sanıklarının ankesör soruşturması kapsamında, mahrem imamlar tarafından aranıp aranmadığının da savcılık tarafından sorgulanarak sonucunun bildirilmesine karar verdi. Duruşma 11-12-13 Haziran'a ertelendi.

2-YILDIRIM: EN GERÇEK ANKET, EN DOĞRU ANKET SEÇİM SANDIĞINDAN ÇIKAN ANKETTİR

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Sultangazi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "En gerçek anket, en doğru anket seçim sandığından çıkan ankettir" dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi'de STK temsilcileriyle bir araya geldi. Programa Cumhur İttifakı Sultangazi Belediye Başkanı adayı Abdurrahman Dursun da katıldı. Yıldırım buradaki programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin servisçiler odasının kendisine yaptığı çağrının sorulması üzerine Yıldırım, "Taleplerine baktım. İstanbul'da 60 binin üzerinde servis çeken esnafımız var. Bunlar İstanbul'un öğrencilerini, çalışanlarını her gün taşıyorlar, İstanbul'un yükünü taşıyorlar. Servisçilerimizin sorunlarına gereken ilgiyi, alakayı gösterdik bugüne kadar. Bundan sonra da göstereceğiz. Talepleri makul talepler. Özellikle İstanbul kart izin belgesinin 10 yıldan 30 yıla çıkarılması talebi yerine getirilecek bir şey. Yeni kart alıp, servis hizmetine girmek isteyenlerin gelişi güzel değil de, UKOME marifetiyle, servisçilerin de temsilcilerinin bulunacağı bir kararla yapılması ve bu şekilde arz talep dengesinin sağlanmasını önemsiyoruz. Bu bakımdan konuyu Büyükşehir Belediye Başkanıyla görüşeceğim öncelikli olarak. Bu konuda yapılması gereken, alınması gereken kararların alınmasını sağlayacağız" dedi. Yıldırım, seçimde oy oranlarıyla ilgili hedefinin sorulması üzerine, "Benim çıtam İstanbulluların 31 Mart'ta verecekleri destektir. En gerçek anket, en doğru anket seçim sandığından çıkan ankettir. Ben İstanbul'a güveniyorum, İstanbullulara güveniyorum. İstanbul'un sorunlarıyla baş etmeye çalışan, İstanbul'un geleceğini arayan bütün seçmenlere, 11 milyon seçmenin tamamının desteğini talep ediyorum. Ayrıştırmadan, herkesi kucaklayan, herkesin başkanı olacağıma bütün İstanbulluların huzurunda söz veriyorum" diye cevap verdi.

3-'ARAP EMRAH' GRUBU ÜYESİ 23 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL

'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edilirken, Emrah Sever de, tutuklu bulunduğu cezaevinden ifadesine başvurulmak üzere Vatan Emniyet'e getirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütüne yönelik 31 kişinin yakalanması için operasyon düzenlemişti. Operasyonda suç örgütü üyesi 23 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. 8 şüphelinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Operasyonda 9 tabanca, 1 kalaşnikof görünümlü havalı tüfek, 86 senet ve 18 çek ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

23 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

23 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilere 'Kasten yaralama', 'Yağmaya teşebbüs', 'Ruhsatsız silah', 'Tehdit', 'İşyerine ateş açma', 'Otomobile ateş açma', 'Silah ticareti' ve 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçlarından işlem yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

ŞEBEKE LİDERİ SEVER DE İFADESİNE BAŞVURULMAK ÜZERE CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ

Öte yandan, polis Sultangazi'de bir gecekonduya düzenlediği operasyonda 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'i gözaltına almış, Sever 21 Şubat'ta çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Emrah Sever'in ifadesine başvurmak üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirdi. İfadesi alınan Sever, tekrar cezaevine gönderildi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, özel Harekat polisleri desteğiyle yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. Polisin evlerde aramalar yapması ve ele geçirilen silahlar görüntülendi. Polis, şüphelilerin Otogarda iki kişi arasındaki bir alacak verecek konusunda aracılık ettiği görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.

4-BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL HIRSIZLIĞI; FİLM GİBİ TAKİPLE YAKALANDILAR

İSTANBUL

Beylikdüzü'nden çalınan lüks bir otomobilin peşine düşen polis ikisi cezaevi firarisi 3 şüpheliyi gözaltına aldı. TEM otoyolunda filmleri aratmayan bir takibin ardından otomobille kaza yaparak arazide koşarak kaçmaya çalışan 3 kişinin polis tarafından kıskıvrak yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin aracının bagajından çıkan elektronik bir cihazın ise ne işe yaradığı araştırılıyor.

FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzün'de 10 Mart 2019'da bir eve giren hırsızlar, kontak anahtarını aldıkları lüks otomobili çalarak kaçtı. Olayın polise bildirilmesi üzerine harekete geçen Asayiş şube müdürlüğü ekipleri otomobilin izini TEM otoyolunda buldu. Üzerine sahte bir plaka takıldığı öğrenilen otomobil, TEM otoyolunda Edirne istikametine giderken takibe alındı. Peşlerindeki polisi fark eden şüpheliler hızla kaçmaya başladı. Peşlerindeki 3 ekip aracı şüphelilerin aracına arkadan çarparak bariyerlerde sıkıstırdı. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler bu kez araçtan inerek yaya olarak araziye girerek kaçmaya başladı. Kısa bir takibin ardından şüpheliler gözaltına alındı.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Gayrettepe'de bulunan Oto hırsızlığı Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Ferhat K.(33), İbrahim D.(23) ve Affan Emre E.(48) azılı hırsız oldukları tespit edildi. Lakabı "Pire Ferhat" olduğu öğrenilen Ferhat K.'nin daha önceden 32 kez polis tarafından yakalandığı, ayrıca 22 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin yarı açık cezaevinden firar ettiği belirlenirken, firarda olduğu dönemde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı öğrenildi. Diğer şüpheli İbrahim D.'nin ise 50 kez polis tarafından yakalandığı, hakkında 7 ayrı yakalama kararı bulunduğu ve bir süre önce açık cezaevinden firar ettiği tespit edildi. İbrahim D. hakkında da 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Şüpheliler arasında bulunan Affan Emre E.'nin ise 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

BAGAJDAN ÇIKAN ESRARENGİZ ELETRONİK CİHAZ

Öte yandan şüphelilerin kullandığı otomobilin bagajında bulunan bir elektronik alet ise polisi bile şaşırttı. 12 voltluk bir aküye bağlı devrelerden oluşan cihazın ucunda, demirler bulunan bir aparatı olduğu görüldü. Polis tarafından elektronik kasaların şifrelerini çözmek için şüpheliler tarafından yapıldığı değerlendiren elektronik cihazın incelemeye gönderildiği belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Oto hırsızlık büro Amirliği ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildi.

5-BAHÇELİEVLER'DE KAZA ANI KAMERADA

-Yan yatan otomobili çevredekiler el birliğiyle düzeltti.

İSTANBUL

Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak, kaldırımda bulunan telefon kutusuna çarpıp devrildi. Çevredekilerin sürücünün yardımına koşup, yan yatan aracı kaldırmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler Mahallesi Karikatürist Ramis Sokak'da saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre 34 YD 7994 plakalı otomobilin sürücüsü Sevim Akkoza Çuhacı, park halindeki aracını hareket ettirdiği sırada arkasından gelen Hidayet Yurtsever yönetimindeki 34 TP 5308 plakalı İETT otobüsü ile çarpıştı. 83 yaşındaki Çuhacı'nın yönetimindeki araç kaldırıma çıkarak, sokağın köşesinde bulunan telefon kutusuna çarptı. Araç daha sonra yan yattı. Kazada otomobil içinde bulunan Sevim Akkoza hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı Çuhacı'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Kaza anı bir dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Çuhacı'nın kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak, telefon kutusuna çarpıyor. Araç daha sonra yan yatıyor. Çevredekiler yan yatan araca doğru koşuyor. Yardıma koşanların yan yatan aracı kaldırarak, otomobil içinde bulunan Çuhacı'yı çıkardığı görülüyor.

6-TAKSİM MEYDANI'NDA TIP BAYRAMI KUTLANDI

İstanbul

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İstanbul Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası üyesi bir grup, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak, basın açıklaması yaptı. Birliğe üye bir grup doktor, beyaz önlükleriyle ve ellindeki karanfillerle İstiklal Caddesi'nde toplandı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk'ün de aralarında bulunduğu grup daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na yürüyerek anıta çelenk bıraktı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreter Dr. Osman Öztürk törende yaptığı konuşmada, "14 Mart Tıp Bayramı törenindeyiz. Tüm sağlık çalışanlarının ve başta hekimlerimin olmak üzere herkesin 14 Mart Tıp Bayramını bir kez daha kutluyorum. Tıp bayramını son on yıllardır bayram havasında kutlayamıyoruz. Çünkü sağlık çalışanları ciddi bir iş yükü altında ve ciddi bir baskı altında. Ortalama olarak günde 40'a yakın sağlık çalışanı tacize, hakarete, darp edilmeye ve hatta öldürülmeyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu bir paradoks, bu bir çelişki. Bütün yaşamını insanlara adayan onların sıkıntılarını gidermeye adamış meslek mensuplarının bu denli baskı altında olması kabullenecek bir şey değildir" dedi.

Grup adına İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu 14 Mart Tıp Bayramı/Tıp Haftası bizler için her zamankinden daha anlamlı. Bu nedenle her zamankinden daha canlı, daha heyecanlı, daha coşkuluyuz" ifadeleri yer aldı. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

