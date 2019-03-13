DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

HALİÇ'te yelkenli bir tekne battı. Teknede bulunan iki kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.Haliç'te 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknenin battığını görenler hemen polise haber verdi. Yarısı suyun altında kalan teknenin üstünde bekleyen 2 kişi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi tarafından kurtarıldı. Bir süre deniz polisinin botunda bekleyen 2 kişi, arkadaşlarının botuyla batan yelkenli teknenin yanına geldi. Teknenin etrafında güvenlik önlemi alan deniz polisi bir bölümü su altındaki tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat sonra halatla deniz polisinin teknesine bağlanan yelkenli düzeltilerek kıyaya çekildi. Yelkenliden kurtarılan iki kişi de arkadaşlarının botuna binerek kıyıya götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisi tarafından kurtarılan iki kişinin görüntüsü

-Olay yerindeki deniz polisinin çalışmaları

-Botlarla olay yerine gelen kaza zedelerin arkadaşları

-Kurtarılan iki kişinin arkadaşlarının botlarına binmesi

-Batan yelkenliyi kurtarmak için halat bağlanması

-Yelkenlinin düzeltilmesi

-Batan Yelkenli teknenin deniz polisi tarafından kıyıya çekilmesi

-Genel ve detaylar

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(havadan görüntüyle)

2 - BEYKOZ'DA O ÇATIŞMANIN İZLERİNİ TAŞIYAN VİLLA SATIŞA ÇIKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Anıl UÇAN - İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL

BEYKOZ'da 19 yıl önce terör örgütü Hizbullah'ın başı Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü ve tarihe 'domuz bağı cinayetleri' olarak geçen infazların ortaya çıkmasına neden olan villa satışa çıktı.

Beykoz'da 17 Ocak 2000'da saklandığı villada polisle çatışan Hüseyin Velioğlu öldürülmüştü. Velioğlu'nun öldürüldüğü ve domuz bağı cinayetlerinin ortaya çıktığı villa satışa çıkarıldı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, dün satış ihale duyurusunu yaptı.

"Kadıköy Emlak Müdürlüğü'nden satılık gayrimenkuller" listesinde Beykoz Kanlıca'da bulunan 420 metrekarelik 520 ada 100 parsel numaralı villa da yer aldı. Tahmini satış bedeli 2 milyon 142 bin lira olarak belirlendi. "Hizbullah evi" olarak bilinen villanın satış ihalesi, 2 Nisan 2019 günü gerçekleştirilecek.

"SİLAHINI TEMİZLERKEN GÖRDÜM"

Hüseyin Velioğlu'nun villada silah temizlediğini gördüğünü söyleyen sokak sakinlerinden Necati Kefelioğlu, "Bu binanın en üst katında bizim tarafa bakan yerde açık terası var. Tam da benim penceremin karşısında. Ben oradan bakarken silah temizlerken görmüştüm" dedi. Villanın satışa çıktığını internetten öğrenen Kefelioğlu, "Bayağı harabe bir bina. Tinerciler kapısını kırıp içeride kaldılar. Bundan bir sene önce bahçede domates biber ektiler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Villanın havadan görüntüsü

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-Evin görüntüsü

-Kurşun izleri

-Duvarlardaki izleri

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detaylar

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3 - BOEİNG 737 MAX TİPİ UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NDA



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,