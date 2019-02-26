DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ-4



1-BAŞSAVCILIK: (TUZLA'DAKİ KOKU) İKİ ÇOCUK TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da paniğe neden olan kokudan etkilenerek hastaneye kaldırılan iki çocuğun tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla İçmeler Mahallesi Aysun Sokak'ta bulunan rögar kapağından çevreye ağır koku yayıldığını ve iki çocuğun bu kokudan etkilenerek Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Tuzla ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekibi ile İSKİ görevlilerince olay mahallinde inceleme yapıldığı ve ardından bölge temizlenerek kokunun giderildiği kaydedildi. Açıklamada, kokudan etkilenen iki çocuğun ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiği vurgulanırken soruşturma kapsamında kolluk ekiplerine olayın araştırılması ve sorumluların tespiti yönünde talimat verildiği, maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasına yönelik olarak soruşturmaya titizlikle devam ettiği vurgulandı.

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(içeriden görüntüyle)

2-SANATÇILARDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

* Sanatçılar, 65'inci yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL /

Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu ve Ahmet Özhan gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yaptı.

Giresun'a hareketinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak için Atatürk Havalimanı'na gelen sanatçılar, bir süre burada bekledi. Saat 12.45 sıralarında eşi Emine Erdoğan ile birlikte havalimanına gelen Erdoğan'ın Devlet Konukevi'nde doğum günü kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da katıldığı kutlamada, Erdoğan'ın fotoğraflarından oluşan ve en üstte Cumhurbaşkanlığı forsunun da bulunduğu 3 katlı pasta kesildi.

EMEL SAYIN: SAĞLIKLI HAYIRLI UZUN ÖMÜRLER DİLİYORUM

Kutlamanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Emel Sayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptıklarını belirterek, "Çok samimi çok güzeldi. Ben dün akşam öğrendim. Hiç bilmiyordum böyle bir organizasyonu. Davet edildim daha doğrusu. Çok hoş oldu. Çok sevdiğim bazı arkadaşlarımla da karşılaşmış olduk ayrıca. Sayın Cumhurbaşkanımızı mitingleri için yolcu ettik. Kendilerine sağlıklı, hayırlı, sevdikleriyle birlikte uzun güzel ömürler diliyorum" diye konuştu.

"HAYIRLI HİZMETLERİNİN DEVAMINI DİLİYORUZ"

Ahmet Özhan, ise 26 Şubat'ın Erdoğan'nın doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Haber verdiler, beni de davet ettiler. Vatanımız, memleketimiz, devletimiz için böyle koşturan bir kişinin yeni yaşında onunla beraber olmak, iyi dileklerimizi iletmek bizim için de çok hoş oldu. Kendisi için de yeni bir enerji oldu. Nice nice yeni yaşlar diliyoruz. Hayırlı hizmetlerinin devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mitinge katılmak üzere Giresun'a hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Devlet konukevindeki kutlamadan görüntü (EK)

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanına gelişi

-Erdoğan'ın konukevi girişinde karşılanması

-İçeri girmesi

-Sanatçıların çıkışları

-Emel Sayın ile röp

-Ahmet Özhan ile röp

-Sanatçıların havalimanından ayrılmaları

-Genel ve detaylar

26.02.2019 -14.29- Haber Kodu : 190226132



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3- SOYLU: İBB'YE HDP'Yİ, PKK'YI MUSALLAT ETMEYİN

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"Etrafımızda büyük bir oyun dönüyor. Bizi kendi içimizde meşgul ederek, hem ileri doğru bakmamıza, hem güçlenmemizi engellemeye çalışıyorlar. Kandil'deki ahlaksızları, evlatlarımızı şehit eden eli kanlı teröristlerin yüzünü güldürmeyin"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ziya Paşa'dan söylediği bir sözü var. 'Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür kalır eseri. Eser bırakmak lazım memlekete. Ne olursunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne HDP'yi, PKK'yı musallat etmeyin."

"Mart ayında 8 bin tane bekçi daha alacağız. Bin tane bekçi de oradan vereceğiz İstanbul'a. Artı, önümüzdeki dönemde İstanbul'a tarihinin bir seferde verilmiş en büyük polisini vereceğiz"

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ/İSTANBUL, ()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'daki kanaat önderleri ile buluşmasında, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Soylu, "Ne olursunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne HDP'yi, PKK'yı musallat etmeyin." dedi.

YAYA ADIM ATTIĞINDA ARAÇ BİZDE DE DURACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da kanaat önderleri ile kahvaltıda buluştu. Soylu'ya AK Parti'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta ile çok sayıda partinin il ve ilçe yöneticisi de eşlik etti. Salonda bulunan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak ayaküstü sohbet eden Soylu, yurt genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Daha sonra yaya trafiğine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Soylu, "1 Nisan'dan sonra yaya trafiğine ilişkin çok önemli adımlar atıyoruz. Bazı yerlerde kırmızı ışık yanıyor, yaya atlıyor sokağa. Öyle bir şey olmaz. Orada herkes ışığa uyacak. Ama normal okul geçitlerinde, ışık olmayan yerlerde araç trafiğe basacak. Basmıyorsa merak etmeyin biz frene bastırmayı biliyoruz. Her zaman konuşuyorlar, 'Avrupa'da adım attığında araç duruyor, bizde neden durmuyor' diyorlar. Bizde de duracak. Türkiye'yi o seviyeye getireceğiz." dedi.

KİM VARSA KAFASINA BİNERİZ

2018 yılında Türkiye'de büyük operasyonlar yapıldığına dikkat çeken Soylu, "275 organize suç çetesi çökerttik. Ben öyle mafya falan bilmiyorum. Kim varsa kafasına bineriz. Tarihimizde böyle bir şey yok. Bütün bunları gerçekleştirmek istikrarla olur." İfadelerini kullandı.

İSTANBUL'A 1000 BEKÇİ DAHA VERECEĞİZ

Yeni bekçilerin yakın zamanda göreve başlayacağı müjdesini veren Soylu, "Bekçilerimiz döktürüyor. Memnun musunuz bilmiyorum. Şimdi bin bekçi daha göreve başlıyor. Dün akşam planlamasını yaptık. Mart ayında 8 bin tane bekçi daha alacağız. Mart'ın başında alıma çıkıyoruz. Bin tane bekçi de oradan vereceğiz İstanbul'a. Kimseye söylemeyin. İstanbul'a, Ankara'ya torpil geçiyoruz. Artı, önümüzdeki dönemde İstanbul'a tarihinin bir seferde verilmiş en büyük polisini vereceğiz. Bir seferde. İstanbul'da en ufak bir eksiklik, en ufak bir güvenlik açığını kimsenin hissetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"PENSİLVANYA'YA BİZİM BOYNUMUZU EĞDİRMEYİN"

Soylu, "Dünyanın en güzel şehrindeyiz. Başımıza biraz da bu musibetler, biraz da bu şehri ele geçirmek isteyenlerin sayesinde geliyor. Bizim şehrimiz kıymetlidir. Onun için Hep birlikte bunları gerçekleştirebilme adımının atmak 50 gramlık oy pusulasından geçer. Biz güçlü olmak zorundayız. Etrafımızda büyük bir oyun dönüyor. Bizi kendi içimizde meşgul ederek, hem ileri doğru bakmamıza, hem güçlenmemizi engellemeye çalışıyorlar. Kandil'deki ahlaksızları, evlatlarımızı şehit eden eli kanlı teröristlerin yüzünü güldürmeyin. Pensilvanya'ya bizim boynumuz eğdirmeyin. Büyük bir mücadele yapıyoruz" dedi.

BİNALİ BEY'İN HEPİMİZ İÇİN BİR FIRSAT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kaldığını söyleyen Süleyman Soylu, "Binali Bey, bu memleketin yetiştirdiği, bilgisini, tecrübesini, aynı zamanda en önemli üstünlüğü pratik çözme meselesini en iyi bilen insanlardan biridir. Ben Binali Bey'in İstanbul ve hepimiz için, büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nda, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, daha sonra Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı'nda elde ettiği bilgi ve becerinin tamamına yansıtacak. Tam da İstanbul'un bugün buna ihtiyacı var. İstanbul'un bir sıçramaya daha ihtiyacı var. İstanbul bunu yapar. Önümüzdeki 5 yıl Allah nasip ederse belediyelerde büyük işler başarılacak. Burada çok iyi bir takım olacak. Bir taraftan Cumhur İttifakı, bir tarafta Binali Bey, bir taraftan Hasan Tahsin Bey'in emrine amadeyiz. Yeter ki milletimiz hizmetle buluşsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ziya Paşa'dan söylediği bir sözü var. 'Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür kalır eseri.' Eser bırakmak lazım memlekete. Ne olursunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne HDP'yi, PKK'yı musallat etmeyin." şeklinde konuştu.



Görüntü dökümü

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-Soylu'nun salona gelişi

-Soylu'nun salondakilerle tokalaşması

-Soylu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

26.02.2019 - 14.03-Haber Kodu : 190226118

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4- EKREM İMAMOĞLU ÜSKÜDAR'DA

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Üsküdar'da devam etti. İmamoğlu ilk önce Beşiktaş İskelesi'ne gelerek Üsküdar'a geçmek için tekneye bindi. Teknenin kaptan köşküne çıkan İmamoğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz ulaşımını şehir içindeki payını, yüzde 2'lerden yüzde 10'lara çıkaracaklarını söyledi.

Tekne yolculuğunun ardından Üsküdar'a ulaşan İmamoğlu, burada kemençe ile karşılandı. Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, fotoğraf çektirdi. Meydandaki bir büfeye giden İmamoğlu'na, esnaf tarafından sosisli sandviç ikram etmek istedi. Büfeci, "Amerikan salatası ister misiniz" diye sorunca, İmamoğlu "Ne işim var Amerikanla." diyerek espri yaptı.



"ANKET SONUÇLARI YÜZÜMDE"

Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, daha sonra meydandaki çay bahçesinde oturdu. İmamoğlu burada soruları yanıtladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anketlere güvenim kalmadı" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın güvenini sarsan, memnun etmeyen sonucu bilmiyorum. Biz, bize ulaşan anket sonuçlarına hem güven duyuyoruz hem de mutlu oluyoruz" yanıtını verdi. Anket sonucu vermeyeceğini belirten İmamoğlu, "Duyduğumuz güvenden ve memnuniyetten vatandaşlarımız anket sonuçlarını tahmin ediyordur. Vatandaş, yeni bir başlangıç istiyor. Yüzüme baktıkça anket sonuçlarını görecektir" yanıtını verdi.

Görüntü dökümü:

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-Vapura binmesi

-Vapurda sorulara cevap vermesi

-Esnaf ziyaret

-Sosisli sandviç yemesi

-Çay bahçesinde soruları cevaplaması

26.02.2019 - 13.46-Haber Kodu : 190226114

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5-FATİH'TEKİ İŞ ADAMI CİNAYETİNDE 2 GÖZALTI

Ali AKSOYER-İSTANBUL-

İstanbul'da ticaretle uğraşan işadamı Vedat Yöngel'in Ermenistan uyruklu hizmetçi anne ve oğlu tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayet silahını Ahırkapı'da denize attıkları iddia edildi.

İstanbul'da ticaretle uğraşan ve bir süredir kayıp olan Vedat Yöngel'in cansız bedeni Fatih'te bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunmuştu. Üzerinde taşıdığı 10 bin dolarla kaybolan Yöngel'in evine temizliğe gelen Ermenistan uyruklu anne-oğul tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Yurt dışına kaçtıkları öğrenilen zanlılar Stella M. ve oğlu Varlam M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle iki kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ermeni asıllı kardeşler Armen A. ve Narik A. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Armen A.'nın olay gecesi katil zanlılarını taksiyle Atatürk Havaalanı'na bıraktığı ve Narik A.'nın ise cinayetin gerçekleştiği silahı denize attığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin sokakta yürümeleri

-Stella M.'nin pasaportunu çantasına koyması

-Oğlu ve yanındaki kadınla uzaklaşmaları

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

26.02.2019 - 15.20-Haber Kodu : 190226143

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6-KADIKÖY'DE 2 OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL

Kadıköy'de iki hurda otomobil alev alev yandı.

Yumurtacı Abdi Bey Caddesi'nde park halinde olan iki hurda otomobilde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlara su sıkarak, yangını kontrol altına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobillerin yanması

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çevredekilerin çalışmaları izlemesi

-Genel ve detaylar

26.02.2019 -15.31- Haber Kodu : 190226150

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7- RESTORANDA KADINA ATILAN YUMRUĞA 4,5 YIL HAPİS İSTEMİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ İstanbul

Kadıköy'de bir restoranda Asuman Bayrak'ın yüzüne yumruk atan Abdulkadir İnal hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya başlandı.

Talimatla alınan savunmasında müşteki Asuman Bayrak'a vurduğunu kabul etmeyen Abdulkadir İnal, "Bayanın nasıl yaralandığını bilmiyorum" dedi. Asuman Bayrak ise, "Sanık geldi, 'senin havan kime' dedi. Ben daha kendisine cevap veremeden sağ gözüme yumruk attı. Ben yere düştüm, şikayetçiyim" dedi.

İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, müşteki Asuman Bayrak ve Avukatı Leyla Süren katılırken, sanık Abdulkadir İnal duruşmaya gelmedi.

Sanığın Batman Asliye Ceza Mahkemesi tarafından talimatla alınan ifadesi dava dosyasına konuldu. Sanık ifadesinde, olay günü eşi ve üç çocuğu ile yemek yediğini belirterek, "Ben, eşim ve 3 çocuğum yemek yiyorduk. Benim çocuklarının ses çıkarmasından rahatsız olan müşteki, 'bu nedir ya' şeklinde sözler kullandı. Aramızda bir tartışma oldu. Müştekinin yanında bulunan bir erkek bana saldırdı. Bana vurması üzerine ben de kendisine vurdum. Bayanın nasıl yaralandığını bilmiyorum, ben kesinlikle kendisine vurmadım. Sadece yanında bulunan kişi ile birbirimize girdik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

'SENİN HAVAN KİME' DEYİP YUMRUKLAMIŞ

Söz alan Asuman Bayrak, olayın gerçekleştiği lokantada hesap ödediği sırada çocukların gürültü sesi duyduğunu belirterek, "Arkada bulunan masadan gelen çocuk sesinden dolayı ödeyeceğim tutarı duyamadım. Dönüp arkaya baktım. Ancak hiçbir şey söylemedim. Kasiyer ikinci kez hesap miktarını söyleyince ödeme yaptım. Yemeğimi alıp yukarı çıktım, boş bir masaya oturdum. Bir süre sonra kucağında 1.5-2 yaşlarında bir çocukla ismini sonrada Abdulkadir İnal olduğunu öğrendiğim şahıs geldi. 'Senin havan kime' dedi. Ben daha kendisine cevap veremeden bu kişi sağ gözüme yumruk attı. Ben yere düştüm" dedi.

Olaydan sonra hastaneye götürüldüğünü söyleyen Bayrak, gece 12'ye kadar tedavi gördüğünü kaydederek, "Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM'

Duruşmadan sonra Avukatı ile birlikte kısa bir açıklama yapan Asuman Bayrak, "Türk adaletine güveniyorum" dedim.

'GEREKEN CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Bayrak'ın Avukatı Leyla Bayrak da, sanığın müvekkilini yumrukladığını belirterek, "Sanık Asuman Bayrak'ı yumruklamıştır. Yaralama sonucunda Asuman'ın göz sinirleri zedelendi, kemiği kırıldı. Sanığın hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de 18 Ağustos 2018 tarihinde bir restoranda yemek yiyen Asuman Bayrak'ın Abdulkadir İnal'ın saldırısına uğradığı belirtiliyor.

Hesap ödeyen Asuman Bayrak'ın, arkasından gelen çocuk gürültüsü nedeni ile arkasına baktığı, ardından ödemeyi yaparak üst kata çıkarak yemeğini yediği, bir süre sonra kucağında çocuğu ile üst kata çıkan Abdülkadir İnal'ın, "Senin havan kime" diyerek Asuman Bayrak'ın gözüne yumruk attığı anlatılıyor.

Müştekinin yüz kemiğinde kırık oluştuğu, yüzünde iyileşmeyecek derecede iz kaldığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli Abdulkadir İnal'ın, "Kemik kırılmasına ve yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Görüntü dökümü:

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-Asuman Bayrak ve Avukatı Leyla Süren'in duruşma salonu önünde görüntüsü

-Asuman Bayrak'ın kısa açıklaması

-Leyla Süren'in kısa açıklaması

26.02.2019 - 14.21-Haber Kodu : 190226129

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8-AVATAR ATAKAN BERAAT ETTİ

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, ()

Bir televizyon kanalında yayınlanan yarışma programında "Avatar" olarak tanınan Milli sporcu Çağan Atakan Arslan "Türk Milletini, Cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, suç kastı bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti. Davanın ardından açıklama yapan Arslan, kick boks dalında 2011 yılında ülkesine ilk altın madalyayı getirdiğini belirterek "Bu bize zarar vermek adına basına sızdırılmış bir video. Adalet yerini buldu. Mutluyuz" dedi.

TANIK: ATAKAN'IN SORUYU ANLADIĞINI SANMIYORUM

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Çağan Atakan Arslan hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Murat Ismık, sanık ile samimi arkadaş olduklarını, dava konusu çekimi kendisinin yaptığını, çekim başladığında Çağan Atakan Arslan ile rakipleri hakkında konuştuğunu anlattı. Tanık "Kendi aramızda esprili ve küfürlü sohbet edip gülüşüyorduk. O sırada Atakan'ın kulağında kulaklık vardı ve yüksek sesle müzik dinliyordu. Dışarıya kadar ses geliyordu, müziği duyabiliyordum. Ayrıca ortamda başka sesler de vardı. Ben de bilgisayardan müzik açmıştım. Ayrıca boynunda madalyaları vardı ve onlar dahi ses yapıyordu. Rakipleri hakkında sorduğum sorulara duyabildiği kadarıyla esprili cevaplar veriyordu. Bazen soruları anlamıyordu, ilgisiz cevaplar veriyordu. Ben de gülüyordum. Bu esnada ben iddiaya konu olan soruyu sordum. Atakan'ın soruyu anladığını sanmıyorum. Küfürlü bir cevap verdi. Ama dediğim gibi rakipleri hakkında konuşurken espri mahiyetinde küfür içerebilen cevaplar veriyordu. Bu maç öncesinde sporcuların kullandığı bir taktiktir. Bu şekilde kendilerini motive ederler ve rahatlarlar. Ben videonun yaklaşık 5 yıl önce çekildiğini sanıyorum Bu çekim Atakan'ın telefonundaydı. Ne şekilde başkalarının eline geçti bilmiyorum. Ben de herhangi bir şekilde aslı ya da nüshası yoktur. Ayrıca dava dosyasına konu olan bu konuşma ve çekim yine bir maç öncesinde yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"FARK ETSEYDİM KESİNLİKLE KAYDI YOK EDERDİM"

Hakim, sanık Arslan'a videoyu daha sonra izleyip izlemediğini ve soruya verdiği karşılığı fark edip etmediğini sordu. Sanık Arslan ise " İzleyip izlemediğimi hatırlamıyorum. Ancak bu kayıt yayınlanana kadar ben oradaki soruyu ve verdiğim cevabı fark etmedim. Fark etseydim kesinlikle kaydı yok ederdim. Kaydın ne şekilde başkalarının eline geçtiğini bilmiyorum" diye cevap verdi.

"TÜRK MİLLETİNE HAKARET ETME KASTIM YOKTUR"

Son sözleri sorulan Arslan, "Milli sporcuyum. Ben Türkiye'ye pek çok altın madalya getirdim. Ülkem ve bayrağım için dövüşüyorum. Türk milletine hakaret etme kastım yoktur, olamaz, beraatimi talep ederim" dedi. Arslan'ın avukatı da söz konusu kaydın müvekkilinin izni ve rızası dışında ele geçirilerek kullanıldığını belirterek, "Hukuki delil de değildir. Suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Bu sebeple müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" diye konuştu.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın başlangıçtan beri değişmeyen savunmaları ısrarla milli sporcu olduğunu, kayıt öncesi maç olması sebebiyle tanık olarak dinlenen arkadaşı Murat ile birlikte motive olmak amacıyla, rakipleri hakkında konuşarak espriler yaptıklarını, bu esnada kulağında kulaklık olduğunu ve yüksek sesle müzik dinlediğini, soruyu duymadığını, tanığın rakipleri hakkında soru sorduğunu düşünerek küfürlü bir cevap verdiğini savunduğunu hatırlattı. Tanığın, sanığın savunmalarını doğruladığını, verilen cevabın hepsinin "A..k.." şeklinde olduğunun dikkate alındığında sanığın cevabında Türk milleti kelimesinin geçmediğinin anlaşıldığını kararında vurgulayan mahkeme, sanık Çağan Atakan Arslan'ı suç kastı bulunmadığından Ceza Muhakemesi Kanunu 223/2-c maddesi uyarınca beraatine karar verdi. Dava bitiminde hakim, Çağan Atakan Arslan'a hitaben beraat kararı verdiğini belirterek, "Milli sporcu olman nedeniyle böyle bir ihtimal vermiyoruz. Geçmiş olsun" dedi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Davanın ardından Çağan Atakan Arslan gazetecilere açıklama yaptı. Arslan "Böyle bir sonuç çıktığı için mutluyuz. Olması gereken oldu. Bir iftira atılmıştı zaten buna pek çok insan inanmadı. Fakat pek çok kanalda ve programlarda hakkımızda asılsız şekilde konuşanları da adaletimiz en güzel cevabı verdi. Onun için de ayrı bir suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü itibarımızı zedelemeye çalışanlar, olmamış bir şeyi olmuş gibi televizyonlarda saatlerce günlerce anlatanlar oldu. Adalet yerini buldu. Mutluyuz. Benim herhangi bir şekilde bir Türk olarak tarihte ilk altın madalyayı ülkemize getirmiş bir Türk olarak böyle bir suç işlemem çok komiktir. Bu bize zarar vermek adına basına sızdırılmış bir video. Bu tarz olaylarla gündeme gelmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Avatar Atakan'ın konuşması

26.02.2019 -15.31- Haber Kodu : 190226146