DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- HARAMİDERE'DEKİ METROBÜS KAZASI KAMERADA

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN - İstanbul

Haramidere'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haramidere metrobüs durağı Beylikdüzü yönündeki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde durakta duran metrobüse arkadan gelen aracın hızla çarptığı görülüyor.

2- EKREM İMAMOĞLU SULTANBEYLİ'DE

- Bir esnaf İmamoğlu'na kayısı ve kayısı çekirdeği ikram ederek "Bu kayısıdan rahmetli Turgut Özal 2 tane yedi, cumhurbaşkanı oldu. Rahmetli İsmet İnönü 3 tane yedi cumhurbaşkanı oldu" dedi.

- Bunun üzerine İmamoğlu, "O zaman 2-3 tane daha yiyeyim" diyerek kayısı yedi.

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor. İmamoğlu'na CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç eşlik etti. İmamoğlu, Sultanbeyli'de oto sanayi esnafını ziyaret etti.

"BU KAYISIDAN RAHMETLİ TURGUT ÖZAL, 2 TANE YEDİ, CUMHURBAŞKANI OLDU"

İmamoğlu, kendisiyle "selfie" yapmaya çalışan bir esnafa, "Hep kendini çekiyorsun. Ver bana, ben çekeyim" diyerek yardımcı oldu. Başka bir esnaf, "İSPARK zarar ediyormuş, bir el atın" deyince, İmamoğlu, "İSPARK'ın zarar etme şansı yok. 100 bin araçlık otoparklar yapacağız. Aracını otoparka bırakan vatandaşımıza, ertesi gün kullanmak üzere ücretsiz toplu taşıma kartı vereceğiz. İSPARK, kendi sokağına park edenden para almayacak. İyi çalıştık bu konuda" yanıtını verdi.

Ali Dündar isimli bir esnaf da İmamoğlu'na kayısı ve kayısı çekirdeği ikram ederek, Malatyalı olduğunu belirtti. Dündar, "Bu kayısıdan rahmetli Turgut Özal 2 tane yedi, cumhurbaşkanı oldu. Rahmetli İsmet İnönü 3 tane yedi cumhurbaşkanı oldu" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "O zaman 2-3 tane daha yiyeyim" diyerek kayısı yedi.

"OY OLMASA KUCAKLAMAZSIN"

İmamoğlu'nun esnafı ziyareti sırasında yanına gelen bir kişi, "Bir yeri kazanmak istediğinizde çıkıp sokakları geziyorsunuz ama ben doğulu, Kürt bir vatandaş olarak şunu söylüyorum, 'CHP, Atatürk öldükten sonra doğuyu terk etti. Ben bu şikayetimi Cumhurbaşkanına anlatsaydım en azından yüreğimi okşardı. Çocuğumu iki hafta önce kaybettim" dedi.

Bir diğer kişi ise, "AK Parti olmasa siz burada böyle dolaşabilir misiniz? Adın da güzel İmamoğlu, ne işin var CHP'nin peşin" dedi. İmamoğlu, bunu üzerine "Elimi tut" diyerek, bu kişiyle tokalaştı ve öptü. "Oy olmasa kucaklamazsın" sözleri üzerine İmamoğlu, "Oy verme gel kucakla" dedi.

3- MEVLÜT UYSAL BÜYÜKÇEKMECE İÇİN PROJELERİNİ AÇIKLADI

Haber: İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıttı. "25 kayıp yıla 25 dev proje" başlığıyla düzenlenen toplantıda imar, alt yapı, ulaşım, çevre, kültür, spor ve sosyal belediyecilikle ilgili 25 proje tanıtıldı.

"BU GEÇEN 25 KAYIP YILI TELAFİ EDECEĞİZ"

1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle şehrin çehresinin değiştiğini söyleyen Uysal, "2002 yılında AK Parti'yi iktidara taşıyan süreç yeni bir dönem başlattı. Yeni dönemle artık emir alan değil oyun kuran bir Türkiye'ye geldik. O sürecin devamında Cumhur ittifakı oluştu. Türkiye'de başkanlık sistemi geldi. İnşallah 31 Mart'ta ittifakla yeni bir dönem başlayacak belediyelerde. Türkiye'nin değişimi devam edecek inşallah" diye konuştu. 1994 yılında başlayan değişimin Büyükçekmece'ye uğramadığını ifade eden Uysal, "Bu geçen 25 kayıp yılı telafi edeceğiz. MHP ile AK Parti ile omuz omuza çalışarak 31 Mart'ta o yetkiyi alıp her beraber buranın kaderini değiştireceğiz" şeklinde konuştu.

"İMAR SORUNU"

Belde belediyelerinin kapatılmasından sonra imar ve alt yapı eksikliklerinin devam ettiğini belirten Uysal, "O tarihten bu yana belde belediyelerine hiç hizmet gelmedi. Birinci projemiz 'imar' diyoruz. İmar olmadan hiç bir şey olmaz. Alt yapıları yapmak için imar muhakkak olmak zorunda. Celaliye ve Kumburgaz'da 2009'dan bu yana hiçbir çalışma olmamış. O mahallelerden 'Hastaneye gelelim' desek yol yok. 'Evleri yenilesek' desek imar yok. Diyoruz ki Büyükçekmece'nin plansız hiçbir yeri kalmayacak. 5 yıl içinde planları bitmiş olacak. Planlardan sonra alt yapı gelecek. Her bölgede alt yapı eksik. Bazı yerlerde hiçbir alt yapı yok. Asfalt, kaldırım, atıksu ve yağmur suyu hatlarıyla birlikte üst yapı çalışmaları tamamlanacak" dedi.

"GÖL VE SAHİL TEMİZLENECEK"

Göl sahili düzenleme projesinde hobi bahçeleri, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacağını söyleyen Mevlüt Uysal, "Marmara sahili düzenleme projesinde ise nostaljik tramvay, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, balık çarşısı ve restoran alanları yapılacak. İlçeye Millet Bahçeleriyle, Millet Kıraathaneleri yapılacak. Albatros Tematik Parkı ve Bababurnu Tematik Parkı projeleriyle de göl ve sahil, yaşam alanlarına dönüştürülecek. O kadar güzel kıyımız var ama göl kenarında gezilemiyor. İnşallah bu göl kıyısı her zaman ailecek gidebileceği bir yer olacak. Dışarıdan da gelenler olacak. O kadar güzel sahil var ki 1980'li yıllarda en güzel sahildi. 10 yıl içinde Marmara denizi Ege ve Akdeniz gibi o temiz sahile dönüşecek" ifadelerini kullandı.

"METRO VE METROBÜS BÜYÜKÇEKMECE'YE UZATILACAK"

Metrobüs ve metronun Büyükçekmece'nin merkezine kadar uzatılacağını belirten Uysal, "2019'da metrobüs çalışmaları başlayacak. Yenikapı-Beylikdüzü Metro Hattı Yenikapı - Büyükçekmece Metro Hattı olarak uzatılacak" dedi.

Uysal, "Daha rahat ve modern bir kent yaşamı için Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi yapılacak. Taşma yaparak kirlenen, kokan konteynırlar kalkacak, çöpler yeraltında toplanacak. Daha dolmadan sinyal verecek ve ekiplerimiz gidip o konteynırı boşaltacak. Bu sistem Türkiye'de ilk kez uygulanacak. Kapalı pazaryerleri ile modern kurban kesim alanları yapılacak" şeklinde konuştu.

"ÜCRETSİZ KABLOSUZ İNTERNET"

Eğitim, spor, kültür ve sanat alanında ise bilgi evleri, living lab projeleri hayata geçirileceğini söyleyen Mevlüt Uysal, "Kablosuz internet hizmeti Büyükçekmece'nin tüm merkezi noktalarında kullanıma sunulacak. Semt parkları projesiyle çocuk oyun grupları ve yeşil alanlara sahip parklar her mahalleye yapılacak. Spor parkları ile su sporları kompleksi hayata geçirilecek. Yeni kültür sanat merkezi yapacak, Mimarsinan Köprüsü ve Çevresi Rekreasyon Projesi kapsamında Zigetvar Seferi Açık Hava Sergisi düzenlenecek" şeklinde konuştu.

Yaşlı Yaşam Merkezleri ile Kadın Aktivite Merkezlerinin kurulacağını belirten Uysal, "Yaşlılarımız gidebilecek yerler millet bahçeleridir, mahalledeki kahvelerdir, camiye gider. Namazdan sonra kaldı yalnız. Yaşlılarla berber sohbet edip çay içtiği yaşlı merkezlerimiz olacak. Gidip gelmeleri için evlerine servis koyulacak. Kış çıkmadan önce evlatlarına 'Köye gideyim' demeyecek bu merkezlerde hoşça vakit geçirecekler. Kadın aktivite merkezleri sohbetler yapılıp eğitim ve konferanslarını yapıldığı merkezler olacak. İnşallah her mahallemize yapılacak. Burada ürettiklerini satabilecekler. Bu gençlik merkezlerimizi de her bölgemize yapacağız. Gençlerimizin bir araya geldiği ailesine ve ülkesine faydalı olduğu merkezler oluşturacağız. Sosyal tesislerimizde kapalı alanlar olduğu gibi açık alanlar da olacak. Buralarda düğün de yapılacak. Maliyetine çay içilecek" diye konuştu.

"KÜLTÜR VE SANATA DESTEK"

"Biz iyi olan her şeyin yanındayız" diyen Mevlüt Uysal, "23 Nisan Balkan Ülkeleri Çocuk Festivali, Zafer Yürüyüşü, Uluslararası Su Sporları Festivali, Açık Hava Konserleri, Yetişkin - Çocuk Tiyatroları ve Yazlık Sinemalarla kültür ve sanat faaliyetlerine destek verilecek. Büyükçekmece kültürün merkezi olacak. Bahçelievler'den Taksim'e gidilir. Ama Büyükçekmece'den bir kültür etkinliğine gidebilmek için bir günümüz kaybolmayacak" ifadelerini kullandı. Organik pazarların açılacağını belirten Uysal, "Biz meydanlarda tanzim satış merkezleri açtık. Burada da ürettiğiniz bir şey varsa organik pazar yerinde bunları satacaksınız. Çiçek gibi Büyükçekmece Projemiz var. Sitelerimizin bahçelerinde çiçek olsun istiyoruz. O kadar zor bir iş ki. Mevsimine göre değişiyor. Siteler de sıkıntı yaşıyor. Biz bir tarafta organik tarımda çiçek üretip sitelere bedava vereceğiz. Eğitimini, bakımını öğretip her siteyi çiçek gibi yapacağız. Villanız varsa ona da vereceğiz" şeklinde konuştu. Uysal, 'Bu projeleri yapabilmek için halkımızdan yetki isteyeceğiz. Biz bunları çalışmaya devam edeceğiz. Halkımıza bunu anlatalım ki kaderi değişsin. Ben 1983'de İstanbul'a geldiğimde en güzel ilçelerden biriydi Büyükçekmece, Adalar, Sarıyer ve Büyükçekmece sayılırdı. Ortada bir göl, deniz, kumsal ve güzel koy... Türkiye'de bu kadar güzel yer yok. Ama hizmet olmayınca geçmiş olsun. Şu projelerimizle en güzel ilçelerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

4- SARIYER'DE AYDINLATMA DİREĞİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber- Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul

Sarıyer'de refüjdeki aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle yoldan geçen bir aracın üzerine devrildi.

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde refüj üzerindeki aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle Maslak istikametine ilerleyen Erkut Azizoğlu'nun kullandığı 34 BBU 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü binası önüne meydana gelen olayda sürücü yara almazken, aracın ön camında çatlaklar oluştu. Yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle Maslak istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu dubalarla daraltarak önlem aldı. Elektrik ekipleri ise devrilen aydınlatma direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Oksijen kaynak makinesiyle parçalara ayrılan aydınlatma diğeri ekipler tarafından kaldırıldı.

"ÇOK ŞAŞIRDIM NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Üzerine aydınlatma direği devrilen aracı kullanan Erkut Azizoğlu, "Aracımla birlikte seyir halindeyken elektrik direği üzerime devrildi. O anda çok şaşırdım ne yapacağımı bilemedim. Daha kötü şeyler olabilirdi. Allah beterinden saklasın" dedi.

5- ŞİLE YOLUNDA YAĞIŞ KAZASI



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul

Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi. Yoğun yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce önündeki iki araca sonra bariyerlere çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.

