DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- KAÇAK KANSER İLACI OPERASYONU

İstanbul

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, özellikle kanser hastalarının durumlarının suistimal edilerek yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan ilaçların fahiş fiyatlarla satıldığını tespit etti. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen istihbarat ve analiz çalışmaları sonucu şüpheli olarak tespit edilen kişiler, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Programları üstünde analize tabi tutuldu.

Yapılan analizler sonucunda, Milano Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan kişi, seyahat sıklığı, seyahat rotası ve diğer risk kriterleri çerçevesinde şüpheli olarak değerlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra takip altına alınan bu kişi, "Gümrüğe tabi eşyam yoktur" anlamına gelen yeşil hattı geçmesinin ardından gümrük muhafaza personelince x-ray kontrolüne davet edildi. Yapılan kontrolde şüphelinin bagajında yoğunluk tespit edilmesi üzerine bagajlar açılarak detaylı olarak arandı.

Bagajda yapılan arama neticesinde, gümrüklenmiş değeri yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin lira olan 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı bulundu. Halk sağlığını ciddi ölçüde tehlikeye atan, yetkili kurumların herhangi bir denetim ve kontrol işlemine tabi tutulmadan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan kanser ilaçlarına, savcılık makamından alınan talimat uyarınca el konuldu. Olayla ilgili olarak soruşturmaya devam ediliyor.

2- ÜSKÜDAR'DA KORKUNÇ KAZA: OTOMOBİL İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN - İstanbul-

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki kadına çarparak duvara sıkıştırdı. Yaşlı kadının ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Üsküdar Yavuztürk mahallesinde meydana geldi. Sürücü Şükran Ç. henüz bilinmeyen nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında yürüyen 79 yaşındaki Sare Özkeleş'e çarptı. Yaşlı kadın, otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

3- BİNALİ YILDIRIM: SİLİVRİ'NİN POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri'de, AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Yıldırım, Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ile beraber ilçe teşkilatına geldi. Yıldırım, burada bir konuşma yaparak, "Makamlar gelip geçicidir, önemli olan insanlıktır, önemli olan hoş bir sada bırakmaktır. 16 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesinde çok güzel hizmetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yaptık." dedi.

"ÇİÇEKÇİLİKTEN 4 BİN KİŞİ İŞ SAHİBİ OLACAK"

Yıldırım, Silivri'nin, İstanbul'un arazi olarak en büyük ilçelerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Silivri'nin potansiyeli çok büyük. Tarım var, çiçekçilik var, sera var. Bütün bu imkanlar köylerinde daha da geliştirilecek. Silivri'nin önemli konularından biri yıllardır beklediğiniz hızlı tren. Onu da yapıyoruz. Silivri'den Edirne'ye hızlı tren yapılıyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Eğer dertleri bilmiyorsanız, dermanını bulamazsınız. Dertlerinizi bilen kadrolar var. Volkan Yılmaz, dertleri biliyor, Silivri'yi de biliyor. Eminim ki en güzel hizmeti sizlere ekibiyle beraber yapacak. Silivri'de, İstanbul'un merkezinde ne varsa, o olacak. Ulaşım, millet bahçesi, yeşil alanlar, tarım üretimi, istihdam, ılıca, jeotermal enerji, çicekçilik... Çiçekçilikten 4 bin kişi iş sahibi olacak. Çünkü İstanbul'un çiçeğini, başka şehirlerden alıyoruz. Burnumuzun dibinde Silivri'de çiçekçilik köyü var. Şimdi onu geliştireceğiz, bütün İstanbul'u süsleyecek çiçekleri de Silivri'den almış olacağız."

Yıldırım, konuşmasının ardından yürüyerek MHP Silivri İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

5- İMAMOĞLU: 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYORUZ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL() CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Beykoz'da devam ediyor. İmamoğlu, "Enerjimiz yüksek. Kalbimiz heyecanla artıyor. 1 Nisan'ı iple çekiyoruz" dedi.

İlçe ziyaretleri kapsamında sabah saatlerinde Beykoz Çubuklu Mahallesi'ne gelen Ekrem İmamoğlu, ziyaretlerine Ordu Mesudiyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde başladı. İmamoğlu'na CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Coşkun Tosun da eşlik etti. Ziyaret sırasında yaşlı bir kadının ayakta kaldığını gören İmamoğlu, bu kişiyi kendi sandalyesine davet etti



"İSTANBUL'U TÜMÜYLE ELE ALMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Dernekte vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, "İstanbul'u biz tümüyle ele almak için yola çıktık. Hiçbir ilçesi üvey evlat durumda ya da zihinlerde başka hesapların döndüğü bir ilçe konumunda olmayacak. Toplumun vicdanına ve adaletine ben çok inanıyorum. Sizin Beykoz'daki varlığınızı, tüm hassasiyetinizi, mülkiyet hakkınızdan tutun, buradaki yaşam hakkınıza varıncaya kadar, sizin buradaki sosyal yaşam kalitenizden tutun, gençlerinizin sağlıklı ortama kavuşmasına kadar tüm vicdanımla, tüm adaletim ile söylüyorum ki Beykoz'un tüm sorunları ve tüm Beykozlular bize emanet. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" şeklinde konuştu.

Konuşmasında tanzim satışlarını eleştiren İmamoğlu, "Sabah Kavacık'tan dönüş yaparken bir tanzim satış yerine denk geldik Orada 100 kişi sırada beliyor. Çadır saat 10.00'da açılacak ve 2-2,5 liraya sebze alacak diye insanlar sırada bekliyorlar. Bu hizmeti verirsin. Vatandaşlarımız sağlıklı gıdaya ucuz bir şekilde erişsin, zira bu bizim projelerimiz arasında var" diye konuştu.

"BİZ HAZIRIZ, BİZE DESTEK OLUN"

31 Mart'ın yeni bir başlangıç olacağını söyleyen İmamoğlu, büyük bir enerji ve tatlı dille herkesi kucaklayacağını belirterek, " 'Yok efendim belediye gelirse işçisini dışarı atar'. Yok öyle bir şey kardeşim. Her çalışan alın teriyle çalışanın yeri bizim başımızın üstüdür. Hepsini başımızın üstüne koyacağız. Biz hazırız, bize destek olun. Yeni bir başlangıca imza atalım. Göreceksiniz Hem Beykoz hem İstanbul çok mutlu olacak" dedi.

Dernek ziyaretinin ardından Akbaba Mahallesi'ne geçen Ekrem İmamoğlu, kahvehaneleri gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Daha sonra esnaf ziyareti yapan İmamoğlu'na bir işportacı tespih hediye etti. Hediye edilen tespihi arabasına asacağını söyleyen İmamoğlu, daha sonra bir kıraathaneye girerek oyun oynayanlara eşlik etti. Bir süre daha esnaf ve vatandaşlarla ayak üstü sohbet eden Ekrem İmamoğlu daha sonra vatandaşlara hitap etti.

"1 NİSANI İPLE ÇEKİYORUZ"

Konuşmasında projelerinden bahseden İmamoğlu, "Enerjimiz yüksek. Kalbimiz heyecanla artıyor. 1 Nisan'ı iple çekiyoruz. Yani 1 Nisan'da, şöyle düşünün, çalışmak için bana 24 saat yetmeyecek. O kadar heyecan duyuyorum. Bu heyecanımızı, enerjimizi, gençliğimizi, ödüllendirecek İstanbulluları görüyorum ve hissediyorum. Bana hepinizin destek olmasını net olarak istiyorum. Bana destek olurken aslında kendinize destek olacağınızın sözünü veriyorum. Çünkü ben size hizmet edeceğim. Ben İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yaparken tüm belediye başkanları ile ortak çalışacağım. O ilçenin sorunlarını çözeceğim. Ben İstanbulluya hizmet ederken, çok net söylüyorum. Birilerine değil 16 milyon insana hizmet edeceğim" ifadelerini kullandı.

6- REİNA SALDIRGANININ ÜST ARAMASINI YAPMAMAKLA SUÇLANAN İKİ POLİS HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

- DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Ortaköy'de bulunan eğlence mekanı Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'u durdurduktan sonra kimlik kontrolü ve üst araması yapmadıkları öne sürülen iki polis memuru hakim karşısına çıktı. Her iki sanık da suçlamaları reddetti.

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan ve o dönem Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan sanık polisler Akif A. Ve Süleyman G. katıldılar.

Olay tarihinde görevli olmadığını ve arkadaşıyla gezmeye çıktığını belirten sanık Akif A. savunmasında, "Ortaköy'de yürüyorduk. Birinci köprünün altında bulunan olay yeri inceleme büro amirliğinin yanına geldiğimizde olayı öğrendik. Müdürümün Reina'nın önünde mevzilendiğini gördüm. Aracın kapısı açıktı. Müdürüme yardımcı olmak için yanına gittim. Dışarıda polisler vardı. Henüz Reina'nın içerisine girilmemişti. Yerde yatan bir polis memuru vardı. Özel güvenlikler içeriden bir telsiz çıkardı. 'Arapça konuşuluyor, Arapça bilen var mı' diyerek telsizi bana verdiler. Ben Arapça bilen var mı diye çevreden aramaya başladım. Bulamadım. Reina'nın yan kapısından özel harekat görevlileri içeri girdiler. Güvenlik kamera kayıtlarını izlediler. Eylemi yapan şahsın kıyafetlerini değiştirip çıkmış olabileceği söylendi. Reina'nın içindeki bazı kişiler tahliye edilmişti. Kalan kişiler de yaralı bile olsalar aranarak kontrol edildikten sonra çıkarıldılar ve memurlar eşliğinde olay yeri inceleme büro amirliğinin önünde toplandılar. Hiç kimsenin ayrılmasına izin verilmedi. Kulüp bu şekilde boşaltıldı" diye konuştu.

"GÖRÜNTÜLER NET DEĞİL, FAİLİ DURDURUP DURDURMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Sanık polis Akif A. "Benim eylemi yapan şahsı durdurduğum, kimlik kontrolü ve üst araması yapmadan serbest bıraktığım iddia ediliyor. Bununla ilgili görüntüler olduğu söyleniyor. Ben görüntüleri izledim, görüntülerdeki kişinin ben olup olmadığımı bilmiyorum, görüntüler net değil. Olay günü faili durdurup durdurmadığımı üst araması ve kimlik kontrolü yapıp yapmadığımı da hiç hatırlamıyorum. Atılı suçu kabul etmiyorum" dedi.

"TELSİZLERDEN ŞAHSIN DENİZE ATLADIĞI SÖYLENİYORDU"

Diğer sanık Süleyman G. ise olay günü gözaltı aracında görevli olduğunu belirterek, "Birinci köprünün altında bulunan Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği'nin önünde duruyorduk. Reina'dan bize doğru koşup gelenler vardı. Biz de araçtan indik. Ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bizim arka tarafımızda özel harekattan polis memurları vardı. Gelen kişiler 'Reina'yı tarıyorlar' dediler. O arada Reina tarafından koşarak gelen yaralı bir şahıs vardı. Yanımıza gelince düştü. Biz bu kişiyi hemen yoldan geçen bir sivil araçla hastaneye gönderdik. Özel harekat polisleri müdahale etmek için Reina'ya doğru gittiler. Biz olduğumuz yerde beklemeye başladık. Çevredeki karakollardan da ekipler geldi. Telsizlerden şahsın denize atladığı söyleniyordu" dedi.

"BEN KİMSEYİ DURDURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Failin eşgalinin tarif edildiğini söyleyen sanık Süleyman G. "Üzerinde açık renk bir gömlek, beyaz tenli ve 25 yaşlarında olduğu belirtiliyordu. Ambulanslar, zırhlı araçlar geliyordu. Sesi duyan herkes kaçışmıştı. Ben kimseyi durdurduğumu hatırlamıyorum. Telsizden yapılan tarife göre o çevrede görüp şüphelendiğimiz hiç kimse olmadı. Telsizden denize atladığı söylenince bizim tarafımızdan geçme olasılığı kalmadığını düşündük. Ben hiç Reina önüne gitmedim. Hep bulunduğum yerde kaldım. Oradan izledim. Olayları takip ettim. Yaralıların ve diğer kişilerin tahliye işlemi yapıldı. Reina'dan çıkan kişilerin polis evinde ve olay yeri inceleme büro amirliğinde toplanması emri geldi. Bizde bu anonstan sonra gelen şahısları bırakmadık. İçeri aldık. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

"FAİL OLAY YERİNDEN AYRILDIKTAN SONRA EMİR VERİLİYOR"

Sanık Süleyman G'nin avukatı Faruk Emre Akı da "Olay gece saat 01.18'de gerçekleşiyor. Fail saat 01.24'te mekandan ayrılıyor. Saat 01.43'te Reina'dan tahliye edilen şahısların ekipler amirliğine gönderilmesi talimatı telsizle veriliyor. Bu emir fail olay yerinden ayrıldıktan sonra veriliyor. Fail kaçtığı için müvekkilin verilen emri uygulaması ve faili yakalaması mümkün değildir. Emir geç veriliyor. Failin beyaz gömlekli ve siyah pantolonlu olduğu söyleniyor. Sanıkların olduğu görüntülerde ise kıyafetler farklı, eşkal farklı. Sanıkların kendilerine verilen bilgi doğrultusunda failin o kişi olduğunu bilme ihtimalleri yoktur. Görevi ihmal edecek pozisyonları da yoktur" dedi.

Savunmaların tamamlanmasının ardından sanıkların fotoğrafları çekilerek dosyaya konuldu. Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilerek görüntülerdeki kişilerin sanıklar olup olmadığı hususunda rapor düzenlenmesine karar verdi. Sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

7- 'ARAP EMRAH' SAKLANDIĞI GECEKONDUDA YAKANLANDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()

'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı. Sever emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'in yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Sever'in Sultangazi'de bir gecekonduda saklandığını belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı ortak operasyonda Emrah Sever'i yakalayarak gözaltına aldı. Sever'in yapılan sorgulamasında '4 cinayet', 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 'Arap Emrah' sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

8- EZHEL İKİNCİ DAVADAN DA BERAAT ETTİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesi ile tutuklu yargılandığı davadan beraat eden Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu, aynı suçlamadan dolayı yargılandığı ikinci davadan da beraat etti..

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan sanık Sercan İpekçioğlu katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu.

İpekçioğlu'nun Avukatı Fuat Ekin, müvekkilinin şarkı sözleri nedeni ile yargılandığını hatırlatarak, "Yargılama konusu şarkılar sanat eseri bir bütün olarak değerlendirildiğinde uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek gibi özel bir kastın olmadığı açıktır. Bu sonuçta bir sanat eseri. Nasıl ki zamanında Karacaoğlan müstehcenlik suçundan yargılanmadıysa, günümüzde hukukun bu kadar geliştiği bir dönemde bu modern ozanların eserlerinin bu şekilde ceza hukukuna konu edilmesi kabul edilebilir değildir. Mahkemenizin müvekkilimin beraatına karar vereceği inancındayız" dedi.

Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Sercan İpekçioğlu'nun beraatına karar verdi.

DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇLAMAYLA YARGILANMIŞ VE BERAAT ETMİŞTİ

İpekçioğlu, daha önce de aynı suçlamayla İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, bir süre tutuklu kaldıktan sonra çıkarıldığı ilk duruşmada beraatine karar verilerek tahliye edilmişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezhel olarak tanınan Sercan İpekçioğlu'nun, "Şehrimin tadı", "Küvet" ve "Alo" isimli şarkı sözlerinde uyuşturucu maddeyi özendirdiği savunuluyordu. İddianamede İpekçioğlu'nun, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.

9- İSTANBUL'DA SAHTE ENERJİ İÇECEĞİ OPERASYONU KAMERADA

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()

Sultanbeyli'de bir TIR'da ve Beykoz'da bir depoya yapılan baskınlarda toplam 141 bin 764 sahte enerji içeceği ile 142 kilogram Sildenafil ham maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte enerji içecekleri yapılan analizde ilaç ham maddelerinin gıda ürünlerinde kullanıldığı tespit edildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir TIR ile İstanbul'a sahte enerji içeceği sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 6 Ocak'ta Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde TIR'ı bularak durdurdu. TIR sürücüsü O.Y., polis ekiplerine TIR'da 720 kilogram toz şeker olduğunu söyledi. Kaçakçılık polisleri TIR'ın dorsesini açarak yaptığı incelemede 132 bin 764 tane enerji içeceği ile enerji içeceklerini doldurmakta kullanılan bir makine ele geçirdi. Şüpheli O.Y. sahte enerji içeceklerini Beykoz Mahmutpaşa Mahallesi Mahmutpaşa Caddesi'nde bulunan bir depoya götüreceğini söylemesi üzerine polis ekipleri depoya baskın düzenledi. Depo sahibi K.K.T. gözaltına alındı. Yapılan aramada 9 bin sahte enerji içeceği ile 142 kilogram Sildenafil ham maddesi ele geçirdi.

SAHTE ENERJİ İÇECEKLERİ ANALİZE YOLLANDI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TIR'da ve depoda ele geçirilen sahte enerji içeceklerini incelenmesi için Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sultanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine analiz yapmaları için numuneler gönderdi.

İLAÇ HAM MADDELERİ ENERJİ İÇECEKLERİNDE KULLANILMIŞ

Yapılan inceleme sonucunda sahte enerji içeceklerinin içerisinde Sildenafil, Sibutramin ve Tadalafil maddesi tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Sildenafil, Sibutramin ve Tadalafil maddelerinin ilaç ham maddesi olduğu için gıda ürünlerinde kullanımının yasak olduğunu bildirdi. Sildenafil performans arttırıcı ilaç ham maddesi olarak kullanılırken, Sibutramin ise zayıflama ilaçları ham maddesi, Tadalafil'in ise performans arttırıcı ilaç etken maddesi olarak kullanıldığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan O.Y. ile K.K.T. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem yapılarak, şüpheliler hakkında 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek' suçlarından işlem başlatıldı.

SAHTE ENERJİ İÇECEKLERİ KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR

Emniyet yetkilileri ele geçirilen sahte enerji içeceklerin tekel bayileri ve akaryakıt istasyonlarında satıldığını vatandaşların sahte ürünlere karşı dikkatli olması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Ele geçirilen sahte enerji içeceklerinin kalp krizini tetikleyici olduğu ve vücuda pek çok zarar verebileceğine dikkat çekti.

10- KARTAL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI, İSTANBUL

Kartal'da uyuşturucu madde sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 3 bin 271 ecstacy hap, 37,5 gram skunk ve bir tabanca ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 2 şüphelinin 23 Ocak'ta uyuşturucu madde satışı yaptığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 20 yaşındaki B.K. ve 18 yaşından küçük E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve uyuşturucu maddeleri sakladıkları bir evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 15 mermi, 3 bin 271 ecstacy hap, 37,5 gram skunk, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 290 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18 yaşından küçük E.A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11- AYDINLIK GAZETESİ ÇALIŞANLARININ MİT TIR'LARI HABERLERİ DAVASI DÜŞTÜ

Özden ATİK / İSTANBUL, ()

MİT TIR'larının durdurulması ile ilgili haberleri yayınladıkları gerekçesiyle yargılanan Aydınlık Gazetesi çalışanları ile ilgili olarak görülen davada karar çıktı. Mahkeme sanıklar Mustafa İlker Yücel ve Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında açılan "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 4 aylık yasal süreden sonra dava açıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.. Mahkeme, "Devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmekö suçundan ise sanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklardan Mustafa İlker Yücel katıldı. Duruşmada ifade veren Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni sanık Mustafa İlker Yücel, "Suçlamayı kabul etmiyorum. İddia konusu haber istihbarat şefimiz Orhan Ceyhun Bozkurt tarafından iletilmesi üzerine haber değeri taşıdığından dolayı 21 Ocak 2014 tarihli Aydınlık Gazetesi'nde yayınladık. İddia konusu haberde geçen TIR'ın durdurulması hadisesinin haber ajanslarında yer alması üzerine istihbarat şefimizi konuyu araştırmak üzere ben görevlendirdim. Kesinlikle FETÖ / PDY'ye yardım etmek gibi bir amacım bulunmamaktadır. Aydınlık Gazetesi'nin yayın politikasına bakıldığında bahse konu örgüt aleyhine pek çok haber yapıldığı görülecektir. Suç işleme kastımız yoktur. Haber tarihi itibariyle gizliliğe ilişkin herhangi bir kamu kuruluşunun herhangi bir açıklaması bulunmamaktaydı. Basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir yayındırö dedi.

Duruşma savcısı Ercan Gümüş, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan açılan düşme kararı verilmesini talep etti. Savcı ayrıca mahkeme tarafından "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ AÇIKLAMA SUÇUNDAN DÜŞME KARARI VERİLDİ

Mahkeme de sanıklar Mustafa İlker Yücel ve Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında açılan "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan dört aylık yasal süreden sonra dava açıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının hüküm kesinleşinceye kadar devamına karar verildi.

12- TALPA'DAN PİLOT OLMAK İSTEYENLERE ÇAĞRI: HER ŞEKİLDE YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ

Haber-Kamera: İSTANBUL /

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Kaptan Pilot Murat Ersoy, pilot olmak isteyen gençlere kapılarının açık olduğunu belirterek, "Onlara her şekilde yardımcı olmaya hazırız. Üye olsun veya olmasın önemli değil. Her türlü projelerinde her zaman bizi ziyarete gelebilirler. Özellikle böyle bir derneğin olduğunu bilmelerini istiyoruz. Kafalarına takılan her türlü sorularda bize ulaşmalarını çok istiyoruz" diye konuştu.

TALPA'nın geçen Aralık ayında gerçekleşen 11. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetimi, Florya'da bir restoranda düzenledikleri basın toplantısıyla havacılık muhabirleriyle bir araya geldi. Yönetim kurulu üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan TALPA Başkanı Murat Ersoy, kendilerinden önceki yönetimlere teşekkür etti. Hedeflerinin yeni dönemde TALPA'yı çok daha iyi konuma getirmek olduğunu açıklayan Ersoy, "Birbiriyle iyi anlaşan, özveriyle çalışmayı düşündüğümüz arkadaşlarımızla kısa sürede elimizi taşın altına koyma kararı aldık. Bizden önce görev alan yönetimlerin hizmetlerini daha ileriye taşımak için bu göreve layık görüldük. Biz de TALPA'yı çok daha iyi konuma getirmeye amaçlıyoruz" dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

TALPA olarak çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin olacağını aktaran Başkan Ersoy, "Çeşitli sosyal sorumluluk projelerimiz olacak. Bu sosyal sorumluluk projeleri içinde de bir eğitim fonu oluşturarak vefat etmiş kaptanlarımızın çocuklarına bir burs fonu oluşturmayı planlıyoruz. Bunun için çeşitli hazırlıklarımızı bulunmakta. Ayrıca bazı eğitim kurumları ile ortak çalışarak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

HAVACILIK YASASI

Pilotların mevcut şartlarda Borçlar Kanunu'na tabi olarak çalıştıklarını dile getiren Ersoy, "Hava İş Kanunu" olarak bilinen yasa için kısa süre içinde ciddi çalışmalara imza atmak istediklerine vurgu yaptı. Havacılık yasasının çıkması için her kurum ile görüşeceklerini ifade eden Ersoy, "Biz bütün kurumların fikirlerini alacağız bu konuda. Bunun hem bilimsel çalışmasını yaparak hem de gerekli yerlerle iletişim kurarak, en doğru hale getirip gerekli yerlerle temas ederek bunun çalışmasını tabii ki biz de yapacağız" dedi.

"PİLOTLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI"

Ersoy, pilotların çalışma koşulları ve çalışma saatleri ile ilgili sıkıntılara dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu konuyla ilgili hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışma yapacağız. Uluslararası Pilotlar Birliği Federasyonu'nun (IFALPA ) bu konuda yapmış olduğu çeşitli çalışmalar var. Bu çalışmalara bizlerde katılıp gerekli çalışmaları yapıp, hem ulusal alanda da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak, hem de uluslararası alanda koordineli çalışarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"İSTANBUL HAVALİMANI ÇOK GÜZEL VE BÜYÜK BİR PROJE"

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye havacılık sektörüne yapacağı katkılara dikkati çeken Ersoy, "İstanbul Havalimanı çok güzel ve büyük bir proje. Bu projeninin çok iyi sonuçlara ulaşmasını hepimiz temeni ediyoruz. Çünkü, bu proje milletimiz için çok büyük kazançlar sağlayacak. Biz de en iyi noktalara gelmesini sağlamak için TALPA olarak elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"PİLOT OLMAK İSTEYEN GENÇLERE KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Son yıllarda havacılık sektörünün gelişmesiyle gençlerin pilotluğa ilgisinin artığına dikkati çeken Ersoy, gençlere dernek olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını anlattı.

Ersoy, pilotluk mesleğinin ve havacılık sektörünün gelişmesinde gençlerin önemine değinerek, "Pilot olmak isteyen gençlere kapımız açık. Üyemiz olmak zorunda değiller. Onlara her şekilde yardımcı olmaya hazırız. Onları her zaman TALPA'ya davet ediyoruz. Üye olsun veya olmasın önemli değil her türlü projelerinde her zaman bizi ziyarete gelebilirler. Özellikle böyle bir derneğin olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bizi ziyaret etmelerini, kafalarına takılan her türlü sorularda bize ulaşmalarını çok istiyoruz. Bu noktada da her zaman onlara yardım etmeye hazırız" şeklinde konuştu.

