DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- BAHÇELİEVLER'DE BOŞALTILAN 7 KATLI BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Çağatay KENARLI -/ İSTANBUL , ()

Bahçelievler'de yapılan incelemede risk taşıdığı belirlenen 7 katlı bina dün akşam boşaltıldı. 24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edilen bina belediye ekiplerince mühürlendi. Boşaltılan bina havadan da görüntülendi.

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde bulunan 7 katlı Birlik Apartmanı, yapılan incelemelerin ardından risk taşıdığı tespit edildi. Riskli bina dün akşam saatlerinde boşaltılarak, belediye ekiplerince mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının yanına giderken bir kısmı ise Bahçelievler Belediyesi tarafından öğretmenevinde misafir edildi. 24 daireden oluşan binanın 45 yıllık olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri mühürlenen bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Binanın havadan görüntüsü (ek )

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Binadan görüntü

Önlemlerden görüntü

Mühürden görüntü

binadan detay görüntüler

13.02.2019 - 12.08 Haber Kodu : 190213071_

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(Geniş haber)

2- BANKA ÖNÜNDE GASP ETMEK İSTEDİKLERİ KİŞİYİ VURUP KAÇTILAR

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()

Tuzla'da bankadan çıkan bir kişiyi gasp etmek isteyen silahlı kişiler, banka güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine soymak istedikleri kişiyi vurarak kaçtı.

Olay Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir bankanın önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bankaya 200 Bin TL yatırmak için gelen bir lojistik firmasının yöneticisi M. T.'nin (53) çantasını 2 kişi almaya çalıştı. M.T silahlı olan soygunculara direnmeye başladı. Banka güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine gasp etmek istedikleri M.T'yi bacağından vuran saldırganlar geldikleri aracı da olay yerinde bırakarak kaçtı. Para dolu çantayı da alamayan saldırganlar kaçarken, bankanın güvenlik görevlileri olayı polise bildirdi. M. T. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırdı. Bankanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelileri yakalamak İçin çalışma başlattı. Ayağına 2 kurşun isabet eden M.T.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki

-Polis arabaları

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Olay yerindeki şüpheli siyah araç

-Genel ve detay

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3- BEYLİKDÜZÜ D-100'DE BARİYERLERİ AŞAN KAMYON YEŞİL ALANA DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşarak yeşil alana düştü. Kazada sürücü yaralanırken bir şerit trafiğe kapatıldı.

Kaza saat 11.45 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Tüyap yokuşunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 KP 8300 plakalı kamyon bariyerleri aşarak yeşil alana düştü. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracı kaldırma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Kamyondan görüntü

-Trafikten görüntü

-Çalışmalardan görüntü

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4- İSTANBUL'DA PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 12 GÖZALTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 20 adrese eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma tarihi 15 Şubat'ta eylem hazırlığında olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasının örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıldönümü olan 15 Şubat'ta eylem hazırlığında olduğu tespit etti. TEM ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 19 kişiyi yakalamak için çeşitli ilçelerde bulunan 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. TEM ekipleri, firari 7 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

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(Ek bilgilerle)

5-TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE RÜŞVET SORUŞTURMASI: 17 GÖZALTI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "rüşvet" soruşturmasında, aralarında tapu müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda 6'sı tapu müdürlüğü çalışanı 17 kişi gözaltına alındı.

3 İLDE 20 ADRESE EŞ ZAMANLI OERASYON

"Rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Maltepe Tapu Müdürlüğü'nde rüşvetle işlem yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takiple İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da bulunan 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında 6 tapu müdürlüğü çalışanının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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(Ek görüntülerle geniş haber)

6- 'TEKNOFEST 2019' HEYECANI BAŞLADI

* "AYAKLARI YERE BASMAYAN FESTİVAL TEKNOFEST" İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI...

*T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: "Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak."

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL /

Türkiye'nin "ayakları yere basmayan festivali" TEKNOFEST 2019'da, geri sayım başladı. 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde 19 farklı kategoride birbirinden heyecanlı teknoloji yarışmaları gerçekleşecek. Kazanan takımları, toplamda 2 milyon TL'nin üzerinde bir ödül bekliyor.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak" dedi.

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek 'TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festifali'nde heyecan başladı. İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl ilki yapılan ve 550 binden fazla ziyaretçiye ulaşarak rekor kıran TEKNOFEST, bu sene 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul'da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak" dedi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST'in tanıtım toplantısı, Atatürk Havalimanı'nda bulunan özel hangarlar bölgesinde yapıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile proje paydaşları ve davetliler katıldı.

"İSTANBUL'DA TEKNOLOJİNİN SOLUNACAĞI BİR HAVA YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Toplantıda konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir rüya olan TEKNOFEST'in havacılık ve teknoloji sevdalısı gençlerin heyecanı, ekibin vizyonu, paydaşların katkılarıyla gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Milli teknoloji hamlesi olan TEKNOFEST'in yüzbinlerce genç ile buluştuğunu belirten Bayraktar, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul'da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak" diye konuştu.

"GENÇ LAGÂRİLERİ, HEZARFENLERİ GECİKMEDEN YARIŞMA BAŞVURULARINI YAPMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin en kapsamlı ve geleceğe yön verecek teknoloji yarışmalarını düzenleyeceklerini kaydederek, şunları söyledi: "Gençlerin bu yarışmalara katılmalarının somut projeler üretmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan 5-10 yıl sonra bu yarışmalara katılan gençlerimizin Türkiye'nin en önemli teknoloji girişimlerini kurduklarını, en kritik projeleri hayata geçiren ekiplerde yer aldıklarını inşallah hep birlikte göreceğiz. Buradan genç Lagârileri, Hezarfenleri gecikmeden yarışma başvurularını yapmaya çağırıyorum. Gençlerimizden yarışmalara katılmalarını, medyamızdan dünyaya açılabilmemiz için desteğini, aziz milletimizden de yine en değerlisi olan gönlünü ortaya koymasını istiyoruz. İnanıyorum ki ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına varmak ve milli teknoloji hamlesinin devam etmesi için desteklerini esirgemeyeceklerdir. TEKNOFEST ekibi adına tüm milletimizi, geleceğin aydınlık Türkiyesi'ni kurmanın hayalini taşıyan gençlerimizin heyecanına ortak olmaları için davet ediyorum."

BAKAN YARDIMCISI KACIR: TEKNOFEST 360 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ERİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da TEKNOFEST yarışmalarının binlerce gencin yetişmesine imkan sağladığını, gençlerin yarışmalarla takım çalışması içinde işbirliği kültürü ve yenilikçi çözümlerle zorlukların üstesinden gelme deneyimini kazandıklarını dile getirdi. Geçen yıl gerçekleşen ve bu yıl yapılacak festivale ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacır, "TEKNOFEST binlerce dakika görsel habere dönüştü. Hava araçları 365 kez sorti yaptı, 200 saatten fazla uçuş gerçekleştirdiler. TEKNOFEST'e ait her şey dünyada 360 milyondan fazla kişiye erişti. Bütün bunlar bize büyük heyecan verdi. Bu yıl bu rakamları katlayarak artıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR: BU GAYRETLER ÜLKEMİZİ LAYIK OLDUĞU YERE GÖTÜRECEK

Toplantıda konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise TEKNOFEST'in gençleri bir heyecana sürüklediğini söyledi. TEKNOFEST'in özgünlüğüne işaret eden Demir, "Bu modelin Türkiye'nin tamamına, bütün illerine benzer şekilde yayılması için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere devlet kuruluşlarımızın da bütün destekleri vermesi gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu. TEKNOFEST'in, gençlerin ve Türk milletinin havacılığa ve teknolojiye yönelik heyecanını ortaya koyduğunu ifade eden Demir, Gençlerin ve Türk milletinin havacılık, uzay ve teknolojide bugüne kadar yaptıklarının daha iyisini hayata geçirebileceğini dile getirerek, "TEKNOEST 2019'da ve gelecek dönemde bu görülebilecek" dedi.

Demir, TEKNOFEST'ten ekilen tohumların filizlerinin ileride yeşereceğini göreceklerini belirterek, "Bu ekilen tohumlar, bu faaliyetlerle oluşturulan fidanlar yetişmeli, büyümeli. Devletin burada en önemli görevi yol açmak. Yol açtıktan sonra 'enerji', 'istek', 'gayret' orada. Bu gayretler ülkemizi layık olduğu yere götürecektir" diye konuştu.

Konuşmacılardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da ilk kez düzenlenmesine rağmen festivalin kısa sürede bu alanda yapılan ikinci en büyük organizasyon olduğunu belirterek, "İlk yapılan bu festival, dünyada ikinci olmuşsa kısa zamanda birinciliğe yükselecektir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

DEMİRÖREN MEDYA GRUBU DA SPONSORLAR ARASINDA

Demirören Medya grubunun da sponsor olarak yer aldığı TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında aralarında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın da olduğu çok sayıda basın mensubu ile geçen yıl düzenlenen yarışmalarda derece yapan teknoloji tutkunu gençler de yer aldı. Geçen yıl 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarının da tanıtımı yapıldı. TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

TEKNOLOJİ YARIŞMALARININ DESTEKÇİLERİ

Geçtiğimiz yıl yarım milyondan fazla ziyaretçisi ile dikkat çeken TEKNOFEST'in bu yıl hedeflenen ziyaretçi sayısı ise 1 milyonun üzerinde. TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Havelsan, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor,Turkcell, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı destek veriyor.

AKADEMİK PAYDAŞLAR

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi,Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

UÇAN ARABA, SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ, ROKET YARIŞMALARI...

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

TEKNOFEST 2019 Yarışmaları şu şekilde: "Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı MekanlarHackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Robo Taksi Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve TakeOff yarışmaları."

Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek geleceğin teknoloji ürünlerini geliştirecekler. Teknoloji yarışmalarında kazanan takımları, toplamda 2 milyon TL'nin üzerinde bir ödül bekliyor. Teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. Yarışmacı takımlara malzeme desteği ve teknik danışmanlıkda sunulacak.

EK GÖRÜNTÜLER

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-Mehmet Fatih Kacır'ın konuşması

-İsmail Demir'in konuşması

-Mevlüt Uysal'ın açıklamaları

-Paydaşlar ile toplu fotoğraf çekimi

-Geçen sene yarışmalarda kazanan gençler ile toplu fotoğraf

-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya gelen davetliler

-Protokolden görüntüler

-Festivalin paydaşları

-Konuşmalar

-Selçuk Bayraktar'ın konuşması

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7- REKORTMEN PİLOT BORSCHBERG: SESSİZ, ÇEVREYİ KİRLETMEYEN YENİ NESİL UÇAKLAR GELİYOR



Tolga ÖZBEK/İSTANBUL, () GÜNEŞ enerjisi kullanarak uçan Solar Impulse uçağı ile dünya turu gerçekleştiren rekortmen pilot Andre Borschberg, önümüzdeki 15 yılda şehir içinde pilotsuz, elektrik motorlu hava araçları ile ulaşımın sağlanacağını söyledi. Borschberg, "Yeni nesil hava araçları ile sessiz, çevreyi kirletmeden ve uygun teknoloji ile belki de taksi fiyatına Kadıköy'den Taksim'e uçacaksınız. Bu günler hiç de uzak değil" diye konuştu.

İstanbul'da Tepe Savunma'nın 25'inci yıl dönümü toplantısında Demirören Haber Ajansı ()'nın sorularını yanıtlayan Borschberg, "2003'te yola çıktığımızda 'enerjiyi güneşten sağlayıp elektrik motoru ile uçacağız' dediğimizde insanlar 'Fikir güzel ama elektrikli uçakların geleceği yok' diyordu. Biz bunu başardık. Şimdi 15 yıl sonra artık insanlar elektrik gücünün havacılıkta yeni bir çığır açacağına inanıyor. Neden? Çünkü çok verimli, çevreci ve ucuz" dedi.

KADIKÖY'DEN TAKSİME 10 DAKİKA

Mevcut sistemlerin çok verimsiz olduğuna dikkat çeken Borschberg, "Aracınızın deposuna 3 litre yakıt koyuyorsunuz. İki litresi ısınmaya, kalan bir litre de sizi ileri götürüyor. Elektrik motorları inanılmaz verimli. Yeni nesil hava araçları ile sessiz, çevreyi kirletmeden ve uygun teknoloji ile belkide taksi fiyatına Kadıköy'den Taksim'e uçacaksınız. Bu günler hiç de uzak değil" diye konuştu.

HAYAL EDİN

Yenilikleri hayata geçirmek için önce hayal etmek gerektiğine dikkat çeken İsviçreli pilot, "Ben küçükken, havacılığın öncülerinden biri olmayı hayal ederdim. Hayat, yapılamazı yapmak demek. Hayal ettikten sonra inanacaksınız. Sonra da bu konuya yeteri kadar enerji verebilirseniz inanılmazı başarabilirsiniz. İmkansız diyenlere inanmayın. Her zaman bir çözüm vardır" ifadesini kullandı

ELEKTRİKLİ UÇAK PROJESİ GELİŞTİRİYOR

Borschberg, deneyimlerini yeni nesil, tek motorlu bir elektrikli eğitim uçağına aktarıyor. Tasarım ve imalatı tamamlanan uçak bir ay içinde uçacak. İkinci proje ise şehir içinde insanları taşıyan 'uçan taksi'.

8 UÇUŞTA 20 BİN KİLOMETRE

İsviçre merkezli Solar Impulse, kanatlarının üzerinde taşıdığı güneş panellerinden elde ettiği enerji ile sekiz etaptan oluşan dünya turunu 2015-2016 arasında 20 bin kilometre yol kat ederek gerçekleştirdi. 255 saat havada kaldı. Eşi Türk olan Borschberg ve proje ortağı Bertrand Piccard dönüşümlü olarak 71,9 metre kanat açıklığına sahip, 1400 kilogram Solar Impulse adı verilen uçağın da bizzat pilotluğunu dönüşümlü olarak yaptı. Bu uçuş sırasında 10 farklı havacılık rekoru kırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Andre Borschberg'in açıklaması

proje görüntüleri