DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ENKAZDAN KURTARILAN ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

Ramazan EĞRİ - İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakımda tedavisi süren çocukları ziyaret etti.

Erdoğan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal servislerde tedavi gören yaralıların ardından yoğun bakımda tedavi gören çocukları ziyaret etti. Erdoğan'ın telefonla konuşup Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a forması ve futbol topu getirdi. 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'e hediye veren Erdoğan çocukların durumları hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten fotoğraflar

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(aktüel görüntüyle)

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALEMDAR AİLESİNDEN 9 KİŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

" Aslında şu anda musallada bize bir nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat ÇİMEN - İsa ALMAÇAYIR- / İstanbul

Kartal'da çöken binada Alemdağ ailesinden hayatını kaybeden 9 kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Akif Hamzaçebi de katıldı

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

"BURADAN ÇIKARMAMIZ GEREKEN BİR ÇOK DERSLER VAR"

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bina enkazının altında kalmak suretiyle şehadete ulaşan meyyit ve meyyiteler Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratlarını hasenata tedbil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Geride kalana yakınlarını inşallah cenneti ile buluştursun. Buradan çıkarmamız gereken bir çok dersler var. Aslında şu anda musallada bize bir nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Biz buradan vazünasihatı alıp geleceğimizi de inşallah buna göre tayin ederiz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız sizlerden zaten helallikleri aldı. Hakkımız helal ettik, rabbim inşallah sevgili habibinin divaülhamnt ismiyle müsemma sancağı altında bizleri buluştursun" dedi.

Cenaze töreninin ardından Erdoğan, tabuta omuz verdi. Cenaze namazının ardından Ayşe Alemdar, Mustafa Alemdar, Safiye Alemdar Mustafa Alemdar'ın annesi, Safiye Alemdar Mustafa Alemdar'ın eşi, Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Naz Alemdar, Eslem Alemdar, Gökay Alemdar'ın naaşları toprağa verilmek üzere Pendik Yenişehir Şıhlı Mezarlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazeden görüntüler

- Helallik alınması

- Erdoğan'ın konuşması

- Erdoğan'ın tabuta omuz vermesi

- Detaylar

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3- YALÇIN MENTEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL()

Oyuncu Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandı

Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Cenaze daha sonra Bostancı Tatarağası Camii'ne getirildi

Cenaze törenine Hamdi Alkan, Türker İnanoğlu, Süheyl ve Behzat Uygur, Umut Oğuz, Necmi Yapıcı, Hakan Yılmaz gibi sanat camiasından çok sayıda isim katıldı

Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş "Bir hafta önce askerdeyken haberi aldım. Hastaneye kaldırılmıştı. Zaten Akciğer kanseri vardı. Üstüne zatürre enfeksiyonu iyice yayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı .Eve geldim. Yoğun bakımdayken göremiyordum. Geri gittim. Askerliğimin son günü vefatının haberini aldım ve annemin yanına geri geldim" dedi

Sanatçı dostları da Menteş açıklamalarda bulundu.

Necmi Yapıcı, "Çok iyi bir insandı. Komşum sayılırdı. Bir kaç defa evine ziyarete gitmiştik. Aynı dizide de oynamıştık. Ben İzmirliydim o Aydınlıydı. İzmir'den de tanışıklığımız vardı. Arkasından iyi bahsedilen insandı derler ya, arkasından kötü bahsedecek insan tanımıyorum" dedi.

Ebru Cündübeyoğlu da, "Çok acı bir kayıp. Çok genç yaşta kaybettiğimizi düşünüyorum. Onunla çalışmak çok keyifliydi, kamera karşısında onunla olmak büyük bir zevkti. İşini çok severek yapıyordu. Örnek aldığımız çok şeyler oldu. Son görevimizi yapmak için buradayız. Hiç unutmayacağız" diye konuştu.

Bostancı Tatarağası Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Menteş'in tabutu omuzlara alındı. Menteş'in cenazesi defnedilmek üzere Pendik Yeni Şeyhli mezarlığına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden detaylar

-Behzat Uygur röp

-Atilla Menteş röportaj

-Türker İnanoğlu röportaj

-Necmi Yapıcı röportaj

-Hakan Yılmaz röportaj

-Ebru Cündübeyoğlu röportaj

-Cenaze namazının kılınışı

-Tabutun omuzlarda araca konuluşu



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(geniş haber)

4- YALÇIN MENTEŞ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ



Haber-Kamera: Onur MERİÇ / İstanbul

Oyuncu Yalçın Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

12 gündür tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz perşembe akşamı 59 yaşında hayatını kaybeden Menteş, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende merhum oyuncunun Annesi Ayten, eşi Birgül ile oğlu Atilla ile kardeşi Tibet Menteş taziyeleri kabul etti. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Polat Yağcı, Hakan Bilgin, Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz, Yalçın Özden, Sinan Bengier, Atılay Uluışık, sevenleri ve yakınları törene katıldı. Törene CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk gönderdiği görüldü.

"BUGÜN BENİ OLMAM GEREKEN KİŞİ HALİNE GETİREN OYDU"

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, ünlü isimlerin konuşmalarıyla devam etti. Törende kürsüye çıkan isimler Yalçın Menteş'i anlattı. Süha Uygur, çok erken bir ölüm olduğunu belirterek, "Çok sıkı bir dostluğumuz vardır, hak ederek Yalçın Menteş ismini sağladı. Onunla defalarca turneler yaptık, inanılmaz günler yaşadık. Mesleğine çok değer verirdi" dedi.

Oyuncu Sinan Bengier, "Çok iyi bir adamdı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş ise "Babamın birçok insanın anılarında yaşayacağını düşünüyorum, bugün beni olmam gereken kişi haline getiren oydu" dedi.

Görüntü dökümü

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-Cenaze töreninden detay

-Anma törenine katılanlar

-Uygur'un konuşması

-Sinan Bengier'in konuşması

-Oğlu Atilla Menteş'in konuşması

-Ulvi Alacakaptan anma konuşması

-Fatih Mühürdar anma konuşması

-Fikret Menteş anma konuşması



09.02.2019 - 12.14 Haber Kodu : 190209065

09.02.2019 - 12.17 Haber Kodu : 190209066

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5- (ÖZEL) BOĞAZ TURUNDA BÜYÜK ŞOK

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

İstanbul Boğazı'nda tur teknesinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı. Eminönü'nden hareket eden bir tur teknesi, Ortaköy açıklarına geldiğinde teknedeki yolculardan biri henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Çoğu turist olan ve olaya şahit olan yolcular büyük panik yaşadı. Olayı haber alıp kısa sürede bölgeye ulaşan Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri su üstündeki kişiyi bota çıkardı. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Başkanı Umur Zamanoğlu denizden çıkarılan kişiye ilk müdahalede bulundu. Kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekipleri teknesine alınarak kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri ambulansa aldıkları kişiyi ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ortaköy iskelesine çekilen tur teknesindeki turist yolcular burada indirildi. Turistlerin olayın şokunu atlatamadığı görüldü. Denize düşen kişinin Türk olduğu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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- Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekiplerinin botla olay yerine gidişi

-Denizden çıkarılan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerinin botuna aktarılması

-Denize düşen kişiyi alan ambulansın gidişi

-Ortaköy iskelesine çekilen teknedeki yolcuların indirilmesi

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olayın şokunda oldukları görülen turistler

-Olayın yaşandığı teknenin yolcuları indirip denize açılması

-Genel ve detay görüntüler