DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

1- BAKAN SOYLU KARTAL'DA ÇÖKMEDE ÖLEN KADININ CENAZESİNE KATILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL

Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki Fatma Karaman için cenaze töreni düzenlendi.

Kartal Zeytinlik Ulu Camii'deki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Fatma Karaman için cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Karaman'ın cenazesine Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya da omuz verdi. Cenaze toprağa verilmek üzere Rize'ye gönderildi.

Görüntü Dökümü;

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Bakan ve Valinin görüntüleri

-Cenazeye omuz vermeleri

-Cenazenin götürülmesi

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2-BAKAN SOYLU: GENÇ BİR ARKADAŞIMIZI ENKAZDAN KURTARDIK

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA-İSTANBUL

Kartal'da enkaz altından 16 yaşında bir çocuk çıkarıldı. 45'inci saatine saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arama yapan ekipler bir çocuğa ulaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu enkaz altından çıkarılan yaralının 16 yaşında bir erkek olduğunu söyledi. Yaralı hastaneye sevk edildi.

Enkaza alanında basın mensuplarına açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Genç bir çocuğumuzu çıkardılar Ses geldi onun üzerine ekipler müdahale ettiler. Ambulansla hastaneye sevk ettiler. 16 yaşında bir erkek. İsmini namazdan sonra açıklayacağız. Namazdan sonra genel bir açıklama yapacağız. Kayıplarımız da var onların da ismini söyleriz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Çok mutluyuz. Bir gencimize daha ulaştık. Bütün yaralı vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Soylu'nun açıklamaları

-Selçuk'un açıklaması

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3 - ENKAZDAN KURTARILAN 16 YAŞINDAKİ MERT AYDIN'IN FOTOĞRAFI

İstanbul

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Gencin fotoğrafı

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4- ENKAZDAN KURTARILMA ANINDA HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()

Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Enkazdan bir kişi canlı olarak kurtarılırken, o anlar havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

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5 - KARTAL'DA ENKAZDA ZAMAN ZAMAN DİNLEME YAPILIYOR

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, () KARTAL'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Asansör boşluğundan kablolarla aşağılara dinleme cihazları sarkıtan ekipler, megafonlarla sürekli seslenerek, enkaz altından gelebilecek seslere odaklanıyor. Bu işlemler sırasında çevrede sessizliğin sağlanması için de sürekli anonslar yapılıyor. Arama kurtarma çalışmalarında hassas burunlu dedektör köpeklerden de yararlanılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arama kurtarma çalışmaları

-Dinleme yapılması

-Detaylar

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6- SEDAT PEKER İFADE VERDİ: KONUŞMAMIN ARKASINDAYIM

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatılan Sedat Peker, adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Peker'in ifadesinde "Konuşmamın arkasındayım" dediği öğrenildi.

Ataşehir'de 3 Şubat'taki bir açılışta yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik etmek" suçlarından re'sen soruşturma başlatılan Sedat Peker, bugün adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade veren Peker'in, suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. İfadesinde konuşmasında suç unsuru bulunmadığını söylediği öğrenilen Sedat Peker'in, "Konuşmamın arkasındayım" dediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Şubat 2019 tarihinde Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle Sedat Peker hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik etmek" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın, Peker'in halkı silahlandırma çağrısı yaptığı yönünde haberler yapılması üzerine başlatıldığı belirtilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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7- YENİ AKM PROJESİ TEMEL ATMA TÖRENİ ÖNCESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin yerine yapılacak olan yeni opera binasının temel atma töreni öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Geçtiğimiz sene şubat ayında yıkımına başlanan AKM'de hafriyat çalışmalarının ardından, iş makineleri geçtiğimiz haftalarda temel çukurunu kazdı. Şantiye arazisinde toprak kaymasının önüne geçmek için kazıklı temel beton dökümü de yapıldı.

Pazar günü gerçekleştirilecek temel atma töreni için yapılan hazırlıklar havadan görüntülendi. Görüntülerde törende protokol için hazırlanan dev çadır ile temel atılacak bölüm dikakt çekiyor.

YENİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Taksimden detaylar

-Temel atma töreni için hazırlanan alan

-Protokol çadırı

-Genel ve detaylar