DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ-4

1-AVCILAR'DA SOYGUNCULARA CAM TEMİZLEME SPREYİ İLE DİRENEN KUYUMCU O ANLARI ANLATTI

- SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Avcılar'da bomba süsü verilmiş paketle kuyumcu soymak isteyen 2 kişiye direnen kuyumcu, " Şaka yapıyorlar sandım" diye konuştu. Kuyumcunun cam temizleme spreyi ile soygunculara karşılık verdiği anlar ise kameralara yansıdı.

Avcılar'da sabah saatlerinde kuyumcu dükkanı soyulmak istenmişti. Bomba süsü verilmiş paketle içeri giren soygunculara cam temizleme spreyi fırlatarak direnen kuyumcu sahibi Reşit Onur Hazır yaşadığı o anları anlattı. Hazır, "Oturuyorduk. Herhalde beni tek gördüler ama arkada dayım oturuyordu. 'Bu bir soygundur' dedi. Çantasından bir şey çıkardı, vuracağız sizi dedi. O an ben şaka zannettim. Ciddiye almadım. Biraz duraksadım. O afallayınca elimde bir şey vardı onu fırlattım. Dışarıdan bize ateş ettiler, ben eğildim. Allah'tan bize gelmedi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kuyumcu ile röportaj

-Güvenlik kamera görüntüleri

05.02.2019 - Haber Kodu : 190205156

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2-ESENYURT'TA İŞ MAKİNESİ DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul

Esenyurt'ta iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması sonucu panik yaşandı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi Reyhan Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi.

İSKİ'nin yaptığı çalışmalar sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Borudan büyük bir gürültüyle boşalan gaz paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevkedildi. Mahallede güvenlik önlemi alınırken İGDAŞ ekibi gazı kesti.

Yaşanan paniğin ardından ekiplerin çalışması başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışmanın olduğu cadde

-Ekiplerin çalışması

-Önlemler

05.02.2019 - Haber Kodu : 190205132

05.02.2019 - Haber Kodu : 190205137

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3-HEYBELİADA RUHBAN OKULUNUN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ

Görüntü Dökümü:

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-Heybeliada Ruhban okulunun arşiv görüntüleri

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4-MÜJDAT GEZEN, 2. ABDÜLHAMİD'İN TORUNUNA HAKARET SUÇLAMASIYLA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Konuk olarak katıldığı bir televizyon programında, 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakim karşısına çıktı.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Müjdat Gezen ile şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever katıldı.

"KENDİSİNİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Savunması sorulan Müjdat Gezen, "Savunulacak bir şey göremiyorum. Kendisini ilk defa görüyorum. Hiç tanımıyorum. Kendisine hakaret etmedim" dedi. Gezen'in avukatları Fuat Selvi ve Toygar Öztürk ise müvekkillerinin cümlelerinde hakaret içeren söz olmadığını ve hakaret kastı olmadığını belirterek derhal beraat kararı verilmesini talep ettiler.

"EDEP YOKSUNU SÖYLEMLERDE BULUNULMUŞTUR"

Şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever ise " Yüzbinlerce kişinin izlediği bir programda çocuğum, ailem izlerken mizahla nitelendirilemez, edep yoksunu söylemlerde bulunulmuştur. Bunları eleştiri gibi de nitelendiremeyiz. Hala internette videoları dönüyor. Şikayetçiyim" dedi.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şikayetçi avukatı Cem Kaya da müvekkiline yüzbinlerce kişinin gözleri önünde hakaret edildiğini savunarak "Kendisi çocukluğumuzdan beri hayranlıkla izlediğimiz bir sanatçıdır. Keşke öyle kalsaydı ancak son dönemlerde sadece müvekkilime değil, Cumhurbaşkanı da olmak üzere pek çok kişiye ideolojik söylemlerle hakaretlerde bulunmaktadır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

TARTIŞMA YAŞANINCA HAKİM DURUŞMAYI SONLANDIRDI

Bunun üzerine söz alan Müjdat Gezen, "Ben burada suç olan şeyin ne olduğunu anlamış değilim. Telefonla katıldığım programa 'Hanımefendi adayı istiyor' dediler. Ben de 'Adayı değil de neyse. Bunu sonra konuşuruz' dedim. Burada kimseyi aşağılayacak bir ifade kullanmadım. Avukat yalan söylüyor" dedi. Gezen'in bu sözü üzerine avukat Cem Kaya, " Bana 'yalancı' demiştir. Tutanağa geçirilsin" diye müdahale etti. Gezen'in avukatları, müvekkillerinin savunmasına müdahale edildiğini belirterek tepki gösterdi. İki tarafın karşılıklı tartışması devam ederken hakim, "Burası kavga yeri değil. Duruşma yeri" diyerek duruşmayı bitirdiğini belirtti. Duruşma tartışma nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, Nilhan Osmanoğlu Vatansever'in 15 Şubat 2017'de Halk TV'de Uğur Dündar tarafından yayımlanan programa katılan Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen arasında geçen konuşmada kendisine, ailesine hakaret edildiğini belirterek şikayetçi olduğu belirtildi. İddianamede, program akışı, anlık seyirci tepkisi dikkate alındığında Müjdat Gezen'in hakaret suçunu oluşabileceği belirtilerek 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye koridorundan görüntüler

05.02.2019 - Haber Kodu : 190205116

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5-13 MİLYON LİRALIK KRİPTO PARA HIRSIZLIĞI: 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özden ATİK - İstanbul

İstanbul'da bir şirkete ait 13 milyon liralık kripto parayı çaldığı iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca bir şirkete ait 13 milyon lira değerindeki kripto paranın bir gecede farklı hesaplara aktarılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemede, kripto para alım satımı yapan şirketin 20 Aralık 2018 günü gece 04.00 ile 07.00 saatleri arasında iki kullanıcı hesabı üzerinden Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi toplamda 13 milyon lira tutarındaki sanal parasının farklı adreslere transfer edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu olayla irtibatı olduğu değerlendirilen 24 kişi tespit edildi. Bu kişilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Bursa, Bolu ve Antalya'da yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin arandığı belirtilirken gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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6-İLK MATBAACI İBRAHİM MÜTEFERRİKA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL

Türk matbaasının kurucularından İbrahim Müteferrika ölümünün 274'üncü yılında Beyoğlu Galata'da bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programına İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ında aralarında olduğu isimler katıldı.

Anma programında konuşan İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İbrahim Müteferrika' nın aslen papazlık eğitimi almış bir Macar olduğunu belirterek, "20 yaşlarına doğru incelediği eski İncil'lerde, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini müjdeleyen ifadeye rastlıyor ve bunun üzerine araştırmalar yaparak Müslüman oluyor. İstanbul'a geliyor, Osmanlı ülkesine hicret ediyor. İstanbul'a geldiği andan itibaren çok seçkin bir çevrede bulunuyor. İlk eseri Risale-i İslamiye. Yani İslam dinini anlattığı bir eser. Onu ilk Osmanlı matbaasını kuran insan olarak tanıyoruz ama Müteferrika matbaacılığı sıradan bir matbaa kurma faaliyeti değil, Osmanlı devletini ve toplumunu geliştirmek amacıyla bilgiyi tabana yaymak, kitabı ve kütüphaneyi yaygınlaştırmak çok yönlü bir kültür hamlesidir" dedi.

Anma programı dua edilmesi ile son buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Dua edilmesi

-Mezardan detay

-Coşkun yılmazın konuşması

-Genel ve detaylar

05.02.2019 - Haber Kodu : 190205130_

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7-İMAMOĞLU'NDAN HUZUREVİ ZİYARETİ



İSTANBUL

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Kartal Huzurevi'ni ziyaret etti.

Adnan Kahveci'nin anma programına katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Kartal Huzurevi'ne geçti. Burada kalanlarla sohbet eden İmamoğlu, yaşlıların ellerini öperek hayır duası istedi. İmamoğlu'na ziyareti boyunca Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de eşlik etti.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun huzurevini gezmesi

-Altınok Öz'ün İmamoğlu'na eşlik etmesi

-İmamoğlu'nun yaşlılarla sohbeti

-İmamoğlu'nun büyüklerin elini öpmesi



