DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

İstanbul Zeytinburnu'nda eski sevgilisiyle plan yaparak arkadaşlarına nişanlısını kaçırtıp fidye isteyen kadın ve arkadaşları düzenlenen operasyonla yakalandı.Olay, 4 Kasım'da Zeytinburnu'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Gozal A. ile Zekare S. evlilik hazırlığı yapıyordu. Gozal A. eski sevgilisiyle birlikte bir plan yaparak nişanlısını fidye için kaçırttı. Yaptıkları plana göre, nişanlısını düğün hediyesini almak için bir eve çağıran Gozal A. burada planını devreye soktu. Eski sevgilisiyle yaptığı plana göre de gittikleri evde 3 kişi tarafından rehin alındı. Fidyeciler Zekare S.'den kendisi ve nişanlısı için 50 bin dolar getirmesini söyledi. Zekare S. istenen fidyeyi bulamayınca olayı polise anlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Kısım Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip ile Gozal A'nın tutulduğu eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyon da Gozal A. fidyecilerin elinden kurtarılırken, Mousa H., Mohammad A., Ahmed O. Ve Ali Dabbah A. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Gozal A'nın fidyecilerden Mousa S. ile eski sevgilisi olduğu ve kaçırılma olayını beraber planladıklarını ortaya çıkardı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Asayiş Şube Müdürlüğü'nden görüntü

Şüphelilerin çıkarılması

Genel ve detaylar

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6- ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,()

Üsküdar'da motosiklet üzerindeki silahlı iki kişi cadde üzerinde bir işyeri çalışanına silahla ateş etti. Hakan Ulaş aldığı iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, motosikletli saldırganlar kaçtı.

Olay Selman-ı Pak Caddesi 20 numarada meydana geldi. İddialara göre kasklı iki saldırgan motosikletle geldikleri Hakan Ulaş'ın işyerinin önünde ateş etmeye başladı. Ulaş kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırganların açtığı ateş sırasında kurşunlardan biri park halindeki aracın camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.

Kasığından iki kurşunla yaralanan Ulaş'ın hastaneden tedavisi sürerken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yerdeki kovan

-Kurşun isabet eden araç

Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler



