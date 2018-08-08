DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- SANCAKTEPE'DE 4 YAŞINDAKİ ADEM'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ

Haber: Cengiz ÇOBAN-İstanbul

Sancaktepe'de ara sokakta bisiklete binerken kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki Adem Örde'nin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, küçük çocuğun 3 tekerlekli bisikletle sokakta gezmesi ardından park halindeki kamyonetin geri geri gelmesi ve çocuğu ezmesi görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı

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(ÖZEL)

2- KAZADA HAYATINI KAYBEDEN POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Kadıköy'de geçirdiği kazada hayatını kaybeden polis memuru Mücahit Örs (23) son yolculuğunu uğurlandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunuslarda görev yapan Mücahit Örs istirahatli olduğu gün arkadaşından bir günlüğüne ödünç aldığı motosikletiyle gece evine dönüyordu. Kadıköy Dr. Eyüp Aksoy Caddesi Koşuyolu bağlantısı üzerinde virajı alamayınca motosikletin hakimiyetini kaybeden Örs, önce kaldırıma ardından trafik levhasına çarptı. Kazada ağır yaralanan Örs, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastaneye kaldırdı. Örs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YUNUS POLİSİ TÖRENLE UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Örs için Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, anne, baba ve erkek kardeşi ile yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Ailesi tabuta sarılarak gözyaşlarına boğulurken törende duygusal anlar yaşandı. Örs'ün naaşı törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi. Örs, yarın öğle namazına müteakip Yalıhüyük Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yalıhüyük Mezarlığı'nda defnedilecek.

Görüntü Dökümü

-Cenazenin gelmesi

-Mesai arkadaşlarının görüntüsü

-Dua edilmesi

-Ailenin görüntüsü

-Yakınlarının cenazeye sarılıp ağlaması

-Genel ve detay görüntüler



08.08.2018 - 15.58 Haber Kodu : 180808144

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3- TUZLA'DA İKİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

*Mahkeme tutuklama gerekçeleri arasında, "Belirli suçlara toplumun duyarlı olmasını" da gösterdi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Tuzla'dan önceki gün direksiyon hakimiyetini kaybederek iki kişiyi duvara sıkıştırıp ölümlerine neden olan sürücü, "Taksirle birden fazla kişinin ölümene neden olmak" suçundan tutuklandı. Feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.

Tuzla'da 6 Ağustos tarihinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek iki kişinin aracı ile duvar arasına sıkıştırarak ölümüne neden olan Kamil K., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Kamil K., savcılık sorgusunun ardından, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemedeki sorgusunda bir tershanede iş güvenliği elemanı olarak çalıştığını söyleyen Kamil K., olay günü başka bir araç ile yan yana geldiğini, yolun ıslak olduğunu, yolun daralması ile frene bastığını, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, kafasını direksiyona çarptığını, araç durunca da indiğini, hızının 40-50 kilometre arasında olduğunu, olayın sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Mahkeme, sorgusunun ardından Kamil K.'nın, "Taksirle birden çok kişinini ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme tutuklama gerekçeleri arasında, "Belirli suçlara toplumun duyarlı olmasını" da gösterdi.



Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Kaza anı

08.08.2018 - 15.04 Haber Kodu : 180808122_

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4- 'SAHA EXPO 2018'İN TANITIMI YAPILDI

* İstanbul Fuar Merkezi'nde 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan SAHA EXPO 2018'de, savunma sanayi, havacılık, denizcilik ve uzay endüstrisine yönelik üretim yapan firmalar yer alacak.

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan 'Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO2018', 13-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları başta olmak üzere terörle mücadelede gördük ki, savunma sistemlerimiz için millilik olmazsa olmaz bir kriter. Başarılı olmamız, geleceğimize yönelik bağımsızlığımızın garantisi güçlü bir savunma sanayiinden geçiyor" dedi.

Savunma, havacılık, denizcilik, uzay endüstrisi üreticileri ile tedarikçilerinin buluşturacak olan SAHA EXPO 2018'in tanıtım toplantısına, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, SAHA İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı ve İnsansız Hava Araçları(İHA) üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası(İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ile SAHA İstanbul'un yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ODAK NOKTASI MİLLİ VE ÖZGÜN ÜRETİM SUNMAK

Toplantının açılış konuşmasını yapan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, 302 üyeleriyle birlikte Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesini teşkil ettiklerini, odak alanlarının savunma sanayi alanında milli ve özgün üretim sunmak olduğunu söyledi.

Bayraktar, "15 yıl önce savunma sanayii alanındaki yerlilik oranı yüzde 20'lerdeydi. Atılan adımlarla birlikte yerli firmaların teşvik edilmesiyle savunma sistemlerimizin milli olması yönündeki kriterler ve devletin bu alanda ortaya koyduğu politikalar sonucunda hali hazırda yüzde 65 yerlilik oranına ulaştık. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları başta olmak üzere terörle mücadelede gördük ki, savunma sistemlerimiz için millilik olmazsa olmaz bir kriter. Başarılı olmamız, geleceğimize yönelik bağımsızlığımızın garantisi güçlü bir savunma sanayiinden geçiyor" dedi.

SAHA'NIN ETKİLERİ

Son dönemde savunma sanayi alanında başarılı ürünler ortaya çıktığını ve bunun ihracatta neticelerinin alındığını aktaran Bayraktar, şunları söyledi: Özellikle en son Mart ayında Katar'da düzenlenen fuarda Türk Savunma Sanayii 1 milyar dolarlık sipariş aldı. MİLGEM ve ATAK helikopterlerimizin ihracatı için sözleşmeler imzalandı. Bunlar çok önemli başarılar. Bunların daha da ileriye gitmesi için SAHA gibi kümelerin katkısı çok önem arz ediyor. Biz düzenleyeceğimiz bu fuar ile 135 katılımcı firma yer alacak. Bu firmalar geliştirdikleri ürünleri sergileyecek. Aynı zamanda sektörün ana platform üreticileriyle de işletmeler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu fuar ile sektörü milli ve özgün üretim modelini daha da başarılı kılmak için yol haritalarının tartışıldığı paneller olacak."

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ise toplantıda yaptığı konuşmada SAHA EXPO 2018'in savunma sanayi, havacılık ve uzay alanında yeni bir açılım yaratacağını söyledi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da fuarın sanayi için çok önemli bir değer taşıdığını belirterek, "Sadece biz sanayiciler için değil, ülkemiz ve silahlı kuvvetlerimiz için de büyük bir kazanım sağlayacaktır. Fuarın hem ziyaretçiler hem de katılımcılar açısından verimli geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAHA EXPO 2018 HAKKINDA

İstanbul Fuar Merkezi'nde 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan SAHA EXPO 2018'de, savunma sanayi, havacılık, denizcilik ve uzay endüstrisine yönelik üretim yapan firmalar yer alacak. Fuarda savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayiinde harekat ortamında kullanılacak, en modern platformların alt sistemlerinin ve komponentlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik çalışan firmaların ürünleri sergilenecek. 135 SAHA İstanbul üyesi firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek SAHA EXPO 2018'de savunma sanayinin tedarik zincirinde yer alan farklı büyüklüklerdeki firmalar kendilerini tanıtma, üretim yeteneklerini ve potansiyellerini gösterme fırsatı bulacak.

İŞ FİKİRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ BEKLENİYOR

Kapılarını açmasına sayılı günler kala son hazırlıkları yapılan SAHA EXPO 2018, dünyanın pek çok ülkesinden resmi ve özel kurum temsilcilerini, üreticilerini ve satın alma heyetlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Fuarda, ulusal ve uluslararası ölçekte stratejik işbirliği anlaşmalarının yapılması, iş fikirlerinin geliştirilmesi bekleniyor.

"ULUSLARARASI BİR PLATFORMA DÖNÜŞECEK"

İnsansız silahlı ve silahsız hava aracı üretiminden, helikopter, uçak, zırhlı araç, silah, roket ve mühimmat imalatına, denizaltı ve savaş gemilerinin üretiminden, tank ve teçhizatlarının, haberleşme cihaz ve ekipmanlarının üretimine, siber güvenlik, yazılım ve donanım geliştirilmesine kadar, savunma sektörü içinde bulunan tüm alanlardaki üretime katkı sağlayan, ileri teknolojiye sahip firmaların yer alacağı SAHA EXPO 2018 Türkiye'deki üretim gücünün dünyaya tanıtıldığı uluslararası bir platforma dönüşecek.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısına katılanlar

-Haluk Bayraktar'ın açılış konuşması

-Tüfekçi'nin konuşması

Erdal Bahçıvan'ın açıklamaları

-Fuar ile ilgili sunum

-Genel ve detaylar

08.08.2018 - 16.01 Haber Kodu : 180808147

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5- NİKAH SALONLARINDA 08.08.2018 YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL

Evlilik tarihlerini 8 Ağustos 2018 tarihinde denk getirmek isteyen çiftler evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne müracaat eden 20 çift evlilik tarihlerini özel kılmak için 8 Ağustos 2018 tarihini fırsat bilerek nikah masasına oturdu. Şişli Evlendirme Dairesi Nikah Memuru Arife Ateşdemir, yoğun bir gün geçirdiklerini belirterek "08.08.2018 tarihi nedeniyle gençlerin yoğun bir talebi söz konusu. Dolayısıyla bugünün önemi tarihin aklında kalması nedeniyle önemli sanırım. Bayağı yoğun bir talep oldu. Ama hafta içi olduğu için yaklaşık 20 tane nikahımız var.Öğlen yemek saatine dahi sıkıştırmaya çalıştık. 10 dakikada bir nikah yapıyoruz. Çiftlerimize mutluluklar dilerim" dedi.

"ÇOK YOĞUNLUK VAR"

Nikah tarihini 08 Ağustos 2018 tarihine alanEmrah Aysun Doğan çifti ise "Bugünü seçmemizin nedeni 08.08'de nikah yapıyoruz 09.09'da ise düğün yapacağız. Çok yoğunluk var. Saat 1'de bizimki olacak bizden sonra bayağı yoğun olduğunu öğrendik. Nikah tarihini aldığımızda bu kadar yoğun değildi, bu gün çok yoğun" dedi.

"EVLİLİK YILDÖNÜMÜNÜ UNUTMAMAK İÇİN BU TARİHİ SEÇTİK"

Özellikle evlilik yıl dönümünü unutmamak için bu tarihi seçtiklerini belirten Mehmet-Zahide Şirinsavcı çifti "Farklı bir tarih bir seferde geliyor. Hanımefendi evlilik yıl dönümümüzü unutmamam için özellikle bu günü seçti. Çok yoğunluk var. Şansa bir yer kalmıştı onu da değerlendirdik. Erkekler evlilik yıldönümü genelde pek akılda tutmadıkları için o yüzden bizde o tarihi seçtik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne gelen çiftler

-Nikah memurunun çiftlerin nikahlarını kıyması

-Fotoğraf çektiren çiftler

-Şişli Evlendirme Dairesi nikah Memuru ile röp

-Evlenen çiftlerle röp

-Genel ve detaylar



08.08.2018 - 15.18 Haber Kodu : 180808132

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6- ŞİLE'DEKİ CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI- Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Şile Ağva'da traktörle geldiği otoparkta tartıştığı Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldüren Ali Osman Ü. tutuklandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ağva Meydanında bulunan bir otoparkta meydana gelmişti. İddiaya göre, traktörle otoparka gelen Ali Osman Ü. daha önce aralarında arazi meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Osman Ü. adliyeye sevk edildi. Ali Osman Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi

Görüntü Dökümü

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Görüntü Dökümü:

-Adliyeye sevk

DÜN GECE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Otoparktan detay

-Vatandaşla röp.

-Ambulanstan detay

-Ölen kişinin ve şüphelinin(deri montlu) fotoğrafları

-Genel ve detaylar

08.08.2018 - 15.28 Haber Kodu : 180808138

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