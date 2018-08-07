DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN-Taner YENER/İSTANBUL,()

Bedelli askerlik için başvuru işlemleri sürüyor. Askerliği bedelli olarak yapmak isteyenler askerlik şubelerine giderek işlemlerini yapıyor.

E-Devlet üzerinden ilk başvurusunu yapan adaylar 15 bin lira ücreti yatırdıktan sonra bedelli askerlik için askerlik şubesinde işlemlerini yaptırdı.

"ÇOK İYİ OLDU, ÇOK SEVİNÇLİYİM"

Beyoğlu Halıcıoğlu'nda bulunan Beyoğlu Askerlik Şubesi'ne oğluyla birlikte Sevim Nurcan " Dün başvurumuzu yaptık. Paramızı yatırdık, bugün de teslim edeceğiz. Allahın izniyle kasım ayını bekleyeceğiz. Çok iyi bir şey oldu ben çok sevinçliyim. Önümüzde bir sıkıntıydı bu. Oğlum üniversitede okuyor ama dondurmuştuk" dedi.

"BİR YANDAN ÜZÜLÜYORUM BİR YANDAN SEVİNİYORUM"

Akademisyen olduğunu söyleyen başka bir kişi " Üniversite personeliyim. Benim için çok güzel bir şey oldu. Bir yandan üzülüyorum bir yandan da seviniyorum ama olması gereken buymuş. E-devlette başvurdum sonra gittim belgeyi çıkardım sonra gidip ödemeyi yaptım. Neresi çıkacak merak ediyorum" dedi.

"İÇERİSİ BAYAĞI YOĞUN"

İşlemlerini tamamlayan başka bir kişi ise "İçerisi bayağı yoğun, çok sıra vardı. Bedelliye başvuru yoğun. Yaklaşık 2 saattir içeride bekledim. Elimize bir belge verdiler içeride form alıp sağlık raporu aldık bedelli askerlik işlemleri E-devletten başlatacağım. 21 gün çok fazla devlete külfiyeti fazla. 21 gün olmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldığı açıklanmıştı

Görüntü Dökümü:

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-Askerlik şubesinden görüntü

-Adayların işlemler için askerlik şubesine gelmesi

-İşlemlerini tamamlayanların şubeden çıkması

-Röpler

-Genel ve detaylar

07.08.2018 - 15.07 Haber Kodu : 180807104

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2- METEOROLOJİ'DEN TAŞKIN UYARISI

İstanbul

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz için taşkın uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden özellikle Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba,Terme, Ayvacık, Salıpazarı), Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri için uyarıda bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu gece Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde başlayacak yağışların, özellikle sabah erken saatlerden itibaren (saat 06.00) Samsun il merkezi ve batısı ile Trabzon'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Ayvacık, Salıpazarı), Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76 kg/metrekare ve üzeri) gerçekleşmesi ve bölgede yağışların Perşembe günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Söz konusu bölgede son günlerde meydana gelen yağışlar da dikkate alındığında heyelan, sel ve taşkın riskinin artması sebebiyle; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması gerekmektedir"

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3- (ek bilgiyle) - ESENYURT'TAKİ DEHŞET ANLARI: KÜÇÜK ÇOCUK BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Esenyurt'ta babası tarafından sokak ortasında dövülen küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Adliyeye sevkedilen baba ise tutuklandı.

Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistanlı Nidhal Mohammed Tımraz, 2 yaşındaki çocuğunu yol ortasında dövünce çevredekiler tarafından linç edilmek istenmişti. Yoldan geçen sivil bir polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınan Nidhal Mohammed Tımraz polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi. Nidhal Mohammed Tımraz tutuklanarak cezaevine gönderildi.Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kalçasında da derin kesikler bulunduğu belirtildi. Küçük çocuğun daha önce de bir çok kez şiddete maruz kalmış olabileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili görüntüler

-Hastanede yatağındaki çocuk

07.08.2018 - 15.36 Haber Kodu : 180807110

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4- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA GERGEDAN BOYNUZU OPERASYONU

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Atatürk Havalimanı'nda Afrika'dan gelen bir yolcunun bagajında piyasa değeri toplam 1 milyon 300 bin TL olan 9 adet Gergedan boynuzu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Güney Afrika'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun bagajından şüphelenen gümrük ekipleri, takibe başladı. Yolcu yakalanacağını anlayarak bagajını almayarak havalimanından ayrıldı. Bunun üzerine şüpheli bagajı x-ray cihazına koyan ekipler bagaj içerisinde yapılan incelemede 9 adet gergedan boynuzu ele geçirildi. Yakalanan gergedan boynuzlarının piyasa değerinin bir milyon 300 bin TL olduğu öğrenildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedanlar, özellikle boynuzları Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. 2008'den bu yana, binden fazlası Güney Afrika'da olmak üzere 6 binden fazla nesli tükenme tehlikesi altında olan Afrika gergedanı kaçakçılar tarafından boynuzları için öldürülüyor. Uzakdoğu'da gergedan boynuzunun kilosu altın fiyatından da yüksek. Gergedan boynuzu Uzak Doğu tedavi yöntemlerinde önemli bir yer tutarken dekorasyon amaçlı olarak da alıcı buluyor.



Görüntü dökümü

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-Gergedan boynuzlarından görüntüler

07.08.2018 - 15.10 Haber Kodu : 180807105

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5- HAVALİMANLARINDA TEMMUZ AYINDA 23 MİLYONA YAKIN YOLCULUK YAPILDI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan verilerine göre, Temmuz ayında bütün havalimanlarında toplam 22 milyon 690 bin yolcuya, turizm bölgelerinde bulunan 5 havalimanında ise 5 milyon 534 bin 894 dış hat yolcusuna hizmet verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Basın Müşavirliği'den yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre dış hatta yüzde 3 artışla 4 milyon 588 bin 308 olurken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 6 artışla 2 milyon 145 bin 615, dış hatta ise yüzde 14 artışla 1 milyon 165 bin 079 olmak üzere toplamda yüzde 9 artışla 3 milyon 310 bin 694 olarak gerçekleşti.

UÇAK TRAFİĞİNDE İÇ HATLAR AZALIRKEN, DIŞ HATLAR YÜKSELDİ

2018 yılı Temmuz ayı verilerine göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 3,8 azalışla 84 bin 799, dış hatlarda ise yüzde 10,8 artışla 75 bin 092 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 12,8 artışla 45 bin 322 olarak gerçekleşti. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişler ile birlikte yüzde 4,7 artışla 205 bin 213'e ulaştı. Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 0,7 azalışla 10 milyon 747 bin 444, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 13,7 artışla 11 milyon 910 bin 452 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 6,3 artış ile 22 milyon 688 bin 992 olarak gerçekleşti. Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Temmuz ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 1,2 azalışla 98 bin 226 ton, dış hatlarda yüzde 7,5 artışla 290 bin 096 ton, toplamda ise yüzde 5,2 artışla 388 bin 322 tona ulaştı.

YAZ AYINDA EGE VE AKDENİZ'DE YOLCU SAYISINDA ARTIŞ

Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum havalimanlarında aynı ayda dış hat yolcu sayısında büyük bir artış yaşandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 2 artışla 951 bin 844, dış hatta ise yüzde 20 artışla 424 bin 875 olmak üzere toplamda yüzde 7 artışla 1 milyon 376 bin 719 oldu. Gazipaşa Alanya Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 32 artışla 70 bin 101, dış hatta ise yüzde 98 artış ile 118 bin 948 olmak üzere toplamda yüzde 67 artışla 189 bin 049 oldu. Antalya Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 2 artışla 748 bin 584, dış hatta ise yüzde 22 artışla 4 milyon 129 bin 882 olmak üzere toplamda yüzde 19 artışla 4 milyon 878 bin 466 oldu. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatta yüzde 2 artışla 455 bin 263, dış hatta ise yüzde 59 artışla 318 bin 894 olmak üzere toplamda yüzde 20 artışla 774 bin 157 olarak gerçekleşti Muğla Dalaman Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatta yüzde 6 artışla 243 bin 776, dış hatta ise yüzde 21 artışla 542 bin 295 olmak üzere toplamda yüzde 16 artışla 786 bin 071 olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Atatürk Havalimanı

07.08.2018 - 14.51 Haber Kodu : 180807096

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6- 'ZEMİN İSTANBUL'DA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

MEVLÜT UYSAL: BİZLERİ HEYECANLANDIRACAK, İYİ İŞLER ÇIKACAK

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 günlük eylem programı'nda yer alan, yeniliğe ve teknolojiye meraklı gençleri yetiştirmek için hayata geçirilen, "Zemin İstanbul Projesi ' kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye'nin önde gelen üç üniversitesinin işbirliği protokolünde imzalar atıldı. Şişhane'deki Metro İstasyonu'nda hizmet verecek projeye ilişkin konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Zemin İstanbul'da zemin bulan bu çalışmalar, ülkemizin diğer şehirlerine ve dünyaya dağılacak diye ümit ediyoruz. Zemin İstanbul'daki bu yenilikler, bizleri heyecanlandıracak ve iyi işler çıkacak diyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Mehmet Karaca, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı katıldı. İmza töreni öncesi 'Zemin İstanbul Projesi'nin tanıtım filmi izlendi.



"İNANIYORUZ Kİ İLGİ YOĞUN OLACAK"

Törende konuşan Başkan Mevlüt Uysal, akıllı belediyecilik adına teknolojik gelişimin ve yeniliği yakalamanı önemini anlatarak, gençleri geleceğe hazırlamak adına yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İBB işbirliğiyle hayata geçirildiğini aktaran Uysal, çalışmada en önemli destekçilerinin üniversiteler olduğunu kaydetti. Zemin İstanbul ile ilgili bilgi veren Uysal, şunları söyledi:

"Projede 'bir şey yapmak istiyorum', 'yapılanları ticarileştirmek istiyorum' diyen herkese zemin hazırlıyor. Orada çocuklarımız 7 yaşından itibaren teknolojiyle tanışma imkanı bulacak. Gençlere çalışmalarını gerçekleştirme imkanı sunuyor. Şu anda Şişhane Metrosunda bin 100 metrekarelik bir alan. İnanıyoruz ki, buraya ilgi yoğun olacak. İBB olarak ne kadar talep gelirse o kadar ilave yer açmaya hazırız. İnşallah Zemin İstanbul'da zemin bulan bu çalışmalar, ülkemizin diğer şehirlerine ve dünyaya dağılacak diye ümit ediyoruz. Zemin İstanbul'daki bu yenilikler, bizleri heyecanlandıracak iyi işler çıkacak diyoruz."

Konuşmasının ardından, işbirliği protokolü Mevlüt Uysal ile diğer katılımcılar arasında imzalandı. Projenin destekçilerinden her üç üniversitenin rektörü de imzalanan protokol ile önemli başarıların elde edileceğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-İmza törenine katılanlar

-Mevlüt Uysal'ın konuşması

-İmzaların atılması

-Rektörlerin kısa kısa konuşması

-Rektör Mehmet Karaca'nın açıklaması

-Genel ve detaylar

07.08.2018 - 17.16 Haber Kodu : 180807143

07.08.2018 - 17.15 Haber Kodu : 180807141

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7- DOKTORLAR BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

- Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle acılarından kurtuldu

- Ağrılardan kurtulan kadın,

"Artık taşlara bakamıyorum"

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, ()-

İstanbul'da yaşayan 67 yaşındaki Mürüvvet Gülbay'ın böbreğindeki taşın boyutu doktorlarını bile şaşırdı. Dayanılmaz ağrılar çeken kadın, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu. Ağrılardan kurtulan kadın, "Artık taşlara bakamıyorum" dedi.

İLK KEZ TÜRKİYE'DE UYGULANDI

67 yaşındaki Mürvet Gülbay, 5 yıldır çektiği ağrılardan ağrısız ve bıçaksız gerçekleştirilen bir buçuk saatlik operasyon ile kurtuldu. Bükülebilir sistem ile böbrek içindeki taşların kırılması yöntemiyle (Flexible) yapılan operasyonun taşın büyüklüğü açısından dünyada bir ilk olduğuna dikkat çeken Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, "Amacımız bu kadar büyüklükteki taşın toz haline getirilmesiydi ve bunu başardık" dedi. Bükülebilir sistem ile böbrek içindeki taşların kırılması yöntemi (Flexible) yaklaşık 15 yıldır Türkiye'de uygulanıyor. Vücudun bütünlüğünü bozmadan kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonda idrar yolunu tersinden yukarı doğru takip ederek böbreğe ulaşılıyor. Böbrekte bulunan taş lazer ile toz haline getiriliyor. Flexible yöntemini 2003'ten bu yana hastalarına uyguladığını belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, dünyada ve Türkiye'de ilk kez bu kadar büyüklükte bir taşı Flexible yöntemiyle kırdıklarını söyledi.

"BU BÜYÜKLÜKTE LİTERATÜRDE HENÜZ YOK"

Yıllardır binlerce hastanın ağrı ve acı çekmeden bu yöntemle tedavi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Faruk Yencilek, "Zamanla bizim kullanmış olduğumuz bu yöntemdeki tecrübemiz arttı. İlk başlarda daha küçük taşlarda uygulanan bu yöntemde son operasyonla 6 santime kadar ulaştık. Benim yaptığım literatür taramasına göre bu zamana kadar 6 santimlik bir taşa "bükülebilir sistemle böbrek taşının temizlenmesi" operasyonu uygulanmamıştı. Mürvet Hanım'ın geçirdiği operasyon ilk olma özelliği taşıyor. Temel amacımız bu kadar büyüklükteki taşın toz haline getirilmesiydi ve biz bunu başardık. Küçük küçük tozların atılması için böbrek içine bir stent yerleştirdik. Bir aylık süreçten sonra sistem tamamen temizlenmiş olacak ve biz o stendi alıp işlemi bitireceğiz" diye konuştu.

BÖBREK TAŞI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ SEBEBİ

Türkiye'nin taş kuşağı denen sıcak kuşakta bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yencilek, "Ülkemizin yaklaşık yüzde 14'ünde böbrek taşı görülmektedir. Türkiye'de kronik böbrek yetmezliğinin en sık sebeplerinden biri böbrek taşı hastalığıdır. Dolayısıyla bunlar mutlaka tedavi edilmeli. Eğer böbrek taşları tedavi edilmezlerse ilerleyip böbreğe zarar veriyor. Ayrıca, unutulmamalıdır ki taşlar, sadece bir kere tedavi edildikten sonra yeterince takip edilmezse bu taşlar yeniden nüksedebiliyor. Taşların temizlenmesi bu açıdan önemli. Nasıl çocukluk çağında çocukluk hastalıkları için doğal risk grubuysak 40 yaşın üzerinde de hiçbir şikayetimiz olmasa bile ürolojik hastalıklar için doğal risk grubu olmaya başlıyoruz. Her ne kadar taşlar her yaşta görülebilse de, özellikle 40 yaş üstü herkes mutlaka bir kere ürolojik muayeneden geçmeli. Ailede taş hastalığı olanlar ve obezler dikkat etmeli, bol sıvı tüketilmeli, hareketli olmayan yaşam tarzını benimsemek yerine spor yapılmalı" ifadelerine yer verdi.

"ARTIK TAŞLARA BAKAMIYORUM"

Böbreklerinde 5 yıl boyunca ağrı yaşadığını anlatan Mürvet Gülbay, bir ağrı kesici ilaç alarak tedaviyi hep ertelediğini söyledi. İdrarında gördüğü kan sonrası soluğu hastanede aldığını ifade eden Gülbay, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yapılan tetkiklerde önce enfeksiyon olduğu ortaya çıktı, ardından böbreğim 6 santimlik bir taş fark edildi. Bazı geceler çok fazla ağrım oluyor ve sabahı zor ediyordum. Operasyon sırasından ve sonrasında hiç ağrı çekmedim. Hastaneden bir gecede taburcu oldum. O kadar iyiyim ki halen inanamıyorum. Şu an kum döküyorum ama hiç sancım yok. Taşları idrardan toz halinde atıyorum. Bol bol su içiyorum. Kelimeler bile yetmiyor mutluluğumu anlatmaya. Bu zamana kadar bir hekime başvurmadığım için çok pişmanım. Herkese söylüyorum 'hemen gidip böbrek muayenesi olun' diye. Artık taşlara bakamıyorum ama çok iyiyim Allaha şükür. Kendime de inanamıyorum."

"GECELERİ UYKUSUZ KALIYORDU"

Annesinin ağrılar nedeniyle geceleri uykusuz kaldığını anlatan oğul Tarkan Gülbay ise "Ağrıları annemi çok huzursuz ediyordu. Geceleri uykusuz kalmasına neden oluyordu. Elimizden geldiğince ona yardımcı olduk. İdrardan kan gelmesiyle hemen harekete geçtik. Rahat bir şekilde hastalığı atlatmış olmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mürvet Gülbay'ın muayene detayları

-Prof. Dr. Faruk Yencilek röportajı

-Ameliyat detayları

-Mürvet Gülbay röportajı

-Gülbay'ın oğlu Tarkan Gülbay'ın röportajı

-Anne ile oğlun tedavi sonrası hastaneden ayrılması

07.08.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180807025_

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8 - PARALARINI ALAMAYAN İŞÇİLER VE GALERİCİLER YOL KAPATTI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL

İkinci el oto alım satımı ve oto kiralama işi yapan şirketin, borçları ödeyemedikleri gerekçesiyle kapanmasının ardından tazminatsız işten atılan bir grup işçi ve galerici eylem yaptı. Kapanan şirketin ait olduğunu öne sürdükleri bir bankanın Gayrettepe'deki binası önünde toplanan grup üyeleri, Büyükdere Caddesi'ni bir süre trafiğe kapattı. Polisin müdahalesinin ardından yol kapatma eylemi sona erdi.

Eylemin ardından bankanın önünde toplanan grup adına basın açıklamasını Murat Sorgütün okudu. Açıklamada " Yaklaşık 8-9 yıldan bu yana 'Fleetcorp' ikinci el araç satışlarından özel ihale usulü yapılan online sistemden alım satım yapılmaktaydı. Son 3-4 ay öncesine kadar bu satışların devir işlemleri en fazla 3-5 gün içerisinde rehinli olan işlemler kaldırılıp noter satışları yapılmaktaydı. Bu sistem çökmeye başladı. Son 15 gündür galericilerin vermiş olduğu tepki ile Fleetcorp bin 297 araç satışını yapıp noter satışlarını gerçekleştirmemiştir. Hesap yapıldığında yaklaşık 60-70 milyon TL ve 500 alıcı galericinin dolandırıldığı bir düzenek yönetici veya hissedarlar tarafından kurulmuştur. Asıl sorun ülkemizin gündeminde olan döviz endeksidir ama karlı bir firmayı bu şekilde soymak ve bunu yaparken rehinli araçların özel ihalede satışa çıkarılması tam anlamıyla suç olduğu gibi hukuksal olarak nitelikli dolandırıcılıktır. Fleetcor'un kaçmayan yöneticileri bunu doğrulamaktadır. Şirket portföyünde bulunan 13-15 bin kiralık araç, TL fiyatlaması yapsanız bile aylık 50 milyon TL gelir getirmekte. Eğer Başkanımız Tayyip Erdoğan Bey'in dediği gibi; bankacıların aç gözlülüğü olmasa bu kadar mağduriyet olamayacak, hem galerici arkadaşlarımız hem de Fleetcorp'un masum çalışanları zarar görmeyecektir" denildi.

Açıklamanın ardından eylem sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Eylem yapanların yolu trafiğe kapatması

-Eylem yapanlardan genel ve yakın detaylar

-Basın açıklaması

-Genel ve yakın detaylar

07.08.2018 - 15.53 Haber Kodu : 180807117