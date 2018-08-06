1- İKİ PİLOT ARASINDA "ÇIKIŞTA BEKLİYORUM" POLEMİĞİ

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Atatürk Havalimanı'na iniş yapan iki uçağın pilotu arasında durma çizgisi polemiği tartışmaya dönüştü. Kule konuşmalarına yansıyan tartışmada pilotlardan birinin "Çıkışta bekliyorum" sözlerine diğer pilot, "Görüşelim canım görüşelim" diyerek cevap verdi.

Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta meydana gelen olay şu şekilde gelişti:

Türk Hava Yolları (THY)'nin uçağı 05-23 pistinden Atatürk Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. THY uçağın pisti terk ederek park yerine gitmek üzere taksi yapmaya başladı. Bu sırada Atlas Global Havayolları'nın uçağı inişini tamamladıktan sonra hızlı taksi yolundan pisti terk etti. Bu sırada Atlas Global uçağının pilotu, THY pilotunun durma çizgisini geçtiğini söyledi. Bunun üzerine iki pilot arasında tartışma yaşandı. O tartışmalar kule konuşmalarına yansırken, olayla ilgili rapor tutuldu. Yetkililer yaşanan kural ihlali ve yaşanan diyaloglarla ilgili olarak soruşturma başlattı.



İşe o konuşmalar

-Atlas Global Pilotu: Hızlı taksi çıktıktan sonra Türk Hava Yolları'nın uçağının durma gibi bir niyeti yok mu? Farklı bir durum mu var?

-Kontrolör: Yok efendim. Aslında durması gerekiyordu. Gördüğümüz kadarıyla İletelim kendisine

-Atlas Global Pilotu: Anlaşıldı. Uçuş emniyetsizliği yaratıyor. Tekrar ikaz ederseniz sevinirim.

-THY Pilotu: Biz terk ediş çizgisini geçtiğimiz için taksi yaparak yol vermeye çalıştım. Ben de biliyorum, farkındayım. Teşekkür ederim.

- Atlas Global Pilotu: Herhangi bir şekilde de geçmediniz, farkında da değilsiniz. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olun.

-THY Pilotu: Efendim geçip geçmediğime ben karar veririm. Siz karar veremezsiniz. Siz önce bir pisti terk edin, biz de taksimizi yapalım. Gördüm, farkındayım ne yaptığımın.

-Atlas Global Pilotu: Hiçbir şeyin farkında değilsin. Geçtiğiniz yeri biz görebiliyoruz. Yerde yanan ışıklar da gözüküyor. İyi uçuşlar olsun.

-Kontrolör: Frekansta polemik yapmayalım lütfen. Gerekli durum olursa ilgililere bildiririz. Taksiye devam edin efendim.

-THY Pilotu: Arkadaşımız ikince kez kule ile böyle konuşuyor. Durumu rapor edeceğim, bilginiz olsun. Siz de rapor edin olur mu?

-Kontrolör: Mütabık efendim. Lütfen frekansı meşgul etmeyelim.

-Atlas Global Pilotu: Bu ikinci durum değil. Ben de sizi rapor edeceğim. Bu kanalı da meşgul etmeyin, devam edin.

-THY Pilotu: Atlasjet'in kaptannıı bir problemi varsa, çıkışta bekliyorum kendisini. Kendisiyle görüşelim.

-Atlas Global Pilotu: Görüşelim canım, görüşelim. Çıkışa gel.

-Başka bir pilot: Arkadaşlar, ayıp oluyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın ses kaydı



06.08.2018 - 15.34 Haber Kodu : 180806123

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2- ESENYURT'TA ÇOCUĞUNU DÖVEN KİŞİYE DAYAK

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL

Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistanlı bir kişi, çocuğunu yol ortasında dövünce çevredekilerin tepkisini çekti. Çevredekilerin dakikalarca dövdüğü kişiyi polis kurtardı.

Olay Esenyurt'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Mohammed Tımraz, çocuğunu yol ortasında dövmeye başladı. Nidhal Mohammed Tımraz iddiaya göre çocuğunun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere de vurdu. Tımraz'a çevredekiler müdahale etti. Çevredekiler tarafından dakikalarca dövülen Tımraz'ı bu sıra da tesadüfen yoldan geçen sivil bir polis memuru kurtardı. Yaralı kişi, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesi olay yerinde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ise yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili görüntüler

06.08.2018 - 15.15 Haber Kodu : 180806118

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO KULESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Haber: Cansel KİRAZ-Kamera: Güven USTA -İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesine geçti. Erdoğan kulede yaklaşık 1 saat incelemede bulundu.



Görüntü Dökümü:

-Konvoyun görüntü

-Çamlıca Kulesi

-Erdoğan'ın konvoyunun ayrılması

06.08.2018 - 14.54 Haber Kodu : 180806114

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4- TİCARET BAKANI PEKCAN: 2053 VİZYONUMUZ VE HEDEFLERİMİZ VAR

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, Harun UYANIK, Can EROK, İSTANBUL ()

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'nde konuştu. Pekcan konuşmasında, "Türkiye olarak yeni teknolojilere, tasarıma yatırım yapmaya kararlıyız ve hazırız. Size çok iş düşüyor biz hazırız. Bu doğrultuda Türkiye olarak önümüzde Cumhuriyetimizin 100'ncü yıl dönümü olan 2023 ve Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2053 vizyonumuz ve hedeflerimiz var" dedi.

Ataşehir'de bir otelde yapılan programa katılan Bakan Pekcan, "Biz Türkiye olarak İtalya ile Hindistan arasına konumlanmış serbest piyasa ekonomisine sahip Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşması olan ve dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olan bir ülkeyiz. Türkiye'de önceleri üretmek önemliydi. Mühendislik bölümleri çok revaçtaydı. Daha sonra üretmeye başladık. Üretmek ile beraber en iyi şekilde pazarlayıp satabilme yönetim becerileri önem kazandı. İktisat, işletme, pazarlama bölümleri öne çıktı. Üretim yapıları tamamen değişecek. Yapay zeka gündelik alanda bir çok alana girecek. Bunların hepsi ekonomiyi de değiştirecek. Bu yenilikleri başarıyla yakalayan ülkeler yükselecek. Bu gerçekler ışığında Türkiye olarak yeni teknolojilere, tasarıma yatırım yapmaya kararlıyız ve hazırız. Size çok iş düşüyor biz hazırız. Bu doğrultuda Türkiye olarak önümüzde Cumhuriyetimizin 100'ncü yıl dönümü olan 2023 ve Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2053 vizyonumuz ve hedeflerimiz var" diye konuştu.

"GENÇLER ÖZELLİKLE ÇİNCE ÖĞRENMELİLER"

Pekcan,"Yaşadığımız son hadiseler, PKK terör örgütü, FETÖ yapılanması ve bulunduğumuz coğrafyadaki istenmeyen olaylar sosyal bilimler birikiminin ne kadar güçlü olması gerektiğini ve bu konuda ne kadar açık olduğunu hepimize göstermiştir.Aslında teknolojik ve dijital dönüşüm, sosyal bilimlere olan ihtiyacı arttırdı.Bugün herkes tarafından kullanılan sosyal mecranın arkasında büyük veri bankası ile desteklenen algoritmalar çalışıyor. Doğru politikalar geliştirmek için artık teknik bilimle sosyal bilimlerin birlikte çalışması gerekiyor. Dünya nereye giderse gitsin iyi teknik bilgiyle birlikte iyi sosyal bilimcilerin olduğu ülkeler geleceğin lider ülkeleri olacaktır.Hepimizin özellikle gençlerin en temel görevi dünyayı anlamak ve kendinizi geliştirmek olmalıdır. Gençler, sadece batı dillerini değil, Arapça, Rusça ve özellikle de Çince'yi öğrenmeliler. Ben kendinizi çok iyi geliştirebileceğinize bir anne, bir iş kadını ve bir bakan olarak yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Pekcan'ın gelişi

-Bakan Pekcan'ın konuşması

06.08.2018 - 15.18 Haber Kodu : 180806119_

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5- ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA

Haber: İstanbul

İstanbul'da girdikleri iş yerlerindeki çelik kasalardan hırsızlık yapan 12 kişi yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mart ayından beri Güngören, Küçükçekmece, Esenler, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerindeki bazı iş yerlerindeki çelik kasaları açarak hırsızlık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, 6 ilçede eş zamnlı baskınlar yaparak 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 21 bin lira 6 bıçak, çelik kasaları açmak için kullandıkları manyetik matkap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 10'u tutuklanarak ceza evine gönderildi. 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde iş yerlerine giren hırsızlar çelik kasaları açıyor. Kasaları boşaltan hırsızlar kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anları

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Adliyeye sevk edilmeleri

-Detaylar

06.08.2018 - 14.59 Haber Kodu : 180806115_