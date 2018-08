DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- (geniş haber)- DUKTOSKOPİ CİZAZI ÇALINAN DOKTOR, HIRSIZLARA SESLENDİ

* Prof. Dr. Bender,

"Kullandığım o cihaz çok önemli. Şu anda Pazartesi günü iki tane hastam var. O parçalar olmadan çok zorlanacağım"

"Bir şekilde o cihazı bana ulaştırmalarını bekliyorum, arzu ediyorum."

Meme başı akıntısının tanısında ultrason, mamografi ve MR'a göre daha net sonuç veren cihazı, çalınan aracı ile birlikte hırsızlarca çalınan Pr. Dr. Ömer Bender, hırsızlara seslendi. Cihazın araçtan daha önemli olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bender, "Pazartesi iki hastamla randevum var. Ve çok zorlanacağım o cihaz olmadan yöntemi uygulamak için. Hadi aracı çaldılar, ama bilgisayar çantamı ve o cihazı bir şekilde bana ulaştırmalarını arzu ediyorum" dedi. Prof. Bender, cihazı şimdiye kadar 1500 hastada kullandığını belirterek, "Hiç bir şekilde teşhisi konulamayan 60 civarında çok erken evre meme kanseri yakaladım, ki ultrasonda, mamografide, MR'da hiçbir şekilde yakalanması mümkün olmayan meme kanseri yakaladım" dedi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Bender'in aracı çalındı. Trafikte, Prof. Bender'in kullandığı araca arkadan çarpan hırsızlar, Bender'in araçtan inmesini sağladı. Hırsızlar Bender'in araçtan inmesini fırsat bilerek bindikleri araç ile hızla olay yerinden uzaklaştı.

DUKTOSKOPİ CİHAZI DA ARAÇLA BİRLİKTE ÇALINDI

Geçtiğimiz Cuma gecesi meydana gelen olay sırasında, aracın içinde bulunan ve sadece Prof. Bender tarafından meme kanseri teşhisi için kullanılan Duktoskopi cihazı da araçla birlikte hırsızların eline geçti.

'BENİM İÇİN ARAÇTAN DAHA ÖNEMLİ OLAN O CİHAZ'

Prof. Bender yaşanananları 'ya anlattı. Çalınan aracın bagajında bulunan Duktoskopi cihazının araçtan daha önemli olduğunu söyleyen Prof. Bender, "Meme ucu akıntısı olan hastaların teşhisinde kullandığım bir cihaz. Bu cihaz meme başı akıntısı hastalığının tanısında ultrason, mamografi, MR'a göre çok daha üstün sonuç veren, süt kanalının içini gözle görmeye yarayan bir cihaz. Bu cihazın bir kaç aksamı bakım için o gün aracımdaydı. Benim için araçtan daha önemli olanı o cihaz. O gün çalındı.Bilgisayarım da vardı. Yayınlanmaya yakın olan bir ders kitabım, onun bütün bilgileri bilgisayarımdaydı. Yedeklemeleri, flash bellekleri de çantamın içindeydi. Onun için arabadan daha önemli bilgisayarım ve o cihazım da çalındı. O yüzden olay oto hırsızlığından ziyade farklı alana kaydı" dedi.



'PAZARTESİ İKİ HASTAMLA RANDEVUM VAR O CİHAZ OLMADAN ÇOK ZORLANACAĞIM'

Karakoldan aracının en son Avcılar'da göründüğünün kendisine söylendiğini, Avcılar civarında takibinin yapıldığını, ondan sonra da izine rastlanmadığını söyleyen Prof. Dr. Bender, "Kullandığım o cihaz çok önemli. Şu anda Pazartesi günü iki tane hastam var. O parçalar olmadan çok zorlanacağım. O yöntemi uygulamak için çok zorlanacağım. Onun için umarım bulunur. Meme ucunda akıntı olan hastaların süt kanalının içini mikro endoskopla inceleme aleti bu. Yani 1 milimetre çapında bir endoskop süt kanalının içine girip içinde ne olduğunu, meme başı akıntısına hangi hastalığın neden olduğunu gözle görerek anlıyoruz. Yani süt kanallarının içini gözle görünüz hale getiren bir alet. Dolayısı ile oldukça önemli. Yerini de başka bir alet tutmuyor. Şu anda da benden başka kullanan yok bu aleti. Birilerinin eline geçerse kimsenin işine yaramayacak. Dolayısı ile birileri bulursa benimle irtibat kurmalarını istiyorum" dedi.

'TEŞHİSİ KONULAMAYAN 60 CİVARINDA ÇOK ERKEN MEME KANSERİ YAKALADIM'

Prof. Bender, cihazı şimdiye kadar 1500'ün üzerinde hastasında kullandığını belirterek, "Hiç bir şekilde teşhisi konulamayan 60 civarında çok erken evre meme kanseri yakaladım, ki ultrasonda, momografide, MR'da hiçbir şekilde yakalanması mümkün olmayan meme kanseri yakaladım. Bir şekilde o cihazı bana ulaştırmalarını bekliyorum, arzu ediyorum." diye konuştu.

6 YIL ÖNCE SES GETİREN ÇALIŞMA

Türkiye'de, Prof. Dr. Ömer Bender'in geliştirdiği Duktoskopi yöntemin ile ameliyatsız tedavinin dünyada sadece Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandığı açıklanmıştı. O tarihte yapılan açıklamada, Bender de meme başı akıntısında teşhis ve tedavi için en yeni yöntemin Duktoskopi olduğunu belirterek, şu bilgileri vermişti: "Duktoskopi, meme süt kanallarının içine 0.5 ve 1.3 milimetre arasında değişen çaplardaki optik sistemlerle girilerek, süt kanallarının içinin görüntülenmesini sağlayan bir endoskopik inceleme yöntemidir. Duktoskopi, akıntının olduğu kanalın genişletilerek kanal içine mikro endoskop yerleştirilmesiyle uygulanıyor. Endeskopun ucundaki kamera yardımıyla kanal içindeki hastalık gözle görülebiliyor. Bu yöntem sayesinde çok ince çaplı süt kanallarının içi görülerek yapısı kontrol edilebiliyor, işlem sırasında süt kanalının içi yıkanarak yıkama sıvısında kanser hücresi olup olmadığı araştırılabiliyor. Ayrıca görüntüleme sırasında şüpheli lezyonlardan parça alınarak hastalığa tam olarak tanı konulması da mümkün. Duktoskopi yöntemiyle, süt kanallarının genişlemesi ve iltihaplanması, süt kanallarındaki iyi huylu tümörler, süt kanallarının kirlenmesi ve meme kanseri hastalıkların önceden saptanabiliyor. "

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAMLICA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNUYOR (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

3- "AKDENİZ GELECEKTE EN KİRLİ DENİZLERDEN BİRİ OLABİLİR"

Akdeniz Bölgesi'ne yönelik deniz kirliliği ile ilgili yürütülen çalışmalarda önemli bulgular elde edildi. Buna göre, Akdeniz atıklar nedeniyle gelecekte en kirli denizlerden biri olabilir.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller, `Kuzey Kıbrıs Kıyıları Boyunca Denizsel Atıkların Mekansal-Dönemsel Olarak Tesbiti ve Gözlemlenmesi` çerçevesinde ilk somut ve önemli verilere ulaşıldığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından finanse edilen ve Exeter Üniversitesi Cornwall Kampüsü ile işbirliği çerçevesinde yürütülen proje kapsamında, Doğu Akdeniz'in antropojenik atıklarla ilişkili olarak dünyanın en kirli denizlerinden biri olduğuna dair kanıtlar olduğu tespit edildi.

Projeyle, denizsel atık kompozisyonunu belirlemek, mekânsal-zamansal eğilimleri tanımlamak, Akdeniz Bölgesi'nde gelecekteki deniz kirliliği araştırmaları için tavsiyeler üretmek amaçlanıyor.

ARAŞTIRMA EXETER ÜNİVERSİTESİ İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR

Beş akademisyen ile birlikte tamamlanması planlanan söz konusu projeyi Yakın Doğu Üniversitesi'nden üç, Birleşik Krallık Exeter Üniversitesi'nden de iki akademisyen yürütüyor. Exeter Üniversitesi'nde Koruma Bilimi Profesörü olan Prof. Dr. Brendan Godley projenin coğrafi açıdan geniş ve spatiotemporal değişkenliği kapsayacak ve sonraki analiz için istatistiksel güç sunacak kadar uzun süreli olduğunu belirtti.

"DOĞU AKDENİZ BÖLGESEL ATIKLAR NEDENİYLE EN KİRLİ DENİZLERDEN BİRİ OLABİLİR"

Proje yürütücüsü Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özden Fuller, Doğu Akdeniz'in antropojenik atıklarla ilişkili olarak dünyanın en kirli denizlerinden biri olduğuna dair kanıtların var olduğunu söyledi. Doç. Dr. Fuller, "Bu bölgede yeterince çalışılmadı ve bizim yürüttüğümüz araştırmalar Akdeniz Bölgesi genelinde deniz bilimi hakkında bilgi sahibi olma potansiyeline sahiptir. Projemiz, diğer komşu ülkelerdeki kötü atık yönetiminin de bir sonucu olarak Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan aşağı akış etkilerini vurguluyor. Proje araştırmaları sırasında diğer komşu ülkelerden Kuzey Kıbrıs sahillerine ulaşabilen tıbbi atıklara da rastladık" dedi.

4 - MELİS SAYIM'IN AVUKATINDAN BASIN AÇIKLAMASI

Melis Sayım'ın oğlu Ömer için nafaka davası açmasından sonra eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı'nın yaptığı basın açıklamasına cevap geldi. Melis Sayım'ın avukatı Gözde Dolan Erzurumlu, nafaka davası için basın yayın yasağı ve gizlilik talebi isteğinin 19 Temmuz'da mahkemece reddedildiğini belirterek tekrar basın yayın yasağı talep edildiğini ifade etti. Açıklamada, Tuncay Şanlı'nın yaptığı basın açıklaması nedeniyle hassas bir süreç yaşayan ve tek başına oğlunu büyütmeye çalışan Melis Sayım'ın son derece üzüntü duyduğu yer aldı. Açıklamada Melis Sayım'ın her zaman oğlunun geleceğini düşünerek susmayı tercih ettiği ancak Tuncay Şanlı tarafından yapılan basın açıklaması üzerine bir açıklama yapmanın zorunlu hale geldiği belirtildi. Açıklamada şunlara yer verildi: Tuncay Şanlı her ne kadar müvekkilimizin hamilelik sürecini ayrıldıktan sonra öğrendiği bildirmiş ise de bu durum doğru değildir. Tarafların birliktelikleri sürecinde her iki tarafında hamilelikten bilgisi mevcut olup hamilelik sürecinde tarafların ilişkisi bitmiş bulunmaktadır.Tuncay Şanlı oğlu için bugüne kadar sadece müvekkilimizin doğumunun gerçekleştiği hastane masraflarını ödemiş ve oğlu için sigorta yaptırmış ve birkaç kez bez almak dışında başkaca hiçbir sorumluluğu yerine getirmemiştir. Oğlu için istenilen nafakayı "bir para mevzusu" olarak değerlendirilmesini ise herkesin vicdanına bırakmaktayız. Bir çocuk sahibi olmak maddi olduğu kadar manevi sorumluluk da gerektirmektedir. Tuncay Şanlı ne yazık ki manevi olarak da bu sorumluluğunu yerine getirmemektedir.Müvekkilimiz ise 2 ay Tuncay Şanlı'nın bir baba olarak üzerine düşeni yapmasını beklemiş ancak yapılmaması üzerine bu davayı açmıştır."

5-SICAKTAN BUNALANLAR SAHİL KENARLARINA AKIN ETTİ

Sıcak havadan bunalan İstanbullular hafta sonu serinlemek için sahil kenarlarına akın etti. Emirgan ve Yeniköy sahili vatandaşların en çok tercih ettiği alanlar oldu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenlerin bazıları kendilerini boğazın serin sularına bıraktı, bazıları da gölgelik alanda oturarak piknik yapmayı tercih etti. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Sıcak havadan bunalan bir köpek ise gölgelik alanda uyudu.

