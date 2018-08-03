DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

Şişli'de bir turistin parasını çalan 4 kişiden 1'i vurularak diğeri kovalamaca sonunda yakalanmıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıOlay Şişli Dolapdere Caddesi Gazino sokak üzerinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Bir otelden çıkan turistin 'tantanacılık' adı verilen yöntemle parasının çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis, tespit ettiği şüphelileri kovalamaya başladı. Şüphelilerden biri polis tarafından bacağından vurularak diğer şüpheli de kovalamaca sonunda yakalandı. Yaralı şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan diğer şüpheli ise polis merkezine götürüldü. Kaçan diğer 2 kişi ise aranıyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki kişi koşarak kaçıyor peşlerinden ise polis kovalıyor. Bacağındanvurulan şüpheli ve yanındaki kişiyi daha sonra polis yakalıyor. Vurulan kişi bir süre sonra yere yatıyor. Yerde yatan şüpheliye polis ilk müdahaleyi yaptığı kameralara yansıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (GÜVENLİK KAMERASI)

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-İki şüphelinin kaçması ve polisin kovalaması

-iki şüphelinin polis tarafından yakalanması

-Ayağından vurulan şüphelinin yere yatması

-Polisin şüpheliye ilk müdahale yapması

/dün çekilen görüntüler

-Yaralının ambulansa konulması

-Gözaltına alınan şüpheli

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Röportaj

-Detaylar

03.08.2018 - 15.40 Haber Kodu : 180803114

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2- ADNAN OKTAR GRUBUNDAN AYRILAN CEYLAN ÖZGÜL HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Adnan Oktar soruşturmasının firari sanığı Tarkan Yavaş'ın, Adnan Oktar grubundan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalar ile kendisine iftira attığını öne sürdüğü Ceylan Özgül hakkında yaptığı şikayet takipsizlikle sonuçlandı.

Adnan Oktar'ın sağ kolu olduğu öne sürülen Tarkan Yavaş, Nisan ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Adnan Oktar grubundan ayrılan Ceylan Özgül'ün kendisine iftira attığını öne sürdü.

Tarkan Yavaş'ın şikayeti üzerine Ceylan Özgül hakkında başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Takipsizlik kararında, yapılan araştırmada Ceylan Özgül'ün de Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Ayşegül Babuna'nın da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında, "Alıkoyma", "Hakaret" ve "Tehdit" suç duyurusunda bulunduğu, bu suç duyurusunun 23 Temmuz 2018 tarihinde yetkisizlik kararı ile İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildiği bilgisine yer verildi. Takipsizlik kararında, şikayetçi Tarkan Yavaş'ın şikayet dilekçesinde belirttiği gibi iftira suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedilerek, Ceylan Özgül hakkında yapılan şikayete takipsizlik kararı verildi.

Görüntü Dökümü;

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-Özgül'ün arşiv görüntüleri

03.08.2018 - 14.52 Haber Kodu : 180803100

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3- İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KURBAN KESİM VE SATIŞ MERKEZİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber - Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL,

Sultangazi'de kurulan, İstanbul'un en büyük kurban kesim ve satış merkezi kurban bayramına hazır. 60 bin metrekarelik alanda, 15 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapasiteli alanda 280 kurban satış çadırı var. Anadolu'nun değişik bölgelerinden getirilecek canlı hayvanların İstanbul'a girişleri pazartesi olacak, kurbanlık satıcıları da hayvanlarını aynı gün satışına başlayacak.

Esentepe Mahallesi'nde kurulan satış ve kesim merkezi, 60 bin metrekarelik bir alanda oluşturuldu. 280 çadırın bulunduğu alan,15 bin hayvan kapasitesine sahip. Kurban Kesim ve Satış Merkezi, kurbanlıkların bulunduğu çadırdan kesim alanına, temizlikten personeline, makine ve ekipmanlardan sosyal donatılarına kadar düşünülerek yapıldı.

KURBANLIKLAR PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Kurban kesim ve satış merkezinde, pazartesiden itibaren hayvanlarını görücüye çıkaracak hayvan satıcılarının çalışmaları da devam ediyor. Alanda bir yandan döşemeler çakılırken bir yandan da kamyonlarla getirilen samanlar indiriliyor.

"15 GÜN FİYATIYLA BİR HAFTA FİYATI BİRBİRİNİ TUTMAZ"

Kurbanlık satıcısı Veysel Ünal, hayvanlarını pazar günü Sinop'tan yola çıkaracağını ve pazartesi gününden itibaren İstanbul'da satışa çıkaracağını söyledi. 50 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvanı olduğunu kaydeden Ünal, "Büyükbaş hayvanlar 7 bin liradan başlayacak, 20 bin liraya kadar olacak. Küçükbaşlar ise 900 liradan bin 500'e liraya kadar gider. Kurban bayramına 15 gün var. İstanbul'un piyasası kurbana bir hafta kalaya kadar net piyasa oturur. 15 günün fiyatıyla bir haftanın fiyatı birbirini tutmaz. Tek tek çadırları gezmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

TOSUN FİYATLARI 8 BİN İLA 25 BİN LİRA ARASINDA

Kurbanlıklarını Kastamonu'dan getirecek olan Cemil Çilek ise "Bu pazar günü 37 tosunumuzu yola çıkarıp, burada İstanbullular için satışa çıkaracağız. Burayı bize yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu. Tosunlarını ortalama fiyatının 8 bin lira olacağını kaydeden Çilek, tosununa göre fiyatların 25 bin liraya kadar çıkabileceğini dile getirdi.

KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZİNİN ÖZELLİKLERİ

Kurban Satış ve Kesim Merkezi, 60 bin metrekare alanda idari, dinlenme ve karantina çadırlarıyla birlikte toplam 280 çadır kuruldu. 15 bin hayvan kapasiteli merkezde bayrama kadar sürekli veteriner bulundurulacak.AB standartlarında kesim konteynırları yer alacak. Merkezde günlük 3 bin büyükbaş hayvan kesilebilecek.

Kesim yerleri kapalı alanlarda, kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir yapıda olacak şekilde oluşuruldu. Merkezde kurban satış ve diğer donatı alanlarına gerekli ışıklandırma, ses ve havalandırma tertibatları kuruldu. Alana 1000 araçlık otopark yapılırken, bir mescit, bir kafeterya, banyo ve tuvaletler de yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Kurban Kesim ve Satış Merkezi

-Kurban satış çadırları

-Döşeme çakılan çadırlar

-Saman getiren kamyonlar

-Samanların boşaltılması

-Kurbanlık satıcılarıyla röp

-Cemil Çilek ile röp

-Veysel Ünal ile röp

-Yatakhaneden görüntüler

-Kafeteryadan görüntüler

-Çadırların içinden görüntüler

-Genel ve detaylar

03.08.2018 - 14.38 Haber Kodu : 180803098

03.08.2018 - 14.16 Haber Kodu : 180803095

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4- SOĞANLIK CAMİİ VE ZEMİN ALTI OTOPARKI TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI

Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL,()

Kartal'da 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği "Soğanlık Camii ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni" gerçekleşti. Kartal Soğanlık Yeni Mahalle'de cami, meydan, zemin altı otopark ve sosyal donatıların olduğu projenin temel atma töreni yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilâvetiyle başlayan "Soğanlık Merkez Camii ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni"ne; İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul milletvekilleri Osman Boyraz, İsmet Uçma ve Eyüp Özsoy ile çok sayıda AK Parti üyesi katıldı.

Törenden önce, yapılacak caminin geçmişiyle ilgili bilgiler edindiğini belirten, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Takdir edersiniz ki CHP zihniyetiyle ilgili yönetilen bir belediye ve bu zihniyetin de yıllardır burayı ne pahasına olursa olsun, 'ben burada cami yaptırmayacağım' zihniyetiyle yönettikleri bir belediyeden bahsediyoruz. Geçmişiyle, bugünüyle bunların zihniyeti belli. " dedi.

İBB BAŞKANI UYSAL KADİR TOPBAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Burada geçmişte yetersiz olan caminin yeniden yapılması adına ne kadar mücadele ettiğinden bahsettiler. O mücadelede aslında hepimiz biliyoruz ki, camilerimizi kendi bulunduğu bölgede hayır işlemek isteyen birçok insan, bir köşesinden tutup yaptırabilir. Ama burada ilçe belediyemiz buna yardımcı olmak yerine biraz yokuş yapınca sarpa sarmış. Büyükşehir'imiz bu işi sahiplenmiş" ifadelerini kullandı.

7 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILABİLECEK

Projenin ayrıntılarına değinen Uysal, "Altında otoparkı, kuran kursu, taziye evi, önünde çay ocağı yanında cami görevlilerimiz için lojmanı, kısacası mahallede bütün işleri görebilecek bir alan. Altında 126 araç, gerisinde engelli ve motosiklet olmak üzere otopark. Üzerinde 7 bin kişinin namaz kılabileceği cami, kuran kursu, görevlilerimiz lojmanları, taziye evi. İnşallah burası güzel bir yer olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kur'an-ı Kerim tilâveti ve detaylar

-Mevlüt Uysal'ın konuşması

-Bayram Şenocak'ın konuşması

-Alandan detaylar

03.08.2018 - 16.49 Haber Kodu : 180803134

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5- BEYOĞLU BELEDİYESİ'NDEN SÜTLÜCE'DE ÇÖKEN BİNA İLGİLİ AÇIKLAMA

İSTANBUL, ()

Beyoğlu Belediyesi, Sütlüce'de bir binanın çökmesiyle sonuçlanan olayla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Sütlüce'de geçtiğimiz hafta toprak kayması sonucu bir bina çöktü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olaya ilişkin Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, olay sonrası yaşanan tüm mağduriyetlerin giderilmesi adına çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, 24 Temmuz 2018 tarihinde Sütlüce İmrahor Caddesinde meydana gelen toprak kayması sonucu binanın çöktüğü ve yedi binanın ise güvenlik nedeniyle Beyoğlu Belediyesi tarafından tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"İlk günden itibaren Beyoğlu Belediyesi toprak kaymasının gerçekleştiği yerde gerekli tedbirleri alındı ve evleri boşaltılan vatandaşları çeşitli otellere yerleştirip misafir ederek tüm ihtiyaçları sağlandı. Beyoğlu Belediyesi ve ilgili kurumlar; mühendislik çalışmalarıyla, olayın nedeni ve çözümü üzerinde birlikte çalıştı. Hafriyat yapılan parselde mukavemetin sağlanması için gerekli tedbirler alındı. Bölgede devam eden toprak kaymasının önlemesi amacıyla, toprak kaymasıyla oluşan çukur, dolgu malzemesi kullanılarak dolduruldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden temel ve zemin mekaniği konusunda uzman akademisyenler tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda müdahale yöntemleri oluşturularak, binalar 4 gün gözlem altına alındı. Binalarda çatlama, kayma ve çökme risklerini ölçmek üzere 10 reflektör ve 30 mira çivisi ile ölçümler yapıldı.

Yapılan ölçümler ve incelemeler sonrasında tahliye edilen 7 binada toprak kaymasından kaynaklanan herhangi bir hasara rastlanmadı. Bilirkişi raporu doğrultusunda binaların mühürleri çözülerek vatandaşların evlerine dönmeleri sağlandı.

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Kaymakamlığı ve AFAD'ın destekleriyle, başta çöken binada yaşayan vatandaşlar olmak üzere 72 aileye ayni ve nakdi yardımlar yapılmaya başlandı."

Yapılan açıklamada ayrıca, yıkılan binada yaşayan 5 aileye düzenlerini kurabilmeleri için 6 aylık kira destek programı oluşturulduğu, ilgili ailelerin ev eşyalarının karşılanması sürecinin başlatıldığı dile getirildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntüler

03.08.2018 - 16.25 Haber Kodu : 180803130