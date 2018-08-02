1- MARMARA'DA SON 13 YILIN YAĞIŞ REKORU

* Marmara bölgesinde geçtiğimiz ay sel baskınları yaşandı, duvarlar yıkıldı, araçlar mahsur kaldı. Çorlu'daki tren kazasının da aşırı yağış nedeniyle kaynaklandığı belirtildi.

* Meteoroloji verilerine göre, Marmara'da bu yıl temmuz ayında son 13 yılın yağış rekoru kırıldı. Geçen ay düşen yağış miktarı son 40 yıl içinde Temmuz'da en fazla yağışın düştüğü 3'üncü ay olarak da kayıtlara geçti.

Haber: İlknur SARGUT - İSTANBUL

MARMARA Bölgesi son 13 yılın en yağışlı Temmuz ayını geçirdi.

Marmara bölgesi Temmuz ayında şiddetli yağış ve doluyla uğraştı. Aniden başlayan yağmur ve doluyla bir çok yeri su bastı araçlar mahsur kaldı. İstanbul'da yağmur nedeniyle istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2018 yılı Temmuz ayında Marmara Bölgesinin yağış ortalaması 48,7 kg olarak hesaplandı. Bu rakam son 13 yılın fazla yağış alan Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. En son 2005 yılında ortalama 51 kg ile Temmuz ayı yağış rekoru kırılmıştı.

40 yıllık verilere bakıldığında ise bu yılın Temmuz ayı en fazla yağışlı 3'üncü Temmuz ayı oldu.

YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTIŞ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Marmara'da 40 yıllık ortalama yağışın 23.3 kg olduğu belirtilirken bu yılın temmuz ayında bu oran yüzde 100'den fazla artışla 48,7 kg olduğu kaydedildi.

Önümüzdeki ay için yapılan değerlendirmede ise hava sıcaklığının İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Yağışın, Doğu Karadeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Geçen ayki yağışlardan görüntüler

02.08.2018 - 16.30 Haber Kodu : 180802131

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2- "ÖRÜMCEK ADAM" GİBİ TIRMANDI... ŞAŞKINA ÇEVİREN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Zeytinburnu'nda birinci katta bulunan çok sayıda evi soyduğu belirlenen 3 hırsızdan biri yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların giriş katındaki dairelerde bulunan demir korkulukları kullanarak birinci kata tırmandıkları görülüyor. Hırsızlar bazen de birbirine destek olarak "kule" oluşturuyor. Bu sayede eve tırmanan hırsız içeri kolaylıkla giriyor.

Zeytinburnu'nda 'gece kartalları' olarak bilinen mahalle bekçisi, Telsiz Mahallesi'ndeki bir binanın balkonundan atlayan 17 yaşındaki R.S'yi gözaltına aldı.Yapılan incelemede R.S'nin 2 arkadaşıyla birlikte 8 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi. Bir arkadaşı gözaltına alınırken diğerinin de başka bir suçtan gözaltına alındığı ifade edildi.

Hırsızlık anları sokaklarda bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 3 arkadaşın 5 farklı binanın birinci katındaki dairesine tırmandığı görülüyor. Giriş kattaki dairelerin demir korkuluklarına tırmanan zanlılar birinci katta camları açık bırakılan dairelere giriyor. Zanlıların bir daireye girerken birbirine destem olarak kule gibi yükseldiği diğer hırsızın da içeri girdiği görülüyor. R.S. tutuklanırken bir şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anları

-Birinci kata çıkmaları

-Dairelere girmeleri

-Kule oluşturmaları

-Kaçmaları

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

02.08.2018 - 16.12 Haber Kodu : 180802122

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3- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NA VİZE BAŞVURUSUNA GELENLER YAPTIRIM KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize başvurusu yapanlar, ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı alması ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Başvurusunu yaptıktan sonra yaptırım kararı ile ilgili olarak Kürşat Dağ, "İki ülkenin arasındaki gerilimden dolayı; Bir müttefik ülkenin bunu bize yapması hoş değil" dedi. Vize alırken zorluk çekmediğini söyleyen Levent Gülez " Daha önceden de vizem vardı zaten. Bitmişti iki sene önce. Amerika'da bir oğlum var zaten. Amerikan vatandaşı. Onu ziyarete gideceğim. Tamam dediler" diye konuştu.

"BASKI KURMAK İSTİYORLAR"

Vize başvurusunu yaptıktan sonra kararı değerlendiren Savaş Yıldırım ise "Stratejik olarak, ülke üzerinde baskı kurmak, o anlamda Ortadoğu'ya da baskı kurmak istiyorlar. Memleketin de içinde bulunduğu bir takım olaylardan da yararlanarak kullanmaya çalışıyorlar. O yüzden bir baskı ortama oluşturmaya çalışıyorlar" ifadelerini kulandı. Alper Tekin de ,"Türkiye'nin iç hukuku ile ilgili bir durum bu. Uluslararası hukuka da uygun değil diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Başkonsolosluğa giren vatandaşlar

-Arama görüntüleri

-Binadan detaylar

-Binadan çıkanlar

-Röpler

-Genel ve detaylar

02.08.2018 - 14.51 Haber Kodu : 180802101

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4- 1610 YILLIK BİZANS SARAYI "AÇIK HAVA MÜZESİ" OLACAK

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çatladıkapı'da bulunan ve UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer alan 1610 yıllık Boukoleon Sarayı'nı restore edecek. Koruma Kurulu'na önerilen projede Boukoleon Sarayı, "açık hava müzesi" olacak. Projenin detaylarında, ziyaretçiler için ahşap yürüyüş yolu, yer altında taş döşeme yolu olan müze ve havuz yapılacağı belirtildi.

Mülkiyeti İBB'ye ait olan ve 1'inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan Bizans Sarayı'nın "açık hava müzesi" yapılması için harekete geçildi. Restorasyon projesi, 25 Temmuz'da İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne sunuldu. Kurul tarafından onaylanmasının ardından çalışmalara başlanacak. İBB Kültür Varlıklarını Koruma Projeler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan restorasyon projesi, İBB Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek.

ZİYARETÇİLER İÇİN AHŞAP YÜRÜYÜŞ YOLU YAPILACAK

Öte yandan, projeye ilişkin detaylar da belli oldu. Sonradan yapılmış olan tüm demir imalatlar kaldırılacak. Tüm mermer yüzeylerde temizlik yapılacak. Parça kopması görülen bölümlerde veya yapı elemanlarında onarım yapılacak. Malzeme kaybı olan bölümlerde tamamlama yapılacak. Erime ve aşınma gözlemlenen yerlerde onarım yapılacak. Boukoleon Sarayı ile demiryolu arasında bulunan, üzeri çimento sıvalı moloz taş duvar kaldırılacak. Yerine projede belirtilen ölçülerde ferforje korkuluk yapılacak. Ziyaretçilerin yapıya zarar vermeden ve güvenle dolaşabilmeleri için projede belirtilen şekilde ve güzergahta ahşap yürüyüş yolu yapılacak.

HAVUZ VE AHŞAP KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK

Restorasyon projesine göre; Faros Kulesi'nin cephelerinde yüzey ve malzeme kaybı olan bölümler, yapının statik durumu da dikkate alınmak suretiyle, aslına uygun şekilde kesme taş ile tamamlanacak. Boukoleon Sarayının zemininde bulunan molozlar kaldırılacak. İmparator İskelesi bölümünde büyük kemerlerin altında, toprak altında bulunan özgün cepheye ait mermer paye ve sütunlar, bu bölümlerde arkeolojik kazı yapılarak sütun ve payeler açığa çıkarılacak. Sonradan yapılan tüm tel çit, demir parmaklık, boşlukları kapamak için kullanılan saclar kaldırılacak. İmparator İskelesi'nin doğu cephesinde, projede belirtilen konumda, ölçülerde ve derinlikte havuz yapılacak. Sarnıcın giriş bölümüne denk gelen yerde, geçiş için ahşap köprü yapılacaktır. Boukoleon Sarayı'nın önünde bulunan park kaldırılacak.

YER ALTINDA TAŞ DÖŞEME YOLU OLAN MÜZE İNŞA EDİLECEK

Projede belirtilen konumda ve ölçüde, yer altında bir müze yapısı inşa edilecek. Ayrıca ziyaretçilerin dolaşımı için projede gösterildiği şekilde çevre düzenlemesi ve taş döşeme gezi yolu yapılacak. Boukoleon Sarayı'nın çevresinde bulunan tel çitler kaldırılacak, yerine projede belirtilen şekilde ve konumlarda ferforje korkuluklar yapılacak. Ana giriş kapısında yerde ters olarak bulunan, ön yüzünde İmparator Justinianus'un monogramının da bulunduğu mermer blok kaldırılarak özgün yerine konacak.

YÜZEY TEMİZLİĞİ YAPILMASI İÇİN KARAR ALINDI

Ayrıca Boukoleon Sarayı'nın rölöve projelerinin hazırlanabilmesi için, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından, Arkeoloji Müze Müdürlüğü denetiminde yüzey temizliğinin yapılabileceği kararı alındı. 29 Mart 2017 tarihli İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü yazısı ile de yüzey temizliği çalışmalarının gerçekleştirildiği kayıt altına alındı.

SARAYIN TARİHÇESİ

Boukoleon Sarayı Tarihî Yarımada'nın Marmara Denizi kıyısında, Fatih-Küçük Ayasofya Mahallesi'nde, Küçük Ayasofya'nın hemen doğusunda ve Çatladıkapı Mevkii'nde, 86 Ada, 37 Parselde bulunan, 9'uncu yüzyıl ortası ile 13'üncü yüzyıl başında Orta Bizans Dönemi'ne ait, İmparator 2'nci Theodosios (408-450) tarafından yaptırılan ve bazı bölümleri de İmparator Teofilos zamanında (829-842) eklenmiş, günümüze yalnızca kalıntıları ulaşmış bir Bizans sahil sarayı olarak biliniyor. Latince ismi Buccoleonis Majus Palatium olarak adlandırılıyor.

Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun, 10 Eylül 1982 tarihli kararıyla, tescil edilen Boukoleon Sarayı'nın mülkiyeti ise İBB'ye ait. Bizans Sarayı'nın restorasyonu için, Fatih Belediyesi'ne muvafakat verildi. Fatih Belediyesi de, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca sağlanan ödenek ile "Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 86 Ada 37 Parselde Bulunan Bukoleon Sarayı'nın Rölöve, Restitüsyon, Rekonstrüksiyon, İnşaat, Elektrik, Makine Projeleri ve Çevre Düzenleme Projesi İşi'ni ihale etti. Fatih Belediyesi'nce hazırlanan rölöve ve restitüsyon projeleri, 27 Haziran 2018 tarihli Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı ile onaylandı.

Görüntü Dökümü:

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Bizans Sarayı'nın yer ve hava arşiv görüntüleri

02.08.2018 - 16.09 Haber Kodu : 180802117

02.08.2018 - 16.09 Haber Kodu : 180802116

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5- AVCILAR'DA MEDYUM OPERASYONU

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()-

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekipleri, 'Medyum Rüstem Hoca' olarak tanınan Rüstem Yücesan (40)'ı bürosuna gelen müşterilere muska yazdığı gerekçesiyle iki çalışanı ile birlikte gözaltına aldı.

Şikayetler üzerine, Güvenlik Büro ekipleri, Avcılar Marmara Caddesi'ndeki büroyu bir süre takip altına aldı. Müşteri gibi randevu alan sivil görevliler, Rüstem Yücesan'ın muska yazdığını belirleyince operasyon yaptıi. 'Ünlü Spiritualist Rüstem Hoca' yazılı bürosuna düzenlenen baskında sekreteri ve bir çalışanı ile gözaltına alınan Yücesan'ın bilgisayarına ve muska yazarken kullandığı değerlendirilen dua kitaplarına el konuldu. Soruşturma ve operasyona devam ediliyor.

YASAYA GÖRE DOLANDIRICILIK SUÇU

Muska yazmak, TCK'nın 158 - 1'inci maddesine göre, muska yazmak ve büyü yapmak, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamına giriyor.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntü

-Gözaltına alınanlar

-Ele geçirilenler

02.08.2018 - 14.50 Haber Kodu : 180802100

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6- BEYLİKDÜZÜ'NDE SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ /İSTANBUL , ()

Beylikdüzü'nde otomobil ile servis minibüsünün karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.15 sıralarında Barış Mahallesi, Eğitim Vadisi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Kanat'ın kullandığı 34 HS 4520 plakalı servis minibüsü kavşağa geldiğinde Gülseren Bayram'ın kullandığı 34 NL 0639 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüjde yan yattı. Otomobil içinde bulunan Esnem Bayram ağır yaralanırken, servis sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürdü. Kaza nedeniyle kavşak bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafik akışı sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan araçlardan görüntü

ekiplerden görüntü

Diğer detaylar

02.08.2018 - 15.07 Haber Kodu : 180802105

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6 - POLİSTEN ZEYTİNBURNU'NDA GENEL ASAYİŞ DENETİMİ

Haber: İSTANBUL /

Zeytinburnu'nda yapılan asayiş denetiminde 11 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yeşiltepe Mahallesi'nde dün, saat 20.00 ile 22.00 arasında yapılan denetimlere asayiş ekiplerinin yanı sıra yunuslar olarak bilinen motosikletli polisler ve narkotik polisleri katıldı. Toplam 35 ekip ve 77 personelin katıldığı denetimlerde dedektör köpekleri de görev aldı. Denetimlerde 670 kişi, 108 araç, 28 adet iş yeri ve 2 ikamet incelendi. Arama ve incelemeler sonucunda, 171 gram metamfetamin, 57 gram eroin, bir miktar bonzai ve bir miktar uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet mermi ele geçirildi. Söz konusu maddeleri bulunduran ve satışa sunan toplam 6 kişi, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Denetimler polis kamerası tarafından da görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Uygulamaya ilişkin polis görüntüsü



02.08.2018 - 15.54 Haber Kodu : 180802111

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