DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ - 4

- MALTEPE'DEKİ LİNÇ : GÖZALTINA ALINAN ÜÇ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Yüksel KOÇ / İstanbul

Maltepe'de 26 Temmuz'da iki küçük çocuğu kaçırma girişiminde bulunduğu öne sürülen G.B.'yi darp ederek ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle üç kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.K.B., E.İ. ve A.T.B., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler. A.T., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcı, A.K.B.'yi adli kontrol tedbiri talebiyle, E.İ.'yi ise tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ÜÇÜ DE SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, "Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edilen E.İ. hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, savcılığın talebiyle A.K.B. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti.

- SANCAKTEPE'DE DUVARI ÇÖKEN OKULDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-Anıl UÇAN-/ İSTANBUL, ()

Sancaktepe'de 28 Temmuz'da istinat duvarı çöken Mevlana İlköğretim Okulu'nda son durum havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de bulunan Mevlana İlköğretim Okulu'nun istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle 28 Temmuz'da çökmüştü. Çökme sonucunda beton parçaları ve toprak yolu kapatmıştı. Yetkilerin yaptığı incelemelerin ardından iş makineleri ve kepçeler, kapanan yolu açmak için çalışma başlatmıştı.

- ESENLER'DE YOLCU OTOBÜSÜNDE YANGIN

Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL

Esenler'de şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu yolculardan bazıları yaşadığı korku ile fenalık geçirdi.

Yangın, Hal Yolu Otogar istikameti Esenler mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Tekirdağ'dan Zonguldak'a sefer yapan ve yaklaşık 30 yolcusu bulunan otobüsün motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede yayılmaya başladı. Alevlerin sardığı, dumanların yükseldiği otobüsün içinden tahliye edilen yolcular büyük bir korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.

YOLCULAR, FİRMA İSMİNİ KAPATAN GÖREVLİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu yolculardan bazıları yaşadığı korku ile fenalık geçirdi. Gazetecilerin görüntü aldığı sırada firma gazete sayfaları ile kapatan firma görevlilerine bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen iki kişiyi ayakta tedavi etti. Yol kenarındaki yeşil alanda bir süre bekletilen yolcular, kendilerine tahsis edilen servis araçlarına bindirilerek, olay yerinden götürüldü.

"BİR ANDA OLDU, ANLAMADIK. KORKTUK"

Bir yolcu, "Tekirdağ Çorlu'dan geliyoruz. Bir anda oldu, anlamadık. Ben de hala etkisindeyim, atlamadım. Korktuk. Korku ve panik yaşandı" dedi.

"TEYZEM KALP KRİZİ GEÇİRİYORDU, KUZENİM BAYILDI"

Yaşadığı korkuyu hala atlamadığı görülen başka bir yolcu ise,"Bağırdılar. Koşa koşa indik. Arka tekerleğe kadar geldi, ben orada oturuyordum. Teyzem kalp krizi geçiriyordu, kuzenim bayıldı. Çorlu'dan geliyorduk" diye konuştu.

- KAFTANCIOĞLU SÜTLÜCE'DE ÇÖKEN BİNANIN SAKİNLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Akif Burak Atlar ve CHP Kent Suçları Komisyonu üyeleriyle birlikte Sütlüce'de çöken binanın bulunduğu alanda açıklama yaptı.

"BU MANZARA KÖTÜ ÖRNEKLERİN ARTARAK DEVAM EDEBİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Çöken binada oturan aileler ile çevresinde boşaltılan binaların sahipleriyle görüşen Canan Kaftancıoğlu, teknik rapor hazırlanacağını ve bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi. Kaftancıoğlu, "Burada bir otel inşaatı yapılırken hiç önlem alınmadan binanın göz göre göre çökmesi, yine bir okul bahçesinde çökme meydana gelmesi, Ümraniye'de bugün istinat duvarının çökmesi rant belediyeciliğinin geldiği noktayı göstermesi açısından manidar. Bu olaylarda herkesin en büyük tesellisi can kaybının olmamasıdır. Ancak önüne geçilebilir bu durumların olmaması için bundan sonra CHP olarak Kent Suçları Komisyonu Başkanlığı'nda her türlü çalışmayı yapacağız. Bu süreçte mağdur olan vatandaşlarımızın hem mağduriyetlerinin giderilmesi hem de başka vatandaşların mağdur olmaması için her türlü çalışmayı yapacağız. Bu acı manzara ne yazık ki İstanbul'da yaşayabileceğimiz kötü örneklerin artarak devam edebileceğini gösteriyor" dedi.

İSTANBUL'DAKİ DEPREM TOPLANMA ALANLARI

İstanbul'da deprem toplanma alanları konusuna da değinen Canan Kaftancıoğlu, bu alanların bir bir yok edildiğini öne sürdü. Kaftancıoğlu, "763 deprem toplanma alanı diye söz edilen yerlerden şu anda 77 tanesinin kaldığı ifade ediliyor. Ne acıdır ki bu 77 toplanma alanının nerede olduğundan hiçbirimizin haberi yok. Bunların tamamını bizler, bütünsel bir şekilde değerlendirip bu konuda çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.

"DENETİMLERİN HERHANGİ BİR KEYFİYETE YER VERMEDEN YAPILMASI"

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Akif Burak Atlar ise yaptığı açıklamada yaşanan olayların İstanbul'da bir afet anında ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğine işaret etti

Açıklamalar sırasında çöken binada oturanlar ve çevredeki boşaltılan binalarda yaşayan mağdur vatandaşlar da konuştu. Çöken binada kiracı olarak bulunan Orhan Dal, "Geçen hafta salı günü bu olayı yaşadık. 6 gündür bekliyoruz ve henüz bize bir şey söylenmedi. Yetkililerin buraya gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından Canan Kaftancıoğlu, ailelerle beraber olayın yaşandığı bina ve çevresindeki binaları gezdi.

- İRANLI AİLE TANTANACILARIN HEDEFİ OLDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Güngören'de İranlı ailenin yanına yaklaşan 3 kadın kavga ediyor numarasıyla parasını çaldı. Durumu fark eden aile araçla kaçan tantanacıların peşinden koştu ancak başarılı olamadı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay saat 14.00 sıralarında Merter'de bulunan Nadide Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İranlı anne ve kızın yanına cadde üzerinde yürüdükleri sırada 3 kadın yaklaştı. Tantanacılık olarak adlandırılan yöntemi kullanan kadınlar kavga etmeye başladı. Bu sırada İranlı turistlerin çantasından parasını çaldı. Durumu fark eden anne ile kızı dolandırıcıların bindiği aracı engellemeye çalıştı. İranlı kadınların çığlıklarını duyan vatandaşlar İranlı aileye yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri İranlı aileyi karalola götürürken, kaçan tantanacıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

