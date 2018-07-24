DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ÇÖKEN BİNANIN ETRAFINDA OTURANLAR KAYMA ANINI ANLATTI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- Güven USTA-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

SÜTLÜCE İmrahor Caddesi'nde çöken binanın etrafındaki binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi. Dışarıda bekleyenler binanın yıkıldığı anda gözyaşlarına boğuldu. Yıkılan binanın çevresinde bulunan binalardaki oturanlar ve tahliye edilen vatandaşlardan bazıları binanın kayma anlarında yaşadıklarını anlattıllar.

"CANIMIZI ZOR DIŞARI ATTIK"

Yıkılan binanın yanındaki binalardan birinde oturan bir kadın, "Bir gümbürtü bir toprak bir ses... Sanki bomba patladı. Canımızı zor kurtardık. Hiç bir şey alamadım. Ben giriş kattayım.'Bina çöküyor' diye diş fırçamı attım yalın ayak dışarı fırladım. Zaten binaların arasında boşluk vardı. Biz binamız çöker diye düşünüyorduk önceden" dedi.

Başka bir kadın da "Gürültüye kalktık canımızı zor dışarıya attık. Çatlaklar için uyardık. Belediyeye şikayet ettik. Dilekçe verdik. Kimse oralı olmadı. Şimdi de evlerimize giremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yıkılan binanın sakinleri ile görüşecek. Görüşme için bina sakinleri yağışlı hava nedeniyle aynı cadde üzerindeki bir otelin lobisine alındı.

Görüntü dökümü:

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-Polis ve itfaiyenin görüntüsü

- Binanın çökme anında insanların görüntüsü

- Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması

- Bina sakinlerinin otele girişi

-Dışarıda bekleyen vatandaşlar

-Yan binaların sakinleri ile röp

-Tahliye edilen binalar

-Genel ve detaylar

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2- ÇÖKEN BİNANIN SAKİNLERİ İLE TOPLANTI YAPILDI



Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- Güven USTA

Sütlüce İmrahor Caddesi'nde toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina çöktü. 4 katlı binada oturanlar cadde üzerindeki bir otele alındı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, çöken binadan tahliye edilenlerle başka bir yerde iskan etme ve acil eylem planının konuşulacağını belirterek bina sakinleriyle birlikte otel lobisinde toplantı yaptı.



"VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNİ GİDERECEĞİZ"

Toplantıda Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ile görüştüğünü söyleyen bina sakinlerinden İbrahim Ayvalı, " Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan toplantı yaptı. Dedi ki ; 'Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Kaymakamlığı olarak buradaki vatandaşların mağduriyetini gidereceğiz' Biz de bu sözünü takip ediyoruz. Ben onun sözüne güveniyorum çünkü oranın oturacak bir şekli kalmamış. Burada yeni yapılan binaların haricinde hiçbirinin iskanı yok. Benim evimde de iskan yok. Çünkü bunlar 15-20 senelik binalar. Bir tek buralar kaldı, buralar da bu hale geldi. İnsanlar evlerine giremiyor. Benim 3 katlı binam gitti" dedi. Öte yandan Ayvalı, "Buralar Arda Turan'ın diyorlar. Ben bilmiyorum, öyle söylüyorlar" diye ekledi.

Yıkılan binanın arkasındaki bir diğer binanın sakini ise, "Bizim ev de şu an kullanılmaz halde. Toplantı yaptık. 2-3 gün otelde kalacakmışız ondan sonra bir eylem planı yapılacak. Sonra da bize ev tutulacakmış. Mal sahibiyiz, bizi kiraya çıkaracaklar. Aşağı yukarı 13 tane binaya girilmiyor. Hepimize ayrı ayrı söz verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Bu mağduriyetin en yakın zamanda çözüleceğinin sözünü verdi" şeklinde konuştu.



Görüntü dökümü:

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- Bina sakinleri ile röportaj

- Genel ve detaylar

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3- BAYRAMPAŞA'DA BİR YOLCU MİNİBÜSÜ ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, ()

Bayrampaşa'da bir yolcu minibüsü sağanak yağış nedeniyle su birikintisi oluşan bir alt geçitte mahsur kaldı.

İstanbul'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış kentte yaşamı olumsuz etkilerken, bugün öğle saatlerinde yoğun yağış nedeniyle Bayrampaşa'daki bir alt geçitte su birikintisi oluştu. Maltepe Caddesi'ndeki alt geçitte bir yolcu minibüsü mahsur kaldı. Yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu minibüs mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Olay, bir vatandaş tarafından amatör kamera ile kaydedildi. Çalışmaların ardından Maltepe Caddesi'nde trafik normal seyrine döndü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Suda kalan minibüs

-Kurtarma çalışması

-Detaylar

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4- İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini yağmur, bugün de etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmurdan korunmak isteyenler şemsiye ile dolaştı. Beşiktaş Bebek Parkı'nda yağışla birlikte etkili olan rüzgar bir ağacın devrilmesine yol açtı. Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından elektrik testere ile küçük parçalara ayrılarak kamyona yüklendi. Yağış beraberinde kazalara da neden oldu. Şişli Piyalepaşa Caddesi'nde Okmeydanı istikametine ilerleyen 31 EV 9116 plakalı panelvan kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette ilerleyen başka bir panelvan araca çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken Piyalepaşa Caddesi Okmeydanı istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Yağmurun gün boyu kentte etkili olması bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Taksim Meydanı'ndan görüntüler

-Yolda biriken su birikintisi

-Beşiktaş Bebek Parkı'nda devrilen ağaç

-Şişli Piyalepaşa Caddesi'nde meydana gelen kaza

-Kaza nedeniyle oluşan araç yoğunluğu

-Genel ve detaylar

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5- İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, () İSTANBUL'da dün geceden beri aralıklarla süren şiddetli yağmur bugün de etkili oluyor. Sağanak yağış, Beyoğlu ve Şişli'de bazı caddeleri ve yolları göle çevirdi. Özellikle altgeçitler su altında kaldı. Okmeydanı'nda bir alt geçiti su bastı, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Şiddetli yağmurdan görüntüler

-Harbiye'de göle dönen caddeler

-Araçların su biriken caddelerden geçişi

-Bazı sürücülerin geri dönmesi

-Okmeydanı'nda göle dönen altgeçit

-Genel ve detaylar

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6- KIZILAY "VEKALETLE KURBAN KESİM KAMPANYASI"NI BAŞLATTI

Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, () KIZILAY, yaklaşan Kurban Bayramına yönelik 'Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası'nı başlattı. Kızılay, kampanya kapsamında bağış bedellerini yurt dışında 590 TL, yurt içinde ise 750 TL olarak açıkladı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay, Türkiye dahil yaklaşık 40 ülkede 170.000 vekalet sahibi adına kurban kesip, yaklaşık 3 milyon 800 bin kişiye kurban bereketini ulaştıracak" dedi. Kızılay'ın 'Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası', Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla başladı. Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Kınık, "Maalesef büyük bir felaketle karşı karşıya kaldılar. Can kayıpları var. Biraz önce Atina ile konuştum. Malumunuz Hilal-i Ahmet kurucusu Marko Paşa bir Osmanlı - Rum Paşasıydı. Daha sonra müdabele döneminde ailesi Yunanistan'a geçti. Torunları Atina'da yaşıyor. Marko Paşa'nın torunuyla biraz önce telefonda konuştum. Hamdolsun sağlığı ve sıhhati iyiydi. Biz de Yunan Kızılhaç'ına yapabileceğimiz yardımlar hakkında teklifimizi ilettik. Eğer bir ihtiyaçları olursa bize bildireceklerini ifade ettiler. Biz de milletimiz adına başsağlığı dileklerimizi de ilettik" diye konuştu.

'KONSERVE MODEL'

Türk Kızılayı'nın vekaletle kurban kesim kampanyasında yaklaşık 10 yıldır bir model olduğunu aktaran Kerem Kınık, bu modelle kurban paylarının bir konserve haline getirilerek ömrünün uzatıldığını, bununla da kurban döneminde bollaşan et bereketinin yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dönüştürülebileceği bir sistem olduğunu ifade etti.

"1 MİLYON 750 BİN KURBAN KONSERVESİ ÜRETİLMESİ PLANLANIYOR"

Kınık, şunları söyledi: "Kurbanda Kızılay Modeli sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak kolaylıkla yerine getirebilecek. Bu çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, veterinerler tarafından seçilerek modern kombinalarda İslami usullere göre vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesilecek. Dini vecibeler açısından vatandaşlarımızdan işi son güne bırakmamalarını istiyoruz. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlerde din görevlileri, veterinerler ve noter de hazır bulunacak. Yurt içinde kesimi yapılan kurbanlıkların etleri kıyma ve kuşbaşı konservesi yapılarak yıl boyu dağıtılacak. 2018 yılında yurtiçinde dağıtılmak üzere 1 milyon 750 bin kurban konservesi üretilmesi planlanıyor. Yurt dışında kesimi yapılan kurbanlıkların etleri ise anlık olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt içi ve yurtdışında 3 milyon 800 bin ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban paylarını ulaştırmak, 2018 yılı vekalet yurt içi 85 bin yurt dışı 85 bin olmak üzere toplam 170 bin hisse olarak hedefleniyor. Yurt içinde kesilen kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak."

40 ÜLKEDE 170 BİN HİSSE KURBAN KESİMİ

Kurban etlerinin yaklaşık 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydeden Başkan Kınık, "Vekâletini Kızılay'a verecek olan vatandaşlarımız için ücretler, yurt içinde 750 lira, yurt dışında 590 lira olarak belirlendi. Bu kesimleri, Türkiye'de ve yurt dışında gerekli İslami şartları yerine getirerek, Diyanet'in önerdiği usullerle gerçekleştiriyoruz. Yurt içinde kesilecek olan kurbanların etlerini konserve yapıp 18 ay boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşıyacağız" diye konuştu. Kerem Kınık, dünyanın dört bir yanında yer alan bu ülkeler arasında Bosna Hersek ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri ile Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya'nın da bulunduğu Afrika ülkeleri, Pakistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Filistin, Irak gibi ülkeler olduğunu açıkladı.

BAĞIŞ NASIL YAPILIYOR?

Kurban vekaletlerinin farklı yollardan Kızılay'a verilebileceğini belirten Kınık, bunun en kolay yolunun da Kızılay'ın web sitesi üzerinden kredi kartıyla yapılabileceğini vurguladı. Öte yandan vatandaşlar kurban vekaleti vermek için şu alternatifleri kullanabilir; bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Kızılay Şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecekler.

TAKSİT İMKANI SUNULUYOR

Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânından yararlanabiliyor. Vekaletlerini Kızılay'a vermek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız ise Kızılay internet sayfası üzerinden bağışı menüsünü kullanarak online ödeme yapabilecek. Kızılay'ın danışma ve bağış hattını arayarak uluslararası kredi kartı ile vekâlet bedelini ödeyebilecek. Ayrıca Almanya'daki Ziraat Bankalarının Kızılay hesap numarası aracılığı ile de kurban vekalet bedelini ödeyebilecek.

Görüntü Dökümü

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-Kızılay'ın toplantısına katılanlar

-Kerem Kınık'ın konuşması

-Basın mensupları

-Katılımcılar

-Konserve kutusundan görüntüler

-Genel ve detaylar

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