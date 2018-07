DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- DOLMABAHÇE'DE YOLDA ÇÖKME (2)

Dolmabahçe'de yolda çökme meydana geldi.

Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan Meclisi Mebusan Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Kabataş istimetindeki çökme sonrası polis, önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Yoldaki çökmeyle ilgili inceleme sürüyor.

OKTAR'IN VİLLASINDA YAPILAN ARAMADAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yapılan polis aramasına ilişkin yeni görüntüler basına dağıtıldı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturmada polis tarafından Kandilli'de bulunan villada aramalar yapılmıştı. Aramalarda ele geçirilenlere polis tarafından el kondu.

ÇELİK KASALARDAN YÜZLERCE DOLAR ÇIKTI

Emniyetten aramalara ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde villada silahlar ve bu silahlara ait yüzlerce mermi ve fişek de ele geçirildiği görülüyor. Aramalarda bulunan çelik kasaların içinden de yüklü miktarda dolar çıktığı görülüyor. Aramalarda duvarlara asılı halde onlarca tablonun yanı sıra aralarında saat ve tespihlerin de olduğu eşyalara da el konuldu.

ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZA ŞOK...

KAMERADAKİ TACİZCİ YAKALANDI

Esenler'de alışveriş yapmak için evden çıkan üniversite öğrencisi B. Ç. (18) kaldırımda yürüdüğü sırada yanından geçen bir kişinin tacizine uğradı. Kameraya yansıyan saldırgan yakalandı.

"YOLDA YÜRÜRKEN YANLIŞLIKLA ELİM DEĞDİ"

Olay geçtiğimiz salı günü 14.30 civarında Esenler Kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden çıkan tıp fakültesi öğrencisi B. Ç. kaldırımda yürüdüğü sırada yanından geçen bir kişinin tacizine uğradı. Tacize uğrayan genç kızın bağırması üzerine saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde, "Yolda yürürken yanlışlıkla elim değdi. Bağırınca da korkup kaçtım" dedi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 19 yaşındaki şüpheli E.B. adliyeye sevkedildi. Emniyet müdürlüğünden çıkarılan şüpheli, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

DONDUĞUM İÇİN PEŞİNDEN KOŞAMADIM

Olayı anlatan B.Ç., "O gün evden çıkmıştım, öğlen saatleriydi saat iki gibi marketin önünden geçerken fiziksel tacizde bulundu. Ben hemen bağırdım 'Ne yaptığını zannediyorsun? Ne yapıyorsun? Terbiyesiz diye. Fakat işte donduğum için peşinden koşamadım o da hemen ara sokaklara girdi zaten. Daha sonra insanlar toplandılar, anlattığımda birkaç kişi peşinden gittiler. Fakat ara sokaklarda kaybolmuştu. Sonra polisi aradık, haber verdik durumu" dedi.

O GÜN YAPTIĞIM TEK ŞEY O TACİZCİYLE AYNI SOKAĞI SEÇMİŞ OLMAM

B.Ç. "Ben o gün kız başıma tenha sokaklarda gezmiyordum. Ya da kadına yapılan sözde suçlamalardan hepsinden muaftım. Benim o gün yaptığım tek şey o tacizciyle aynı sokağı seçmiş olmamdı. Ve yarın bir gün başkaları da onunla aynı sokağı, aynı caddeyi seçti diye bu durumu yaşamaması için şikayet ettim. İnşallah gerekli cezayı alır" şeklinde konuştu.

DİYANET'TEN DÜĞÜN HUTBESİ



DİYANET İşleri Başkanlığı, düğünlerin artmaya başladığı dönemde, gösteriş ve aşırılıktan kaçınılması, ölçülü eğlenceler yapılması, eğlencelerde silah, alkol ve uyuşturucuya karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Düğün Adabıö konulu Cuma hutbesi Türkiye'deki bütün camilerde okutuldu. Hutbede, evliliğin Allah'ın emri, Hz. Muhammed'in sünneti, dünyada, ahirette de huzura, mutluluğa, berekete ve cennete ulaştıran kıymetli bir başlangıç olduğu vurgulandı. Evliliğin ilk adımı düğünlerle yeni bir ailenin kurulduğu ilan edilirken, iki ömrün bir yuvada birleştiği geleceğe dair umutların güçlendiği, sevinçlerin paylaşıldığı kaydedilen hutbede, şu konulara dikkat çekildi:

* Düğünlerde sadelik: Düğünlerin gösterişten uzak, sade, samimi ve mutedil bir şekilde yapılması sevgili peygamberimizin sünnetidir. Müminler için hayatın en önemli ölçülerinden biri aşırılıktan sakınmaktır.

* Düğün harcamaları: İslam'da esas olan, evliliği kolaylaştırmaktır. Nitekim "En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır.ö şeklindeki nebevi ilkeyi unutmak, çoğu zaman maddi ve manevi zararlara neden olmaktadır. Her aşamada gereğinden fazla yapılan düğün harcamaları, günümüzde de aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Evlenmek isteyen gençler, düğün masraflarının makul ölçüleri aşması sebebiyle zorlanmakta, hatta evlilikten uzak durmaktadır. Düğünden sonra uzun süre borç ödemek, ailenin ilk yıllarını maddi sıkıntı ve huzursuzlukla geçirmesine sebep olmaktadır. Halbuki sadelikte asalet, tevazuda hikmet vardır.

* Düğünlerde gösteriş; Asıl maksadı dostlarımızı buluşturmak ve gönül almak olan düğün yemekleri, israf sofralarına, riya, gösteriş ve şatafata dönüşmemelidir. Nitekim düğün davetlerinde zengin-fakir ayrımı yapılmamasını emreden Peygamberimiz, zenginlerin davet edilip fakirlerin unutulduğu düğün yemeğini "en kötü yemekö olarak nitelendirmiştir.

*Ölçülü eğlence: Mümin olarak bizlere yakışan, nikâh, nişan, sünnet ve düğün merasimlerinde İslam'ın çizdiği meşruiyet dairesinde hareket etmektir. Eğlenirken ölçülü ve dengeli olmak, İslam'ın ilkelerinden ödün vermemektir. Yüce Rabbimizin "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve Allah'ın koyduğu sınırları da aşmayın. Zira Allah haddi aşanları sevmez.ö ayetine gönülden uymaktır.

* Düğün magandaları ve haram: Mümin, 'çocukların mutluluğu' bahanesine sığınarak haramlar konusunda gevşeklik göstermez. Mutluluğu ararken aklı uyuşturan alkole, neşeyi hüzne çeviren silaha, mahremiyet sınırlarını ihlale tevessül etmez. Eğlenirken kimsenin hakkına girmez, çevresine rahatsızlık vermez. Allah'ın her an kendisini görüp gözettiğinin farkında olarak yaşar. O'na şükreder ve O'nun rızasına uygun davranır.

* Lüks ve israf Sıklıkla düğün yaptığımız, yavrularımızı evlendirdiğimiz bu aylarda mutluluğumuza gölge düşürecek davranışlardan kaçınalım. Maddi tutkulara kapılmadan, zevk ve sefahate dalmadan, lüks ve israfın esiri olmadan düğün yapmaya dikkat edelim. Hayatın oyun ve eğlenceden ibaret olmadığını hatırlayalım. "Kendileriyle huzur bulmamız için bizlere eşler yaratan, aramızda sevgi ve rahmet bağları var eden" Allah'a şükretmek için düğünlerimizi birer vesile kılalım.

