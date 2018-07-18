DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

1- ADNAN OKTAR'IN VİLLASININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul

Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasının içinde çekilen görüntüler basın ile paylaşıldı.

Boğaz manzaralı vilanın bahçesinde lüks otomobiller olduğu görülüyor. Villanın girişinde A9 televizyonunun çekimlerinin yapıldığı bölüm yer alıyor. Görüntülerde polisin içeride arama yapması da yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Oktar'ın villasından görüntüler

18.07.2018 - 13.45 Haber Kodu : 180718095

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2- BEYOĞLU'NDA KAPKAÇ DEHŞETİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda aracının camı kırılarak çantası kapkaç edilen kadın yüzünden yaralandı. Vatandaşlar tarafından kovalanan kapkaççı çantayı atıp kaçtı.

Olay saat 12:00 sıralarında yaşandı. Ömer Hayyan Caddesi'nden Tarlabaşı Bulvarı'na otomobili ile giren Esra Anter seyir halindeyken bir kapkaççı tarafından otomobilinin camı kırıldı. Anter'in çantasını alan kapkaççı hızla kaçmaya başladı. Esra Anter'in çığlıklarını duyan vatandaşlar ara sokağa doğru kaçan kapkaççıyı kovalamaya başladı. Bir süre kovalanan kapkaççı yakalanmamak için çantayı atıp kaçtı. Kapkaççıyı kovalayan Umut Şemiz çantayı yerden alarak Esra Anter'e teslim etti. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen polis incelemelerde bulunarak kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yüzünden yaralanan Esra Anter ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından polis merkezine gitti. Kapkaççının kovalanması ve çantayı atması güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ:

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-Kapkaçcının elinde çanta ile kaçması

-Kapkaçcıyı kovalayan Umut Şemiz

-Kapkaçcının çantayı atıp kaçması

-Umut Şemiz'in çantayı yerden alması

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

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-Olay yeri

-Kakkaç mağduru kadın

-Otomobilin kırık camı

-Polis ekipleri

-Esra Anter'in yüzündeki yara

-Görügü tanığı ile röportaj

-Kapkaçcıyı kovalayan Umut Şemiz ile röportaj

-Esra Anter ile röportaj

-Esra Anter'in ambulansa binmesi

-Genel ve detay görüntüler

18.07.2018 - 13.47 Haber Kodu : 180718096

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3- KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN VE YAKINLARINA 359 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Man Adası" iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun davacılara 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Karar duruşmasında son sözü sorulan davası Özdemir Bayraktar'ın Avukatı, "Davalı taraf herhangi bir özür dilememiştir. Daha doğrusu karşı taraf şahsi olarak veya medya vasıtasıyla özür dahi beyan etmemiştir. Davamızın kabulünü istiyoruz" dedi. Yargılama sürecinde reddi hakim ve delil taleplerinin reddedildiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik ise, "Bu hukuksuzluğa ortak olmayacağımızı belirterek ve cübbemizi çıkartarak duruşma salonunu terk ediyoruz" dedi ve duruşma salonundan çıktı.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kızı Sümeyya Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, dünürü Özdemir Bayraktar, eniştesi Ziya İlgen, dünürü Sadık Albayrak, dünürü Orhan Uzuner, dünürü Osman Ketenci'nin avukatları katıldı. Davalı Kılıçdaroğlu'nu temsilen Avukat Celal Çelik duruşmada hazır bulundu.

Son sözü sorulan bazı davacıların Avukatı Ferah Yıldız, "İlk olarak olayın iftira boyutuyla ele alınmasını istiyoruz. Zira davalı taraf 21 Kasım 2017 tarihli grup konuşmasında elindeki belgeleri sallayarak milyonlarca dolar paranın yurt dışına transfer edildiğini söylemişti. Bu belgeleri sunamadığı gibi, iddialarını da ispatlayamamıştır. İkinci olarak da olayın hakaret boyutu ile ele alınmasını istiyoruz. Zira müvekkilim Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olması ve makamı yanında bir baba olarak çocuklarına dokunulması nedeniyle manevi zarara uğramıştır. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

'DAVALI TARAFTAN HERHANGİ BİR ÖZÜR GELMEMİŞTİR'

Son sözü sorulan davacı Özdemir Bayraktar'ın Avukatı Abdullah Demirhan, müvekkilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olduğunu hatırlatarak, "Müvekkilim İHA ve SİHA'ları Türkiye'de ilk üreten firmanın sahibidir. İş adamı denilince dünür olarak akla gelmektedir. Bir hafta boyunca müvekkilim dünür olarak zan altında bırakılmıştır. Bu hakaretten dolayı manevi tazminata hak kazanmıştır. Davamızın kabulünü istiyoruz. Ayrıca davalı taraftan herhangi bir özür gelmemiştir. Daha doğrusu karşı taraf şahsi olarak veya medya vasıtasıyla özür dahi beyan etmemiştir" dedi.

Son sözü sorulan davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik de "Davanın en başından bu yana mahkemece Türk yargı tarihine geçecek denli hukuksuzluklar yapılmıştır. Bu hukuksuzlukları tarihe not düşmek amacıyla sunmuş olduğumuz dilekçelere ve tutanaklara yansımasını sağlayarak bilinmesini istedik. Defalarca sayın mahkeme yargıcının davalardan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan kaynaklı nesnel davranamayacağını ortaya koyduk ve hakimin reddi yoluna başvurduk. Ne var ki hukuksuz bir şekilde taleplerimiz karşılanmaksızın ve hakimin reddi prosedürü uygulanmaksızın taleplerimiz reddedilmiştir" dedi.

Müvekkilinin talimatı üzerine davacılara yemin delili teklif ettiklerini söyleyen Avukat Celal Çelik, "Karşı tarafa yemin talebinde bulunduk. Ne var ki sayın mahkeme yargıcı bu yemin teklifine yönelik karşı tarafın beyanını bile beklemeksizin talebimizin hukuksuzca reddine karar vermiştir" dedi.

CELAL ÇELİK CÜBBESİNİ ÇIKARARAK DURUŞMA SALONUNU TERK ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın belgeleri savcılığa sunduğunu, bu esnada kendisinin de orada olduğunu söyleyen Avukat Celal Çelik, "Savcılık o belgelerin tamamının doğru olduğunu, milyonlarca dolarlık rakamların hesaplara geçmiş olduğunun sabit olduğunu ifade etmiştir. Biz yukarıda ortaya koyduğumuz irade çerçevesinde bu hukuksuzluğa ortak olmayacağımızı belirterek ve cübbemizi çıkartarak duruşma salonunu terk ediyoruz" dedi.

359 BİN TL TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Ardından kararını açıklayan mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin, Özdemir Bayraktar'a 60 bin, Esra Albayrak'a 22 bin, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a 22 bin, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin, Mustafa Erdoğan'a 15 bin, Sadık Albayrak'a 14 bin, Ziya İlgen'e 14 bin, Orhan Uzuner'e 13 bin, Osman Ketenci'ye 13 bin TL manevi tazminatı konuşma tarihi olan 21 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek olan faizi ile ödemesine hükmetti.



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4- REİNA KATLİAMI DAVASI: DAVADA SANIK SAYISI 58'E YÜKSELDİ

* Saldırgan Abdulkadir Masharipov yine savunma yapmadı

* Mahkeme Başkanı, Masharipov kelepçelerinin duruşmada çıkarılmasını istedi

Haber:Serpil KIRKESER / İstanbul

Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 43'ü tutuklu 57 sanık hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme Başkanı Halit İçdemir davada bir sanık hakkında da iddianame düzenlendiğini belirtti. Böylece davada sanık sayısı 58'e yükselmiş oldu. Öte yandan mahkeme başkanı İçdemir söz verdiği Abdulkadir Masharipov'un ellerinin kelepçeli olduğunu görünce "Kelepçeyi çıkarın, Öyle şey mi olur? Fark etmedik onu. Bir daha duruşma salonunda kelepçe takılmayacak. Dikkatimizi çekmedi. Kelepçe takılmayacak" diyerek jandarmayı uyardı. Kelepçe çıkarılmasının ardından konuşan Abdulkadir Masharipov, "Savunma yapmak için hazır değilim şu an" dedi.

MASHARİPOV SANIKLARDAN AYRI YERE OTURTULDU

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada

saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu sanık hazır bulundu. Taraf avukatlarının ve müştekiler de duruşmaya katıldı. Masharipov önceki duruşmalarda da olduğu gibi diğer sanıklardan ayrı yere oturtuldu.

SANIK SAYISI 58'E YÜKSELDİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ'ın yargıtay'a üye seçilmesinin ardından, davada en kıdemli üye olan Halit İçdemir mahkemenin yeni başkanı oldu. Mahkeme Başkanı İçdemir , Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği","Anayasayı ihlal", "Adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından iddianame düzenlendiğini belirtti. Davada sanık sayısı 58 olurken, tutuklu sanık sayısı da 44'e yükselmiş oldu.

SANIK: TÜRKİYE'YE İYİ BİR YAŞAM İÇİN GELDİM

Savunmasını yapmak için kürsüye gelen sanık Seyiti Kaiseerjiang 17 Şubat 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını, Zeytinburnu'nda ev tuttuğunu, 1 Mayıs 2016'da da evlendiğini ve Kayseri'ye yerleştiğini anlattı. Sanık Seyiti Kaiseerjiang

"Eşimin hamile olduğunu fark ettim. Kaynanam eşime bakacağını söyledi. Biz de İstanbul'a gelerek kaynanamın evine yerleştik. Bir yandan da ev aramaya başladım. İbrahim ile karşılaştım. Bana ev konusunda yardımcı olacağını söyledi ve ben de pasaportumu verdim. Bir kaç gün kendisine ulaşamadım. Yılbaşı gelmişti, ben onu ararken o beni aradı. Buluştuk bana 'Ev işini çözemedim' dedi ve pasaportumu verdi" diye konuştu. Çalışmak için Sultanbeyli'ye yerleştiğini, polislerin gelerek kendisini gözaltına aldığını belirten sanık şunları söyledi: Benim hiçbir suçum yok. Hiçbir örgüte üye değilim. Türkiye'ye iyi bir yaşam için geldim. Abdulkadir Masharipov'u görmedim, tanımıyorum. Beraatimi istiyorum."

ESKİ İFADELERİNİ KABUL ETMEDİ

Mahkeme Başkanı İçdemir, sanık Seyiti Kaiseerjiang karakolda verdiği "...İbrahim bana Suriye'de İslam devleti kurulduğunu söyledi ve videoları izletti. Ustad olarak bahsettiği Uygur asıllı kişinin evine götürdü. Abdulkavi, İslam devletini anlattı. ".....Olay gecesi sabahı eve saat 08.00'de Abdulkadir Masharipov geldi. Yaralıydı ve üzerinde barut kokusu vardı...." şeklindeki ifadelerini okudu. Sanık Seyiti Kaiseerjiang "Ben bunları söylemedim. Şimdi ilk kez sizden duyuyorum. Ağzımdan böyle birşey çıkmadı. O eve gitmedim. O kişiyi (Abdulkadir Masharipov'u) tanımıyorum" dedi ve eski ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

ABDULKADİR MASHARİPOV: SAVUNMA YAPMAK İÇİN HAZIR DEĞİLİM ŞU AN

Ardından Mahkeme Başkanı İçdemir, Abdulkadir Masharipov'un savunma yapıp yapmayacağını sordu. Ayağa kalkan Abdulkadir Masharipov'un ellerinin kelepçeli olduğunu gören mahkeme başkanı İçdemir "Kelepçeyi çıkarın, Öyle şey mi olur? Fark etmedik onu. Bir daha duruşma salonunda kelepçe takılmayacak. Dikkatimizi çekmedi. Kelepçe takılmayacak" diyerek jandarmayı uyardı. Bunun üzerine jandarmada Abdulkadir Masharipov'un kelepçelerini çıkardı. Söz alan Abdulkadir Masharipov "Savunma yapmak için hazır değilim şu an" diye cevap verdi. Duruşmaya ara verildi.

İDDİANAME

Ortaköy'de Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı.

Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Masharipov'un görüntüsü

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5- SARALLAR İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİLERE OPERASYON

- 5 KİŞİ TUTUKLANDI

* Şüphelilerle DJ Kerimcan Durmaz ve şarkıcı Gizem Kara'nın irtibatı tespit edildi.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Sarallar grubuyla bağlantılı bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarallar grubuyla bağlantılı bir suç örgütüne yönelik 10 Temmuz'da İstanbul, İzmir, Manisa ve Rize'de düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, liderliğini Savaş S.'nin yaptığı 9 kişi dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Organize polisi şüphelilerin teknik takibi sırasında DJ Kerimcan Durmaz ve şarkıcı Gizem Kara ile irtibatlarını tespit ederek ifadelerine başvurmuştu. Savaş S.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi