DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTANE ZİYARETİ

Taner YENER - Murat SOLAK / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesini hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan saat 17.15'te Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye geçti. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hastanede tedavi edilen annesini ziyaret ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Erdoğan'ı getiren konvoyun hastaneye girişi

======================

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

2- İBB ÖNÜNDE "15 TEMMUZ ANITI" AÇILDI

Özgür Deniz KAYA-Ersan SAN-Hüseyin ÇAKMAK-Gökhan Çelik-Cem Dağıstanlı / İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) 15 Temmuz darbe girişiminde Saraçhane'deki başkanlık binası önündeki süs havuzundan abdest alanlar için yaptırılan "Saraçhane 15 Temmuz Anıtı"nın açılışı yapıldı. Garipçe ve Çatalca'da 15 Temmuz şehitleri adına hatıra ormanı açılışları ise canlı yayın bağlantısı ile gerçekleşti.

"Saraçhane 15 Temmuz Anıtı", İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı. Garipçe ve Çatalca'da 15 Temmuz şehitleri adına hatıra ormanı açılışları ise Saraçhane'deki törenle eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantısı ile gerçekleşti.

"İNŞALLAH İÇİMİZDEN BİR DAHA BÖYLE HAİNLERİN ÇIKMASINA ENGEL OLACAK"

Törende konuşan İBB Başkanı Uysal, 15 Temmuz gecesi en yoğun çatışmalardan birisinin Saraçhane'de yaşandığını belirterek, "Burada hedef neydi? Büyükşehir belediyesiydi; milletin seçtiği yöneticilerdi. Ama milletimiz seçtiği o yöneticilere, hükümete, iktidarına, devletine sahip çıktı" dedi.

Uysal, "Bu anıt gelecek nesillere 15 Temmuz'daki milletimizin kahramanlığını olduğu kadar 15 Temmuz'daki hainliğin büyüklüğünü de gelecek nesillere aktaracak. İnşallah içimizden bir daha böyle hainlerin çıkmasına engel olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu.

"EĞİTİM MATERYALİ OLARAK DA GÖRMEMİZ LAZIM"

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise konuşmasında, "Belediyemizin anıtlaştırdığı o günün sahnesini, inşallah böyle bir eğitim materyali olarak da görmemiz lazım. Bu tür sembolleri çoğaltmamız lazım. Bundan sonra bu inancın, bilincin artırılması ve yerleştirilmesi noktasında sanatçılarımıza, şairlerimize, ediplerimize ve tarihçilerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Bu kahramanlığın çok güzel filmleri, belgeselleri çok kaliteli ve detaylı bir şekilde yapılmalı" ifadelerini kullandı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

İBB binasının önündeki süs havuzundan abdest alan vatandaşların mizanseninin yapıldığı anıt için kamera kayıtları detaylıca incelendi. Anıtta gerçekçi silikon heykeller kullanıldı. Havuzun sağındaki büstün kaidesinin dibinde darbecilerin açtıkları ateşten korunmak amacıyla siper almış bir kişi ve yaralı üç kişi mizanseni gerçekçi silikon heykeller ile canlandırıldı.

GERÇEK İNSAN KILI VE SAÇI KULLANILDI

Heykellerin el, kol, ayak, bacak ve kafa kısımları silikondan, kostüm içinde kalan kısımları ise fiberden imal edildi. Heykellerde gerçek insan kılı ve saçı kullanıldı. Kılların her biri tek tek ekildi. Kılların deriden çıkmış izlenimi verilmesi ve yumuşak dokusu ile gerçekçi bir görünüm elde edildi. Her bir heykel için ölçüsüne uygun kostümler dikildi. Anıt için kullanılan heykeller "holywood" stüdyolarında kullanılan smooth on özel cilt kontakt platinum calayst silikon malzeme ile yapıldı. Heykeller elastik yapısı sayesinde darbe ve düşmelere karşı kırılmaz ve zarar görmez yapıda. Ayrıca -30+80 santigrat derece ısıya kadar dayanıklı. Anıt korunmak için camdan oluşan bir yapı ile çevrelendi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Törenin havadan görüntüleri

-Anıtın açılışı

-Mehteran gösterisi

-Kürsü konuşmaları

-Detaylar

15.07.2018 - 16.40 Haber Kodu : 180715144

15.07.2018 - 16.20 Haber Kodu : 180715133

================================

3- ADNAN OKTAR VE GRUBUNA ŞİKAYET YAĞMURU

* Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonunun ardından Türkiye genelinde 45 kişi çeşitli suçlamalarla şikayetçi oldu.



* Oktar hakkında yurtdışından da şikayetler geldiği öğrenildi. 6 ülkenin büyükelçilik ve başkonsolosluklarına Oktar ve grubu hakkında şikayetçilerin geldiği belirtildi.



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyonda 186 kişi gözaltına alındı. Mali polisin yaptığı operasyondan sonra Türkiye genelinde 45 kişinin daha çeşitli ihbarlarda bulunduğu öğrenildi.



2 KIZ ÇOCUĞUNDAN 'CİNSEL TACİZ ŞİKAYETİ'NDE BULUNDU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başladığı günden bu yana 2 kız çocuğunun aileleriyle birlikte Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek Adnan Oktar ve grubu tarafından "cinsel taciz" şikayetinde bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu bugüne kadar toplam 17 kız çocuğunun cinsel tacize uğradığının tespit edildiği kaydedildi.



6 ÜLKEDEN DE ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruşturma kapsamında şikayetlerin sadece yurtiçinden gelmediği de öğrenildi. Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ile Avusturya'da bulunan bazı mağdurların büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurarak şikayetçi oldukları belirtildi.

Görüntü Dökümü:

------

-Oktar ve diğer şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

15.07.2018 - 15.39 Haber Kodu : 180715118

=========================

4- (ÖZEL) (olay anı görüntüsüyle) DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇANLARI UYARANLARA SALDIRI KAMERADA

- Avcılar'da havaya ateş açanları uyaran 5 kişi düğündekilerin saldırısına uğradı.

- Biri ağır 5 kişinin yaralandığı olay anı kameraya yansıdı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL

Avcılar'da düğünde havaya ateş açanları uyaran 5 kişi, düğündekiler tarafından bıçaklarla saldırıya uğradı. O anlar mahallede bulunan bir kişinin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ellerinde bıçak olan bazı kişilerin diğerlerine saldırdığı görülüyor.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 5 kişiden birisinin hayati tehlikesi devam ediyor.

HAVAYA ATEŞ AÇANLARI UYARINCA BIÇAKLANDILAR

Olay Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Ömer Geyik'in oturduğu Mehmetçik Sokak'ta yapılan düğünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler havaya silahla ateş açtı. Silah seslerini duyan Geyik, evinden çıkarak düğünde havaya ateş açanlara "Burada silah atmayın çocuklar var" diye uyarıda bulununca tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile Ömer Geyik arasında çıkan tartışmaya, Hüsamettin Geyik, Ramazan Kaplan, Ahmet Kaplan ve Enes Kaplan isimli yakınları da dahil oldu. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İddialara göre, olay yerinde çıkan tartışma da Ömer Geyik ve beraberindeki 4 yakını kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından darp edilerek çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

1'İ AĞIR 5 YARALI

Kavgaya karışanlar olay yerinden hızla kaçarken, kanlar içinde kalan Ömer Geyik ve beraberindeki 4 kişiyi gören aile bireyleri de durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşların bilgisine de başvuran polis ekipleri sokakta detaylı olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerinde güvenlik kamera görüntüsü olup olmadığını araştıran polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Olay anının cep telefonuna yansıyan görüntüleri

//////////////

- Olayın meydana geldiği yer

- Polisin önlemi

- Yakınları ile röp

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detaylar

15.07.2018 - 16.35 Haber Kodu : 180715141

============================

5 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNEMLERİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' nedeniyle yapılacak etkinlikler için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası ayağında hazırlıklar tamamlandı. Polis tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, basın mensupları ve görevliler dışarı çıkarılarak köpeklerle arama yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yakına kurulan sahne çevresi ve basın mensuplarına ayrılan alan bariyerlerle kapatıldı. Alanda Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinin yanı sıra, özel hareket polisleri de bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------

- Alandan görüntüler

- Basın mensuplarının dışarı çıkarılması

- Arama yapılması

- Detaylar

15.07.2018 - 17.25Haber Kodu : 180715160

=======================

6- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI (2)

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinliklere katılacak olan vatandaşlar, yürüyerek etkinlik alanına gitmeye başladılar.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlikler katılmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek gitmeye başladı.

Bazı vatandaşların üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört giydikleri, bazılarının da ellerinde Türk bayrakları taşıdığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Altunizade'den etkinlik alanına gidenler

-Ellerinde Türk bayrakları taşımaları

-Türk bayraklı tişört giyenler

15.07.2018 - 17.19 Haber Kodu : 180715157