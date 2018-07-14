DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ANMA HAZIRLIKLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - / İSTANBUL,

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşam başlayan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda son durum havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Makamı önünde yapılacak anma programı için 12 dev LED ekran, 7 kademe ses kulesinden oluşan sahne kuruluyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre de yarın İETT otobüsleri Zincirlikuyu'ya D-100 güzergahından ring sefer yapacak. 15 Temmuz Şehitler Makamı, köprü güzergahı ve katılım yollarında da gerekli tedbirleri aldı.

Görüntü Dökümü

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HAVADAN GÖRÜNTÜ

-15 Temmuz Şehitler Makamı'ndan görüntüler

-Yapılan çevre düzenlemesi

-Sahnenin kurulumu çalışmaları

-Ses sistemi ve LED ekranların kurulumu

-Yapılan müzenin görüntüsü

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2- ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA BULUNAN 127 EKRANLI KAMERA ODASI

- GÖZALTI SAYISI 183'E YÜKSELDİ



Haber Çağatay KENARLI, İstanbul

Adnan Oktar'ın kaldığı Kandilli'deki villanın 127 ekranlı güvenlik odasının görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 183'e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda, Adnan Oktar'ın yaşadığı Üsküdar'daki villanın girişleri ve bahçesini gören kameralar olduğu belirlendi. Villanın güvenlik odasında bulunan 127 ekranla izleme yapıldığı tespit edildi. 127 kameralı odanın görüntüleri basınla paylaşıldı. Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı ise 183'ye yükseldi.



Görüntü Dökümü

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-Villanın güvenlik odasının görüntüsü

-Villanın havadan görüntüleri

14.07.2018 - 16.58 Haber Kodu : 180714131_

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3 - ADNAN OKTAR'A YÖNELİK OPERASYON: KADINLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK/Cem DAĞISTANLI, İSTANBUL ()

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan kadınlardan 42'si sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin araçtan indirilmesi

-şüphelilerin sağlık kontrolünün tamamlanması

14.07.2018 - 16.40 Haber Kodu : 18071412

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(ek bilgiler ve görüntülerle)

4- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YANAN ARACA KEPÇELİ MÜDAHALE

*Yanan araca kepçe ile getirilen toprak döküldü.

Haber-Kamera: Enver ALAS- Zeki GÜNAL - İdris TİFTİKÇİ İstanbul

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir araçta yangın çıktı. Köprü üzerinde Ankara istikametinde hareket halindeki bir hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı durdurarak indi. Yangını gören çevredeki sürücüler olayı hemen itfaiyeye haber verdi. Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hemen trafiği kesti. İtfaiye gelene kadar bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu çıkışındaki devam eden inşaattaki kepçe ile getirilen toprak aracın üzerine döküldü. Avrupa yakasından olay yerine sevk edilen itfaiye araçları trafik nedeniyle ilerleyemeyince, Anadolu yakasından itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü.

"4-5 YANGIN TÜPÜ BİTİRDİK AMA YİNE DE SÖNMEDİ"

Aracın yanmaya başladığında alevlere müdahale ettiklerini söyleyen bir sürücü, "4-5 tane yangın üpü bitirdik ama yine de sönmedi" dedi.

Aracın sürücüsü Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Aracın kaldırılmasının ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.

Ek görüntüler

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-Bir sürücü ile röp

-Araç sürücüsünün görüntüsü (çizgili tişörtlü)

-Yanan araçtan görüntü

-Trafikten detaylar

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan araç

-Kepçe ile toprak dökülmesi

-İtfaiyenin müdahalesi

-Durdurulan trafik

-Sürücülerin yangını izlemesi

-Trafik polisleri

-Genel ve detaylar

14.07.2018 - 16.47 Haber Kodu : 180714127_

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(aktüel görüntüyle)

5- VALİ ŞAHİN: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YARIN 14:00'TEN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILACAK

Haber: Cansel KİRAZ, İSTANBUL ()

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz anma programları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacağını söyledi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleşecek etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜM PROGRAMLARI BURADA BİRLEŞTİRMİŞ OLDUK"

"Yarın biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada şehitlerimizi, 15 Temmuz'u anacağız. Yarın 11.00'de Edirnekapı'da şehitliği ziyaretle başlayacağız" diyen Şahin, "Daha sonra Şehzadebaşı'nda tüm şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif ve dualarla birlikte saat 12.00'den, namazdan sonra Büyükşehir belediyemizin önünde İBB Başkanlığımızın yaptırdığı anıtın açılışını gerçekleştireceğiz. Onun öncesinde de bu akşam tüm ilçelerimizde de bütün şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin davetli olduğu yemek organizasyonumuz var ve orada bir araya geleceğiz. Yine ilçelimiz, ilçe belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız, diğer kurumlarımız kendi programlarını devam ettirecekler. Biz yarın akşam sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada yapacağımız program nedeniyle akşamki programa mahsus olmak üzere tüm programları burada birleştirmiş olduk. İlçelerde daha önce o meydanlarda, demokrasi nöbeti tutulan alanlarda yapılan programlar buradaki programlarla birleştirilmiş olacak" şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Yarın nasip olursa hazırlıkların tamamlanabilmesi ve burada daha sağlıklı bir ortam oluşturulabilmesi için saat 14.00'ten itibaren Şehitler Köprümüz trafiğe kapatılacak. Hem araç geçişine hem de metrobüs geçişine saat 14.00'ten itibaren tamamen kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları ve buna göre kendi programlarını önemli bir husustur. Hangi yolların açık olduğu, hangi güzergahların kapalı olduğu hususunda Emniyet Müdürlüğü'müzce sizlerle bilgi paylaşıldı" dedi.

Programda güvenlik tedbirleri kapsamında 21 bin 780 polis görev alacak.

Görüntü dökümü

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AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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-Vali Şahin ve Mevlüt Uysal'ın gelişi

-İkilinin hazırlıklar hakkında bilgi alması

-Vali Şahin'in yetkililerle konuşması

-Vali Şahin'in açıklamaları

-Mevlüt Uysal'ın konuşması

-Genel ve detaylar

14.07.2018 - 17.21 Haber Kodu : 180714136_

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6- SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR FISKİYEYE AKIN ETTİ

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul

Sıcaktan bunalan çocuklar Göztepe Parkı'nda fıskiyelerde serinlerden ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bunulan Göztepe Parkın içindeki su fıskiyesi sıcak havalarda çocukların eğlence mekanı oldu. Aileleri ile birlikte parka gelen çocuklar fışkıran suyla oynayarak serinledi. Sularla oynayan çocuklara zaman zaman veliler de eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı parkta çocuğunu eğlendiren bir kişi, "Buraya daha önce de geldik. Kıyafetlerle ıslanmak daha önce başıma geldiği için bu sefer hazırlıklıyım. O eğleniyorsa biz de eğleniyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çocukların suyla oynaması

-Velilerle röp

-Çocuklarla röp

-Genel ve Detay

14.07.2018 - 17.23 Haber Kodu : 180714138_



