DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- TEM'DEKİ ARAÇ YANGINI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN İstanbul

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevki Edirne İstikametinde bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanlar çıkan aracı güvenlik şeridine çeken sürücü daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın ve itfaiyenin çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk devam ediyor.

2- EMNİYET ÖNÜNDE ADNAN OKTAR PROTESTOSU

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Adnan Oktar ve grubuna yönelik geçtiğimiz Çarşamba günü operasyon yaparak 179 kişiyi gözaltına almıştı. Adnan Oktar ve grubu tarafından mağdur edildiğini iddia edilen bir grup, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak açıklama yaptı.

Grubun, 'İdam edileceksin ırz düşmanı Adnan', 'Küçük kızlardan elini çek alçak' ve 'İsrail uşağı sapık Adnan' yazılı pankartları duvarlara astıkları görüldü. Toplanan grup beyaz elbise giydirdği ve Adnan Oktar maskesi taktığı mankenin üzerine ayaklarıyla bastı, aleyhinde sloganlar attı.

Grup adına Ümit Kuruca basın açıklaması yaptı. Kuruca açıklamasında Adnan Oktar ve grubunun dine, aile yapısına, hak ve güzel olan her şeye göz dikmiş, sinsi bir oluşum olduğunu söyledi. Kuruca, "7 yaşında kızlarla evlenmeye çalışan, 10 yaşında, 14 yaşında kızlara tacizde bulunan, küçük kız çocukları ile ilişkiye giren bu alçak yapı, ülkemizle ilgili her türlü dezenformasyonun arka planında olan, ülkemizi uluslararası arenada arkadan vuran, FETÖ'nün şubesi olarak faaliyet göstermektedir. Bu zalim örgüt, bu kadar FETÖ'nün hukuk ve emniyet içindeki yapılanmasının koruması ile yaşamış, 15 Temmuz'un ardından milletimizi şahlanışıyla layığını bulmuşturö dedi.

TÜM MAĞDURLARA SESLENDİ

Kurucu, tüm duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Güçlü devletimize, başkanımıza güvenin ve bu zalimlerden şikayetçi olun. Biz örgüte destek verenlere de suç işlediklerini tekrar tekrar iletiyoruz. Mağdur olan büyük, küçük her vatandaşımız adına bu davanın her an takipçisi olacağızö dedi.

Kuruca daha fazla şikayetçi olacağını, Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonla ilgili gizlilik kararı olduğu için daha fazla konuşamadığını belirterek" Fakat önümüzdeki günlerde örgütün kirli yüzünü daha net anlayacaksınız. Bunlar kedicikler adı altında bir vitrin oluşturarak arka planda çok sinsi bir topluluktur." dedi. Kuruca, bu operasyon sonrası sokakların daha temiz hale geldiğini söyledi.

3- ADNAN OKTAR'A DESTEK EYLEMİ

"Milyar evladım olsa, kendi canımla birlikte Oktar'a feda ederim"

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul

Adnan Oktar'a destek veren bir grup emniyet müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik önceki gün yaptığı operasyon kapsamında 179 kişiyi gözaltına almıştı. Oktar'ın da aralarında bulunduğu şüphelileri destekleyen bazı kişiler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak açıklama yaptı.

Yaklaşık 20 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını, kitaplarını okuduğunu ve iki çocuğunun Oktar'ın öğrencisi olduğunu belirten Osman Yazaroğlu, "Bu arkadaşların herhangi birisi hiçbir suça bulaşmamıştır. Bunlar tamamen atılan bir iftiradan ibarettir. Sonuçlar yargılama süresinde ortaya çıkacaktır. Evde bulunan silahlarla ilgili spekülasyon yapılıyor. Bu silahlar Adnan Oktar'ın malikanesinde ve evinde güvenlik hizmeti veren birkaç arkadaşın ruhsatlı silahlarıdır. Bunlar devletin verdiği ruhsatlı silahlardır. Bu haberlerle bir algı operasyonu oluşturulmak isteniyor. Bunun dooğru olmadığını söylüyoruz" dedi.

Nursel Tekin ise, "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederimö diye konuştu.

6 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını ve 3 yıldır da programlara çıktığını belirten Gizem Daşer ise, "Bu zamana kadar ortaya atılan taciz iddiaları tamamen iftiradır. Bütün erkek ve kız kardeşlerimize kardeşi gibi bakar, kardeşi gibi herşeyden sakınır. Bunlar hep ingiliz derin devletinin oyunu ve inşallah bu oyun bozulacak" şeklinde konuştu.



4- BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, () İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, bir sonraki duruşmanın 20-21 Eylül'de Silivri'de yapılmasına karar verdi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle büyük salonda görülen duruşmaya, sanıklar Fırat Kise, Sercan Bingöl, Hikmet Ölçer, Necip Yılmaz, Raşit Beyhan, Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulundukları cezaevinden bağlandılar. Tutuksuz sanık Nazım Beyhan ile çok sayıda şehit yakını ve gazi polisler ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSINLAR"

Duruşmada, tek tek söz alan müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebinde bulunarak "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dediler. Bir şehit yakını, olay sırasında görevli olan rütbeli emniyet müdürü Z.A'nın, yanan bir polisin yardım istemesine rağmen yanından geçip gittiğini ileri sürdü. Bazı şikayetçilerin avukatı Mehmet Fatih Önsöz ise söz konusu ihmallerle ilgili emniyet müdürü Z.A'nın duruşmaya tanık olarak çağrılarak dinlenmesini talep etti. Bir şikayetçi avukatı ise olay günü kaç polisin görevlendirildiğini, ne kadar bekletildiklerini ve trafiğin açılması emrini veren kişilerin de dinlenmesini talep etti.

Sanık Fırat Kise, "Önceki savunmamı tekrar ediyorum. Dosyanın incelenmesini istiyorum, ben suçsuzum. Vicdanların rahatlatılması için burada tutuluyoruz. Tahliyemi talep etmiyorum. Gerçek suçlular bulunana kadar burada kalmak istiyorum. Benim vicdanım rahat, aileler bilsinler" dedi. Sanıklardan Sercan Bingöl de "Biz günah keçisi seçildik. Bunu yapan insanlar aynısını yine yapacaklar" diye konuştu. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürdüler. Sanık avukatlarından Serhan Çakmak ise "Biz de bu dosyayla ilgili gerçek suçluların bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA SİLİVRİ'DE YAPILACAK

7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Zemirhan Yılmaz ve Rıdvan döner hakkındaki yakalama emrinin infazını beklenmesine hükmetti. Duruşmadaki müştekilerin davaya katılma taleplerini de kabul eden heyet, müştekilerin "olay günü emniyet personelinin bekletilmesi, araçla yapılan patlama öncesi yolun trafiğe açılması, sayıca fazla polis memurunun görevlendirilmesi ve ihmal iddialarına" ilişkin bir soruşturma olup olmadığının savcılığa sorulmasına da karar verdi. Olay günü görevli olan rütbeli emniyet personeli Z.A'nın ise bir sonraki celse tanık olarak dinlenmesine karar veren heyet, bir sonraki duruşmanın 20-21 Eylül'de Silivri'de yapılmasını karara bağladı.

============================

5- NİHAT DOĞAN SAVUNMA YAPTI: NECATİ ŞAŞMAZ FETÖ'CÜDÜR DEMEDİM

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Bir televizyon kanalında "Kurtlar Vadisi Darbe" filmi ve diziye ilişkin açıklamaları nedeniyle hakkında, "İftira" ve "Hakaret" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Nihat Doğan'in aralarında yer aldığı 5 kişinin yargınlanmasına devam edildi.

İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Necati Şaşmaz katılmadı. Şaşmaz'ın avukatları tarafından temsil edildiği duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Nihat Doğan ile avukatı katıldı.

Kimlik tespiti yapılan Nihat Doğan, aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu söyledi. Savunmasını yapan Nihat Doğan, 15 Temmuz darbe girişiminden 15 gün sonra Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Pana Film tarafından Kurtlar Vadisi Darbe isminin satın alındığına ilişkin haberlerin yayınlandığını belirterek, "Ulusal, yazılı, görsel medyada bu konu zaten sonuna kadar irdelendi ve işlendi. Biz de Beyaz TV'de yapmış olduğumuz programda yorumcu olarak şüphelerimiz noktasında kendilerine bir kaç soru yönelttik. Zaten yöneltmiş olduğumuz sorular da basında, medyada sorulan sorulardı" dedi.

'NECATİ ŞAŞMAZ FETÖ'CÜDÜR DEMEDİM'

Müşteki Necati Şaşmaz'ı tanımadığını söyleyen Nihat Doğan, "Kendisi ile hiçbir husumetim de yoktur. Yapmış olduğum eleştirilerin tamamı yapım firmasının eylemi idi. Neticede Kurtlar Vadisi Darbe ismini Necati Bey'in kendisi değil, yapım şirketi satın almıştır. Buradaki konu da aslında Necati Bey'i değil yapımcıyı bağlar. Bizler de milli, vatanperver bir sanatçı duyarlılığı ile üzerimize düşen görevi yapma noktasında kendi kapımızın önünü süpürme, temizleme noktasında bulunduğumuz görevde mücadele verdik, mücadele vermeye de devam edeceğiz. Ben asla Necati Şaşmaz FETÖ'cüdür demedim. Necati Şaşmaz vatan hainidir hiç demedim. Son olarak söyleyeceğim şudur ki; Necati Şaşmaz, gördüğümüz, filmlerini izlediğimiz kadarı ile de milli şuurun topluma empoze edilmesi noktasında da zaman zaman önemli bir misyon üstlenmiştir. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

İddianameye konu programın yayınlandığı dönemde Beyaz TV'de aylık 10 bin TL ile ücretli yorumcu olarak çalıştığını söyleyen Nihat Doğan, "Programın konu başlıkları yapımcı tarafından belirleniyordu. Ben ve iki gazeteci arkadaşım düşünce özgürlüğü kapsamında fikirlerimizi dile getiriyorduk" dedi. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beyaz TV'de yayınlanan ve şüpheli Nihat Doğan'ın yorumcu olarak bulunduğu programda Kurtlar Vadisi Darbe isimli film hakkında bazı ifadeler kullanıldığı, bu ifadeler üzerine müştekiler Pana Film ile Necati Şaşmaz tarafından şikayette bulunulduğu belirtiliyor.

Kurtlar Vadisi Darbe isminin patent başvurusunun Mayıs 2016 tarihinde yapıldığı, ardından 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı, Nihat Doğan'ın programda buna ilişkin müştekiler hakkında bazı yorumlarda bulunduğu, dizinin de 159. bölümüne ilişkin eleştiriler yaptığı bilgisine yer verilen iddianamede, yorumcu Nihat Doğan, programın diğer yorumcuları, yapımcısı ve editörleri olan Ömür Varol, Gülşah Saraçoğlu, Bircan İpek ve Cihad Zembat'ın "İftira" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 9 ay 15 günden 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

