DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

(ÖZEL)

1 - ADNAN OKTAR'A OPERASYON ANI... İŞTE BÖYLE YAKALANDI

- Oktar'ın aracını yol ortasında durduran polis, yanındaki kadın ile birlikte gözaltına aldı

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL

Adnan Oktar'a yol ortasında yapılan operasyon kameraya yansıdı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik dün sabah operasyon yapıldı. Oktar, Kandilli'deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri gördü. Adnan Oktar, kaçarak Sarıyer'e doğru ilerledi. Oktar'ın peşine takılan polis ekipleri, Maslak'ta operasyon yaptı. Adnan Oktar'ın aracının önü polisler tarafından kesildi. Araçtan indirilen Oktar ve yanındaki kadın gözaltına alındı. Kelepçelenen Adnan Oktar ve yanındaki kadın polis aracına bindirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon anı

-Oktar'ın aracı (siyah)

-Oktar ve yanındaki kadının gözaltına alınması

-Kelepçelenmeleri

-Polis aracın konulmaları

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2- ZUHAL OLCAY'A 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / İstanbul

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Kadıköy'de sahne aldığı yerde Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret ettiği gerekçesiyle Oyuncu Zuhal Olcay'ı 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen hapis cezası erteleyen Daire, Olcay'ın 1 yıl 6 ay denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Karar oy birliğiyle aldı.

ZUHAL OLCAY: BERAATİMİ İSTİYORUM

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Zuhal Olcay hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanığın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Söz verilen sanık Zuhal Olcay, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Eski beyanlarımı tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum. Daireniz aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını, ceza verilecekse de paraya çevrilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SANIK 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan Daire, sanık Zuhal Olcay hakkında Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 10 aylık hapis cezasının kararın kaldırılmasına hükmetti. Daire, Sanık Olcay'ı iyi hal indirimi de uygulayarak "Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişi, ekonomik ve sosyal durumu, olaydan duyduğu pişmanlığı da dikkate alarak hapis cezasının ertelenmesine karar veren Daire, sanığın 1 yıl 6 ay denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Karar oy birliğiyle alındı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Olcay'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu. İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi 22 Mart'ta görülen duruşmada Zuhal Olcay'ı 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Zuhal Olcay'ın daha önce de kamu görevlisine hakaret suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasından hükümlü olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ertelememişti.



Görüntü Dökümü:

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-Olcay'ın arşiv görüntüleri

FEED

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3- SAHTE POLİSLER GASP YAPARKEN KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

İstanbul'da polis gibi davranarak girdikleri akaryakıt istasyonu ve evlerde gasp yaptıkları belirlenen 6 kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler bazı olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen gasp olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda önceki gün daha önceden belirlenen 5 adrese yapılan baskında 6 kişi gözaltına alındı. Üsküdar ve Sultanbeyli'nde baskın yapılan evlerde sahte polis yelekleri, kelepçe ve silahlar ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin benzin istasyonu ve evlerden toplamda yaklaşık 50 bin lira gasp ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin ilk suçlarını 24 Mayıs 2018 günü Tuzla'da bir benzin istasyonuna silahlı ve maskeli bir şekilde girerek işlediği belirlendi. Aynı şüphelilerin Sultanbeyli, Necip Fazıl Mahallesinde oturan yaşlı bir çiftin evine polis olduklarını söyleyerek girdikleri, sözde arama yaparak buldukları 5 bin lira ile bir cep telefonunu gasp ettikleri öğrenildi. Bazı olaylarında güvenlik kameralarınca görüntülenen şüphelilerin daha önceden de hırsızlık ve gasp suçlamalarından polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler Bedir A. (22), Hamdullah A. (20), Kadir Y. (24), Abdullah A. (44), Mehmet Emin D. (25) ve Murat K. (23) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin gasp yaparken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

-Ele geçirilenler

-Şüphelilerin adliyeye sevki

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4- İLK ADALET NÖBETİ'NDEKİ OLAYLI MÜDAHALEYE İLİŞKİN 9 AVUKAT HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, ()

Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan gazetenin avukatlarının serbest bırakılması için 6 Nisan 2017'de başlatılan ve bugün 67'nci haftasına giren Adalet Nöbeti'nin ilkinde yaşanan polis müdahalesinde gözaltına alınan ve nöbete katılan 9 avukatın yargılanmasına başlandı. Sanık avukat Kemal Aytaç, "Bu olaylı ilk nöbetten sonra 66 kez adalet nöbeti eylemi yapılmıştır" diyerek beraat talep etti. Diğer avukatlar da eylemin barışçıl olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık avukatlar Gökmen Yeşil, Kıvanç Kayaoğlu, Kemal Aytaç, Hatice Nur Gök, Özge Serdar katıldı. Sanık avukat Kemal Aytaç, olay tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyon nedeniyle gazetecilerle birlikte 3 avukatın gözaltına alınarak tutuklandığını hatırlatarak "Biz bu hukuksuz ve keyfi uygulamaya yönelik nasıl bir tepki geliştirebiliriz diye düşündük. Yakamıza tutuklu arkadaşlarımızın fotoğraflarını takarak sessiz bir şekilde adliye atriumunda bir süre bekledik. Daha sonra adliye dışında basın açıklaması yapmaya karar verdik. Bu sırada güvenlik görevlileri orantısız güç kullanarak sert müdahale ile adliye dışına çıkarıldık. Bu müdahalede iki arkadaşımız ciddi şekilde yaralandı. Vücutlarında kemik kırığı oluştu. Diğer katılımcılardan da yaralananlar oldu. Emniyet amirine bu durumun hukuksuz olduğunu söyleyince 'Bana seni de gözaltına alırım' deyip gözaltına aldı. Bu arkadaşlar adalet nöbetine katılmışlardır. Bu olaylı ilk nöbetten sonra 66 kez adalet nöbeti eylemi yapılmıştır. Sonraki adalet nöbetlerinde herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Beraatıma karar verilsin" dedi.

Sanık avukat Gökmen Yeşil de "Eylemlerimiz suç değildir. Biz ülkedeki haksızlıklara karşı adaletin sağlanması bakımından bu tarz bir eylemde bulunduk. Barışçıl bir eylemdir. Polis müdahalesinde burnum kırılmıştır" diyerek beraatını talep etti. Sanık avukat Hatice Nur Gök de olaylar sırasında bir kadın polisten tokat yediğini, makul müdahalenin ötesinde müdahale edildiğini söyleyerek beraatını istedi. Avukat Kıvanç Kayaoğlu da yere yıkılıp çamurda sürüklenerek gözaltına alındığını söyleyerek "Sessiz barışçıl bir eylem yapmaktaydık. Eylemimiz suç teşkil etmez. Beraatımı talep ederim" dedi. Sanık avukat Özge Serdar da polisin suç işlediğini belirterek beraat talebinde bulundu.

Sanıkların avukatlığını yapan Cumhuriyet Gazetesi davasında hüküm alan avukat Akın Atalay söz alarak "Yargılanan arkadaşlarım bize karşı yapılan haksızlığa karşı böyle bir eylem gerçekleştirmişlerdir. Avukatlık mesleği gereği haksızlığa karşı tepki göstermek mesleğimizin doğası gereğidir. Haksızlık ve adaletsizliklere karşı yapılan bu eylemin suç olması düşünülemez. Bu nedenle müvekkillerimin beraatını talep ederim" dedi. Yine Cumhuriyet davasında hüküm giyen avukat Bülent Utku da sanıklar için beraat talebinde bulundu. Mahkeme, sanıkların savunmalarının tamamlanması ve polislerin tanık olarak dinlenmesi için ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık avukatlar Gökmen Yeşil, Erkan Sabri Ünüvar, Kemal Aytaç, Diren Yeşil, Hatice Nur Gök, İsmail Anıl Başoğlu, Kıvanç Kayaoğlu, Özge Serdar, Sevinç Sarıkaya'nın "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 3 yıla kadar hapisleri isteniyor.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

-Toplanan avukatlar

-Merdivende oturmaları

-Olaylardan görüntü

-Polisin müdahalesi

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5- OYUNCU HAKAN YILMAZ VE EŞİNİN DARP EDİLMESİ DAVASI

Haber: Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, ()

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Etiler'de bir otelin lobisinden darp edilmeleriyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mahsar Algül ile sanık avukatları katıldı. Şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz duruşma salonuna gelmedi, avukatları tarafından temsil edildi. Duruşmada savunması alınan sanık Mahsar Algül, emekli emniyet mensubu olduğunu söyleyerek, şikayetçi Yılmaz ailesini önceden tanımadığını kaydetti. Olay günü resepsiyonda, otel işlemleriyle uğraştığını ve sanıklardan Deniz Vural'ın aile dostu olduğunu belirten Algül, "Kamera görüntülerinden, benim bir şey yapmadığım görülecektir. Deniz Bey ile Hakan Bey konuşuyorlardı. Sesler yükseldi. İkisinin arasına girdim. Birbirlerine temas etmemesi için çok uğraştım. Hakan Bey, 'Sen kim oluyorsun, dağdan mı geldin?' diye bağırdı. Hakaret ediyordu. Ben sadece ikisini de tutmaya çalıştım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme, sanık Erdal Gökçe'nin savunmasının alınması için Ankara'ya yazılan talimat evrakının dönüşünün beklenmesine karar verdi. Başka suçtan cezaevinde tutuklu sanık Deniz Vural'ın SEGBİS yöntemiyle savunmasının alınması için cezaevine yazı yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde darp edilmesine ilişkin sanıklar Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe'nin "Tehdit", "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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6- "10 MİLYON DOLARLIK TATİL" ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

"Bize bir Hint piyangosu vurdu"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

Hindistan'dan dolar milyarderi patronlarının tatil hediyesi olarak Türkiye'ye gelen 3 bin 500 çalışanı, İstanbul tatiline başladı. Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan patronlarının harcamaları için 1 milyon dolar dağıttığı çalışanları ise esnafın yüzünü güldürdü. Tarihi yarımadada lokum, baklava ve hediyelik eşya dükkanı olanlar satışlardan memnun kalırken, bazı işletmeciler ise "Yarım günde bir haftalık işimizden daha fazlasını yaptık" dedi.

Hindistanlıı iş adamı Dilip Shanghvi, ödül olarak bir haftalık tatil için İstanbul'a getirdiği 3 bin 500 çalışanı için 10 milyon dolarlık bir bütçe ayırmış, ayrıca alışveriş yapmaları için de 1 milyon doları çalışanlarına dağıtmıştı. Gündüz bölümünde turist rehberleri eşliğinde Sultanahmet Meydanı'ndaki tarihi mekanları ziyaret eden Hintli gruplar, öğleden sonrayı ise alışverişe ayırdı. Turistler özellikle tarihi yarımadada bulunan hediyelik eşya, lokum, baharat, kurutulmuş meyve gibi ürünlerin satıldığı dükkanlardan alışveriş yaptı. En çok baklavaya ve lokuma ilgi olurken, Hintliler'in satın aldıkları paketler dikkat çekti.

HİNT PİYANGOSU

Esnaf ise yaptıkları işten dolayı memnun. Tarihi yarımadada lokum, baklava gibi turistik hediye eşya satışı yapılan bir işletmenin sahibi olan Vahap Polat, Hintliler'in en çok lokuma aldığını, baklavayı şekerli buldukları için daha az talep gösterdiklerini anlattı. Satışlardan memnun kaldığını aktaran Polat, "O kadar memnunuz ki bir haftalık işi şu saate kadar yaptık. Bize bir Hint piyangosu vurdu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Lokum ve baklava dükkanından alışveriş yapanlar

-Hintliler'in lokum tatması

-Ürünleri inceleyenler

-Hintlilerle röp

-İşletme sahibi Vahap Polat ile röp

-Genel ve detaylar

12.07.2018 - 14.36 Haber Kodu : 180712108_

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7- KARGODAKİ HEDİYELİK EŞYALARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

BAŞAKŞEHİR'de bir kargo şirketinde Hollanda'ya yollanacak ahşap duvar saatleri ve tahta kalemliklerin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gelen bir ihbar doğrultusunda yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polis ekipleri, Başakşehir'de bulunan bir kargo şirketine önceki gün operasyon düzenledi. Ekipler, kargo şirketinde narkotik dedektör köpek Fırtına'nın katılımıyla arama yaptı. Dedektör köpeğin Hollanda'ya gönderilmek istenen bir kargo paketine tepki vermesi üzerine polis ekipleri paketi incelemeye başladı. Paketi açan polis içerisinde ahşap duvar saatleri ve kalemliklerin içine gizlenmiş 7 kilo 190 gram afyon sakızı ele geçirdi. Narkotik polisleri, paketi kargo firmasına teslim eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Narkotik ekiplerinin yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Narkotik dedektör köpek Fırtına'nın arama yapması

-Polis ekiplerinin paketi açması

-Paketten çıkan tahta duvar saatleri ve kalemlikler

-Uyuşturucu maddenin