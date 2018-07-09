DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAHALLESİNDE "YEMİN TÖRENİ" HEYECANI

Haber - Kamera: Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'deki 'Yemin Töreni' İstanbul'da doğup büyüdüğü

Kaptanpaşa Mahallesi'nde heyecanla izlendi.

Kasımpaşa Kaptanpaşa Mahallesi sakinleri, Erdoğan'ın yemin töreninin kahvehanede televizyondan izledi. Yemin töreni sırasında kahvehanede büyük bir sessizlik olurken, Erdoğan'ın yeminini bitirmesinin ardından Kaptanpaşalılar alkışlarla ve tezahüratlarla sevgilerini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiklerini söyleyen kahvehane sakinleri, büyük bir gurur yaşadıklarını dile getirdi.

KAPTANPAŞA MAHALLE SAKİNLERİNİN GURUR GÜNÜ

Kahvehane işletmecisi Cemal Kasarcı, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bizler Kaptanpaşa Mahallesi olarak Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Her zaman da arkasındayız ve yanındayız" diye konuştu.

"MAHALLEMİZİN BİR İNSANI"

Abid Küçük de büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Küçük, "Böyle bir insanın başımızda olmasından dolayı gururluyuz. Mahallemizin bir insanı. Onun oralara kadar gelmesinde bizler de vesile olduysak ondan dolayı da mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Kahvehaneden görüntüler

-Yemin törenini televizyondan izleyenler

-Alkışlar

-Röportajlar

-Abid Küçük ile röp

-Kahvehane işletmecisi Cemal Kasarcı ile röp

-Genel ve detaylar

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2- CUMHURBAŞKANI YEMİN TÖRENİNİ KASIMPAŞA'DA DEV EKRANDAN İZLEDİLER

İSTANBUL,()

24 Haziran Seçimlerini kazanarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. Kasımpaşalılar, hemşehrileri olan Erdoğan'ın yemin törenini Kasımpaşa Kızılay Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte Türkiye'de yeni dönem resmen başladı. 24 Haziran Seçimlerini kazanarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen törende yemin etti. Yemin Töreni; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa Kızılay Meydanı'na kurulan dev ekrandan canlı olarak yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın komşuları, arkadaşları ve sevenleri yemin törenini ellerinde Türk bayraklarıyla hep birlikte izledi.

"BİR KASIMPAŞALI OLARAK HEMŞEHRİMİ TEBRİK EDERİM"

Dev ekrandan yemin törenini izlemeye gelen Kasımpaşalı Derya Karakoç, "Recep Tayyip Erdoğan'a başarılar diliyorum. Onu çok seviyorum. Bir Kasımpaşalı olarak hemşehrimi tebrik ederim. Allah onun sırtını yere getirmesin ve ona uzun ömür versin" dedi.

"İYİ Kİ O VAR, ONUN İÇİN ÖLÜYORUZ"

Hatice Üstbaş ise, "Onun için ne söylesek az gelir. Hem Kasımpaşalı olarak hem de dünya lideri olarak onun için ölüyoruz. İyi ki o geldi, iyi ki o var. Bu ülke için çok çalışmalar yaptı. Kendisini tebrik ederim" şeklinde konuştu.

"KASIMPAŞALI OLARAK ÇOK MUTLUYUZ"

Filiz Şimdi de, "Kasımpaşalı olarak çok mutluyuz. Gurur verici bir duygu. Çok sevinçliyiz. Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Alandan detaylar

Bayrak sallayanlardan detay

Yemin törenini izleyenlerden detay

Vatandaşlarla röp.

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3- HALİÇ'TE DENİZ TAKSİLER YANDI

- Teknelerin alev alev yanması kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - Enver ALAS - Özgür EREN - Murat DELİKTAŞ - Mustafa AKIN - İSTANBUL

Haliç kıyısında bulunan 3 deniz taksi yandı.

Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. Feshane yakınında bulunan deniz taksilerden birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yandaki 2 tekneye daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yükselen siyah duman bir çok ilçeden görüntü. Alev alev yanan tekneler kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri denizden ve karadan yaptığı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Alanda 17 deniz taksinin bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan tekneler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yanan teknelerin yüksekten çekilen görüntüleri

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yangından detaylar

FEED

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4- TREN KAZASINDA ÖLEN SERHAT ŞAHİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 24 kişiden biri olan 18 yaşındaki Serhat Şahin, ikindi vakti Küçükçekmece Medine Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden namazından görüntüler

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5- TREN KAZASINDA ÖLEN SERHAT'IN HAYALİNDE DOKTORLUK VARDI



Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK/İSTANBUL,()

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 24 kişiden biri olan 18 yaşındaki Serhat Şahin'in baba evinde büyük üzüntü yaşandı. YKS sınavına giren yeğeninin çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen amcası Cemal Şahin," Melek gibi bir çocuktu. Tıp okumak hayaliydi" dedi.

Lise öğrencisi Serhat Şahin 3 gün önce annesi Fatma ve ablası Selen Şahin'le birlikte Edirne Uzunköprü ilçesindeki halasını ziyarete gitti. Serhat Şahin, anne ve ablasıyla birlikte dün İstanbul Küçükçekmece'deki evine dönmek üzere trenle yola çıktı. Şahin ailesiyle birlikte içerisinde 348 yolcunun bulunduğu yolcu treni, Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında vagonlardan bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Kazada 24 kişiyle birlikte yaşamını yitiren Serhat Şahin de hayatını kaybetti. Kazada Şahin'in annesi Fatma Şahin ve ablası Selen Şahin'de yaralandı. Fatma ve Selen Şahin hastanedeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi.

BABA EVİNDE YAS VAR

Serhat Şahin'in ölüm haberinin alınmasının ardından Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki baba evinde büyük bir üzüntü yaşandı. Haberi alan Şahin ailesinin yakınları ve komşuları taziyede bulunmak için eve geldi. Küçükçekmece Belediyesi tarafından evin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurdu. Ev önünde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Baba Hüseyin Şahin gözyaşları içerisinde taziyelerini kabul etti.

HAYALİNDE TIP OKUMAK VARDI

YKS sınavına giren yeğeninin çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen amcası Cemal Şahin, "Çok iyi bir çocuktu. Melek, desem yeridir benim için. Liseye kadar çok başarılı bir öğrenciydi. En son sınava da girdi zaten. Hayalinde tıp okumak vardı. Onu da başaracağını söylüyordu. Hafta sonu hediye olsun diye babası halasının yanına gönderdi. Dönüş yolculuğunda da bu kötü şey başımıza geldi" dedi.

Kaza haberini aldıktan sonra yakınlarıyla birlikte olay yerine gittiğini söyleyen Cemal şahin," Çoğu kişiden önce gittik. İstanbul'dan ambulanslardan önce gelen yolcu yakınları da vardı. Devletin ekipmanları yetersiz kaldı. İki dayısının tırnaklarıyla orayı kazıdığını gördüm. İki demirin arasına kafası sıkışmış çocuğun, onun altında kazıdıkça bir tane daha ceset çıktı. Böyle vahim bir durumdu. " diye konuştu.

KOMPLE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYORDU

Gördüğü manzara karşısında ölü sayısının daha fazla olabileceğini ifade eden Cemal Şahin, " Bu hat iki ya da üç ay önce açıldı. Üç ayda ne kadar sağlam o demiryolunu yaptılar onu da bilmiyoruz. Önceden 6 saat süren bir yolculuğu şimdi 3,5 saate düşürdüler. Ben sadece yollara bakım yapıldığını biliyorum. Komple değiştirilmesi gerekiyordu. Bir ihmal var burada. Devletin kimse bunun suçlusu bulup cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaktan görüntü

-Baba Hüseyin Şahin'in

-Duaların okunması

- Amca Cemal Şahin röp.

-Serhat'ın fotoğrafı

-Genel ve detaylar



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6 - METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN TREN KAZASI AÇIKLAMASI

"Çorlu Meteoroloji İstasyonunun yağış tekerrür analizlerine göre bölgede meydana gelen yağışlar 7 yılda bir görülmesi mümkün yağışlardır. Bu anlamda yağış yönünden bizleri şaşırtan ve beklenmeyen yağışlar değildir"

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, Çorlu'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

"32.4 MM YAĞIŞ GÖZLENMİŞTİR"

Açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizde meteorolojik ölçüm ve gözlemler 3254 sayılı yasa ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yetki ve sorumluluğundadır. Kaza yerine en yakın ölçüm istasyonu olan MGM Muratlı İstasyonunun ölçmüş olduğu yağış değerleri şu şekildedir. Saat 11.00-12.00 arasında 30.4 mm ve 12.00 ile 12.26 arasında ise 2.0 mm olmak üzere 32.4 mm yağış gözlenmiştir.

Kaza ile ilgili olarak yazılı ve görsel medyadan elde edilen görüntülere baktığımız zaman; Yağışlar sonucu meydana gelen yüzey akışının, üzerinden tren hattı geçen menfezde sıkışarak menfez üzerinden taşması ve menfez ile tren rayları arasında bulunan zemini süpürdüğünü ve rayları askıda bıraktığını görmekteyiz"

"7 YILDA BİR GÖRÜLMESİ MÜMKÜN YAĞIŞLARDIR"

"Yine kaza bölgesine en yakın ölçüm istasyonlarından biri olan Çorlu Meteoroloji İstasyonunun yağış tekerrür analizlerine göre bölgede meydana gelen yağışlar 7 yılda bir görülmesi mümkün yağışlardır. Bu anlamda yağış yönünden bizleri şaşırtan ve beklenmeyen yağışlar değildir. Saat 11.00 ile 12.26 arasında Bölgeye düşen 32.4 mm lik yağışın söz konusu menfeze yüzey akışı olarak ulaşması ve görülen tahribatı yapması en kötü hesaplama ile 60 ila 90 dakika arasında bir zaman almış olsa, kaza anına kadar geçen yaklaşık üç saatlik zaman diliminde menfez de ve menfez üstünde bu zararın neden görülememiş olması ayrıca sorgulanmalıdır"

"MÜHENDİSLİĞİNİN SAĞLAYACAĞI KATKILARDAN YARARLANILMALI"

"Menfezler hem kara yolları hem de demir yolları için olmazsa olmaz olan ve yağışlardan kaynaklı yüzey akışlarını tahliye edecek yapılardır. Gelişmiş ülkelerde bu yapıların kapasite hesaplamaları yağışların tekerrür analizlerine göre maksimum riski bertaraf edecek şekilde yapılır. Her noktada yağış ölçümü olmadığı için de menfez imalatının yapılacağı nokta için meteoroloji biliminin ve Mühendisliğinin sağladığı katkılardan azami ölçüde yararlanılır. Meteoroloji Mühendisleri Odası olarak yıllardır çeşitli vesileler ile; kara yolları ve demir yollarında menfez kapasite ve imalat noktaları ile ilgili hesaplamalarda meteoroloji biliminden ve mühendisliğinden yararlanılmadığını söylemekteyiz. Mühendislik hidrolojisi ve hidrolojik tasarım çalışmalarında, su kaynaklarımızın geliştirilmesinde ve kontrol edilmesinde yeterli ve gerekli teknikler uygulanamadığı, meteoroloji biliminin ve mühendisliğinin sağlayacağı katkılardan yararlanılmadığı sürece; üzülerek belirtelim ki ülkemiz kaybetmeye devam edecektir"