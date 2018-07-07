DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



1- SULTANGAZİ'DE POMPALI SİLAHLA DEHŞET: 1 ÖLÜ

- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

- Pompalı tüfekle bastığı işyerinde bir kişiyi öldürdü.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Sultangazi'de pombalı tüfekle iş yerini basan saldırgan 1 kişi vurarak öldürdü.

İŞYERİNİ SİLAHLA BASTI

Güvenlik kamerasına yansıyan olay sabah saatlerinde 50. Yıl Mahallesi B caddesi üzerinde bulunan bir dönercide meydana geldi. 18 yaşındaki Yasin A. elindeki pompalı tüfekle daha önceden tartıştığı Suriyeli Muhammet Şağil (32)'in çalıştığı dönerciye geldi. İşyerine giren saldırgan Şağil'e ateş ederek göğsünden vurdu. Yaralanan Muhammet Şağil kanlar içinde yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Muhammet Şağil'i, Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne götürdü. 5 çocuk babası Şağil burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

Olayın ardından Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen saldırgan yine aynı mahallede bir apartmanın bodrum katında saklanırken yakalandı.

TÜFEĞİ İNTERNETTEN SİPARİŞ ETMİŞ

Gözaltına alınan Yasin A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yasin A.'nın ilk ifadesinde Muhammet Şağil'in yaklaşık 2 ay önce kendisini darp ettiğini söylediği öğrenildi. Cinayet silahını internetten sipariş ettiğini belirten Yasin A., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT ETMİŞ

Görgü tanıkları, olayın ardından kaçan kişinin çevredekilere küfürler ederek "kamera kayıtlarını vermeyin" diye tehdit ettiğini söyledi. Bir görgü tanığı, "Silah seslerini duyduk baktığımda adam yerde yatıyordu. Vuranı da kaçarken gördüm" dedi. İki el silah sesi duyduğu anlatan Hüsamettin Oğuz ise, "Elinde pompalı silah vardı. Küfürlü konuşuyordu. Geri çekildik. Çünkü silahı bize doğrultuyordu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

-Olay anına ilişkin görüntüler

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-Zanlı emniyet giriş çıkış görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Diğer detaylar

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2- GAZİOSMANPAŞA'DAKİ KAFE CİNAYETİNİN ZANLISI YAKALANDI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Gaziosmanpaşa'da bir kafede çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı yakalandı.

Olay, dün saat 22:00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1027 sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana gelmişti. Kafe içerisinde çıkan kavgada Abdülhamit Terkin(23) bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, zanlının kardeşi ve 2 arkadaşını kısa sürede yakalamıştı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli Mustafa Kemal Ö. ise bugün Sancaktepe'de bir evde yakalandı. 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Emniyetten çıkış görüntüsü

-Emniyetten görüntü

-Diğer detaylar



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(ÖZEL)

3- ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ

* İstanbul Boğazı'ndan geçen savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

* Savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

* Geminin arka kısmında askeri helikopter görülürken helikopterin yan tarafında ise ağır silahlar ile nöbet tutan askerler dikkat çekti.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL ()

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 20 Borda numaralı USS 'Mount whitney' adlı gemi saat 17.00'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi.

Savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerin güvertede olduğu gözlendi.

Geminin arka kısmında askeri helikopter görülürken helikopterin yan tarafında ise ağır silahlar ile nöbet tutan askerler dikkat çekti.

189 metre uzunluğunda 33 metre genişliğinde 'Blue Ridge' sınıfı komuta ve kontrol gemisi Karadenize açıldı.

Dün de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girerek Karadeniz'e açılmıştı.

Görüntü Dökümü

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-ABD savaş gemisinden genel görüntü

-FSM Köprüsünden detay görüntü

-Gemiden detay görüntü

-Gemideki askerlerden detay görüntü

-Gemide nöbet tutan silahlı askerlerden detay görüntü

- Gemideki helikopterden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



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- (ek görüntüyle)

4- SICAKTAN BUNALANLAR PLAJLARA AKIN ETTİ 3

Haber- Kamera: Ali AKSOYER - Enver ALAS - Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceyi geçti. Sıcaktan bunalan İstanbullular plajlara akın etti. Plajlardaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Sarıyer'de yer alan Kısırkaya Plajı'na hafta sonu serinlemek için yüzlerce kişi geldi. Cankurtaranların da çalıştığı plajda sıcak havanın ve denizin keyfini en çok çocuklar çıkardı. Bazıları mangal yaparken plaja nişan fotoğrafı çektirmek için gelenler de oldu. Kısırkaya Plajı'na çocukları ile gelen Besim Azrak, denizin temiz olduğunu söyledi. Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Nezahat Akgün ise, "Çok memnun kaldım yalnız çöplerden memnun değilim. Ortamın güzelliğini bozuluyor" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Havadan görüntüyle plajlar

-Denize giren vatandaşların görüntüsü

-Nişan fotoğrafı çekilenler

-Cankurtaranların görüntüsü

-Plaja gelenlerle röportajlar

-Plaja bırakılan çöplerin görüntüsü

-Muhabir anonsu

-Genel detaylar



EMİRGAN SAHİLİNDEN GÖRÜNTÜLER (ek görüntü)

-Emirgan Sahili

-Denize girenler

-Deniz yatağıyla boğazda yüzenler

-Boğazın sularına atlayanlar

-Güneşlenenler

-Sahilde yürüyüş yapanlar

-Genel ve detaylar

