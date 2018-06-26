DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- AKOM : DOLU GÖZÜKMÜYOR

Haber: Özgür DENİZ KAYA - İstanbul -

AKOM, İstanbul'da dolu beklenmediğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor" denildi.

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2- İSTANBUL'DA DOLU ALARMI; HAVALİMANINDA DA OTOPARKLAR DOLDU



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, ()

İstanbul'da önümüzdeki saatlerde beklenen kuvvetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda kapalı otoparklar doldu. Havalimanında açık otoparkta boşluklar gözlemlenirken, bazı vatandaşlar ise doludan zarar görmemesi için araçlarının üstüne halı ve battaniye sererek önlem aldı.



Görüntü dökümü:

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-Çatı katında kule ve araçlardan görüntü

-Çatı katı otoparktında boş alan görüntüsü

-Aracın üzerinde halı görüntüsü

-Tente altında araç görüntüsü

-Kapalı otoparktan görüntü

-Dış hatlar gidiş katında araçlardan görüntü

-Detay görüntüler

26.06.2018 - 16.31 Haber Kodu : 180626093

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3- AVM'LERİN KAPALI OTOPARKLARINDA 'DOLU' YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından İstanbullular, araçlarını dolu yağışından korumak için kapalı otoparklara akın etti. Sürücüler, özellikle AVM'lerin kapalı otoparkları girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Özellikle Bakırköy'deki bir büyük AVM'nin otopark girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bu kuyruklar, D-100 Karayolu'nu Veliefendi'den Sahilyolu'na bağlayan yola da taştı. Sürücüler, içeri girebilmek için uzun süre beklediler. Otoparka girenlerin çoğun 'dolu'dan kaçtıklarını söyledi.

"DOLUDAN KAÇTIK"

Bunlardan Kerim Kutlu, Meteoroloji'nin uyarısını dikkate aldıklarını belirterek, "Çocukları alışveriş merkezine bırakacağım. Doludan kaçmak için mümkün olduğunca erken gelmeye çalıştık. Normalde boş olması gerekirken bugün yoğunluk yaşanıyor" diye konuştu.

Öte yandan, yapılan uyarılar nedeniyle İstanbul'da kapalı otoparklar dolup taşarken, bazı AVM'lerde ise neredeyse yer kalmadı.

Görüntü Dökümü

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-AVM'lerin otopark girişleri

-Yaşanan araç yoğunluğu

-Araç kuyruğu

-Sırada bekleyenler

-Sürücülerin açıklaması

-'Dolu'dan kaçtığını söyleyenler

-Röp

-Kapalı otoparkların içinden görüntüler

-Otoparkların içindeki doluluk

-Genel ve detaylar

26.06.2018 - 16.25 Haber Kodu : 180626090_

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(ÖZEL)

4- NİŞANLI ÇİFTE KAPKAÇ ŞOKU KAMERADA

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Beylikdüzü'nde bankadan para çeken nişanlı çiftin aracına yaklaşan bir kişi otomobil içinde oturan kadının kucağından çantayı alarak kaçtı. O anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana geldi. Alışveriş yapmak için bankadan para çeken nişanlı çift otomobilleriyle bankaya yakın bir noktadaki börekçinin önünde durdu. Nişanlısı börekçiden içeri girerken kadın otomobil içerisine beklemeye başladı. Bu sırada yüzünü kapişonuyla gizleyen kapkaççı otomobilin kapısını açarak kadının kucağında bulunan ve içerisinde yaklaşık 3 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. Nişanlı çift kapkaççının bir süre peşinden koştu ancak kaçan hırsız izini kaybettirdi. Kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kapkaç anı güvenlik kamera görüntüsü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Olay yerinden görüntü

-Caddeden görüntü

-Diğer detaylar

26.06.2018 - 15.54 Haber Kodu : 180626082

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5- TARABYA'DA YOLCU DOLU MİNİBÜSLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

- Kaza sonrası yaşananlar kamerada

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Tarabya sahil yolunda iddiaya göre sollama yapmak isteyen bir otomobil, içinde yolcu bulunan minibüse çarptı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tarabya sahil yolunda Huber Köşkü yakınında gerçekleşti. İddiaya göre, sollama yapmak isteyen 34 GP 7143 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Cömert, şeridinde seyreden içinde yolcu bulunan Ömer Yılmaz (20) yönetimindeki 34 M 2879 plakalı Tarabya- Beşiktaş minibüsüne çarptı. Kaza sırasında otomobil sürücü bir süre olayın şokuyla aracından çıkamazken, minibüste bulunan yolcular yaralanmadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Otomobil sürücüsü kendi imkânlarıyla aracından çıkarken her iki araçta da hasar meydana geldi.



Görüntü Dökümü:

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- Minibüsün görüntüsü

- Otomobilin görüntüsü

- Yolcuların görüntüsü

- Otomobil sürücüsünün görüntüsü

- Otomobil sürücüsünün araçtan çıkması

- Sağlık ekiplerinin kontrolü

- Yolcularla röp.

- Detaylar