DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1-(ek görüntüyle geniş haber) - ARNAVUTKÖY'DE VAHŞET: EŞİNİ VE BEBEĞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Arnavutköy'de kendisini jiletle kesip, şarj aleti kablosuyla intihar girişiminde bulunan bir kişi, karısı ve 2 yaşındaki kızını boğarak öldürdü.

Olay sabah saatlerinde İmrahor Mahallesi İncirliova Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehdin Elgün, intihar girişiminde bulundu. Elgün, kendini jiletle kesip ve ardından şarj aletinin kablosuyla kendini asmak istedi. İntihar girişiminde başarılı olamayan Mehdin Elgün eşi Nurşen ve 2 yaşındaki kızı Ecrin'i boğarak öldürdü. Eşi ve kızını öldüren Mehdin Elgün, 112'yi arayarak durumu haber verdi. Sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeyen Elgün kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Mehdin Elgün hastaneye giden polis ekiplerince gözaltına alındı. Durumu iyi olan baba buradaki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde incelemelerde bulunurken, haberi duyan yakınları apartman önüne geldi. Anne ve küçük kızın cenazesi ilk olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna daha sonra ise Adli Tıp Morguna götürüldü.

"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMEZDİK"

Yaşanan olayı anlatan bir yakını, "Sebebini bilmiyoruz. Baş sağlığı dilemeye geldik. Hepsini tanıyoruz. Hayatta böyle bir şey beklemezsin, melek gibi bir çocuktu. Eliyle boğduğunu duyduk" diye konuştu. Elgün ailesinin bir komşusu ise, "Sabah ses duymadık, daha önce de öyle kavga ettiklerini duymadık" diye konuştu. Ailenin bir başka yakını ise Mehdin Elgün'ün uyuşturucu etkisinde olabileceğini ve daha önce de ara ara kullandığı iddiasında bulundu.

BASIN MENSUPLARINA TAŞLI SALDIRI

Yaşanan olay haberleştirmek için olay yerine giden basın mensupları röportaj yaptığı sırada saldırıya uğradı. Apartman önünden koşarak gelen ailenin bazı yakınları basın araçlarına taş attı. Bazı araçların camları kırılırken, bir kişinin de kırılan camlardan dolayı eli kesildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinen görüntü

-Binadan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Yakınları ve komşuları ile röportaj

-Saldırıya uğrayan basın mensuplarının araçları

-Diğer detaylar

20.06.2018 - 13.16 Haber Kodu : 180620081

20.06.2018 - 10.31 Haber Kodu : 180620028

20.06.2018 - 07.47 Haber Kodu : 180620009

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2- İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA YARIN İLK İNİŞİ ERDOĞAN YAPACAK



Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapımı devam eden ve 29 Ekim 2018'de açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na yarın ilk inişi yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın da yarın saat 20.30'da İstanbul Yeni Havalimanı'na inmesi planlanıyor. Bu kapsamda havalimanı çevresinde büyük güvenlik önlemleri alındı. Havalimanına yakın noktalarda polis ve jandarma ekipleri nöbet tutarken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler arasında havalimanı ve çevresi uçuş trafiğine kapatılırken, görevli olmayan devlet hava araçları trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin yaklaşması, girişi ve kalkışı yasaklandığı öğrenildi.

Uçakta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı yeni havalimanında Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan ve diğer yetkililer karşılayacak. Erdoğan daha sonra havalimanında incelemelerde bulunacak.

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3- BAKAN ÖZHASEKİ: FİKİRTEPE'DE BAKANLIK OLARAK GİRDİK ŞİMDİ MÜTEAHHİTLİK YAPIYORUZ

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL () ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Fikirtepe'de, bakanlık olarak girdik şimdi müteahhitlik yapıyoruz. Oradaki vatandaşların işlerini çözmeye çalışıyoruz. Şimdi yine gideceğiz oradaki batmış müteahhitlerin elinden alıp aslında nihayetinde vatandaşla müteahhit arasındaki ihtilafı kendimiz çözeceğiz. Vatandaşa yardımcı olmak için yapacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Özhaseki, Üsküdar Belediyesi önünde vatandaşlarla bir araya gelerek İmar Barışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BAKAN ÖZHASEKİ, KAÇAK YAPILARA DEĞİNDİ

Bakan Mehmet Özhaseki, 'Yapı Kayıt Belgesi' diye bir belge çıkardık. Bu belgeyi niye çıkardık? Şundan dolayı; 26 milyon 358 bin Türkiye'de şu anda bizim bildiğimiz bağımsız birim olarak mülkiyete konu olmuş dükkan var. Ev var, iş yeri var. Bunların yüzde 60'ı , yüzde 65'i kanunen kaçak durumuna düşmüş vaziyette. Yarın bu 80 milyonun 55 milyonu hükümetle, belediyelerle kavgalı. Yıkım kararları var. Para cezaları var. Kapıda zabıta her gün gelebiliyor" dedi.

'Bazı kötü niyetli belediye başkanları da başka partilere gidip takibat yapıyor' diyen Özhaseki, "Dün İzmir'deydim Karabağlar'dan bir hanım kardeşimiz geldi. Dedi ki, 'Bu belediye başkanı bana 15 milyon Lira ceza yazıyor'. 15 bin lira yeni parayla. 'Niye yazdı?' dedim. 'Evim kaçak diye' dedi. 'Kaçak mı?' dedim. ' Sayın bakanım kaçak ama bütün sokak kaçak' dedi. 'Niye seni seçti peki?' dedim. ' Ben karşı partiliyim, yani AK Partiliyim. Üzerine bayrağımı astım, Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrağını astım ve bana 15 bin lira ceza yazdı' diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 2 TANE YOL VAR"

Bakan Özhaseki konuşmasına şu şekilde devam etti: "Çıkardığımız kanun çok basit. Bu kanun diyor ki, 'Vatandaş gel kendin rızanla beyanda bulun. Mühendislik bürolarına gitme, pazarlık etme. E- devlet üzerinden müracaat et. Zaten karşınıza sorular çıkıyor orada. Kentsel dönüşümde 2 tane yol var. Birisi imar planları dahilinde kendi başınıza hareket edebilirsiniz. Kimse buna bir şey diyemez. Bakanlığın avantajlarından, kira yardımından yararlanıp evinizi dönüşüme sokabilirsiniz buna kimse bir şey diyemez. İkinci yolu biz Ferahlı Mahallesi ve Kirazlıtepe ettik, bir bütünlük içerisinde olsun diye. Bu iki mahallede toplamda çıkan inşaat alanı 220 bin metrekare. Biz oradaki vatandaşlarımıza inşaat alanının 180 bin metrekaresini devrediyoruz. Neredeyse yüzde 85'ini vatandaşa veriyoruz. Eğer evlerinizin değeri 1 ise, emin olun 2 olacak."

Üsküdar'daki vatandaşlara seslenen Özhaseki, " Kendi mahallelerinde dönüşüm yapılmasını isterlerse belediye başkanımız burada, görüşsünler. Desinler ki, ' biz de istiyoruz, projeler ortaya çıksın. Bizimkini de çözün' derlerse biz oraya gelip çözmeye hazırız" şeklinde konuştu.

FİKİRTEPE'DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bakan Özhaseki. Fikirtepe'de devam eden kentsel dönüşüm sürecine de dikkat çekti. Özhaseki, " Fikirtepe'de bir plan yapılmış. Belediyeler de devreden çekilmişler. İlçe ve Büyükşehir çekilmiş. Vatandaşlarla müteahhitler karşı karşıya kalmışlar. Aynı ada içerisinde vatandaşın bir kısmının vekaleti Ahmet'te, birisi Mehmet'te. Çözün de göreyim. İmzalar atılmış. Aradan 3-4 sene geçmiş müteahhit batmış. Vatandaş mağdur, müteahhit mağdur, kamuoyu mağdur. O yüzden tek başınıza hareket ederseniz zorluklar var. Şimdi müteahhit gelse size yüzde 85- 90 inşaatınızın verir mi? Hayır vermez. Devlet veriyor. Ama bazı kardeşlerimiz ne hikmetse uyanıklığı seviyor. Ben diyor, bir dükkanın yanına 2 tane daire isterim. Adalet değil. Fikirtepe'de bakanlık olarak girdik şimdi müteahhitlik yapıyoruz. Oradaki vatandaşların işlerini çözmeye çalışıyoruz. Şimdi yine gideceğiz oradaki batmış müteahhitlerin elinden alıp aslında nihayetinde vatandaşla müteahhit arasındaki itilafı kendimiz çözeceğiz. Vatandaşa yardımcı olmak için yapacağız" dedi.

Bakan Özhaseki'nin konuşmasının ardından çok sayıda vatandaş belediye binasına girerek imar barışı ile ilgili sorunlarını anlatmak istedi. Belediye yetkilileri daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Görüntü dökümü:

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-Üsküdarlı vatandaşların görüntüsü

-Bakan Özhaseki'nin konuşması

-Vatandaşların belediye binasına girmek istemesi

-Genel ve detaylar

20.06.2018 - 14.21 Haber Kodu : 180620109

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4 - (ÖZEL) BEYOĞLU'NDA BELEDİYE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ZARF DOLUSU PARA BULDU

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL, ()

Beyoğlu'nda Belediye temizlik görevlisi İdris Kıraç, sokağı süpürürken kaldırımda bir zarf dolusu para buldu. Kıraç, parayı polis merkezine teslim etti.

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli İdris Kıraç, sabah saat 09.00 sıralarında Cihangir Havyar sokakta temizlik yaparken kaldırımda bir zarp buldu. Zarfın para dolu olduğunu gören İdris Kıraç, telefonla bölge amirine bilgi verdi. Daha sonra Taksim Polis Merkezi'ne giden Kıraç, parayı teslim etti. İdris Kıraç, "Saat 09.00 sıralarında bölgemi süpürürken zarf içinde bir miktar para buldum, telefonla bölge amirine bilgi verdim. Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Dermircan'ın talimatı ve aile terbiyemiz dolayısıyla parayı sahibini bulmak için emniyete teslim edeceğim. Zarf içinde Euro ve Türk lirası vardı, hiç saymadım. Ben 2 bin 400 lira maaş alıyorum, bulduğum para maaşımdan çok yüksek miktarda" diye konuştu. İdris Kıraç, polis merkezindeki işlemlerin ardından "Parayı teslim ettim, görevimi yaptığımı düşünüyorum. İnşallah sahibi gelip parayı alır" dedi.



"BU DEVİRDE BÖYLE BİRİNİ BULMAK ÇOK ZOR"

Polis merkezindeki işlemlerin ardından İdris Kıraç, polislerle birlikte parayı bulduğu yeri göstermek için geldi. Polis parayı düşüren kişiyi bulmak için güvenlik kameralarını araştırırken parasını arayan Eşref Tekinalp ile karşılaştı. Eşref Tekinalp "Para benim, zarf içinde arka cebimdeydi. Zarfta bin 440 Euro ve 400 lira vardı. Sabahtan beri her yerde düşürdüğüm parayı arıyorum. Parayı bulan İdris Kıraç'a çok teşekkür ediyorum. Bu devirde böyle birini bulmak çok zor. Ben bulan kesin götürmüştür diye düşünüyordum" diye konuştu. Eşref Tekinalp daha sonra parasını almak için polis merkezine gitti.

Görüntü dökümü

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-Parayı bulan temizlik görevlisi İdris Kıraç ile röportaj

-Zarf içindeki paralar

-İdris Kıraç'ın parayı polis merkezine teslim etmesi

-İdris Kıraç'ın polis merkezi çıkışı konuşması

-İdris Kıraç'ın paranın sahibi Eşref Tekinalp ile tokalaşması

-Eşref Tekinalp ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

20.06.2018 - 15.37 Haber Kodu : 180620130

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5- BEYOĞLU'NDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA OLAYIYLA İLGİLİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümü 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışma olayıyla ilgili 13 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayın lokanta işletmecileri ve mal sahibi arasında kira tartışması sonucu yaşandığı tespit edildi. Şüphelilerden 5 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

23 BOŞ KOVAN BULUNMUŞTU

Beyoğlu, Gümüşsuyu mahallesi, Osmanlı sokak üzerinde 9 Mart 2018 tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Korku dolu anların yaşandığı silahlı çatışma olayının ardından Tarık Durucan hayatını kaybederken 4 kişide hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 23 adet boş kovan topladı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın kira tartışması sonucu meydana geldiği tespit edildi. İşyeri sahibi M.A.D.'nin kirayı arttırmasını istediği lokanta işleten kiracıları ile uzun süredir kavgalı olduğu belirlendi. Polis önceki gün düzenlendiği operasyonda olaya karıştığı tespit edilen iki ayrı gruba mensup toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Muhammet K. adlı şüphelinin olayda silah kullandığını söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammet K., Ramazan K., Yavuz K., Aydın K., Can D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin görüntüsü

-Emniyetten çıkışları

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

-Olay gününden güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay sonrası yaşananlar

-Polisler

-Toplanan kalabalık

20.06.2018 - 14.39 Haber Kodu : 180620111

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6- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE MERAL AKŞENER POSTERİ ASILDI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,()

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 14.00 sıralarında İyi Parti Genel Başkanı Meral AKşener'in posteri asıldı. Posterin asılmasının ardından Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Bir süre köprüde dalgalanan poster daha sonra kaldırıldı. Olayın ardandan köprüde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

-Meral Akşener'in posteri

-Posterin toplanmaşı

-Köprü üzerinde oluşan trafik

20.06.2018 - 14.52 Haber Kodu : 180620114

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7- ZEYTİNBURNU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 7 GÖZALTI



Çağatay KENARLI, İstanbul

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde geçirildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığını belirlediği kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekiplerin yaptıkları operasyonda B.S.(44), A.G.(27), S.Ö.(24), H.T.(47), G.Ö.(26), F.G.(34) ve M.Y.(30) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis 650 gram afyon sakızı, 607 gram metamfetamin ve 7 gram eroin ele geçirdi. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.S ve H.T. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 şüpheli ise serbst bırakıldı. Operasyon polis kameraları tarafından da görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Ekiplerin uyuşturucu maddeleri bulması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

20.06.2018 - 16.04 Haber Kodu : 180620139