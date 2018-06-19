DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(GENİŞ HABER)

1- SOYLU'DAN "TEHDİT" AÇIKLAMASI

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu Murat Karayılan gibi 15 yaşındaki kızlara tecavüzü kendisine maharet bilen alçak heriflere yapacağımızın yarısı aklımızda yok bilginiz olsun"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi Belediyesi'nde düzenlenen "İş İnsanları" toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, "Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir. Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum; hem de bütün Türkiye'yi bir araya getirerek. Hiç kimseyi kendisini ifade etmekten korkutmayarak Türkiye'yi bir araya getirdi. O Türkiye'ye demokrasi hikayeleri anlatan ülkeleri biz biliyoruz" dedi.

"ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DESİN Kİ 'BEN BİR TEK KÖR KURUŞ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERMEDİM"

Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine hakaret ettiğini belirterek, "Bana 'beş paralık adam' diyor. Neden diyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımıza Man Adası yüzünden hakaret etti, iftirada bulundu. İspatlayamadı. Mahkeme 197 bin liraya mahkum etti. Var o sözün sahipleri. Beşiktaş Belediye Başkanı 'ben bir tek kör kuruş Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermedim' desin. Ataşehir Belediye Başkanı desin ki 'ben bir tek kör kuruş Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermedim'. Şimdi bu 197 bin lirayı nereden verecek. Bu kaybettiği mahkemeleri nereden verecek. Söylediğim söz şu; 'arka kapıdan yardım ediyorlardı, şimdi biz kapılarını kestik, bakalım bu paraları şimdi nereden verecekler'.

Bu kadar ucuz mu her şey? Nasrettin Hoca'nın kazanının doğurduğunu duydunuz da, bir evin doğurduğunu duydunuz mu? Ataşehir'de bir dairesi vardı biliyorsunuz değil mi? Ne dedi; '75 metrekare, 1+1'. Mübarek 2 kat çıktı. 'Eğer böyle olursa istifa ederim' dedi. Biz onun bu sözlerine alıştığımız için, böyle bir sözün karşılığını getirmeyeceği için… Sen bu paraya alırken diğerlerinin 2.5 katına aldığını ispat ettik. Parayı verip vermediği belli değil, dekontunu da ispat edebilmiş değil. Çok açık söylüyorum, kafası karışık insanlar Türkiye'yi idare edemezler" dedi.

"28 BİN KİŞİYLE KORUDUK"

Soylu, "Ankara'dan İstanbul'a yürürken, sözde adalet yürüyüşü yapıyordu. Bir tek güvenlik açığı oldu mu? Kaç kişiyle koruduk biliyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Aman bir şey olmasın diye. 28 bin kişiyle. Bu bizim görevimiz. Biz görevimizi yerine getiririz, görevimizi yaparken de bir eksiklik ortaya koymayız" dedi.

KARAYILAN AÇIKLAMASI

Soylu, "Murat Karayılan açıklama yapmış, bizim milletvekilimizle ilgili, İbrahim Halil Yıldız ile ilgili. 'Ondan ve ailesinden intikamımızı alacağız' demiş, 'Tayyip Erdoğan kendisi gelsin de Kandil'e, kendisi alsın' demiş. Bu Murat Karayılan gibi 15 yaşındaki kızlara tecavüzü kendisine maharet bilen alçak heriflere yapacağımızın yarısı aklımızda yok haberiniz olsun" şekliden konuştu.

"TERÖRLE MÜCADELEDE BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜNÜZ FRAGMANDI"

Bakan Soylu, "Terörle mücadelede bugüne kadar gördüğünüz fragmandı. Siz esas 24 Hazirandan sonra nasıl terörle mücadele edeceğiz onu izleyin. Göreceksiniz Türkiye'de bu terör örgütleriyle mücadelede işimizi yarım bırakmayacağız. Ama milletimiz gayret verirse, destek verirse" dedi.

"PKK DİNSİZ BİR ÖRGÜTTÜR"

Süleyman Soylu, "PKK dinsiz bir örgüttür, dinsizleştirmeye çalışan bir örgüttür. Avrupa'yla esas itibariyle ortaklığı budur. Burada anlaşıyorlar. Oysa biz geleneklerimizle, değerlerimizle bir ve bütünüz. O bütünlüğü devam ettirmek zorundayız. Ne olursunuz etrafınızdakilere anlatın, herkese anlatın. Hiçbir seçimde oy istemedim. Sadece meseleleri anlattım. Ama ilk kez bir seçimde oy istiyorum. Çünkü bu seçim sadece bizim seçimimiz değildir, sadece Türkiye'nin seçimi değildir, bu sadece bugün seçeceğimiz yöneticilerin seçimi değildir. Sizin çektiklerinizi gelecek nesiller çekmesin istiyoruz. Bu seçim sadece bizim seçimimiz değildir. Bu seçim Kosova'nın, Bosna'nın, Halep'in seçimidir. Türkiye ilk kez bir noktaya geliyor, derdimiz, anlattığımız odur. Türkiye geri dönsün istemiyoruz, aynı zilletleri yaşasın istemiyoruz. Kardeşi kardeşe düşürmesinler, insanları birbirilerine küstürmesinler, derdimiz bu. 24 Haziran ülkemiz için, milletimiz için, gelecek neslimiz için, etraf coğrafyamız için, gönül coğrafyamız için büyük bir sorumluluk taşımaktadır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Soylu'nun konuşması

- Detaylar

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2- TRAFİK TARTIŞMASINDA DEHŞET ANLARI

- Tartıştığı kişiye çarparak yaraladı.

- Dehşet dolu anlar kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Kartal'da yol verme tartışması sırasında yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal Sahil yolunda taksi ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Taksidekiler tartıştıkları aracın yolunu kesti. Taksidekiler inerek diğer araca doğru yöneldi. Bu sırada darp edilmekten korkan sürücü gaza bastı. Taksiden inen bir kişi, hızla kaçmaya çalışan sürücünün çarpması sonucu metrelerce savruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan kişi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kişi kendisine çarparak kaçan sürücüden şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Taksinin durması

-Taksiden inenler

-Otomobilin hızla hareket etmesi

-Taksiden inen kişiye çarpması

-Metrelerce havalanan kişi

-Olay yerinden detaylar

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3- PERİNÇEK: EN DEĞERLİ MAL VARLIĞIM ABİDİN DİNO'NUN NAMIK KEMAL PORTRESİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Beşiktaş'taki ikamet ettiği evde mal varlığını açıkladı. Eşi Şule Perinçek ve oğlu Can Perinçek ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Doğu Perinçek, En kıymetli mal varlığım, Abidin Dino'nun Paris'ten şahsıma yolladığı Namık Kemal portresidir" dedi.

"ÜRYAN GELİP ÜRYAN GİTME KARARINDAYIM"

Beşiktaş'taki evinde konuşan Perinçek, "Bu evde yaşıyoruz. Yaşadığımız ev bu. Hazreti Muhammed'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki; yöneticileri fakir olan milletler zengin olur, yöneticileri zengin olan milletler de fakir olur. Yöneticilerin kendi kasalarını doldurmak için değil halk için, millet için yönetimde bulunduğu bir devlet prensibi. Hazreti Muhammed'in de ilkesiydi. Ölürken, bir kilimi bir tane testisi bir tane su bardağı vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alıyoruz. O da 'milletime verecek bir canım var o da helal olsun' diye ifade etmişti. Mal beyanımızı kamuoyu önünde açıklıyoruz. Bizim herhangi bir aile olarak eşim, çocuklarım taşınmaz malımız mülkümüz yok ve ben de bu dünyadan ayrılırken de Yunus Emre gibi 'üryan gelip üryan gitme' kararındayım" dedi.



"EN DEĞERLİ MAL VARLIĞIM ABİDİN DİNO'NUN NAMIK KEMAL PORTRESİ"

Mal olarak birkaç ünlü Türk ressamının kendisine hediye ettiği resimler ve kitapları gösteren Perinçek, "Bunlarla mutlu oluyoruz. En kıymetli mal varlığım, Abidin Dino'nun Paris'ten şahsıma yolladığı Namık Kemal portresidir. Bir de Fikret Otyam'ın tablosu ve bizlere emanet ettiği keçileridir." İfadelerini kullandı. Perinçek daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"15-16 TEMMUZ GECESİ BİR TÜRK AMERİKAN SAVAŞI OLDU"

Amerika'nın silah satışı ile ilgili kararının sorulması üzerine Perinçek, "Silah ambargosu deyimini bizim Genel Başkan Yardımcımız Beyazıt Karataş açıkladı. 'Bu, açık aleni bir silah ambargosu başlangıcıdır' diye ifade etti. Aynı kanaatteyiz. Hükümetin buna cevabı çok cılız , çok kişiliksiz. Biz Vatan Partisi olarak derhal İncirlik Üssü'ne Türk Silahlı Kuvvetlerin el koymasını ve bir hafta süre verilerek oradaki Amerikan Birliği ve uçaklarının derhal vatanımızı terk etmesi kararındayız. Bugün Türk Hükümetinin yapacağı budur. Bu basit bir silah ambargosu değil. Türkiye'ye silah niye lazım. Amerika'nın ve Amerika'nın piyonlarının tehditlerini bertaraf etmek için. Bizi tehdit eden onların üzerimize sürdüğü PKK, PYD, IŞİD, FETÖ. Türkiye'de 15-16 Temmuz gecesi bir Türk Amerikan savaşı oldu. Amerika'nın bizim devletimiz, Silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz içindeki güçleri hangarlarından, inlerinden çıktılar ve Türkiye'nin üzerine saldırdılar. O gece 240 şehit verdik. 2 bin 400 yaralı verdik. Amerikan kuvvetlerini Ankara ve İstanbul'da yerle bir ettik. Ve İncirlik üssünden Amerikan kuvvetleri o savaşı yönetti" şeklinde cevapladı.



'O' HEYKELLERİ KADIRACAKLARINI SÖYLEDİ

Son günlerde bir Dersim modasının çıktığını söyleyen Perinçek, "Tunceli'ye CHP ve HDP işbirliği ile bir Seyit Rıza heykeli dikildi. Yine Diyarbakır'a AKP ve HDP işbirliği ile Şeyh Sait heykeli dikildi. Buradan şunu söylüyorum: Diyarbakır ve Tunceli halkının onayıyla Vatan Partisi hükümetinde Tunceli'deki Seyit Rıza heykeli kaldırılacaktır. Diyarbakır'daki Şeyh Sait heykeli kaldırılacaktır. Atatürk'e ve Türkiye'ye silah çeken, gerici bölücü ve silahlı isyanların heykelleştirilmesine son vereceğiz. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"10 BİN KİTABIM VAR"

Perinçek açıklamalarının ardından evinde önemli olduğunu söylediği kitapları basın mensuplarına gösterdi. Çalışma odasında poz veren Perinçek 10 Bin kitabı olduğunu söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Perinçek'in açıklamaları

-Soruları yanıtlaması

-Kitapları

-Namık Kemal resmi

-Çalışma odasında poz vermesi

-Genel ve detaylar

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4 - AMERİKA UÇUŞLARINA TOZ ÜRÜN KISITLAMASI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA (Transportation Security Administration) tarafından alınan karar gereği, Amerika'ya yapılacak uçuşlarda toz ürünlerin (un, şeker, kahve, baharat, süttozu, kozmetik vb.) yolcu beraberinde taşınmasına bazı kısıtlamalar getirildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA (Transportation Security Administration) tarafından alınan karar gereği Amerika'ya yapılacak uçuşlarda toz ürünlerin (un, şeker, kahve, baharat, süttozu, kozmetik vb.) yolcu beraberinde taşınmasına bazı kısıtlamalar getirilmiştir. 27.06.2018 tarihi itibarıyla başlayacak kısıtlamaya göre, kişi başı 350 ml ve/veya daha fazla toz içerikli maddelerin kabin içerisinde taşınması yasaklanmıştır. Kabin içerisinde taşınacak 350 ml altındaki toz ürünler ise kontrole tabi tutulacak olması nedeniyle, yolcularımızın seyahat esnasında kabin içerisinde kullanımı gerekli olmayan tüm toz ürünleri el bagajları içerisine yerleştirmeleri ve check-in esnasında uçak altı kargo bölümüne teslim etmeleri tavsiye olunur.

Pasaport sonrası gümrüklü alanlardan alınan ve kilitli poşetler içinde tutulan toz içerikli maddeler yolcu yanında kabin içinde taşınabilir. ·Yolcu yanında medical/ilaç tarzında birleşimler ve bebek mamaları (mühürlü olması koşuluyla) 350 ml ve daha büyük limitlerde yolcu yanında kabin içinde taşınabilir."

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5- ARNAVUTKÖY'DE SEÇİM İRTİBAT BÜROSUNA SALDIRI: 2 GÖZALTI



Çağatay KENARLI, İstanbul

AK Parti'nin Arnavutköy'de bulunan seçim irtibat bürosuna saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, dün gece seçim irtibat bürosunun önündeki patlamaya pet şişeye sarılmış el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirledi. Ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarından terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'nden kaydı bulunan 2 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin Arnavutköy'de bulunan evlerine gece saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırıyla ilgili dün çekilen görüntüler

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6- KEDİYE TECAVÜZ İDDİASI: ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Özden ATİK / İSTANBUL

Eyüpsultan'da kediye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltı alınan kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi

Edinilen bilgiye göre; Sakarya Mahallesi'nde oturan Rafet Altınkaynak bir süre önce bir sokak kedisini sahiplendi. Bir müddet sonra kedinin dört yavrusu oldu. Altınkaynak, dün öğle saatlerinde evinden spor yapmak için dışarıya çıktı. Geri döndüğünde yavrulardan birinin kayıp olduğunu fark etti. Ağabeyine kediyi görüp, görmediğini soran Altınkaynak, kedinin peşine düştü. Mahallede devamlı sarhoş olarak dolaştığı B.Ç'den şüphelenen Rafet Altınkaynak, onun evine gitti. Evde B.Ç. ve kediyi bulan Altınkaynak, durumu polise haber verdi. B.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaralı olan kedi veterinere götürüldü.

SAVCI TUTUKLAMA

Yavru kedi veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Rafet Altınkaynak, şüpheli B.Ç.'den şikayetçi oldu. Gzöaltına alınan B.Ç. polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. B.Ç. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Tedavi altına alınan kediden görüntüler

-Şüphelinin karakola getirilişi

(AKTÜEL)

-Kedi sahibi Rafet Altınkaynak ile röportaj

-Veteriner raporu

-Detaylar

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7- İŞADAMININ SPOR SALONUNDA ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA SALON MÜDÜRÜNE BERAAT...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Bebek'te 6 yıl önce spor salonunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 43 yaşındaki işadamı Sabri Hakkı Ulukartal'ın ölümünde, doktor bulundurmadığı gerekçesiyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan spor salonu müdürü Serdar Köymen beraat etti.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Serdar Köymen ile avukatı katıldı. Ulukartal ailesini ise avukatları temsil etti. Duruşmada son sözü sorulan Serdar Köymen, hayatını kaybeden Sabri Ulukartal'ın kendisinin de arkadaşı olduğunu, ölümünden derin üzüntü duyduğunu, gerekli tüm müdahaleyi yapıp 8 dakika içinde hastaneye götürdüğünü söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Serdar Köymen'in beraatine karar verdi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Ulukartal Holding Yönetim Kurulu Başkanı 43 yaşındaki işadamı Sabri Hakkı Ulukartal, 2 Haziran 2012'de üyesi olduğu Bebek'teki lüks spor salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Genç işadamının ailesi, zorunlu olmasına rağmen doktor ve ilkyardım departmanı bulundurmadığı gerekçesiyle spor salonu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, bakanlıktan belge alan bu tür işletmelerde ilkyardım ve doktor hizmetinin verilmesinin şart olduğunu belirterek, söz konusu spor salonunda doktorun amacına uygun şekilde bulunmadığını, bu nedenle de spor salonu müdürü Serdar Köymen'in, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açmıştı.

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