DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- YENİKAPI MİTİNG ALANININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" saat 17.00 sıralarında havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan alanın görüntüleri

17.06.2018 - 17.38 Haber Kodu : 180617147

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2- AK PARTİ'NİN "BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ" İÇİN TOPLANMALAR DEVAM EDİYOR - 2

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL

Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için alana girişler devam ediyor.

Öğle saatlerinden itibaren kurulan arama noktalarına gelenler, üstleri arandıktan sonra alana giriş yapıyor. Alana girişlerde görevliler tarafından yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtılıyor. Öte yandan Anadolu Yakası'ndan miting için kalkan tekneler Yenikapı'ya ulaşmaya başladı. Bayraklarla donatılan teknelerle alana gelenler, miting için yerlerini alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arama noktalarından geçenler

-Alana girenler

-Alanda bekleyenler

-Teknelerin alana yaklaşmaları

-Genel ve detaylar

17.06.2018 - 16.20 Haber Kodu : 180617124_

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3- YOLCU TEKNELERİYLE ÜSKÜDAR'DAN YENİKAPI'YA GEÇTİLER



Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak isteyenler Üsküdar'dan yolcu tekneleriyle Yenikapı'ya geçiyorlar.

Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak isteyen bazı vatandaşlar deniz yolunu tercih etti. Üsküdar'da Yenikapı'ya gidecek teknelere binmek isteyenler önce arama noktasından geçti. Yolcu tekneleri daha sonra Yenikapı'ya doğru hareket etti.

Görüntü Dökümü:

-Mitinge gitmek isteyenlerden görüntü

-Arama noktasından geçmesi

-Vatandaşlarla röp

-Açılan pankartlar

-Motorlara binmesi

-Genel ve detay görünütler

17.06.2018 - 15.37 Haber Kodu : 180617108

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4- TANSU ÇİLLER AK PARTİ MİTİNGİNDE (Geniş Haber )

"BUGÜN MİLLİ BİR ŞUURLA BURADAYIM"

Haber- Kamera: Gülseli KENARLI- Harun UYANIK / İstanbul

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Ak Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği mitinge katıldı. Tansu Çiller miting öncesi yaptığı açıklamada Ramazan Bayramını ve babalar gününü kutlayarak şunları söyledi: "Bizim geleneksel olarak seçimlerle, bir demokrasi bayramı, bir şölen içerisinde gideriz. Yine huzurla sandıklara varmamızı ve ülkemiz için hayırlı olmasını umuyorum. Bugün milli bir şuurla buradayım. Ülkemiz çok ciddi bir kıskaç altında, bu kıskacı çok alanda görüyoruz. Dış politikada görüyoruz, sadece dış politikada görmüyoruz ,terör mücadelesinde görüyoruz. Bunun yansımalarını ekonomide de görmekteyiz. Bütün bunların içerisinde ciddi bir terör mücadelesi devam ediyor. Bir FETÖ olay yaşadık. Dış mihrakların nasıl kullandığını bir hain darbenin Türkiye'yi nerelere kadar getirebileceğini gördük. Bütün bunlar çok ciddi riskler taşıyan meseleler. Şükür olsun bu son dönemde terör mücadelesi ciddi başarıları özellikle askerlerimiz mehmetçiğimiz elde etmekte ve destan yazmaktalar. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyorum, rahmet diliyorum. Bu destan hakikaten bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır. Ancak şunu da söylemek durumundayım bir eski başbakan olarak, Bu terör ya bitecek ya bitecek demiş bir eski başbakan olarak bu iradeyi koymuş ve olumlu bir sonuca başarılı sonucu varmış bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki; terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir. Onun kadar önemli olan ve terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır. Dış politikada bu defa görüyoruz ki çok dar bir alanda değişen müttefikler ve çok ani kararlar, ciddi bir kararlılık ve çok süratle geliştirilen çözümler gereği var. Bütün bunun yanında terör mücadelesi aynı zamanda bir demokrasi mücadelesidir çünkü güvenliği getirisiniz. Güvenlik olmadan özgürlüklerin olması mümkün değildir. Bu güvenlik ortamında ve normalleşme ile bütün bu özgürlükleri yaşamaya başlayan vatandaşlar aslı mücadeleyi yapan siyasileri de kucaklarlar. Ama burada da acil çözümler var bu yörede halen gençlerimiz acilen iş bekliyor. Çok ciddi çözümlere ihtiyaç var. Bütün bunların içerisinde 24 Haziran'da seçimlere gitmekteyiz. Bu çözümleri kim bize ülkemize getirecek karşımızda ittifakları görüyoruz."

"AMA BU EŞYANIN TABİATINDA UYUMU SAĞLAMA ZORLUĞU VAR"

Çiller, "Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bunların bir bölümünün çok parçalı olduğunu görüyorum. Burada 4 veya 5 parçadan oluşan ortaklıklar ortaya çıkmakta. Bunlar saygın partiler olabilir, saygın liderleri de olabilir. Ama bu eşyanın tabiatında uyumu sağlama zorluğu var. Bu partilerin misyonları başka. Bu partilerin hedefleri başka, siyasi kültürleri başka. Netice itibariyle bu uyumu sağlayacaklar ve belki çoğunluğu burada da sağlayamayıp belki altıncı bir ortağı meclise bekleyecekler. Bununla birlikte çok acil çözüm bekleyen terör, dış politika ve dış sorunlarda olsun, bütün bu meselelere çok acil çözümler getirecekler. Bunları çok zor görüyorum" dedi.

"KOALİSYONLARIN TABİATINDA ÇOK ACİL ÇÖZÜMLERE CEVAP VERME REFLEKSİ ZAYIFTIR"

Çiller, "Ben bu koalisyonlarla ilgili tespitimi şimdi de yapmıyorum. Bunu 2000'li yılların başında aktif siyasete veda ederken milletimle ve partililerimle paylaştım. Yüzde 10 barajına takılmış olan partimin önünü açmak için kendi irademle çekildim. Ama orada tespitimi ifade ettim, 'Koalisyonlarla, hele parçalanmış koalisyonlarla çözüm üretmek ve milleti memnun etmek çok zordur' dedim. Aslında demokrasinin, icraatın da hedefi bu, milleti memnun edebilmek. Burada bir ekonomi profesörü olarak, eski Hazine Bakanı, eski Dışişleri Bakanı, eski Başbakan Yardımcısı, eski Başbakan olarak, bütün bunların deneyiminden geçtikten sonra bunlara işaret ettim. Koalisyonların tabiatında çok acil çözümlere cevap verme refleksi zayıftır. O günün çok önemli bir fırsatı kaçtı. O günün jargonuyla PTT'nin T'sinin satışı vardı. Eğer T'nin yani Türk Telekom'un yarısını Türkiye satabilseydi, bütün iç ve dış borçları kapanacaktı. Türkiye lig atlayacaktı. Bunu biz ortaklarımızla da bir noktaya getirdik. Benim Başbakan Yardımcılarım çok değerli kişilerdi. Erdal İnönü, Murat Karayalçın, Sayın Baykal çok değerli kimliklerdi. Belli bir makul uyumu da sağladık. Ama netice itibariyle bu meclise aksetmedi. Meclis'ten de çıkarmamıza rağmen bu aritmetik bozuldu" şeklinde konuştu.

"SON SÖZÜ MİLLET SÖYLEYECEKTİRö

Tansu Çiller, "Çok büyük bir fırsatı Türkiye kaçırdı. Bu fırsatları artık kaçıramaz. Bu nedenle bugün bir milli şuurla buradayım ve bunu milletime ifade etmeyi bir borç bildim. Milletimle paylaşmayı bir borç bildim. Karşımızda ve çok yakın zamanda yaklaşan seçimler var. Huzurla, güle oynaya sandıklara varmamızı canı gönülden diliyorum. Herkes bir söz söyler. Ama son sözü millet söyleyecektir. Milletim de ne söylerse iyi söyler" dedi. Çiller, "Siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Ben bugün sadece milli bir şuurla buradayım" diye yanıt verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Çiller'in açıklamaları

- Genel ve detaylar

17.06.2018 - 16.56 Haber Kodu : 180617129

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5- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL

Ramazan Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.

Tatilcilerin dönüşü nedeniyle havalimanı dış ve iç hatlarda yolcu yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk nedeniyle polis, dış hatlar geliş katındaki pasaport kontrol bankolarının tümünü açık tutuyor. İç hatlarda ise yolcular taksiye binmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı çıkışında da uzun araç trafiği yaşandı. Ramazan bayramı tatili için Azerbaycan'dan geldiğini söyleyen Seçil Çelik, "Azerbaycan Bakü'den geliyorum. Bayram tatili için gitmiştim. Havalimanında oldukça yoğunluk var ama eski bayramlar kadar değil. Pasaportta da yoğunluk vardı ama polisler işlerini o kadar hızlı yapıyordu ki sıkıntı yaşamadık" diye konuştu. Özcan Ayvaz, "Herkesin bayramı kutlu olsun. Almanya Düsseldorf'tan geliyorum. Türkiye'ye hem seçim için hem de bayram dolayısıyla bir akın var. Burada girişte de kalabalık var" dedi.

İzmir gitmek üzere Rusya'dan İstanbul'a gelen Çağrı Uygur ise "Bayram ve aile ziyareti için İzmir'e gideceğim. Kontrollerden hızlıca geçtik. Oyumuzu da kullandık. Bir kaç hafta kalıp Moskova'ya geri döneceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü:

-Boarddan uçak iniş saatleri görüntüsü

-Pasaport polisinden görüntü

-Dış hatlar geliş katında yolculardan görüntü

-Yolcuların çıkış görüntüsü

-Çağrı Uygur röp

-Seçil Çelik röp

-Özcan Ayvaz röp

-İç hatlardan trafik görüntüsü

-İç hat yolcularının çıkış görüntüsü

-İç hatlarda taksi bekleyen yolculardan görüntü

-Trafik görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

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6- POLİSLER BAKAN SOYLU'NUN BABALAR GÜNÜNÜ PASTA KESEREK KUTLADI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sultangazi'de bulunan Gazi Kalekol Amirliği'ni ziyaret etti. Polislerle tek tek tokalaşıp bayramını kutlayan Soylu, burada yürütülen çalışmalarla ilgili yetkilerden bilgi aldı. Kalekolda bulunan bulunan emniyet personeli de pasta keserek Bakan Soylu'nun babalar gününü kutladı. Soylu da kalekolda bulunan polislere pasta ikram etti.

"ÇOK BÜYÜK BİR DESTEK İSTİYORUZ"

Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'daki seçim bölgesinde bazı adresleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Habibler Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu. Burada vatandaşlara seslenen Soylu, "Biz sadece 24 Haziran'da seçim kazanmak değil, başka bir şey istiyoruz. Önümüzdeki 5 yılda daha özgür bir Türkiye, daha güçlü Türkiye, daha kıymetli bir Türkiye, adımlarını yavaş atan değil, bütün dünyaya hızlı adım attığını gösteren güçlü bir Türkiye ve iktidar istiyoruz. O yüzden sizden çok büyük bir destek istiyoruz" dedi.

"CHP'LİLERE DE EŞİNİZ DOSTUNUZ VARSA SÖYLEYİN"

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini talep eden muhalefet parti liderlerine de seslenen Soylu, "Türkiye'yi kafası karışıklara teslim etmeyelim. Bakın soluğu Selahattin Demirtaş'ın yanında aldılar. Hapisten çıkmasını istediler. Kimler, Muharrem İnce. Kimler, Temel Karamollaoğlu. Ne diyor biliyor musunuz? Sanki başından 28 Şubat geçmemiş, sanki bunların hiçbirisini yaşamamış, sanki kendisine hiç hakaret etmemişler gibi yarrabi şükür deyip, CHP'nin şemşiyesi altına girmiş, yetmemiş bir de Selahattin Demirtaş hapisten çıksın diye kendi kampanyasından daha büyük bir kampanya yürütüyor. Diğer taraftan bir de Meral Akşener var. Milliyetçiyim kisvesi altında o da başka bir oyunun oyuncusu olmuş, o da Demirtaş hapisten çıksın istiyor. Peki 53 tane katledilen evladımızın, bugüne kadar şehit olan evlatlarımızın, gazilerimizin, orada dağa kaçırılan kız çocuklarımızın, orada sabahtan akşama kadar hayatı zehir edilenlerin hesabını bunlar bu dünyada ve öteki dünyada hesabını nasıl verecekler. Bu belediyeleri biz mi yönetiyorduk? Orada 93 tane teröre destek veren, terörün ve PKK'nın şubeliğini yapan belediyeleri biz mi yönetiyorduk? Hayır bunlar yönetiyordu" diye konuştu.

Bakan Soylu konuşmasının devamında, "Bilmenizi istiyorum CHP'lilere de eşiniz dostunuz varsa söyleyin. Çok büyük bir tezgahın içinde düştüler. Türkiye'nin şu anda huzur ve demokrasi ortamını, PKK'yı şımartarak, onu koltuğunun altına alarak bugüne kadar yapmış olduğumuz terörle mücadeleye büyük bir zarar veriyorlar. Onları şımartıp, tekrar palazlandırmaya çalışıyorlar. Ama bilesiniz ne yaparlarsa yapsınlar. Biz sadece onları uyarıyoruz. Bu günaha ortak olmayın. CHP'li kardeşlerimize PKK'yı yeniden palazlandırmaya ortak olmayın diye uyarıyoruz. Yoksa kim siyasete şiddet ve terör karıştırırsa bilin ki kafasını ezeriz" ifadelerini kullandı.

KALEKOLDA PASTA KESTİLER

Soylu, daha sonra Gazi Kalekol Amirliği'ni ziyaret etti. Polislerle tek tek tokalaşıp bayramını kutlayan Soylu, burada yürütülen çalışmalarla ilgili yetkilerden bilgi aldı. Bu sırada kalekolda bulunan bulunan emniyet personeli de pasta keserek Bakan Soylu'nun babalar gününü kutladı. Polislerle birlikte pasta kesen Soylu, kalekolda bulunan polislere pasta ikram etti.



Görüntü Dökümü

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-Bakan Soylu'nun Kalekol ziyareti

-Polislerle tokalaşma

-Bakan Soylu'ya pasta kesilmesi

-Soylu'nun polislere pasta ikramı

-Habibler Merkez Cami önünden ayrıntılar

-Soylu'nun konuşması

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7- SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Haber: istanbul

Silivri'de sağanak yağmur nedeniyle yolları su bastı.

Silivri'de öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmurla yollar su altında kaldı. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Yoldaki su birikintisi

-Araçların ilerlemesi

-Detaylar

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