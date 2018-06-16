DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- (aktüel görüntülerle geniş haber) İNCE: ERDOĞAN, TÜRKİYE İÇİN, MİLLETİMİZ İÇİN SANA BİLE GELDİM"

*Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce,

"Şimdi gelmiş diyor ki 'Demirtaş'a gitti'. Ben birine gideceğim zaman sana mı soracağım? Sen kimsin. Evet gittim. Akşenere de gittim. Temel beye de gittim. Demirtaş'a da gittim. Erdoğan, Türkiye için milletimiz için sana bile geldim"

Haber-Kamera: Özgür DENİZ KAYA-Harun UYANIK-İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Şimdi gelmiş diyor ki 'Demirtaş'a gitti'. Ben birine gideceğim zaman sana mı soracağım? Sen kimsin. Evet gittim. Akşenere de gittim. Temel beye de gittim. Demirtaş'a da gittim. Erdoğan, Türkiye için milletimiz için sana bile geldim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Üsküdar'da miting yaptı. İnce, "Bana diyorki Demirtaş'la görüştü diyor. Anlatayım size. 4 Mayıs'ta aday oldum. Önce gittim Akşener'e başarılar diledim. Sonra Temel Karamollaoğlu'na gittim. Ona başarılar diledim. Sonra Demirtaş'a gittim başarılar diledim. Sonra Erdoğan'a gittim. Saklım gizlim yok. Milletin gözünün önünde yaptım. Sonra dedim ki millet barışsın. Toplum barışsın, uzlaşsın. Sonra gittim 4 adayın hesabına 5'er yüz lira yatırdım. Amacım milleti barıştırmak. Amacım bir büyük şemsiye altında toplanmak. Amacım uzlaşmak. Şimdi gelmiş diyor ki 'Demirtaş'a gitti'. Ben birine gideceğim zaman sana mı soracağım? Sen kimsin. Evet gittim. Akşenere de gittim. Temel beye de gittim. Demirtaş'a da gittim. Erdoğan, Türkiye için milletimiz için sana bile geldim" dedi.

Bedelli askerlikle ilgili konuşan İnce, "Bedelli askerlik hiç içime sinmiyor. Ama toplumun da bir gerçeği. Bir şartla kabul ederim: Bir, son kez çıkabilir. Bir daha kimse istemeyecek. İki, toplanacak paraların 3'te 1'ini er olarak askere gidenlere vereceğiz. 3'te 1'ini şehit ve gazi yakınlarına vereceğiz. Diğer 3'te 1'ini de savunma sanayiine vereceğiz. Böyle olursa kabul ederim ve son kez" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ TELEFONLARI DİNLENMEYEN BİR ÜLKE YAPACAĞIZ"

"Passolig'i hemen kaldıracağız. Kimseyi fişlemek gibi bir derdimiz yok" diyen İnce, "Yalova'da bir pazarcı abla bana telefon açıyor. Dedi ki, 'Muharrem Bey, ofisine geldim. Seni bulamadım.' Ben de dedim ki çıktım ofisten. Telefonda söyle dedim. Bana söylediği şey şu: 'Telefonda konuşamam, telefonlar dinleniyor' dedi. Türkiye'nin geldiği durumu görüyor musunuz? Türkiye'yi yeniden telefonları dinlenmeyen bir ülke yapacağız" dedi.

'EMANET OTOBÜS'TEN KONUŞTU

İnce, miting konuşmasını farklı bir otobüste yapmasını gerekçesini, "Az önce Beykoz Çayırı'nda bir miting yaptık; fakat çim olduğu için otobüs battı. Gerçi Türkiye'yi batıranların yanında bir otobüs batmış, bir şey mi? Sağ olsun milletvekilimiz otobüsünü verdi, emanet otobüsten konuşacağızö sözleriyle açıkladı.



Görüntü Dökümü:

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-İnce'nin konuşması

-Detaylar

16.06.2018 - 16.24 Haber Kodu : 180616098

16.06.2018 - 16.29 Haber Kodu : 180616099

16.06.2018 - 16.29 Haber Kodu : 180616100

16.06.2018 - 16.30 Haber Kodu : 180616101

16.06.2018 - 16.33 Haber Kodu : 180616102

16.06.2018 - 16.58 Haber Kodu : 180616112 (Aktüel görüntüler)



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2-(aktüel görüntülerle geniş haber) BAHÇELİ : DURMASINLAR YÜZDE 5-6'YA DÜŞTÜĞÜMÜZÜ ŞEREFSİZCE İDDİA ETSİNLER, BUNLARA ALDIRIŞ ETMEYİNİZ

* MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

"Varsın olsun, şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar, yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız"

"MHP'nin inişi ve iflası için el ovuşturan maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran'da ya şok olacaklar, ya da yok olacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi anketle kurulmadı, anketle kundaklanamaz"

"Dip dalga diyorlar ya, işte o dalga milletimizin tertemiz iradesidir, Milliyetçi Hareket Partisi'ni hak ettiği, layık olduğu zirveye inşallah çıkaracaktır. Bizimle uğraşmalarının sebebi bellidir, çünkü Türkiye'nin sırtını yere getirmek istiyorlar"

"İnce işçilikle Türkiye'nin altını oyan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, terörle mücadelede kahramanlık gösteren bir komutanımızın apoletlerini sökmeyi vaat ediyor. Kandil, İmralı ve Pensilvanya'ya el sallıyor. Sözde Kürt sorununu tanıyor"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Durmasınlar, yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki törene MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve partililer katıldı. "Kader mahkumları af istiyor" pankartının açıldığı salonda "Durma ilerle, evlatların seninle", "Muhalefetin lideri Devlet Bahçeli" sloganları atıldı.

Burada bir konuşma yapan Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Yarım asırdır üç hilali solduramadılar ya, tahammülsüzlükleri de bu yüzdendir. Yapamayacaklar, başaramayacaklar, Ulubatlı Hasan'ın surlara diktiği Üç Hilali İstanbul'un gönlünden, milletin gövdesinden asla silemeyecekler. Varsın olsun, şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar, yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız. MHP'nin inişi ve iflası için el ovuşturan maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran'da ya şok olacaklar, ya da yok olacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi anketle kurulmadı, anketle kundaklanamaz. Milliyetçi Hareket Partisi icazetle kurulmadı, ihanetle yıkılamaz. Her yerdeyiz, her gönüldeyiz, her ömürdeyiz. 49 yıldır dildeyiz, duadayız, sarsılmaz duruştayız. Yarım asırdır varız, gelecek asırlarda da Üç Hilal sancağı Al Bayrağımızın yanında mutlaka yerini alacaktır. İstikbal bizimdir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'dir, Türk milletinin ta kendisidir. Buna hiçbir kokuşmuş engel olamayacaktır. Bunun önüne hiçbir gafil geçemeyecek, hiçbir köhne anketçi, hiçbir müflis ve müfteri zihniyet ket vuramayacaktır" dedi.

DİP DALGA

Bahçeli, "Dip dalga diyorlar ya, işte o dalga milletimizin tertemiz iradesidir, Milliyetçi Hareket Partisi'ni hak ettiği, layık olduğu zirveye inşallah çıkaracaktır. Bizimle uğraşmalarının sebebi bellidir, çünkü Türkiye'nin sırtını yere getirmek istiyorlar. Bize soğuk ve şaşı bakmaları boşuna değildir, çünkü haçlı hevesleriyle örtüşen bölücülük damarı aziz vatanımızı zehirleme gayesindedir" şeklinde konuştu.

"TRİBÜNDEN BAKMAYACAĞIZ"

"Merak buyurmayınız, Türkiye'nin geleceğinde pay sahibi olacağız" diyen Bahçeli, "Önümüzdeki dönemde sözümüz yere düşmeyecek, irademiz görmezden gelinmeyecektir. Ülkücü her zaman olduğu gibi başı dik gezecektir. Hedeflerimiz birer birer, sabır ve akılla gerçekleşecektir. Hayallerimiz gerçekle buluşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyecek, elini taşın altına koymaktan dün olduğu gibi yine çekinmeyecektir. Zaman Türk milletinin, zemin Türkiye'nindir, sıra Milliyetçi Ülkücü Hareketi'ndir. Hizmetse edeceğiz, hakikatse söyleyeceğiz, hedefse mutlaka ulaşacağız. Türkiye'nin yeni hükümet yapısı altında inşa ve imar faaliyetinde biz de olacağız. Geri durmayacağız. Uzaktan izlemeyeceğiz. Tribünden bakmayacağız. Gelişmelere kapalı durmayacağız. Mücadelemizi son nefes, son nefer, Turan'a kadar sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı'nın itibar ve iffetine gölge düşürmeyeceğiz. Zira Türkiye'nin geleceği Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'nin parlak yarınları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tesis ve temin edilecektir. Gazetelerde yazılan asılsız ve uyduruk haberleri atın bir kenara. Ucuz ve köhne yorumcuların televizyonlarda söylediklerini fırlatın boşluğa. Biz varız, Türkiye için hazırız. Biz güçlüyüz, Türk milleti için dava ve demokrasi nöbetindeyiz" şeklinde konuştu.

"BU CAN BU BEDENE HARAM OLSUN"

Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü: 24 Haziran için el ovuşturanlar varmış. Bizden görünüp kaynağımızı kurutmaya niyetlenenlere, ganimet avcılığından medet ve menfaat umanlara 24 Haziran'da hüsran yaşatmaksak, bunları hezimetle buluşturup tamamen gündemimizden çıkarmazsak, diyorum ki, bu can bu bedene haram olsun. Meselenin püf noktası FETÖ ve PKK'nın tez ve hedeflerine müzahir hareket eden siyaset defolarının bugün meydanlara yüzsüzce çıkmaları, milletimizi kandırmaya tevessül etmeleridir. CHP'ye bakınız bunu görürsünüz. İP'e dikkat ediniz aynısına şahit olursunuz. HDP zaten sicili belli terör aparatıdır. Bunların Cumhurbaşkanı adayları ise adeta hilkat garibesi, felaket tellalı, hıyanet çığırtkanı, Pensilvanya acenteleridir. Türkiye'nin maruz kaldığı açmaz yüreklerimizi sızlatmaktadır. HDP tutuklu bir PKK'lıyı Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmış, hiç kimseyi şaşırtmamıştır.. İnce işçilikle Türkiye'nin altını oyan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, terörle mücadelede kahramanlık gösteren bir komutanımızın apoletlerini sökmeyi vaat ediyor. Kandil, İmralı ve Pensilvanya'ya el sallıyor. Sözde Kürt sorununu tanıyor. Kırmızıçizgileri olmadığını anlatıp bisikletle yalan turu atıyor. Beyaz Türk-zenci Türk sözleriyle bölücülük yapıyor. Bu hadsiz ve seviyesiz sözler büyük bir bühtandır. İncelip ahlaken kopan bu şahsa diyorum ki, Türk'ün beyazı-zencisi olmaz, tarih boyunca da olmamıştır. Ya Türksün'dür, ya da değilsindir. Ya adamsındır, ya da ar damarı çatlak bir bedbaht. Neyin beyazı, neyin zencisi, her yeriniz simsiyah olmuş farkında değilsiniz. Ne konuştuğunu bilmeyen, ağzından çıkanı kulağı duymayan İnce'nin freni patlamış, dengesi bozulmuştur. İşte bu tablo karşısında Cumhur İttifakı Türkiye'nin gelecek umududur. 15 Temmuz'dan sonra yeni bir hükümet sistemine geçilmesi zorunluydu. Türkiye'nin rahat bir nefes alması, güvenlik ve beka tehditlerine karşı güç birliği yapılması kaçınılmaz bir ihtiyaçtı.

"CHP'DE UMUT YOKTUR. İP'DE HAYIR YOKTUR"

Bahçeli, "7 Ağustos Yenikapı ruhuyla bu birlikteliğin temeli atılmıştır. 16 Nisan Halkoylaması'yla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne milletimiz evet demiştir. Terörizme karşı ortak bir refleks gösterilmiştir. Siyasi ve ekonomik saldırılarına karşı Cumhur İttifakı doğmuştur. CHP'de umut yoktur. İP'de hayır yoktur. HDP ve diğerlerinde gelecek ve huzur yoktur. Her birisi Türkiye karşıtlarıyla aynı kümede toplanmışlardır. FETÖ'ye olur vermişlerdir. PKK'ya sessiz ve tepkisiz kalmışlardır. Afrin Zeytin Dalı Harekâtına karşı çıkan bu sefillerdir. Beka mücadelemizi sulandırmaya çalışan bu densizlerdir. Türkiye'yi geri götürmeye heves eden bu omurgasızlardır. Bunlar karşısında Türk milletinin ve Türkiye'nin tarihi haklarını savunacak irade ise Cumhur İttifakı'yla tecelli etmiştir. Ve Cumhur İttifakı devam edecek, yıpratılmasına izin verilmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin varlığını teyit edecektir. Kuvvetler ayrımı net olarak sağlanacaktır. Yasama daha güçlü, yürütme daha aktif ve etkin, yargı ise daha bağımsız ve tarafsız çalışacaktır. Teröre karşı cumhur iradeyle ve ittifakla direnç göstermektedir. Afrin'de bayrak dikilmiştir. Allah'ın izniyle sıra Kandil'e gelmiştir. Al Bayrağımız eninde sonunda, en kısa sürede Kandil'deki hainlerin tepelerine dikilecektir. Türkiye'yi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Zillet ittifakı bozguna uğrayacaktır. Cumhur İttifakı Türkiye, Türkiye ise Cumhur İttifakı'dır. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam olarak uygulamaya geçecek, Cumhuriyet taçlanacaktır. Türk milleti, 16 Nisan'daki kararını daha üst bir seviyede sahiplenip tescil ettirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi de TBMM'de çok güçlü bir şekilde varlığını muhafaza edecektir" şeklinde konuştu.

SURUÇ'TAKİ SALDIRI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "14 Haziran Perşembe günü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, seçim çalışmalarını yaptığı esnada Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Adayı Sayın İbrahim Halil Yıldız ve beraberindeki partili arkadaşlarına yönelik hunhar suikastı şiddet ve nefretle lanetliyorum. Bu alçak terör saldırısı sonucunda dört kişi hayatını kaybetmiş, sekiz kişi de yaralanmıştır. Kanlı ve kahpe saldırı aynı zamanda demokrasimizi, aynı zamanda Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef almıştır. Ancak teröristler kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler, milli birlik ve kardeşliğimizi asla yıkamayacaklardır. Her şeyden önce Kürt kökenli kardeşlerimiz tuzakları bozacak, terör figüranlarını yerle yeksan edeceklerdir. Suruç'ta teröristlerin açtıkları ateş sonucunda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Bunun yanı sıra, ailelerine, Adalet ve Kalkınma Partisi camiasına, Şanlıurfalı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Bahçeli'nin konuşması

- Salonda görüntüler

- Af pankartının görüntüsü

- Detaylar

16.06.2018 - 16.12 Haber Kodu : 180616093

16.06.2018 - 16.14 Haber Kodu : 180616094

16.06.2018 - 16.17 Haber Kodu : 180616095

16.06.2018 - 16.18 Haber Kodu : 180616096

16.06.2018 - 16.21 Haber Kodu : 180616097

16.06.2018 - 16.49 Haber Kodu : 180616108 (Aktüel görüntüler)

16.06.2018 - 17.04 Haber Kodu : 180616113 (Aktüel görüntüler)

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3- SAADET PARTİLİLER, ERBAKAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL (),

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, eski başbakanlardan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti. Okunan duaların ardından konuşan "24 Haziran akşamı sandıklar açıldığında çok büyük bir sürpriz yaşayacaklar. Çünkü çok ciddi bir suskunlar kitlesi var, çok ciddi bir dip dalga var. Görüşünü fikrini beyan etmeyenler var. Çünkü bu suskunlar, başımıza bir iş gelir diye bu ülkeyi yönetenlerden korkuyorlar" ifadelerini kullandı. Konuşmanın arından partililer mezarlığın girişine sıralanarak birbirleriyle bayramlaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Genel detaylar,

-Duanın okunması

-Mezarlıktaki kalabalık

-Abdullah Sevim'in konuşması



16.06.2018 - 17.38 Haber Kodu : 180616130

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4- (aktüel görüntülerle) AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK YANİKAPI'DA YAPILACAK MİTİNG İLE İLGİLİ KONUŞTU...

Haber- Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK / İstanbul,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Biz bu alanlarda milyonları buluşturduk. Yarın da inşallah çok güçlü bir şekilde İstanbul'daki vatandaşlarımızı alanda buluşturacağız" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi yapılan hazırlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Miting alanda incelemelerde bulunan Şenocak, burada yapılan hazırlıklarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"GÜVENLİK NOKTALARI VE BİRÇOK ALANDA CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Şenocak konuşmasında, "Yarın inşallah çok güzel bir günü, tarihe tekrar not düşülecek bir günü beraber yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte tüm vatandaşlarımızın bir arada olacağı bir mitingi gerçekleştireceğiz. Sahada her ayrıntı düşünüldü. Gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çok güçlü bir saha ekibi var. Sağlık alanından, diğer ihtiyaç alanlarına kadar, özellikle engelli kardeşlerimizin rahat edebilmesi için oluşturduğumuz özel alanlardan tutun da güvenlik noktaları ve birçok alanda ciddi çalışmalar yapılıyor. Yarın buraya gelecek vatandaşlarımızın rahat şekilde ulaşımlarının sağlanması ve geliş gidiş noktasında yapılan çalışmaları da önemsedik. Yarın ulaşım ihtiyacı noktasında gemi, metro, metrobüs ve diğer ulaşım kanallarıyla bütün çalışmalarımızı tamamladık. 39 ilçemizden buraya gelecek tüm vatandaşlarımızın geliş gidiş altyapıları hazırladık" diye konuştu.



"24 HAZİRAN ÖNCESİ GÜÇLÜ MESAJ"

Şenocak, AK Parti İstanbul İl teşkilatının bugüne kadar tarihe not düşülecek çalışmalarda bulunduğuna vurgu yaparak, "Yarın bunun bir benzerini inşallah daha güçlüsünü gerçekleştirmiş olacağız" dedi. 24 Haziran öncesi İstanbul'dan verilecek güçlü bir mesajın çok önemli olduğuna işaret eden Şenocak, güçlü meclis, güçlü Cumhurbaşkanı vurgusuyla mitingin yapılacağını kaydetti.



"BİZE GÖNÜL VEREN TÜM KARDEŞLERİMİZİ ALANDA MİSAFİR ETMEKTEN MEMNUN OLURUZ"

Bayram Şenocak açıklamasının ardından basın mensuplarının mitingle ilgili sorularını yanıtladı. Şenocak, mitinge katılım sayısı ile ilgili soruya, "Biz bu alanlarda milyonları buluşturduk. Yarın da inşallah çok güçlü bir şekilde İstanbul'daki vatandaşlarımızı alanda buluşturacağız" diye cevapladı. Şenocak, 'Milliyetçi Hareket Partisi ya da diğer partilerden de mitinge katılım bekleniyor mu?' şeklindeki bir soruya ise, "Bu süreç içerisinde ittifak yaptığımız partilerden de kardeşlerimiz her zaman alanlarda oldu. Bize gönül veren tüm kardeşlerimizi alanda misafir etmekten memnun oluruz" dedi.



MİTİNG ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan yarın mitingin yapılacağı Yenikapı'daki alanda ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son aşamaya gelinen alanda kürsünün bitmek üzere olduğu diğer bölümlerdeki çalışmaların ise görevliler tarafından sürdürüldüğü görüldü. Alandaki çalışmalar halen devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-İl Başkanı Bayram Şenocak'ın açıklaması

-Miting alanındaki çalışmalar

-İşçilerden görüntüler

-Genel detaylar

16.06.2018 - 17.39 Haber Kodu : 180616131

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5- İSTANBUL'DA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul ,

Bayramı İstanbul'da geçirenler kendilerini sokağa attı. Eminönü'nde ve iskelelerde yoğunluk yaşandı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen bazı İstanbulular da denize girdi. Bayram tatilini İstanbul'da geçirmeyi tercih eden bir vatandaş, denize girmenin keyifli olduğunu söyledi. Öte yandan, Eminönü'nde bulunan bazı iskelelerde yoğunluk yaşandı. Adalar İskelesi önünde uzun kuyruklar oluştu.



Görüntü Dökümü:

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-Denize girenler

-Sahilden detay

-Adalar iskelesi önünden görüntüler

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

16.06.2018 - 18.25 Haber Kodu : 180616140



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