DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE DAHA BAŞKA MÜJDELERİMİZ OLACAK (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık. Sırada Kandil'i bombalıyoruz. Biz dost geçinenlere siz halledin halletmiyorsanız biz hallediyoruz diyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz olacak. Rabbim Mehmetçiğimize güç kuvvet versin"

Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'e yönelik operasyondan bahsederken "Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz olacak" dedi.

"MAZLUMLARIN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi'de konuştu. Cuma namazının ardından Sultangazi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplananlara seslendi. Erdoğan, "Bunların ağzından terörle mücadele diye bir şey duydunuz mu? Bunların kitabında terörle mücadele yok. Biz terörle mücadele ediyoruz" dedi. "Buradan doğuya sesleniyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Erdoğan Türk-Kürt ayrımı yaptı mı? Bu Demirtaş denen zat 7 Haziran olaylarında Diyarbakır'daki kardeşlerimi sokağa döktü mü, 53 Kürt kardeşim öldü mü? Kürt kardeşlerim bu oyuna gelecek misiniz? Biz mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BUNLAR LAFTA BARIŞ, ÖZGÜRLÜK DİYORLAR"

Suruç'taki olaylardan bahseden Erdoğan," Dün Şanlıurfa milletvekilimiz esnaf ziyareti yapıyorlar ve abisini öldürüyorlar. Siz bizim HDP'li olduğumu bilmiyor musunuz diyor. Neden buraya geldiniz diyor. Olabilirsin HDP'li, neden rahatsız oluyorsun. Biz barış istiyoruz bunlar lafta barış, özgürlük diyorlar. Hepsi yalan. Bunların öldürdüğü insan sayısı binlerce. 8 gün sonra demokratik bir seçimde sandıkta hesap sormaya var mıyız? Seçim bu ülkede 81 milyonun huzuru için" şeklinde konuştu.

"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE DAHA BAŞKA MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Kandil operasyonuna da değinen Erdoğan, "Afrin, Cerablus'ta gitmeyin dediler. Gideceğiz dedik gittik. Şu ana kadar mehmedimiz ve ÖSO büyük mücadele verdi. Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık. Sırada Kandil'i bombalıyoruz. Biz dost geçinenlere siz halledin halletmiyorsanız biz hallediyoruz diyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz olacak. Rabbim Mehmetçiğimize güç kuvvet versin" dedi.

Görüntü Dökümü;

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-Erdoğan'ın açıklamaları

-Detaylar

15.06.2018 - 15.00 Haber Kodu : 180615118

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2- BACAKLARI KESİLEN YAVRU KÖPEK İSTANBUL'DA AMELİYAT EDİLECEK

* Veteriner Doktor Bertuğ Çiftçi,

"Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor"

"İleride rahat yaşayabileceği protez takıp, gezebileceği şekilde ayarlamaya çalışacağız"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek İstanbul'da tedavi altına alındı.

"PROTEZ TAKIP, GEZEBİLECEĞİ ŞEKİLDE AYARLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

İstanbul Ataşehir'de bulunan havyan hastanesine getirilen küçük köpeğin tedavisine başlandı. Yavru köpek bugün ameliyata alınacak. Yavru köpeğin ameliyatına girecek olan Veteriner Doktor Bertuğ Çiftçi, "Hayvanın muayenelerini yaptıktan sonra ayaklarının bandajları alındı ve ağrı kesici antibiyotiklerle, serumlarla desteklendi. Daha sonra hayvan yemek yemeye başladı. Bu iyi bir gelişmedir hayvan için. Bugün için de açıkta kalan yaraların tekrar revize edilerek ameliyata alarak onu ilerde rahat yaşayabileceği protez takıp, gezebileceği şekilde ayarlamaya çalışacağız" dedi.

"BU GÖRDÜKLERİMİZ ARASINDA EN KÖTÜSÜYDÜ"

"15 günlük kritik bir sürecimiz var" var diyen Çiftçi, "Hayvanın durumu şu an kritik. İlk önce bizim için önemli olan hayvanın hayatta kalabilmesi. Daha sonra uzuvlarıyla alakalı düşüncelerimizi hayvana uygulayacağız daha rahat bir hayat yaşayabilmesi için çabalayacağız. Hastanemize her gün insanlar tarafından darba uğrayan travmaya uğrayan hayvanlar gelmekte. Rutinde yaşadığımız bir olay maalesef ülkemizde şiddet hat safhada. Ama bu gördüklerimiz arasında en kötüsüydü. Biz de şok olduk ilk anda ama daha sonra elimizden geleni yaptık .Ameliyat için hayvanın röntgenleri çekildi. Hayvanın tam olarak probleminin ne olduğu tespit edildi. Nerelerde nasıl kesiklerin oluştuğu, kemiklerin ne kadar zarar gördüğü tespit edildi. Bizim yapacağımız ameliyat hayvanın ileride protez olabilecek şekilde uzuvlarını koruyacak şekilde bir operasyon gerçekleştirmek amacımız" diye konuştu.

"İNSAN TARAFINDAN YAPILDIĞINI GÖSTERİYOR"

"Tabi ki de hayvanın bu operasyonu kaldırabilmesi de önemli" diyen Bertuğ Çiftçi, "Şu an ameliyata girebilecek durumda. Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarza balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor" dedi.

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı da Yasin Yılmaz, vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istedii.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin bulunduğu yoğun bakım ünitesi

-Yaralı köpekten görüntüler

-Veteriner doktorla röp

-SOHAYKO dernek başkanıyla röp

-Genel ve detay

15.06.2018 - 15.20 Haber Kodu : 180615130_I

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(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

3- BAYRAMDA PLAJLARA AKIN ETTİLER

- Sıcak havadan bunalan İstanbullular sahile akın etti.

- Sahillerdeki durum havadan da görüntülendi.

Haber: Ali AKSOYER - Özden ATİK - Kamera: Güven USTA- Nurcan KIRCALI /İSTANBUL, ()

İstanbul'da Ramazan Bayramının ilk günü plajlar doldu taştı. Havanın da güzel olmasıyla İstanbullular plajlara akın etti. Küçükçekmece'de bulunan Menekşe plajı da kalabalıktan nasibini aldı. Plaja gelen yüzlerce kişi güzel havada denizin tadını çıkarttı. Bayramın ikinci ve üçüncü günü plajların daha da kalabalık olması bekleniyor.

İstanbul'da 1 Haziran tarihinde sezon açılısı yapan plajlar, Ramazan ayı olması nedeniyle boş kalmıştı. Ramazan ayının bitmesiyle birlikte İstanbul plajlarına adeta akın başladı. Ramazan bayramının ilk günü 30 dereceyi bulan sıcağın ardından plajlar öğle saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Küçükçekmece'de bulunan Menekşe plajı da kalabalıktan nasibini aldı. Öğle saatlerinden itibaren dolan plajda İstanbullular denizin ve güneşin tadını çıkarttı. Plajdaki cankurtaranlar ise gün boyu görev yaparak ellerindeki megafonlarla vatandaşları dikkatli olmaları ve fazla açılmamaları konusunda uyardılar. Vatandaşlar da sıcaktan bunaldığı için sahile geldiklerini söyledi.

Şile'de benzer manzara vardı. Sıcaktan bunalanlar Şile sahiline akın etti.

481 CANKURTARAN ÇALIŞIYOR

İstanbul'da 12 İlçede bulunan toplam 46 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda sürekli cankurtaran hizmeti veriliyor. Plajlarda bu yıl toplamda 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 adet can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ile 481 personel cankurtaran hizmeti verileceği belirtildi. Ramazan Bayramının ardından plajların daha da kalabalıklaşması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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/GÖRÜNTÜLER İKİ PARÇA GEÇİLDİ

-Havadan görüntülerle Menekşe plajı

-Sahildekilerden detaylar

-Şile sahilinden detaylar

15.06.2018 - 15.28 Haber Kodu : 180615134

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4- UÇAĞA 89 ADET UYUŞTURUCU KAPSÜLÜ YUTARAK BİNMİŞ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Brezilya'dan İstanbul'a gelen Güney Afrika uyruklu yolcunun, hastanede yapılan kontrollerinde içerisinde kokain maddesi bulunann 89 adet kapsül içinde 1 kilo 100 gram uyuşturucu bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazı açıklamaya göre, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden hareket ederek 23 Haziran'da Atatürk Havalimanı'na gelen Güney Afrika uyruklu C.W., uzman ekiplerce uyuşturucu hap yutmuş olabileceği şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Yolcunun hastanede kontrolünde içinde kokain bulunan 1 kilo 100 gram ağırlığında 89 adet kapsül vücudundan çıkarıldı.

C.W., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüpehlinin polisler tarafından yakalanması

-Götürülmesi

-Kapsüllerin görüntüsü