DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- FAYTONCULAR HAYVANSEVERLERE SALDIRDI; POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

- 10 kamyon dolusu 209 atın Büyükada'ya götürülmesi sırasında olaylar çıktı

- Maltepe iskelesinde atları görüntülemek isteyen hayvanseverlere faytoncu olduğu belirtilen kişiler saldırdı.

- Polis havaya ateş açarak olayları sonlandırdı.

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- İSTANBUL

Maltepe iskelesinde Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyelerine, faytoncu olduğu öne sürülen kişiler saldırdı. Polis havaya ateş açarak saldırıyı önlemeye çalıştı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Tuzla Akfırat'ta dün geceden bu yana bekletildiği öne sürülen 10 kamyondaki 209 at, Büyükada'ya götürülmek üzere öğle saatlerinde Maltepe iskelesine getirildi. Durumu protesto eden Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyeleri de iskeleye geldi. Cep telefonuyla atların durumunu görüntülemek isteyen dernek üyelerine, kamyonlardan inen ve faytoncu olduğu belirtilen kişiler tepki gösterdi. Sözlü tepki, saldırıya dönüştü. Tekme yumruklu saldırıyı polis, havaya ateş açarak engellemeye çalıştı. Darp edilen dernek üyeleri faytonculardan şikayetçi oldu.

"209 AT, 10 KAMYONLA İSKELEYE GETİRİLDİ"

Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz, "209 at 10 kamyonla iskeleye getirildi. Şimdi gemiye bindirilip hepsi Adaya götürülecek. Burada itiraz eden arkadaşlarımıza saldırdılar. Polis havaya ateş etmek zorunda kaldı. Ve havaya ateş ettikten sonra bile hala darp edilmeye devam edildi. Umarım buradan hepimizin sesini gerekli kurumlar duyar. Hem bizlere hem onlara zulme son verirler artık" dedi.

"AMACIMIZ SADECE YAŞAM HAKKINA SAYGIYDI"

Saldırıya uğrayan dernek üyelerinden Barış Şengün ise, "Adaya çıkartılacak gemiye bakmak için buraya geldik. Ve faytoncular tarafından darp edildik. Amacımız sadece yaşam hakkına saygıydı ve farkındalık yaratmaktı. Çünkü Aralık 2017 tarihinden bildiğimiz kadarıyla Adalara at girişi ve çıkışı yasaklandı. Ama ona rağmen 209 at adaya sokulmaya çalışılıyor" diye konuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin olmadığı öğrenilirken atlar Büyükada'ya götürüldü.

2- KAĞITHANE'DE OTOMOBİL BÜFEYE DALDI; ÖLÜMDEN DÖNEN KİŞİ O ANLARI ANLATTI

- "O ANIN ŞOKUYLA, BEN DE ONU PATAKLAMIŞIM"

- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM- İSTANBUL,()

Kağıthane'de, bir aracın arkadan çarpmasının ardından kontrolden çıkan otomobil, büfeye daldı. Büfenin girişinde oturan iki müşteri, savrularak yere düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan müşterilerden biri, sürücüyü darp etti. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşilce Mahallesi Çelik Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 DZ 0061 plakalı otomobilin sürücüsü, bir aracın arkadan çarpmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, cadde üzerindeki bir büfenin camından içeri girdi. Büfenin cam çerçevesini kıran otomobil, dondurma dolabını da önüne katarak, tezgaha çarptı.



İKİ MÜŞTERİ SON ANDA KURTULDU

Bu sırada, büfenin girişinde, bir masada oturan iki müşteri, çarpmanın etkisiyle savrularak dondurma dolabı ile otomobilin arasında kaldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kazazedelerden biri, yerden kalktıktan sonra otomobil sürücüsünü darp etti. Büfe sahibi ve diğer müşteriler, kazazedeyi engelleyerek olayın daha fazla büyümesinin önüne geçti. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edildikten sonra taburcu oldu.



"SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARDIK"

Büfe sahibi Mustafa Can, işyerini yeni açtıklarını belirterek "Sabahleyin cadde üzerinde iki araç kaza yapıyor. Bir tanesi de aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi. O sırada dükkan içinde iki müşteri masada oturuyordu. Dondurma dolabıyla birlikte ileriye doğru sürüklendiler. Daha sonra, biz yardımcı olduk. Sıkıştıkları yerden kurtardık. Yaralılardan biri olayın şokuyla, şoföre tepki gösterdi. Darp etti. Biz araya girdik" dedi.



"BEN DE ONU PATAKLAMIŞIM"

Kaza sonrası sürücüyle tartışan Ali Donbay ise, "Sabahleyin burada kahvaltı yapıyordum. Dışarıdan bir araba geçti, güm diye bir ses çıktı. Birden ayağa kalktım, ne oluyor diye dışarı baktım. Araba gelerek bize vurdu. Ben de kafayı betona vurmamak için eğilerek kendimi sağ tarafa attım. Ölümden kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış. O anın şokuyla, ben de onu pataklamışım" diye konuştu.



3- BAŞBAKAN YILDIRIM: KÜRTLERİN TEK SORUNU VAR; O DA PKK'DIR

Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım Sancaktepe'de STK temsilcileriyle buluştu. Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Yıldırım, "Şimdi aklı sıra Kürtlerin sorunlarının takipçisi olduğunu söyleyen partiye söylüyorum ki; Kürtlerin tek sorunu var; o da PKK'dır. PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin sorunu yoktur" dedi.

"KİLİSELERDEN MEDET UMUYORLAR"

Binali Yıldırım, "15 Temmuz'da hainlere diz çöktürdünüz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz. Bugünlerde çıktı. O milleti dinle imanla aldatmaya çalışan Fetocular şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kiliselerde toplanıp dua ediyorlar. Kiliselerden medet umuyorlar. Yıllarca Müslümanın parasını pulunu hayrını hasenatını toplaya toplaya günün birinde döndü geldiler. Silah olarak, tank olarak bu milletin üzerine mermiler yağdırdılar. Alçak bunlar alçak. Ama bu ülkenin iyiliğini istemeyenlerin oyunları bitmiyor. Bir oyunu bozuyoruz. Başka bir oyun peşine gidiyorlar." dedi.

"KANDİLİ DE BAŞLARINA YIKACAĞIZ"

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:"Şimdi aklı sıra Kürtlerin sorunlarının takipçisi olduğunu söyleyen partiye söylüyorum ki; Kürtlerin tek sorunu var; o da PKK'dır. PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin sorunu yoktur. Ve Kürtlerin diğer bir sorunu da o PKK'ya iradesini teslim etmiş siyasi uzantılarıdır. Yapmamız gereken bunları Kürtlerle aramızdan çıkartmaktır. Terör belasını gündemimizden çıkarttık. Şimdi sıra dışarıdaki uzantılarında. Nasıl Afrin'de kafalarını ezdiysek. Nasıl Fırat Kalkanı'nda aynı şeyi yaptıysak şimdi de Kandil'de. Kandili de başlarına yıkacağız. Bir daha bu alçakların milletimize zarar vermemesi için ne gerekiyorsa her türlü tedbiri alacağız"

"AÇILIR AÇILMAZ EN ÖNCE O GEÇTİ"

Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerin pahalı olduğu eleştirilerine değinen Yıldırım, "En pahalı hizmet olmayan hizmettir. Muharrem İnce'nin Osmangazi Köprüsü'ne laf etmesine aldırış etmeyin. Açılır açılmaz en önce o geçti. Bunların adeti budur. Hem istemezler. Ama en önce de onlar kullanır. Ne yapsın kullanmasın. Yalova'dan çıkacak körfezi geçecek üç saatte Sancaktepe'ye gelecek. Veya vapur bekleyecek. 6 dakika da köprüyü geçiyor. 40 dakikada Sancaktepe'de. Böyle bir rahatlık var mı dünyada?" ifadelerini kullandı.

(geniş haber)

4- KILIÇDAROĞLU, "HAK-HUKUK-ADALET" BELGESELİNİN GALASINDA KONUŞTU

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"Bir hakim, üstelik Danıştay'da bir hakim, siyasete bulaşırsa, bir partinin kadın kolları başkanıymış gibi tweet atarsa, o hakimi orada tutanda adalet kavramı yok, adalet kavramı onun özünde ve vicdanında yoktur. Eğer o yargıç orada duruyorsa, hala görevinden istifa etmemişse, her şeyden önce en büyük zararı, yargı camiasına veriyor"

"Biliyorum, hemen tazminat davaları açacaklar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu, geri adım atacak. Sizin feriştahınız gelse geri adım atmam"

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümünde Sarıyer'de "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'nun, milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara Güvenpark'tan başlayarak İstanbul'da

tamamladığı "Adalet Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümünde "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala gösterimi Sarıyer'deki Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, salona "hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde girdi. "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganlarıyla sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, konuşmasına, "Asla yalnız yürümemenin tek koşulu var, haklı olacaksınız, inanacaksınız ve inanacak bir davanız olacak" dedi.

"HER SANTİMİNİ YÜRÜDÜK, 81 MİLYONUN ADALETİ İÇİN"

Herkesin adalet içinde yaşamasını istediklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Adaleti yok edeceksiniz, sadece bir bildiri imzaladı diye üniversite hocalarını kapının önüne koyacaksınız, 17 milyonun yoksulluğunu siyasi sömürü alanı haline getireceksiniz, sorundan yararlanmaya çalışacaksınız, ülkenin en saygıdeğer gazetelerini bir anlamda cezalandıracaksınız ve yazarları neredeyse

topluca hapse atacaksınız, üstelik mücadele ediyoruz dedikleri terör örgütüne yönelik en güçlü mücadeleyi çok önceden başlatan gazeteleri, gazetecileri cezalandıracaksınız ve dönüp bize diyeceksiniz ki 'Sessiz kalın.' Her seferinde bardağa bir damla düştü. Ama Enis Berberoğlu'nun yürekli, nitelikli, saygın bir gazeteci, haksız, hukuksuz, adaletsiz yere hapse girmesi son damlaydı ve bayrağı

taşırdı. Bizler adalet için yürümek dışında başka bir seçenek görmedik. Sesimizi sadece birileri duysun diye değil, bu ülkede adalet kavramının çok değerli olduğunu ve milyonların 'Adalet' diye haykırdığını bütün dünyaya göstermek için yürüdük. 'Yürüyemezler. Kazan'dan dönerler. Bolu Dağı'nı asla aşamaz.' dediler. Her santimini yürüdük, 81 milyonun adaleti için" dedi

"O DEVLET ÇÖKER VE ADALET OLMAZ"

Devlet yönetiminde adalet istediklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Milyarları harcayacaksın, sarayında oturacaksın, vatandaştan aldığın vergilerle saray yapacaksın, kaça yaptığını milletten gizleyeceksin. Bu, en büyük adaletsizliklerden birisi. Benden, geliri olmayan vatandaştan, işsizin ödediği vergiden topladığın paralarla yaptığın harcamaların hesabını vereceksin, demokrasi budur. 'Bizim tarikattan, bizim partiden, bizim cemaatten, eniştem, kayınpederim, dayım, yakınım' deyip devleti gereksiz kadrolarla doldurursanız o

devlet çöker ve adalet olmaz" diye konuştu.

"SANIYORLAR Kİ KILIÇDAROĞLU, GERİ ADIM ATACAK"

Kılıçdaroğlu, "Bir hakim, üstelik Danıştay'da bir hakim, siyasete bulaşırsa, bir partinin kadın kolları başkanıymış gibi tweet atarsa, o hakimi orada tutanda adalet kavramı yok, adalet kavramı onun özünde ve vicdanında yoktur. Eğer o yargıç orada duruyorsa, hala görevinden istifa etmemişse, her şeyden önce en büyük zararı, yargı camiasına veriyor. Eğer erdemliyse, belleğinde toplu iğne ucu kadar erdem kavram kalmışsa, vicdanlıysa, 'Bu ülkenin adalet arayışına ben de katkı vermek istiyorum.' diyorsa, sevgili hakim kardeşim, görevini bırakacaksın, görevinden istifa edeceksin, onurunla çekileceksin. Eğer çekilmiyorsan, orada oturuyorsan, açık ve net söylüyorum, sen onursuz bir yargıçsın. Biliyorum, hemen tazminat davaları açacaklar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu, geri adım atacak. Sizin feriştahınız gelse geri adım atmam. Bir daha duysun diye söylüyorum, onurun varsa, insansan bir saat bile o görevde

kalmaz, derhal istifa edersin. Asıl sözüm, onu oraya atayan saraya. Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmalı? Mahkemeye hakim tayin ediyor, onun için tarafsız olmalı. Bir partinin militanlarını getirip yargıya yerleştirirsen, işte bu tabloyla karşı karşıya kalırız ve hiçbir vatandaş mahkemeye güven duymaz" şeklinde konuştu.



5- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE OTOGARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Haber: Ali AKSOYER - İstanbul

Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu.

Otogardaki arife günü hareketliliği havadan görüntülendi.

6- FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 20 TUTUKLAMA...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden aralarında askerlerden sorumlu sözde imamların da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 38 şüpheliden yakalanan 31'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan şüphelilerden 24'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli 7 sözde imam ile aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 şüphelinin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerden 4'ünün de adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmaları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi. Soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunamayan 7 kişi ise firari olarak aranıyor.