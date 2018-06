DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ŞİŞLİ'DE 3 ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

ŞİŞLİ'de 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza Şişli Halaskargazi caddesinde dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ergenekon Caddesi'nden Halaskargazi Caddesi'ne giren İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü önündeki otobüse o da bir önündeki otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 3 otobüsün 6 yolcusu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri 6 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAZA KAMERADA

Kazanın otobüsteki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde birden hızlanan otobüsünün önündeki otobüse hızla çarptığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüs de önündeki otobüse çarpıyor.

2- UKOME TOPLANTISINDA UBER İÇİN YENİ KARARLAR ALINDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME'nin UBER ile ilgili yeni kararlar aldığını açıkladı. Karara göre, yolcu taşıma belgeli araçlara getirilen 7 yolcu taşıma sınırlaması ve 12 saatten önce yolcu listesinin bildirilme zorunluluğu kalktı.

İBB Meclisi toplantısında bir konuşma yapan CHP'li Turizm Komisyonu meclis üyesi Erdal Tüfekçi, turizm belgeli taksiler için getirilen sınırlamalara tepki göstererek, bu kararların turizmcileri olumsuz şekilde etkilediğini iddia etti. Tüfekçi'nin konuşmasının ardından söz alan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME'nin aldığı yeni kararı açıkladı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarına gözlemci olarak katılan Mahmut Yeter, korsanla mücadele adına katı kurallar aldıklarını söyledi. Yeter, "Turizmcileri rahatlatacak karar alındı. Turizmcilerin iki kaygısı vardı: Birincisi, araçlardan 7 kişiden aşağı yolcu taşıma kıstastı. İkincisi ise 12 saatten önce yolcuların listesinin Toplu Ulaşım Hizmetleri'ne bildirilmesiydi. Ancak bu UKOME kararında yoktu. UKOME kararında 'bunları gözden geçirelim' denilmişti. Bunun ardından geçen gün yaptığımız gözden geçirme toplantısında, turizm acentelerini rahatlatacak iki tane kıstası iptal ettik. Dolayısıyla araçlardaki yolcu sayısı 7 kişiden az olsa da bir problem değil. Toplu Ulaşım Hizmetleri'ne de herhangi bir bildirimde bulunarak rezervasyon yapmalarına gerek kalmadı" diye konuştu.



UBER FAALİYETİ YAPILAMAYACAK

Kara listeye alınmış araçlarda UBER faaliyetinin yapılamayacağının altını çizen Yeter, "Bugün korsandan yakalandım. Yarın bu arabayı başka bir şahsa satarım. O bunu yapsın. Gitsin belge alsın' diye düşünerek bu işi sürdürmeye çalışanların önünü kapatmak için böyle bir karar alındı. Yani onların araçları da kara listeye alınıyor. Şase numarası kaydedilmiş ve kara listeye alınmış araçlarla da UBER faaliyeti yapılmayacak. Biz, bununla turizm acentelerinin sıkıntılarını giderdik. Ancak korsanla mücadelede yaptırımları çok katı koyduk ki, kimse yapmasın" diye konuştu.



İBB'NİN VERİLDİĞİ BELGE İPTAL EDİLECEK

Mahmut Yeter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhlaller için verilen cezaları netleştirdik. Korsan taşımacılık yapan şahıslara, onlara biz 'taşıyıcılar' diyoruz veya şoför ihlallerine karşılık ciddi yaptırımlar getirdik. Bunlar şudur: UBER dediğimiz aracın sahibi ister firma ister şahıs olsun tekrar taşımacılık yaparsa İBB'nin verdiği "Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi" iptal ediliyor. İkinci ihlal için belgeleri 2 yıl boyunca askıya alınıyor ve hiçbir belge verilmiyor. Bu arkadaşlarımız aynı anda servis de yapıyorlarsa, bunlara servis taşıma belgesi de verilmiyor. Şoför arkadaşlarımızın ise toplu taşıma araç kullanma belgeleri var. Birinci ihlalde şoför arkadaşlarımızın bu bölgeleri 6 ay boyunca askıya alınıyor. İkinci ihlalde 2 yıl boyunca askıya alınıyor ve üçüncü ihlalde tamamıyla iptal ediliyor."

3 - KILIÇDAROĞLU: ADALET İÇİN YÜRÜYENE DEĞİL, ADALETSİZLİK YAPANA DESTEK OLUYORSUNUZ (1)

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"Adalet istiyorsanız önce 450 kilometre adalet için yürüyen adama güveneceksiniz. Adalet için yürüyene değil, adaletsizlik yapana destek oluyorsunuz. Olmaz bu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet istiyorsanız önce 450 kilometre adalet için yürüyen adama güveneceksiniz. Adalet için yürüyene değil, adaletsizlik yapana destek oluyorsunuz. Olmaz bu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kent mağdurlarıyla bir araya geldi. Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de katıldı. Burada bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçin Sayın Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı, parlamentoda da millet iradesi fazla olsun, bir bakın bakayım 4 yıl içerisinde sizin sorununuz çözülüyor mu, çözülmüyor mu? 16 yıldır denediniz. Biz öyle 16 yıl, 20 yıl falan istemiyoruz, 4 yılda bu sorunların tamamı çözülür. 5 yılda da oturur keyfini yaparız. Niye çözülmesin? Siz başka bir ülkenin toprağında mı yaşıyorsunuz? Kendi ülkenizin toprağında yaşıyorsunuz. Biz kendi sorunlarımıza ön yargılarımızı kırarak ve tercihlerimizi ona göre değiştirerek çözüm bulmak zorundayız. Ön yargı ile sorun çözülmez. 'Ben bu partiye yine oy vereceğim', ver kardeşim, sorun çözülmüyor. Ağlamayacaksın o zaman" dedi.

"ADALET İÇİN YÜRÜYENE DEĞİL, ADALETSİZLİK YAPANA DESTEK OLUYORSUNUZö

Kılıçdaroğlu, salonda bulunanlara seslenerek, "Adalet istiyorsanız önce 450 kilometre adalet için yürüyen adama güveneceksiniz. Adalet için yürüyene değil, adaletsizlik yapana destek oluyorsunuz. Olmaz bu. Sonra 'ben adalet istiyorum' diyorsunuz. Niye adalet versinler ki, adaletle onların bir ilgisi yok ki. Ne ilgisi var adaletle" diye konuştu.

4- 10 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VE 35 YIL 9 AY HAPİS...

Fatih'te 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirime gitmedi. Son sözü sorulan Nezir Türkoğlu, "Diyecek bir şeyim yok. Her şeye razıyım. Acım içimde" dedi.Duruşma sonrasında basın açıklaması yapan şikayetçi anne Neriman Türkoğlu'nun avukatı Esin Yeşilırmak, "Bu örnek bir karardır, emsal bir karardır. Diğer tüm kadın cinayetlerinde emsal olmasını istediğimiz bir karardır. Çünkü hiçbir indirime gidilmedi" dedi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirildi. Anne Neriman Türkoğlu ise duruşmaya gelmedi. Duruşmanın karar aşamasına geldiğini belirten mahkeme heyeti, sanık Nezir Türkoğlu'ndan son sözlerini sordu. Sanık Nezir Türkoğlu, "Diyecek bir şeyim yok. Her şeye razıyım. Acım içimde" diye konuştu. Anne Neriman Türkoğlu'nun avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, oğlu Yiğitcan'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldürme suçundan baba Nezir Türkoğlu'nu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığa, oğlu Yiğitcan'a yönelik daha önce gerçekleştirdiği "Hürriyeti tahdit" ile "Kasten yaralama" ve "Doğalgazla zehirleyerek öldürmeye teşebbüs" suçlarından 28 yıl 3 ay hapis ve anne Neriman Türkoğlu'na yönelik "Hürriyeti tahdit" suçundan 7 yıl 6 ay hapis olmak üzere toplamda 35 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanık Nezir Türkoğlu'na verilen hapis cezalarından indirim uygulanmadı.

MAHKEME BAŞKANI: KEŞKE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASAYDI

Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Şamil İnan, "Ölen için Allah'tan rahmet diliyoruz. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.

AVUKAT YEŞİLIRMAK: "EMSAL BİR KARARDIR"

Duruşma sonrasında Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın ve avukat Esin Yeşilırmak adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. Kadın Meclisleri adına konuşan Dilber Sünnetçioğlu, sanığın indirimsiz ceza almasına değinerek "Bu kadar kötü olayın içinde sevindirici olan tek şey hakimin hiçbir indirime gitmeden hakettiği cezayı vermesiydi" dedi. Avukat Esin Yeşilırmak ise "Bu örnek bir karardır, emsal bir karardır. Diğer tüm kadın cinayetlerinde emsal olmasını istediğimiz bir karardır. Çünkü hiçbir indirime gidilmedi. Diğer kadın davalarındaki haksız tahrik düşünülmedi, iyi hal indirimine gidilmedi" diye konuştu. Avukat Yeşilırmak, olayda devlet görevlilerin ihmali de olduğunu ifade ederek ek soruşturma başlatılması için başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

5 - MAHKEMEDEN PERİSCOPE KARARI: DURDURMA MÜMKÜN OLMAZSA PERİSCOPE TV'YE ERİŞİM ENGELLENECEK

Türkiye'de faaliyet gösteren Periscope İletişim adlı şirketin, dünya üzerinde canlı video yayını uygulaması olarak kullanılan @Periscopeco ve www.periscope.tv 'yi bünyesinde barındıran Twitter ve Apple ile Google INC. aleyhine, "Marka hakkına tecavüzün tespiti" talebiyle açtığı davanın kabulüne karar verildi. "Periscope" teriminin Türkiye'deki reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmasının durdurulmasına karar veren mahkeme, durdurma mümkün olmadığı taktirde şirketin mobil uygulama ve internet sitelerine Türkiye'den erişiminin engellenmesine yönelik hüküm kurdu.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti'yi temsilen avukat Mustafa Ocak, davalılar Twitter, Apple Inc. ve Google Inc'i temsilen de avukatlar katıldı.

PERİSCOPE ŞİRKETİ'NİN AVUKATI: "SİSTEMATİK TECAVÜZ HALİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Davacı Periscope şirketinin avukatı Mustafa Ocak, "Dosyada tecavüz hali nettir. Davalılar, tescilli bir markaları olmadan müvekkil şirket markasına sistematik olarak tecavüz halini devam ettirmektedir. Bu durum, bilirkişi raporuyla tespit edilmiştir. Davalıların sorumluları açıktır. Mevcut tecavüz halini sonlandıracak nitelikte karar alınmasını talep ediyoruz" dedi.

"DAVA REDDEDİLSİN"

Davalı Twitter Inc. avukatı Ceyda Karaoğlan ise, Twitter'in dünya çapında faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcısı olan bir platform olduğunu ifade ederek "Üçüncü kişilerin marka haklarına oldukça itina gösteren bir firmadır. ABD'de faaliyet gösteren firmanın Türkiye'deki markanın varlığından haberdar olması yönünde kanuni bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca şirketlerin faaliyetleri birbirlerinden tamamen farklıdır" diye konuştu. Marka ihlali olmadığını da savunan avukat Karaoğlan, "Periscope ibaresinin arama motorunda çıkmasını sonlandırmak teknik olarak ve fiilen mümkün değildir. Bu nedenle davanın reddini talep ediyoruz" dedi. Davalı Google Inc. avukatı Tolga Uluay da, Google'nin marka ihlalini bilebilecek bir pozisyonda olmadığını söyleyerek davanın reddini talep etti. Appe Inc. avukatı ise yer sağlayıcı konumunda olduğundan sorumlu olmadığını öne sürerek davanın reddini istedi.

MAHKEME: "PERİSCOPE ADI ALTINDAKİ HER TÜRLÜ REKLAM VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DURDURULMASINA"

Mahkeme, davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından davalı şirketler aleyhine açılan davayı kabul etti. Mahkeme, Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescilli Periscope ibareli marka hakkına tecavüzün tespiti ile davalıların Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam, tanıtım faaliyetleri ile Periscope ibaresinin, tanıtım sayfalarında içerikte adres bağlantılarında kullanımının durdurulmasına hükmetti. Durdurma mümkün olmadığı taktirde davalıların tecavüz suçunu oluşturacaklarını belirten mahkeme, davalıların mobil Periscope uygulaması @periscopeco isimli Twitter hesabı ve www.periscope.tv isimli internet sitesinin Türkiye'den erişiminin engellenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca kesinleşen hüküm özetinin yurt çapında yayın yapan tirajı en yüksek üç gazeteden birinde bir kez ilanını da kararlaştırdı.

DAVACI DİLEKÇESİ

Davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti'nin avukatı Mustafa Ocak tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, müvekkil şirket tarafından 2010 yılında tescil edilen "Periscope" isimli markanın haksız şekilde kullanımının marka hakkında tecavüz oluşturduğunun tespit edilmesi, tescilli markaya tecavüz fiillerine son verilmesi, markaya tecavüzün daha fazla zarar vermesini önlemek adına ilgili marka adıyla yapılan her türlü yayın, erişim, üyelik toplama gibi faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına ve hüküm özetinin Türkiye çapında yayın yapan tirajı yüksek 3 gazeteden birinde bir kez yayınlanmasına talep ediliyordu.

6- EL ARABALI KASA HIRSIZLARI KAMERADA



Sultangazi'de bir eve giren 4 kişi, içinde 120 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 10 bin lira para bulunan kasayı kağıt toplamak için kullanılan el arabasıyla çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Esentepe Mahallesi 2385 Sokak 22 numarada 17.29 sıralarında meydana geldi. Kağıt toplamak için kullanılan el arabasıyla bir eve gelen 4 kişi, içerisinde 120 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 10 bin lira para bulunan kasayı çaldı. Kasayı daha sonra yanlarında getirdikleri kağıt toplamak için kullanılan el arabasına koyan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızların kaçış anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışma sonucu güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda 4 zanlının kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda F.İ (14), M.E.Ş (15), Ş.T'yi (15) saklandıkları adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Diğer firari şüpheli 20 yaşındaki Ö.Ş'nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Zanlıların yaşlarının 18'den küçük olmaları nedeniyle İlçe Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.



