DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

(havadan görüntülerle)

1- YANAN FABRİKADA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL

Davutpaşa'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstanbul'un hemen birçok noktasından görülebilen yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 06.30 sıralarında çıktı. Yangın büyüdü ve fabrikanın 4 ve 5'inci katları bir anda alevler içinde kaldı. Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Soğutma çalışmalarının havadan görüntüsü

-Soğutma çalışmalarından detaylar

============================

(ÖZEL)

2- SERVİSÇİLERİN EYLEMİNE BİBER GAZLI MÜDAHALE

- Ankara'ya yürümek isteyen servisçilere polis izin vermedi.

- Yürümek isteyen gruba, polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Ataşehir'de araçlarına plaka tahdidi isteyen yüzlerce servisçi, eylem yaptı. Seslerini duyurmak için Ankara'ya yürümek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale ederek yürüyüşe izin vermedi.

Ataşehir'de bulunan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası merkez binası önünde toplanan yüzlerce servis sürücüsü eylem yaptı. Üzerlerine "Servisçiler Haklarını Arıyor" yazılı tişörtler giyen grup üyeleri ellerinde Türk bayrakları sallayarak slogan attı. Burada bir basın açıklaması yapan grup, plaka tahdidi taleplerini gündeme getirmek için Ankara'ya yürüyüş yapmak istediklerini söyledi. Çevik kuvvet grubun yürüyüşüne izin vermedi. Polis müdürleri ile servisçiler arasında konuşmadan sonra grup, Kayışdağı Caddesine kadar çevik kuvvet eşliğinde yürüdü.

GERGİNLİK YAŞANADI

Kayışdağı Caddesi'ne ulayan grubun önü tekrar TOMA ile kesilerek yürüyüşün bitirilmesi istendi. Servisçilerde Ankara'ya kadar yürümek istediklerini söyleyerek eylemi sonlandırmadı. Servisçilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Polis müdürleri caddede trafiğin kapandığını söyleyerek megafonla grubun dağılması konusunda sık sık uyarı yaptı. Grup uyarılara aldırış etmeyerek eylemlerine devam etti. Bunun üzerine çevik kuvvet biber gazı sıkarak gruba müdahale etti. Müdahale sırasında bir servişçi yere düşerek yaralandı. Müdahale sonrasında servisçiler dağılarak trafik tekrar normale döndü.



Görüntü Dökümü

-------------

/İKİ PARÇA HALİNDE GEÇİLİYOR//

-Toplanan servisçilerin görüntüsü

-Slogan atmaları

-Yürüyüşten görüntü

-Çevik kuvvetin engellemesi

-Polis müdürleri ile servisçilerin konuşması

-Grubun tekrara yürümesi

-Grubun çevik kuvvet ve TOMile kesilmesi

-Yapılan uyarılar

-Grup ile servisçiler arasında gerginlik

-Yaşanan itiş kakış

-Polisin biber gazı le müdahalesi

-Gazdan etkilenlerden görüntü

-Bir servisçinin yere düşmesi

-Grubun dağılması

-Genel ve detay görüntüler

=======================

(aktüel görüntüyle)

3- ŞİŞLİ'DE 3 ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 6 YARALI

*3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 6 yolcu yaralandı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Kaza Şişli Halaskargazi caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ergenekon Caddesi'nden Halaskargazi Caddesi'ne giren İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü önündeki otobüse o da bir önündeki otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 3 otobüsün 6 yolcusu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri 6 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

ŞOFÖR YOLDA UYUYORDU İDDİASI

Üç otobüsün karıştığı zincirleme kazada ortadaki otobüsün sürücüsü ve bir yolcu, arkadan çarpan otobüs şoförünün daha önce yolda araç hareket halindeyken uyuduğunu gördüklerini iddia etti. Ortadaki otobüsün sürücüsü Saffet Çelik "Hürriyet Tepesinde bir yolcum beni arakamızdaki otobüsün şoförü uyuyor diye uyardı. Ben de orada camı açtım ve bu şoförü uyardım. Buraya geldiğimizde bize arkadan vurdu. Önümdeki araç yürümemiş olsaydı şu anda buradan benim cesedim kalkardı" diye konuştu. Kaza sonrası soruşturma başlatan polis 3 otobüsün sürücüsüne de alkol testi yaptı. Kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Kaza yerindeki polis ve sağlık ekipleri

-Ambulans içindeki yaralılar

-Kazaya karışan otobüsler

-Otobüs şoförleri ve yolcular ile röportajlar

-Kazaya neden olduğu iddia edilen şoför

-Alkol metreye nefesi yetmeyen sürücü Saffet Çelik'in 4-5 defa üflemesi ve polis ile arasındaki diyalog

-Genel ve detay görüntüler

===================================

4- BAŞBAKAN YILDIRIM TÜSİAD ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki

heyeti kabul etti. Dolmabahçe Ofis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik açıklama yaptı.

Görüntü Dökümü;

-----------

-Görüşmeden görüntü

-TÜSİAD başkanının açıklamaları

===============================

5- BİNLERCE PAKET PURO ELE GEÇİRİLDİ, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri yurtdışından kaçak yollardan getirilen 23 bin 425 paket puro ve sigara, 5 bin 340 paket sigara kağıdı, 3 bin 650 paket tütün ve 288 elektronik sigara ve likidi ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik Şube ekipleri yurtdışından kaçak yollardan getirilen puro ve elektronim sigaraların Fatih'te satışı yapldığı inbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Fatih Tahtakale Mahallesi'nde bulunan iki işhanında bulunan depolarda yurtıdışından kaçak olarak getirilen puro, sigara, ıslak puro, sigara kağıdı, tütün, elekronik sigara ve elektronik sigara likidinin toptan ve parakende satıldığını tespit etti. Polis ekipleri 8 Haziran'da yaptığı baskında 23 bin 425 paket puro ve sigara, 5 bin 340 paket sigara kağıdı, 3 bin 650 paket tütün ve 288 elektronik sigara ve likidi ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alınarak, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı.

Güvenlik Şube ekiplerinin yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin baskın yaptığı bir işyerinde bulunan gizli bölmeyi keşfetmeleri ve gizli bölmede bulunan binlerce paket puronun ele geçirilmesi görüntülere yansıdı. Ekiplerin, puroları poşetlere doldurarak el koyması kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

----------------

(POLİS KAMERASI)

-------------

-Polis ekiplerinin hana girmesi

-Ekiplerin dükkana girişi ve gizli bölmeyi bulması

-Gizli bölmede yapılan aramalar

-Purolara el konulması

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

---------

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen puro ve sigaralardan görüntü

-Sigara likidlerinin görüntüsü

-Genel ve detaylar

============================

6- FAYTONCULARDAN KOŞUM TAKIMLI PROTESTO...

- ADALARA AT AMBULANSI VE VETERİNER GELİYOR

Haber: Hasan ERŞAN- Uğur CAN Kamera: İSTANBUL,()

İstanbul adalarda fayton atlarının ölümü ve kötü şartlarda kullanımı ile sürekli eylem yapan hayvan severlere bu defa adalarda bulunan faytonculardan yanıt geldi. Pazar günü Büyükada meydanda toplanıp atlarını faytonlardan ayıran ve kendilerini faytona koşan faytoncular "Adalar faytonsuz, faytonlar atsız olmaz" dediler.

ATLAR İÇİN AMBULANS VE VETERİNER

Eylem ile ilgili olarak konuştuğumuz Faytoncular Odası'nın yeni başkanı Hıdır Ünal bundan sonra bazı şeylerin değişeceğini belirterek " Bir at ambulansı yapacağız. Her olaya anında müdahale edecek, Ayrıca uzmanlığı at üzerine olan bir veteriner ile kadrolu olarak kendi yerimizde revir kurup çalışacağız. Şu anda adada bin 106 at var ama gebesi var hastası var yaşlısı var koşulan at sayısı 900 dür" dedi.

Büyükada, Burgazada ve Heybeliada' da başlayan eylemlerde sadece 8 fayton işe çıkarılırken faytoncular meydanda toplandı ve protesto gösterisinde yaptı. bu arada Pazar gezmesi için adalara gelen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Eylemle ilgili konuşan Hıdır Ünal "Arabaların tamamını koşmadık. 226 tane arabamız var. Atlarımızın ölümü çoğunlukla yaşlılık ve hastalıktan oluyor. Sorunların hepsini çözeceğiz. Bende zamanında faytoncuydum. Kimse atların ölmesini istemez. Dedeğimiz gibi ilk önce bazı değişiklikler yapacağız. Önceliğimiz bir at ambulansı ve sadece uzmanlığı atlar olan bir veterinerimizin olması. Adalar faytonsuz, faytonlar atsız olmaz" dedi.

Görüntü dökümü:

-------------

-Faytoncuların eylemi

-Koşum takımı tutan eylemciler

================================