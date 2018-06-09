DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR (3)

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında Eski İçişleri Bakanı AK Parti Milletvekili Efkan Ala ile MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu da yer aldı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Ala "Sayın Demirören marka bir isim bıraktı. Hem Türkiye için hem kendi firması için çok kıymetli bir değerdi. Türkiye'de de markalara ne kadar ihtiyacımız olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Bu mirasın ne kadar önemli olduğunu, genç nesillerin de dikkatle takip etmesini temenni ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Ala'nın görüntüsü

- Ala'nın açıklamaları

- İhsanoğlu'nun görüntüsü

- Detaylar

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2- DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR (4)

* Ekmeleddin İhsanoğlu,

"Erdoğan Demirören bey bu memlekete çok büyük hizmetler yaptı"

* Hüsnü Özyeğin,

"Onu kaybetmek sadece benim açımdan değil, tüm Türkiye için çok önemli büyük bir kayıp"

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, iş adamı Hüsnü Özyeğin, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar ve CNN Türk Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz da yer aldı. Taziye ziyareti sonrası açıklama yapan Ekmeleddin İhsanoğlu, "Çok değerli bir sanayici ve dostumuzu kaybettik. Erdoğan Demirören bey bu memlekete çok büyük hizmetler yaptı. Erdoğan'ın çok önemli bir özelliği var onu da herkes bilmez; sanatseverdi, kültür mirasına büyük katkıları olmuştur. Osmanlı dönemi Türk İslam Sanatı eserlerinden oluşan çok kıymetli bir koleksiyonu vardı. Evi bir nevi müzeydi. Sanat değeri yüksek bir insandı" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BÜYÜK BİR KAYIP"

Hüsnü Özyeğin ise "Erdoğan Bey benim 45 yıllık dostumdu. Onu kaybetmek sadece benim açımdan değil, tüm Türkiye için çok önemli büyük bir kayıp. Yaptıkları şeyler, bıraktığı eserler onun en önemli mirası olmuş oldu. En son iki ay önce ofisine gittim ve hastanede ziyaret ettim ama kendisini göremedim. Hep çalışırdı, Çalışkan bir insandı. Torunu da 15 gün sonra Özyeğin Üniversitesi'nde mezun olacaktı, onu görememesi yazık oldu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Özyeğin'in açıklaması

- İhsanoğlu'nun açıklaması

- Bayraktar ve Sapmaz'ın görüntüsü

- Detaylar

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(ek bilgi ve görüntülerle)

3- MİNİK DOĞUKAN ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

*5 yaşındaki çocuğun babasından emniyetteki ifadesinde çarpıcı iddialar



Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL

Sancaktepe'de güpegündüz kaçırılan çocuk bulunarak annesine teslim edildi.

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde 7 Haziran'da Anne Serpil Uzer ile birlikte yürüyen 5 yaşındaki Doğukan K. güpegündüz bir otomobille kaçırılmıştı. Anne Serpil Uzer, nikahsız yaşadığı eski eşi Remzi M.K.'nın oğlunu kaçırdığını belirterek şikayetçi oldu. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili olarak yaptığı çalışmalarda çocuğu kaçıran Remzi M.K.'yı dün yakalayarak gözaltına aldı.

NİKAHSIZ YAŞADIĞI EŞİ TARAFINDAN DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek ifadesine başvurulan Remzi M.K., anne Serpil Uzer'le yaklaşık 20 yıl nikahsız birlikte yaşadıklarını ve 2 çocuklarının bulunduğunu söyledi. Otomobil bayisi bulunan Remzi M.K.'nın iddiasına göre eski eşinin kendisini dolandırarak borçlandırması üzerine ayrıldıklarını bundan sonra çocuklarını bile göstermediğini, sadece çıkarı olduğu zaman çocukları gösterdiğini söylediği öğrenildi.

KABİNDEN AMELİYET YAPTIRDIM, İYİ BAKILMIYORDU İDDİASI

Baba Remzi M.K., 5 yaşındaki küçük Doğukan'ın ise kalbinden bir rahatsızlığı olduğunu, kendisinin tüm masrafları karşılayarak ameliyat ettirdiğini ve çocuğuna iyi şartlarda bakılmadığı için kaçırdığını söylediği öğrenildi. 5 yaşındaki küçük Doğukan ise annesine teslim edildi.



BABA SERBEST BIRAKILDI

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan baba Remzi M.K., Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Remzi M.K. savcılıkta verdiği ifadesinin ardından serbst bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Polis Kamerası

-Baba Remzi M.K.'nın adliyeye sevk edilmesi

GÜVENLİK KAMERASI

-Kaçırılma anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Anne ve oğlundan görüntü

-Doğukan'ın oyun oynaması

-Anne ile röportaj

-Doğukan ile röportaj

-Detaylar



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4- BAKAN ARSLAN'DAN 3. KÖPRÜ ELEŞTİRİLERİNE YANIT

*Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

"Şimdi daha fazla mesafe gidiyorsunuz ama dur- kalktan kaynaklı 3-4 misli yakıt tüketiyorlar. Çevreye verdiğimiz zarar ayrı bişey"

"En azından 3. Köprü kullandığınızda hangi saatte hangi zamanda hedef noktaya ulaşacağınızı biliyorsunuz"

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ-İSTANBUL

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "3. köprü uzak" eleştirilerine "Aldığınız mesafe belki küçük, şimdi daha fazla mesafe gidiyorsunuz ama dur- kalktan kaynaklı 3-4 misli yakıt tüketiyorlar. Çevreye verdiğimiz zarar ayrı bişey. En azından 3. Köprü kullandığınızda hangi saatte hangi zamanda hedef noktaya ulaşacağınızı biliyorsunuz" yanıtını verdi.

Bakan Arslan, Türkiye Otobüsçüler Fedarasyonu'nun 7'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Toplantıya fedarasyon yöneticilerinin yanısıra çok sayıda taşımacılık yapan firma temsilcisi katıldı. Sektörün sorunlarının fakında olduklarını ve çözüm için çalıştıklarını belirten Arslan, "Taşımacılıkta çok şey yaptığımızı özellikle karayolu taşımacılığında sektörü arap saçı halinden kurtardığımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Belgesiz, vergisiz taşımacılıkların yapıldığı, bazılarının kendini yolların kralı olarak gördüğü günleri yaşadık. Elbette bu sürede işini hakkıyla yapanları tenzil ediyorum. Herkesin kendini yolların kralı sandığı yollarda elbette ki kaos olur, elbette ki sistem düzgün işlemez ve beraberinde trafik kazaların maddi boyutu bir yana can kayıpları oluyordu. Artık herkesin kral olmadığı, sektörün bir disiplin içinde çalışması gerekir düşüncesiyle hareketle sizlerle birlikte 2004 yılında karayolu taşımacılığı kanunu ve buna bağlı olarak ikinci düzenlemeler yaptık. Mesleki olarak bu işi yapanlar için birçok şart getirdik. En son yaptığımız düzenleme ile vatandaşın belge almasını kolaylaştırdık. Ücretleri yüzde 50 düşürdük. Yenileme sırasında ödenecek taşıt kartı ücretini düşürdük. Bu önemli bir uygulamaydı. Bizim amacımız insanların seyahat konforunu arttırmak, taşımacılığı rahatlamak. "dedi.

3. KÖPRÜ ELEŞTİRİSİNE YANIT

Arslan, "3. Köprü belki yolu çok uzatıyor. Efendim İstanbul'un içindeki dur-kalktan saatlerce yol alıyordunuz. Aldığınız mesafe belki küçük. Şimdi daha fazla mesafe gidiyorsunuz ama dur-kalktan kaynaklı 3-4 misli yakıt tüketiyorlar. Çevreye verdiğimiz zarar ayrı bişey. En azından 3. köprü kullandığınızda hangi saatte hangi zamanda hedef noktaya ulaşacağınızı biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye Otobüsçüler Fedarasyonu Başkanı Birol Özcan, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a hediye takdim etti.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Arslan'ın konuşması

-Arslan'a hediye verilmesi

-Genel detaylar

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5- ŞİLE'DE DENİZ DİBİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

* Temizlik sırasında denizden araç lastiği, televizyon ve şişenin de aralarında olduğu çok miktarda atık çıkarıldı.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL

Şile Liman mevkiinde deniz dibinde temizlik çalışması yapıldı. Temizlik sırasında denizden araç lastiği, televizyon ve şişenin de aralarında olduğu çok miktarda atık çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve Şile Belediyesi vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Liman mevkiinde deniz dibinde temizlik çalışması yaptı. Akıllı telefonlardan, laptopa, televizyondan araç lastiklerine kadar çok sayıda atık, deniz dibinden çıkartılarak Şile Limanı'nda sergilendi.

"NE OLDUR DENİZDE YAŞAYAN HAYVANLARI DÜŞÜNÜN RİCA EDİYORUM"

Denizden çıkarılan atıkları inceleyen İsabella Damla Güvenilir " Neden her şeyi denize atarlar? Ben bunu anlayamıyorum. Bakın burada kocaman kocaman lastiklerden tutun eski televizyon ekranı,güneş gözlüğü ne ararsanız var. Peki denizde yaşayan hayvanları büyüklerimiz hiç düşünmüyorlar mı?" diye konuştu.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ise "Bugün çıkanlar yine de mütevazi bir atık. Uzun süredir durağan suda oluşan bir atık. Ancak özellikle belirtmek isterim ki Şile kıyılarında böyle bir kirliliğe rastlamak mümkün değil. Zaten müsaade etmiyoruz. Olası bir durumda ekiplerimiz anında müdahale ediyor" dedi.



Görüntü Dökümü:

-Dalgıçların hazırlık safası

-Dalgıçlar denize dalış detayları

-Dalgıçlar çok sayıda lastik çıkartışları

-Çıkarılan atıklar

-Atıkların sergilenmesi

-Küçük oyuncu İsabella Damla Güvenilir ile röp

-Şile belediye başkanı ile röp



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6- AVCILAR'DA BUĞDAY TARLASINDA YANGIN

*Gökyüzünü dumanlar kapladı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangına Avcılar, Beylikdüzü, Yeni Mahalle itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.

Görüntü Dökümü:

-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Gökyüzünü kaplayan dumanlar

-Detaylar

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