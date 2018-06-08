DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1-DEMİRÖREN AİLESİ KANLICA'DA TAZİYELERİ KABUL EDİYOR (1)

* Mesut Yılmaz,

"Erdoğan Bey bizim aynı zamanda aile dostumuzdu. Çok uzun zamandan beri birlikteliğimiz vardı. Bu şekilde vefat etmesinden büyük üzüntülüyüm"

*Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar,

"İş dünyasının başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Erdoğan Bey Türk iş dünyasının önemli bir simasıydı"

Haber-Kamera :Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-Can EROK / İSTANBUL ()

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören ailesi, Kanlıca'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin taziye ziyareti sürüyor.

Taziye ziyaretine gelenler arasında eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Demet Sabancı, sanatçı Orhan Gencebay, gazeteci Güneri Civaoğlu da yer aldı.

MESUT YILMAZ: AİLE DOSTUMUZDU

Mesut Yılmaz, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Erdoğan Bey bizim aynı zamanda aile dostumuzdu. Çok uzun zamandan beri birlikteliğimiz vardı. Bu şekilde vefat etmesinden büyük üzüntülüyüm. Türk sanayisine de katkıda bulunmuş bir insandı. Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına da sabır diliyorum" dedi.

VAHAP MUNYAR: TÜRK İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ BİR SİMASIYDI

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ise, "Hepimizin başı sağ olsun. İş dünyasının başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Erdoğan Bey Türk iş dünyasının önemli bir simasıydı. Ben 40 yıllık gazeteciyim. 35 yılı ekonomi gazeteciliğinde geçti. Mesleğe ilk başladığım yıllarda genelde ilk 10'u saydığımızda, Demirören ailesi, Demirören grubu, Erdoğan Bey hep ilk 10'da yer almış bir isimdir. Zaten ağırlıklı bulunduğu sektörler de hep iş dünyasında ağırlık gösterdi. 31 Mayıs'tan beri yoğun bakımdaydı. Ama maalesef bugün saat 11.00 dolaylarında kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Demet Sabancı ise, "Çok değerli bir insandı. Ülkemiz için çok şeyler yapmıştı. Bizim için de ayrı bir değeri vardı. Her zaman eğitimle ilgili olan konularda yanımızdaydı. Ruhu şâd olsun. Hepinize baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Vahap Munyar'ın açıklaması

-Mesut Yılmaz'ın açıklaması

-Demet Sabancı'nın açıklaması

-Taziye ziyaretine gelenlerden detaylar

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2- BÜLENT TEZCAN: ERDOĞAN DEMİRÖREN ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞAHSİYETTİ

Haber - Kamera : Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle baş sağlığı dileklerini iletti.

Tezcan yaptığı açıklamada, "Sayın Erdoğan Demirören iş dünyasında ve medya dünyasında çok önemli bir şahsiyetti. Ölümü hepimizi üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Demirören grubu çalışanlarına sabır, metanet ve baş sağlığı diliyorum. Ayrıca ailesine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Sabır ve metanet diliyorum. Geride kalanların onun bıraktığı yerden hatırasını devam ettireceklerine inancım tamdır. Başımız sağ olsun Allah rahmet eylesin" dedi



Görüntü Dökümü

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-Bülent Tezcan'ın açıklaması

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3- GAZETECİ DOĞAN HEPER MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İSTANBUL

Milliyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni ve yazarı Doğan Heper, ölümünün 1'inci yılında mezarı başında anıldı.

Anma töreni Zincirlikuyu Mezarlığı'nda saat 11:00'de başladı. Törene başta Heper'in eşi İffet Heper, kızları Demet ve Başak Heper ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Tören okunan duaların ardından sona erdi.

DOĞAN HEPER KİMDİR?

Doğan Heper, 1937'de İstanbul Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Heper, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Heper, 1964'te Abdi İpekçi'nin isteği ile Milliyet gazetesi kadrosuna girdi. Milliyet'te Abdi İpekçi'den sonra uzun süre genel yayın yönetmenliği görevinde bulunan Heper, Milliyet'te muhabirlik, sayfa sekreterliği, sorumlu müdürlük, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği, murahhas üyelik, icra kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yaptı. Milliyet'te toplam 53 yıl görev yapan Heper, Doğan Medya Grubu Yayın Konseyi Üyeliği görevini de üstlendi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nde ve İletişim Fakültesi'nde ders veren Doğan Heper, gazetecilik yaşamını 3 yıl önce kaleme aldığı "Milliyet'le 50 yıl" kitabında topladı.

Görüntü Dökümü:

-Anma töreni

-Detaylar

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4- KAMERADAKİ SOYGUNCU YAKALANDI

*Güvenlik kameralarını incelemek için araştırma yapan polis, yolda yürüyen şüpheliyi fark ederek gözaltına aldı.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL

Beykoz'da bir PTT şubesine maskeli ve silahlı bir şekilde girerek içerideki memuru tehditle paraları gasp eden şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Olayın ardından şüphelinin kaçış istikametinde bulunan güvenlik kameralarını incelemek için araştırma yapan polis, yolda yürüyen şüpheliyi fark ederek gözaltına aldı. Tekstil işçişi şüpheli Cem S., polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

8 BİN 386 LİRA GASP EDİLDİ

Beykoz, Anadoluhisarı'nda bulunan PTT şubesinde 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 15.56'da meydana gelen olayda içeri müşteri gibi giren bir kişi, aniden silahını çekerek içerde bulunan memuru etkisiz hale getirdi. Yüzünde maske bulunan şüpheli, elindeki poşeti uzatarak çalışan memurdan içini paraları koymasını istedi. Şüpheli içinde 8 bin 386 lira bulunan poşeti alarak, olay yerinden hızla kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASI ARARKEN ŞÜPHELİYİ YAKALADILAR

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayın ardından başlatılan soruşturmada polis kaçan şüphelinin eşkalini tespit etti. Şüphelinin kaçış istikametinde bulunan kamera kayıtlarını bulmak için işyerlerini gezen dedektifler, bir anda yolda yürüyen şüpheliyle karşılaştı. Tekstil işçisi olduğu öğrenilen Cem S.(43) hemen gözaltına alınarak Gayrettepe'de bulunan Gasp Büro Amirliğine getirildi. Şüphelinin olay yerine yakın bir evde oturduğu tespit edildi.

Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Cem S.'nin daha önceden polise geliş kaydı bulunmadığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Gasp anı

-Zanlının kaçması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar

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(ek bilgi ve görüntülerle)

5- TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAMYON KAZASI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Tem bağlantı yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü. 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 11:00 sıralarında Hasdal Kamerburgaz yolu 3. Havalimanı istikametinde meydana geldi. Kemerburgaz yolu üzerindeki ağır tonaj kantarına girmek için sıraya giren bir kamyona arkadan gelen bir kamyon ile kamyonet çarptı. Kazanın şiddetiyle 3 araç sürücüsü de yaralandı. Ortada kalan kamyonetin sürücüsü Muzaffer Göksel (40) aracın içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan ağır yaralı Göksel'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Göksel hayatını kaybetti. İki yaralının tedavisi devam ediyor. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

EK GÖRÜNTÜ

Göksel'in fotoğrafı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Kazaya karışan araçlar

-Kaza yerindeki itfaiye ve polis ekipleri

-Kaza nedeniyle 3. Havalimanı yönünde oluşan trafik

-Kaza sonrası gelen firma yetkilileri ile röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

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6- SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN YARGILANDIKLARI DAVA

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL

Zeytinburnu'nda 2013 yılındaki Nevruz etkinlikleri nedeniyle düzenlenen mitingte yaptıkları konuşma nedeniyle "Terör örgütü propagandası yaptıkları" iddia edilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yargılandıkları davaya devam edildi. Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın bir dahaki celse duruşmaya bizzat katılarak savunma yapma talebini kabul edildi. Son savunmaların alınacağı duruşma, 7 Eylül'de Silivri'de görülecek.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7'nci celsesi görülen duruşmaya, sanıklar halen Edirne Kapalı Cezaevi'nde başka bir suçtan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder katılmadı. Sanık Selahattin Demirtaş'ın, Sesli ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılmak istemediğini, bizzat duruşmaya gelerek son savunmasını yapmak istediği yönünde mazeret dilekçesi gönderdiği tutanağa geçti.

Sanıkların avukatı Ercan Kanar ise "Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve müvekkilimizin Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci dikkate alınarak son savunma için uzun bir süre talep ediyoruz. Ayrıca müvekkilimizin bizzat duruşmaya getirilerek son savunmasının alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Selahattin Demirtaş'ın mazeretini kabul ederek son savunmasını yapmak üzere bir dahaki duruşmaya getirilmesine karar verdi. Sanıklara son savunmalarını yapmaları için süre veren heyet, duruşmanın 7 Eylül'de Silivri'de yapılmasını da karara bağladı.

5'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, 17 Mart 2013 tarihinde Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in yaptıkları konuşmada PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ve terör örgütünü övdükleri iddiasıyla "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. 30 Nisan tarihli duruşmada mütalaasını bildiren savcı da sanıkların aynı suçtan cezalandırılmasını talep etmişti.



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