DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN PARTİ YÖNETİCİLERİNİN TELEFONLARI DİNLENİYOR (1)

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emek ve meslek örgütleri yöneticileriyle bir araya geldi.

Şişli'de bir otelde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir istibdat dönemi yaşıyoruz. Hepinizin cep telefonları dinleniyor. Hepimizin normal telefonları da dinleniyor. En başta benimki ve benim partili arkadaşlarımın. Bütün parti yöneticilerinin telefonları dinleniyor. Bir istihbarat devletine dönmüş durumdayız. Bunu diktatörler yapar. Özgüveni olmayan, diktatörler yapar. Diktatörler bir ülkeyi barış içinde yönetemez" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

- Detaylar

05.06.2018 - 16.04 Haber Kodu : 180605140_

===============================

2- BAKAN SOYLU MUHTARLARLA BİRARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

"Şimdi bir cumhurbaşkanı adayı 'Onun apoletlerini sökerim' diyor. Günahı ne? Günahı sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun tertip ettiği Malatya'daki, ev sahipliğini de konfederasyonun yaptığı, Cumhurbaşkanı'nın onur konuğu olduğu bir iftara

katılması mıdır? Beni buna kimse inandıramaz"

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Şişli İlçe Başkanlığında muhtarlarla buluştu.

İlçedeki muhtarlara hitap eden Bakan Soylu, terörle mücadeleye değindi. Soylu, "Artık anneler, 'Evlatlarım dağa gidecek' diye tedirgin olmuyor. Bir annenin kız evladının kokusunu özlemesinin ne olduğunu bilir misiniz? Ben bununla defalarca yüzleştim. 'Benim evladımı bana getir. Sen devletin adamısın.' diyen annelerle karşılaştım. Dün, yaklaşık 1,5 aydır ikna çabalarımızla 3 tane PKK'ya katılmış ve uzun yıllardır orada olan, anneleri ve babaları vasıtasıyla ikna ettiğimiz 3 kadın teröristi ikna ederek ülkemize aldık. Devlet her şeyi yapıyor. Bilmenizi istiyorum" dedi.

"BENİ BUNA KİMSE İNANDIRAMAZ"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini değerlendiren Soylu, "Afrin'de bir komutan, başarılı bir komutan, orada Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz var, hepsini onun emrine verdik. Çok başarılı bir operasyonla Afrin'i ele geçirdi. Şimdi bir cumhurbaşkanı adayı 'Onun apoletlerini sökerim.' diyor. Günahı ne? Sizce günahı sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun tertip ettiği Malatya'daki, ev sahipliğini de konfederasyonun yaptığı, Cumhurbaşkanı'nın onur konuğu olduğu olarak bir iftara katılması mıdır? Beni buna kimse inandıramaz. 2. Ordu Komutanı oradaki iftara katılmalıdır çünkü protokoldür. Dert nedir biliyor musunuz? 'Siz, okyanus ötesinden izin almadan Afrin'e nasıl girersiniz?' Selahattin Demirtaş dışarı çıkacak, Metin Temel'in apoletleri sökülecek. Bu nasıl bir dengedir, bu nasıl bir tasniftir? Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar? 6-7 Ekim olaylarını hepimiz biliyoruz ve yaşadık. 53 kişi katledildi, sokaklar isyan alanına döndürülmeye çalışıldı. Hala onların maliyetlerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 10 bin 500 ev yapıldı Şırnak'ta, bu devlet yaptı, yıkanlara inat" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------

-Soylu'nun açıklamaları

05.06.2018 - 14.40 Haber Kodu : 180605108

===================================

(ÖZEL)

3- GÖRÜNTÜLERDEKİ 'DRİFT'Çİ MAGANDALAR YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'da drift yaparak tehlike saçan 2 sürücü yakalandı.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Gaziosmanpaşa'da 'drift' adı verilen tehlikeli gösteriyi yaparak ilerleyen 2 otomobil diğer sürücüler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan magandaların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerden drift yapan araçların plakası tespit edilerek sürücüler Abdullah Güzelgün ile Adem Dengiz, Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TOPLAM 472 TL CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan iki sürücü polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Sürücülere "tehlikeli araç kullanmak" suçundan 236'şar lira trafik cezası kesilirken ehliyetlerine geçici olarak el konuldu. Sürücülerin ehliyetlerini geri alması için "akıl sağlığı" raporu almaları gerektiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Sosyal medyadaki drift görüntüleri

-Sürücülerin polisler arasındaki görüntüsü

======================================

4- MİNİBÜSÇÜLER LÜKS TAŞIMACILIĞA TALİP

*Gebze-Harem Minibüsçüler Dernek Başkanı Ramiz Yılmaz,

"Yeni lüks taşımacılığı biz en iyi şekilde yapabiliriz diyoruz. Güzergahı olan 55 kilometrede kaliteli bir hizmet veriyoruz ama metrodan doğan haklarımızın da korunmasını istiyoruz"



Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL

Gebze-Harem hattında çalışan bir minibüsçüler, Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metro hattı ile birlikte mağduriyet yaşadıklarını bu sorunlarına bir çözüm bulunması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptılar. 54 minibüsü İBB karşısına park ederek bırakan minibüsçüler, yetkililerin mağduriyetlerini giderene kadar minibüslerini kaldırmayacaklarını söylediler.

Saraçhane'deki İBB binası önünde öğlen saatlerinde bir araya gelen Gebze-Harem hattında çalışan bir minibüsçüler, araçlarını belediye karşısına park ettikten sonra basın açıklaması yaptılar. Minibüsçüler, "harem-Gebze hattında 376 aracımız var. Araç fazlalılığından günlük 54 araç fazla çalışmaktadır. Sorun değil çözüm istiyoruz" ve "Otobüs tamam, taksi tamam, minibüslerle yola devam. Minibüsçülerde çözüm bekliyor. Reis" yazılı pankartlar ve Türk bayrakları açtılar.



"KADIKÖY-KARTAL-TAVŞANTEPE METROSUNDAN DOLAYI HATTIMIZ MAĞDUR OLDU"

Minibüsçüler adına açıklamayı Gebze-Harem Minibüsçüler Dernek Başkanı Ramiz Yılmaz, hatlarında 376 aracın bulunduğunu ifade ederek, "Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metrosundan dolayı hattımız mağdur oldu. Bu mağduriyetten dolayı günde dönerli olarak 54 arabamız trafikten çekilip yatmaktadır. Altı yıllık çalışmalarımız sonucunda hiçbir sonuç alamadık. Esnafımız evini geçindiremez, çocuğunu okutamaz oldu. Araçlarımızın hepsi şuan rehinli. Bizler de bu çözümsüzlüğe karşı evin önünde yatacak araçlarımızın belediyeye gelip önünde beklemesini istedik. Bu sıkıntılardan dolaya burayız" dedi.



"ÇÖZÜME ULAŞMADIĞI SÜRECE DE BURADAYIZ"

376 aracın bulunduğu Gebze-Harem hattında günlük 54 aracın çalışmadığını vurgulayan Yılmaz, "Buradan binlerce insan ekmek yiyor. 54 arabamız dönerli olarak günde çalışmıyor. Altı yıldır bu Kartal metrosu açıldıktan sonra devam ediyor. Belediye ile görüşmelerimiz sürekli devam etti. Projeler ürettik, hatlar belirledik. Hepsini denememize rağmen 6 yıldır buna bir çözüm getirmediler. Bu çözümsüzlük devam ettiği sürece bizde buradayız. Çünkü araçlarımız evin önünde yatacağına belediyenin önünde yatsın. Araçlarımızın şuan da tamamı banka rehinli. Bazı araçlarımız da icralık oldu satıldı. Şuan parkta yatan araçlarımız var. Metroya karşı değiliz. Vatandaşın rahatı, huzuru için her zaman varız. Metrodan doğan mağduriyetimizin çözümsüz olduğuna, yapılamayışına kızıyoruz, öfkeleniyoruz. Bunu taşkınlıkla değil basın huzurunda belediyenin önünde dile getirmek istedik. Çözüme ulaşmadığı sürece de buradayız. Bugün yatan 54 aracımız buraya geldi. Eğer ki çözüm üretmezlerse diğer günlerde 376 aracımızla biz burada olacağız" diye konuştu.

LÜKS TAŞIMACILIĞA TALİBİZ

Yılmaz, "Şu anda taksilerde açık var. Taksi olabiliriz diyoruz. Yeni lüks taşımacılığı biz en iyi şekilde yapabiliriz diyoruz. Güzergahı olan 55 kilometrede kaliteli bir hizmet veriyoruz ama metrodan doğan haklarımızın da korunmasını istiyoruz" dedi.



"YARIN YİNE BURADAYIZ, DEVAM EDECEĞİZ BÜTÜN ESNAFLA BURADA OLACAĞIZ"

Herhangi bir yetkilinin kendilerine ulaşmadığını ifade eden Yılmaz, "Bizlere herhangi bir şey söylenmedi. 'İçerde görüşmelerimiz devam ediyor' diyorlar. Biz bekliyoruz burada yetkili gelip bizim buradaki tahattütleri esnafın huzurunda söylerlerse buradaki toplantımızı sonlandıracağız. Çözüm üretmezlerse bugün akşama kadar buradayız. Yarın yine buradayız, devam edeceğiz bütün esnafla burada olacağız. Belediye yetkililerinden bize bir açıklama yapılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerinin de buruda çözüm üretemeyen bürokrasideki insanlardan da hesap sormasını istiyoruz. Altı yıldır bu esnafın hem değer kaybı oldu hem kazanç kaybı oldu. Ben kendi çocuğumun okul taksitlerini ödeyemiyorum. Çoçuklarımızı okuldan mı alalım? Ekmeğimizin yarısı gitti yarısının da ne olacağı belli değil. Yetkililerimizin, Cumhurbaşkanımızın buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. " dedi.

Grubun, basın açıklamasından sonra İBB önündeki bekleyişi devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Minibüsçülerden görüntü

- Pankartlardan görüntü

- Gebze -Harem minibüsçüler fed. bşk. röp

- Park halindeki minibüslerden görüntü

- Genel ve detaylar

05.06.2018 - 15.35 Haber Kodu : 180605124_

==============================

5- BEDAŞ, SEÇİM, BAYRAM VE SINAV İÇİN ALARMA GEÇTİ

*Seçim günü 24 saat esaslı mobil jeneratör ve transformatör transferi için tam zamanlı uygun nöbetçi personel ve araçlarda alarm durumunda bekletilecek.

Haber: İSTANBUL

Yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını tamamlayan BEDAŞ, bu yıl Haziran ayına denk gelen Ramazan Bayramı, seçim ve üniversiteye giriş sınavı sırasında enerjide kesinti yaşanmaması için tüm tedbirlerini aldığını duyurdu. BEDAŞ; olası kesintilere anında müdahale etmek için araç, ekipman ve nöbetçi personelini hazır bekletecek.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 5 milyondan fazla aboneye hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), sıcak yaz aylarında artan elektrik talebinin kesintisiz karşılanması için hazırlıklarını tamamladı. 4 bin 163 trafo merkezi ve 161 kilometre havai hattın bakımını yapan BEDAŞ; bu yıl Ramazan Bayramı, seçimler ve üniversiteye giriş sınavlarının haziran ayına denk gelmesi nedeniyle alarma geçti. Bu dönemlerde planlı kesintileri askıya alan, 24 saat esaslı çalışacak nöbetçi ekiplerinin iş planlarını şimdiden belirleyen BEDAŞ, olağanüstü kesinti ve arızalara karşı da mobil jeneratörleri hazır bekletecek.

İFTAR VE SAHUR SAATLERİNE GÖRE PLANLAMA YAPILDI

BEDAŞ, yaz aylarına yönelik hazırlıklarını 16 Mayıs'tan itibaren devreye almıştı. Ramazan ayı itibarıyla yatırım ve bakım gibi nedenlerle gerçekleştirilen planlı kesintilerde 3 saat sınırını aşmayan şirket, söz konusu planlı kesintileri de iftar ve sahur saatlerine denk gelmeyecek şekilde organize etti. Bu dönemde acil durumlar dışında uzun süreli bildirimli kesintiler de yapılmadı. Bu arada Ramazan Bayramı boyunca da planlı kesintilerin askıya alınması yönünde harekete geçen BEDAŞ, saha ekibinin mesai saatlerini de bayram için özel olarak düzenledi.

SEÇİM GÜNÜ NÖBETÇİ PERSONEL VE ARAÇ HAZIR BEKLETİLECEK

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidilecek 24 Haziran tarihine yönelik olarak da gerekli tedbirler şimdiden alındı. Kesintisiz enerji için dağıtım ve indirici transformatör merkezleri büyük öneme sahip olduğundan bu merkezlerin güvenliği için emniyet teşkilatından destek alınırken olası sorunlara hızla müdahale edecek nöbetçi ekipler de hazır bulundurulacak. Seçim günü İstanbul Valiliği İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde nöbetçi personel görevlendirilirken ek olarak seçim günü 24 saat esaslı mobil jeneratör ve transformatör transferi için tam zamanlı uygun nöbetçi personel ve araçlarda alarm durumunda bekletilecek.

SINAV GÜNÜ BİLDİRİMLİ KESİNTİ YOK

BEDAŞ, haziran ayının son günü ve 1 Temmuz'da yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesine yönelik de ek tedbirler alacak. Olası bir arızaya karşı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında bu okullara yakın bölgelerde nöbetçi BEDAŞ ekipleri görev yapacak. İstanbul Avrupa Yakası'nda iki gün boyunca sınavların yapıldığı okulların bulunduğu bölgelerde bildirimli kesintilere ara verilecek.

"ABONELERİMİZİN HER AN YANINDAYIZ"

Başta haziran ayı olmak üzere yaz aylarında artan elektrik tüketimi için ön hazırlıkları tamamladıklarını belirten BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, çalışmalar hakkında bilgi verirken, "Ramazan Bayramı, seçimler ve üniversite sınavlarında kesintisiz enerji sağlamak üzere tüm ekibimizle birlikte özel bir çalışma yaptık. Jeneratör ve malzeme konusunda stoklarımız hazır, personelimizin görev yerleri belli. Enerjimizle abonelerimizin her an yanındayız" dedi.

YAZIN EN YÜKSEK TÜKETİM AĞUSTOS AYINDA YAPILIYOR

Son 3 yılın verileri incelendiğinde İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketiminin en yüksek olduğu dönemin ağustos ayı olduğunu da anımsatan Yiğit, "Örnek vermek gerekirse 2017 yılında Ağustos ayında ortalama 2 milyar 165 milyon kWh elektrik tüketildi. Bu, yıl içindeki en yüksek tüketim. Biz de ağustos ayında tüketim artışının da etkisiyle karşılaşılan aşırı ısınmaların önüne geçebilmek için trafo merkezlerimizde havalandırma ve soğutma sistemlerini devreye alırken yük optimizasyonlarını gerçekleştirerek gerekli tüm tedbirler için hazırlıklarımızı tamamladık" değerlendirmesinde bulundu.



==============================

6 - ŞARKICI NİHAT DOĞAN'IN "ALÇAK GARDİYANLAR" DAVASI REDDEDİLDİ

Özden ATİK / İSTANBUL, ()

Bir televizyon programında 15 Temmuz darbe girişimi davası sanığı askerlerin duruşmalara takım elbiselerle getirilmesini eleştirerek, infaz koruma memurlarına "alçak gardiyanlar" dediği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Nihat Doğan hakkındaki dava, aynı suçtan daha önce açılan davalar bulunması nedeniyle reddedildi.

Şarkıcı Nihat Doğan bir televizyon programında FETÖ davası kapsamında tutuklu olan sanıkların duruşmalara takım elbiselerle gelmesini sert bir şekilde eleştirmişti. Doğan'ın, "Maşallah gardiyanlar içeride FETÖ'cülere iyi bakmışınız. Tebrik ediyorum. Alçaklara takım elbise giydirenler aferin size. O alçak gardiyanlar bunun hesabını vereceksiniz" demişti. Doğan'ın tepki çeken sözleri üzerine sayıları bini bulan infaz koruma memuru, Nihat Doğan'ın kişilik haklarına saldırdığını, tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu. Nihat Doğan hakkında Ankara, İstanbul ve Muğla asliye ceza mahkemelerinden 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

DAVA REDDEDİLDİ

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Nihat Doğan, "Tarafımca herhangi bir hedef gözetilmeksizin 15 Temmuz sanıklarına yönelik bu sanıkların mahkemeye çıkarılırken hal ve hareketlerinden dolayı açıklamalarda bulundum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme de her ne kadar sanık "Tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açılmışsa da Doğan'a, Muğla 1. Asliye ve Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemelerinde devam eden dosyalar bulunduğunu, aynı eylem nedeniyle aynı sanık hakkında önceden açılan davalar bulunduğundan davanın reddine karar verdi.

NİHAT DOĞAN: "HAK YERİNİ BULMUŞ OLDU"

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nihat Doğan, kararın sevindirici olduğunu belirtti. Doğan, "Adaletin kestiği parmak acımaz. Ama bence hak yerini bulmuş oldu. Ceza almış olsak da önemli değil. Önemli olan millet nezdinde beraat etmekti. Milletimiz bu devlet için, ezanlar için, bayrak için canını verdi. Biz de sırf bunlara tulum giydirin, FETÖ'cü hainlere tulum giydirin, onlara sahip çıkan kim varsa alçaktır' dedik diye ceza görseydik de, bizim canımız 15 Temmuz şehitlerinden çok daha önemli insanlar değiliz. Bu dava ile ilgili bence hak yerini bulmuş oldu" dedi. Doğan daha sonra avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

(cep telefonu kamerasından)

-Nihat Doğan adliye koridorunda açıklaması

05.06.2018 - 16.01 Haber Kodu : 180605137